5 destinos dignos de una película>Oscars 2023◀︎lll

«Evvia, la segunda isla griega más grande en términos de superficie y población , es uno de los escenarios principales de la comedia negra ‘Triangle of Sadness’. La mayoría de las secuencias fueron filmadas en la playa de Hiliadou, en el norte de la isla , y algunas también se registraron en la ciudad costera de Kymi».

“Los Ángeles es considerada la ‘capital del cine’ y no podía quedar fuera de esta lista. Allí se rodaron varias secuelas de las películas nominadas de este año, como la comedia de ciencia ficción ‘Todos a la vez en todas partes’, el drama ‘Próximamente -de-edad’ Los Fabelman y la gran producción ‘Avatar: The Water Path'».

«Si te encantaron los escenarios naturales de la película ‘The Spirits of Inisherin’, la costa oeste de Irlanda es tu próximo destino. La tragicomedia se filmó íntegramente allí, concretamente en las islas de Inishmore y Achill, llenas de lugares ancestrales, casas de rocas y playas remotas y hasta secretas.

Esto quiere decir que, entre los destinos más buscados, se encuentran ciudades como Berlín, en Alemania, y Nueva York, en Estados Unidos, pero no solo. Echa un vistazo a la galería de fotos para descubrir cinco destinos dignos de una película.

Este domingo se lleva a cabo la 95 edición de los premios Oscar . Si has visto películas como ‘Tár’, ‘Los espíritus de Inisherin’, ‘Triángulo de tristeza’ y ‘Todo a la vez en todas partes’ es probable que te hayan entrado ganas de viajar a los lugares que sirven de escenario.

