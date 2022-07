 APLICACIONES para VENDER COSAS>> 7 MEJORES 2022!

By

Aplicaciones para vender cosas: Buscas ordenar tu casa y ganar algo de dinero extra? Hay una aplicación para eso. Reunimos nuestras aplicaciones favoritas para vender artículos en línea, desde sitios populares de subastas hasta aplicaciones que le permiten vender virtualmente a sus vecinos, incluso aplicaciones en las que los amantes de la moda pueden descargar sus trapos de diseñador no deseados.

Sigue leyendo para ver qué aplicaciones descargar la próxima vez que quieras vender algunos productos, para que puedas poner algo de dinero extra en tu bolsillo.

Las 7 mejores aplicaciones para vender cosas en 2022

eBay

Fundada en 1995, eBay es uno de los mercados en línea más grandes, con 147 millones de compradores en todo el mundo. Puedes vender artículos de dos maneras en eBay: a través de una subasta o de una lista de precio fijo. La configuración de subasta es probablemente la característica más conocida de la aplicación. Simplemente cargue una foto de lo que le gustaría vender, establezca la oferta inicial y establezca la duración de la subasta. (Puede hacer 1, 3, 5, 7 o 10 días.)

Tenga en cuenta que una vez que finaliza una subasta, está obligado contractualmente a vender el artículo para la oferta ganadora. Los compradores también pueden pujar por artículos utilizando el sistema de pujas automáticas de eBay, que puja automáticamente en incrementos superiores a la última puja.

A los vendedores de eBay se les paga de varias formas, como Paypal, tarjeta de crédito o débito, Google o Apple Pay y pago en el momento de la recogida (si el comprador va a recoger el artículo en persona). ¿Otro dato divertido de eBay? La venta de eBay más cara registrada fue un Gigayate, que se vendió por $168 millones.

Meta Marketplace

Otra aplicación de venta centrada en el vecindario, Meta Marketplace, le brinda una gran oportunidad de descargar sus cosas no deseadas y ganar algo de dinero extra.

En lo que respecta a la venta de aplicaciones, MetaMarketplace tiene poca estructura. Al igual que con muchas aplicaciones, los artículos a la venta se adaptan a su ubicación geográfica. Pero después de subir fotos del artículo a la venta y encontrar un comprador potencial, depende de usted resolver la entrega y el pago. Con todos y su madre (literalmente) en Meta, sigue siendo una opción de venta sólida.

¿Otro positivo? No tiene que descargar una aplicación completamente nueva para acceder a Meta Marketplace, ya que es accesible a través de la aplicación Meta.

Nextdoor

Nextdoor, una red social específica para el vecindario, también tiene una sección «En venta y gratis». Es una buena opción para vender (y comprar) artículos a nivel local. Para poner un artículo a la venta, seleccione el botón en la esquina superior derecha de la pantalla que dice «Publicar un anuncio», luego seleccione la sección «En venta y gratis». A continuación, completa información como precio, descripción y fotos. Al igual que con aplicaciones similares, depende del comprador y del vendedor facilitar la recogida y el pago.

¿Otro bonus? Su artículo en venta aparecerá en las noticias de sus vecinos, incluso si no están buscando específicamente artículos en oferta. Los artículos a la venta aparecerán junto con los cierres de carreteras, los eventos del vecindario y más. Dicho esto, hay una opción de búsqueda que le permite limitar sus resultados a solo artículos en venta o Gratuitos.

OfferUp

Otra gran aplicación en la que puedes vender cualquier cosa, desde autos usados hasta ropa y artículos para bebés, es Offer Up. He aquí por qué: Cada vendedor tiene una calificación, para que pueda tener una mejor idea del calibre del vendedor. Otro plus? Ofrezca reclamos puede comenzar a listar artículos para la venta dentro de los 30 segundos posteriores a la descarga de su aplicación. Simplemente cargue fotos del artículo, luego ingrese un título, categoría, condición, descripción del artículo, ubicación y precio. Los compradores pueden solicitar más información sobre el artículo o hacer una oferta (de ahí el nombre de la aplicación).

Con OfferUp, también puede seleccionar si prefiere vender el artículo localmente o enviarlo a todo el país. ¿Eres un vendedor serio? Luego, promociona tu artículo a través de la aplicación OfferUp para llegar a más vendedores potenciales. En cuanto a recibir el pago, si vendes el artículo localmente, el comprador te pagará directamente cuando reciba el artículo. Si elige enviar, se le pagará a través de la aplicación OfferUp.

CPlus for craigslist

La aplicación C Plus de Craigslist es una excelente aplicación para ayudar a convertir sus cosas no deseadas en efectivo frío y duro. Vale la pena señalar: la aplicación es una aplicación de terceros, pero tiene licencia oficial de Craigslist.

Así es como funciona: Pones un artículo a la venta de manera similar a como lo harías a través de Craigslist en un escritorio: subes fotos, título, descripción y, finalmente, precio. Pero con C Plus, los vendedores pueden optar por recibir una alerta a través de una notificación cuando se publique un nuevo artículo.

La aplicación también habilita automáticamente la geolocalización y ofrece múltiples opciones de visualización. Todas estas características ayudan a que su artículo llegue al grupo más grande de compradores interesados, lo que ayuda a que sus artículos se vendan más rápido y por más dinero.

Poshmark

Vende de todo, desde ropa de mujer hasta bolsos y zapatos, incluso joyas y maquillaje en Poshmark. Un mercado de comercio en línea para la moda, esta aplicación es una gran herramienta para el conjunto de vanguardia de la moda que desea limpiar y actualizar su armario y ganar algo de dinero en el proceso. ¿No nos crees? Poshmark tiene más de 200 millones de artículos a la venta, con una venta cada segundo en los Estados Unidos.

El proceso de listado es bastante sencillo. Toma algunas fotos del artículo, completa la descripción y establece el precio. Poshmark también ofrece «Fiestas elegantes», eventos de compra y venta que se llevan a cabo dentro de la aplicación. Solo piense: puede comprar y vender artículos dentro de un grupo de amigos vanguardistas, sin siquiera levantarse de su sofá.

Los vendedores reciben una etiqueta de envío prepaga de Poshmark a través de la aplicación Poshmark. Pueden canjear sus ganancias a través de depósito directo o cheque. También tenga en cuenta que Poshmark gana una comisión con cada venta: una tarifa plana de $2.95 en ventas de menos de $15 y un 20 por ciento en ventas de $15 en adelante. Para los compradores, existe Posh Protect. Recibirás un reembolso completo si el artículo que compraste no coincide con el anuncio.

Tradesy

Tradesy es otra aplicación de venta de moda. Fundada en 2012 por la empresaria Tracy DiNunzio, Tradesy fue diseñada como una plataforma de compras de lujo entre pares.

Cargue algunas fotos de sus artículos (Tradesy limpia las fotos para que se vean más profesionales), ingrese información como marca, tamaño y condición, luego establezca un precio. La aplicación también le dará un precio sugerido, basado en los detalles de su anuncio. Luego, haz una lista de tu artículo y listo. Tenga en cuenta que Tradesy solo vende artículos auténticos y de alta calidad, por lo que no es ideal para aquellos que buscan descargar ropa o zapatos que no sean de marca.

Los vendedores obtienen una etiqueta de envío prepaga para enviar sus productos una vez que han vendido, e incluso pueden mantener un «armario» comercial bien surtido para continuar monetizando sus armarios. Tradesy cobra una comisión fija de $7.50 por artículos vendidos por menos de $50 y una tasa de comisión del 19.8% por artículos que se venden por $50 o más. Los vendedores pueden retirar su dinero de la aplicación Tradesy a través de Paypal, una tarjeta de débito o una transferencia a una cuenta bancaria.

¿Qué puedes vender en estas aplicaciones?

Ya no tiene que cargar artículos voluminosos en su automóvil y pasar tiempo conduciendo buscando a alguien dispuesto a comprar sus artículos no deseados. Ahora, puede fotografiarlos rápidamente, escribir una breve descripción de ellos y publicarlos en una aplicación.

Puedes vender todo tipo de cosas, incluyendo:

Ropa, zapatos y carteras de diseñador

Muebles y electrodomésticos

Artículos para el hogar y electrónicos

Artículos caros como autos usados

Ropa y accesorios para bebés

¿Cuánto cuesta una aplicación de vender cosas?

Muchas de las aplicaciones son gratuitas para compradores y vendedores. Con una aplicación gratuita, usted enumera sus artículos para la venta y solo paga una tarifa de venta (generalmente solo un par de dólares) si desea «impulsar» su artículo y que lo vean con más frecuencia. De lo contrario, la aplicación es gratuita y usted mismo enumera los elementos. Otras aplicaciones cobran a los vendedores tarifas de listado, como tarifas planas que van desde $2.50 a $7.95, y tarifas de venta, que generalmente son un porcentaje de la venta y pueden ser tan altas como el 20%.

Metodología

Investigamos y revisamos las aplicaciones más populares para vender cosas y las redujimos a las siete mejores aplicaciones. Estas selecciones se basaron en la reputación de la empresa de aplicaciones, la cantidad de usuarios, la popularidad, los tipos de artículos vendidos, las funciones y los costos.