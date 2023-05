Mejores Sitios Chinos para Compras Online Seguras >USA<

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Mejores sitios chinos para compras online seguras: AliExpress no es el único sitio de compras chino que se envía a los Estados Unidos. Hay varios otros sitios para el envío internacional.

Mejores sitios chinos para compras online seguras

La mayoría de los usuarios de Internet estarán familiarizados con AliExpress, pero está lejos de ser el único sitio web chino que se envía a los Estados Unidos. Si bien es posible que no pueda encontrar artículos de lujo de las mejores marcas del mundo, los sitios de compras chinos son excelentes para productos electrónicos baratos, ropa básica y artículos para el hogar.

Aquí están los mejores sitios de compras chinas que envían a los Estados Unidos.

Puntos Destacados del Artículo AliExpress

Banggood

Mejores sitios chinos para compras online seguras

AliExpress es sin duda la tienda online china más conocida. Con ingresos de 5 55 mil millones, también es el más grande; gana más de cinco veces más dinero que eBay.

A diferencia de Amazon, AliExpress no vende ningún producto en sí. En cambio, es una plataforma de comercio electrónico que lo conecta con vendedores externos. Los vendedores tienen su sede principalmente en China, pero también hay vendedores en otros países del sudeste asiático.

Muchos proveedores ofrecen envío gratuito, pero las entregas tardarán más en llegar. También puede utilizar DHL, UPS, FedEx y otros mensajeros internacionales, dependiendo del vendedor.

Si estás pensando en hacer una compra en AliExpress, asegúrate de consultar nuestra guía para evitar estafas en el servicio antes de pulsar el botón «Comprar».

Banggood

Mejores sitios chinos para compras online seguras

Cuando revisamos los mejores sitios para comprar productos electrónicos baratos. Aunque la electrónica es el foco principal del sitio, también encontrará equipos deportivos, accesorios de moda, joyas y productos para la salud.

El negocio en sí ha existido desde 2004, lo que lo convierte en uno de los sitios chinos más antiguos que se envían a los Estados Unidos.

Algunos pedidos califican para el envío gratuito. Una vez más, sin embargo, tenga en cuenta que las entregas gratuitas pueden tardar mucho tiempo en llegar. Estamos hablando de meses, no de semanas.

Admite varios métodos de pago. Las tarjetas de crédito, las transferencias bancarias y PayPal son compatibles, al igual que una gran cantidad de opciones de terceros como iDEAL y Dotpay.

Mejores sitios chinos para compras online seguras

Es una tienda en línea china más nueva que los dos primeros sitios que vimos. Solo ha existido desde 2014.

El sitio tiene estrechos vínculos con el fabricante chino de teléfonos inteligentes Xiaomi y ofrece mejores ofertas en los productos de la compañía de las que podría encontrar en una tienda nacional. Otras categorías que cubre el sitio incluyen Bebés y Niños, Hogar y Jardín, Electrodomésticos, Electricidad y Herramientas.

También es ideal para residentes no estadounidenses. Los únicos dos países a los que no enviará son Palestina y Sudán del Sur.

El sitio ofrece cuatro métodos de envío: Envío no registrado, Registrado, Prioritario y Acelerado. Los residentes estadounidenses pueden usar los cuatro planes. El envío no registrado es gratuito y tarda hasta 40 días. El precio de la opción más rápida—acelerada—se calcula por peso. Toma de tres a siete días.

Tiene algunos almacenes con sede en Estados Unidos, lo que puede reducir significativamente el tiempo y mejorar la seguridad de las entregas no registradas.

DHgate

Mejores sitios chinos para compras online seguras

Con sede en Beijing, DHgate es principalmente un sitio de moda (aunque tiene algunos artículos electrónicos y para el hogar disponibles). Si está buscando zapatos baratos, trajes de boda, relojes, productos para el cabello y el aseo, o bolsos, DHgate debe ser su primer puerto de escala.

El sitio se envía a todo el mundo. Si vive en los Estados Unidos, puede usar DHL o uno de los muchos mensajeros locales de DHgate. DHL le enviará su pedido en el plazo de una semana. Algunas aerolíneas menos conocidas, como China Post Air y Singapore Post, pueden tardar más de un mes.

YesStyle

Tiendas chinas online para comprar

Mejores sitios chinos para compras online seguras

Siguiendo el tema de la moda, YesStyle vende ropa para hombres, mujeres, niños y productos de estilo de vida. Encontrarás de todo, desde ropa de maternidad hasta disfraces de cosplay.

A diferencia de otros sitios en esta lista, YesStyle vende marcas convencionales. Sin embargo, son etiquetas predominantemente japonesas y coreanas, por lo que pueden no ser familiares al instante para el público occidental. A las personas que tienen una afición particular por la moda en Japón y Corea les gustará el sitio; tiene secciones dedicadas a los últimos looks en cada país.

ventajas de comprar en este sitio

Mejores sitios chinos para compras online seguras

LightInTheBox, junto con el sitio hermano MiniInTheBox, se envía a más de 200 países de todo el mundo. Vende productos en tres categorías principales: ropa, pequeños aparatos y hogar y jardín. La compañía fue fundada en 2007 y ha ido fortaleciéndose. En 2013, incluso cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Puede elegir entre varias opciones de envío, todas las cuales cobran por peso. No hay envío gratuito. Si desea utilizar un servicio de mensajería, LightInTheBox ofrece DHL, UPS, FedEx y TNT.

Shein

Las mejores tiendas chinas

Mejores sitios chinos para compras online seguras

Shein es otro sitio web chino líder para compras en línea. Se especializa en moda femenina, aunque también hay algunos productos de ropa masculina y para niños disponibles.

Shein solo ofrece envíos estándar y envíos exprés a los Estados Unidos. Costos de envío estándar $3.99 por pedido. Si su pedido supera los 4 49, el envío es gratuito. El envío exprés cuesta 1 12.90, pero es gratuito en pedidos superiores a $99.

Los residentes de Puerto Rico, Hawái y Alaska no pueden usar la opción express.

GeekBuying

Web Chinas para comprar

Mejores sitios chinos para compras online seguras

GeekBuying es una tienda de electrónica. Encontrarás teléfonos Android, cajas de transmisión, wearables, sistemas de seguridad inteligentes, tabletas y más. Al igual que otras, ofrece tarifas exclusivas en teléfonos inteligentes Xiaomi. El sitio también tiene algunos dispositivos electrónicos «divertidos». Por ejemplo, hay una sección dedicada a los coches de control remoto y otra dedicada a los scooters eléctricos.

El envío es gratuito si utiliza la entrega estándar. DHL y TNT también están disponibles.

Para comprar en china

Mejores sitios chinos para compras online seguras

RCMoment tiene un enfoque muy específico: dispositivos controlados a distancia. Encontrarás aparatos como drones, coches, barcos, aviones y robots.

Algunos productos califican para envío gratuito. Si desea el envío más rápido, diríjase a la sección de Almacén de EE.UU. de los sitios para ver qué productos ya se encuentran en suelo estadounidense.

Mejores sitios chinos para compras online seguras

El último sitio web chino de compras en línea en nuestra lista es DealExtreme. El sitio está a la altura de AliExpress en términos de popularidad. Ha estado en funcionamiento desde 2006 y envía sus productos directamente desde su almacén de Hong Kong.

Casi todos los productos son electrónicos. La variedad de productos es impresionante; encontrará de todo, desde monitores de glucosa hasta pistolas de tatuaje. El sitio también vende muchos productos de marca. Hay dispositivos de SanDisk, Lenovo, Sony, Asus y más.

DealExtreme ofrece envío mundial gratuito en todos sus artículos. Puede enviar express con mensajeros por una tarifa adicional.