17 TIENDAS ONLINE USA de ROPA > Las SUPER TOP ◀︎lll

Tiendas online usa de ropa: Comprar ropa en línea nunca ha sido tan fácil, ¡una bendición y una maldición! Con tantos minoristas, las posibilidades parecen infinitas (léase: abrumadoras). He pasado horas buscando el mocasín grueso perfecto o el mejor bolso de mano solo para terminar con un carrito de compras vacío y demasiadas pestañas abiertas.

Para ahorrarle esa misma frustración, creamos un resumen de las mejores tiendas en línea para comprar, teniendo en cuenta la selección de productos, las opciones de envío, las políticas de devolución, la navegación del sitio y cualquier beneficio adicional, como programas de recompensas o servicios de estilo de tiendas online usa de ropa.

Incluso notamos el rango de precios en una escala de $ a$ $ $ $: un signo de dólar significa que puede encontrar la mayoría de las cosas muy baratas, mientras que cuatro signos de dólar significan que probablemente estará ahorrando durante bastante tiempo para pagar cualquier cosa allí.

Ya sea que esté buscando algo específico o simplemente desee agregar algunos elementos básicos nuevos a su guardarropa, querrá marcar esta historia lo antes posible para consultar cuando llegue el inevitable impulso de comprar.

Nordstrom – Tiendas online usa de ropa

En caso de duda, Nordstrom probablemente lo tenga. Los grandes almacenes son famosos por vender un poco de todo en todos los tamaños, desde zapatos hasta camisas y artículos de diseñador. Además, cuando llegan las ventas, los descuentos son tan buenos que es casi imposible pagar con solo uno o dos artículos en su carrito.

Nordstrom también es conocido por su excelente servicio al cliente, como estilo virtual gratuito y recogidas en la acera. Si se une a su programa de recompensas gratuito, también puede disfrutar de alteraciones de cortesía además de ganar puntos cada vez que compre. Con productos de belleza y para el hogar, Nordstrom es realmente una ventanilla única.

Saks Fifth Avenue – Tiendas online usa de ropa

No duerma en este minorista de diseño con descuento. Saks Off 5th es el mejor destino para buscar piezas de alta gama a una fracción del precio. Vende los favoritos de los fanáticos como Vince y Jil Sander, y tienen increíbles opciones de zapatos y accesorios. Filtre su búsqueda por artículo, diseñador, precio y tamaño, para descubrir una multitud de gemas ocultas.

También tienen una gran selección de piezas usadas que puede ordenar por condición, precio, categoría y marca. Pon ese bolso en tu lista de deseos de diseñador. Además, ¿a quién no le gusta un descuento?

Aritzia – Tiendas online usa de ropa

Chaquetas abullonadas, prendas de punto de otoño y básicos para contornear son solo algunas de las piezas de lujo cotidianas que ofrece Aritzia. La tienda de ropa se enorgullece de utilizar materiales de calidad, como su cuero vegano y su lana merino breeze, una mezcla extrafina de lana y algodón, para ofrecer a los compradores piezas que resistirán el paso del tiempo. Tiendas online usa de ropa

A medida que comienza a hacer frío, es posible que desee invertir en algunas chaquetas nuevas. Diseñado para mantenerte caliente (hasta 22 grados negativos), el Super Puff repelente al agua es uno de los favoritos entre los compradores (y yo).

También estamos locos por la colección TNA de Artizia, que consiste en estilos cómodos y geniales, como pantalones cargo y cuellos redondos. Pero si buscas más prendas de alta gama, la colección Babaton tiene diseños a medida que te llevarán del trabajo a una salida nocturna. Tiendas online usa de ropa

Everlane – Tiendas online usa de ropa

Es probable que hayas oído hablar de Everlane porque celebridades como Katie Holmes y Angelina Jolie usan piezas de la marca que parecen mucho más caras de lo que realmente son. No solo logran obtener los mejores materiales — como sus suéteres de cachemira, una mezcla de cachemira y lana recicladas, sino que también comparten todos los aspectos de su desglose de costos para que sepa exactamente cuánto cuesta hacer una prenda de vestir. Tiendas online usa de ropa

Además de los precios asequibles, Everlane se comprometió con la calidad desde el primer día al utilizar fábricas éticas, materiales de alta calidad y centrarse en piezas atemporales en lugar de tendencias. Personalmente, nos encantan sus bailarinas de cuero italiano mantecoso, calificándolas como nuestras mejores en general en nuestra búsqueda de los mejores pares. Incluso venden ropa interior sin costuras, que en realidad puedes devolver después del primer intento si no te quedan bien.

Revolve – Tiendas online usa de ropa

En caso de que su guardarropa necesite un poco…spice, te damos Revolve. Probablemente no necesites una introducción a Revolve, ya que es amado por tus celebridades e influencers favoritos. Con este minorista en línea, seguramente se encontrará con el minivestido recortado con escote pronunciado y escote pronunciado de sus sueños. Las marcas van desde diseñadores hasta etiquetas prometedoras para una mezcla interesante para navegar.

¿Necesitas una minifalda para un evento de última hora? Revolve ofrece envío gratuito de dos días y devoluciones gratuitas. Aunque las infinitas opciones del sitio pueden ser un poco abrumadoras, el equipo de estilo de Revolves puede chatear con usted para ayudarlo a encontrar exactamente lo que está buscando.

Reformation – Tiendas online usa de ropa

¿Buscas algo para vestir para una ocasión especial? ¿O simplemente quieres agregar algunas piezas elegantes a tu guardarropa? Con la sostenibilidad como enfoque, Reformation utiliza telas ecológicas para ofrecer a los consumidores siluetas femeninas y prendas de alta calidad. Tienen en cuenta el aporte de agua, la producción de energía, el uso de la tierra, las emisiones de gases de efecto invernadero y la ecotoxicidad.

Date la vuelta con vestidos hechos de su Tencel, una fibra hecha de granjas de eucaliptos, y algodón reciclado, reutilizado desde el preconsumo o el posconsumo. Con tantas bodas por venir, Reformation es un gran lugar para buscar rápidamente los looks de los invitados a la boda. Y también tienen su propia línea de calzado sostenible que tiene de todo, desde sandalias hasta tacones.

La marca ofrece envío estándar gratuito en todas las compras, y recientemente cambiaron de bolsas 100 por ciento compostables a bolsas 100 por ciento recicladas de LDPE para que sus envases puedan descomponerse en los vertederos.

Bandier – Tiendas online usa de ropa

Ya sea que estés obsesionado con la clase HIIT o más de un caminante matutino, nada se siente mejor que hacerlo con ropa deportiva cómoda, de apoyo y de moda, ahí es donde Bandier entra en juego. Con todo, desde Adidas by Stella McCartney hasta Nike, Bandier nos ofrece los mejores conjuntos de ropa deportiva y zapatillas de alto rendimiento que existen.

Puede filtrar sus búsquedas por categoría, tamaño, color y marca, y luego ordenar su búsqueda por precio, venta o piezas más nuevas. También tiene la opción de buscar por entrenamiento (yoga y pilates, cardio y entrenamiento, tenis o descanso y recuperación), lo que garantiza que está comprando las piezas adecuadas para su ejercicio favorito.

El minorista multimarca lleva la ropa deportiva a la vanguardia para los clientes, ofreciendo prendas de alta calidad que son funcionales y de moda. Con más de 50 diseñadores de ropa deportiva, el sitio de Bandier se convierte en el centro de sus actividades de fitness de moda. Además, también tienen un programa de recompensas en el que puede ganar puntos cada vez que compre para canjear descuentos exclusivos.

DISSH – Tiendas online usa de ropa

¿Buscas elevar tu guardarropa este otoño? Esta marca de moda australiana, propiedad de mujeres, presenta siluetas femeninas y básicos de armario que se convertirán en sus nuevas piezas favoritas.

Comprar para ocasiones específicas a menudo puede ser abrumador, pero lo hacen fácil al ofrecer diferentes «ediciones» para elegir (como ropa de resort u ocasión); las selecciones cuidadosamente seleccionadas cuentan con piezas delicadas y audaces que se adaptan a su estilo.

Además de sus adorables conjuntos, DISH tiene una gran selección de piezas de mezclilla. Reviso su sección de ventas al menos una vez a la semana, ya que siempre está repleta de gemas ocultas. Además, si gasta más de 100 dólares, obtiene envío exprés gratuito. Actualmente, DISSH está trabajando para mejorar el medio ambiente al hacer cambios a «empaques amigables con el planeta», ¿a quién no le encanta eso?

Eloquii – Tiendas online usa de ropa

Si estás cansado de comprar en sitios con tallas limitadas, Eloquii es el lugar perfecto para comprar piezas de moda de talla grande. La ropa de Eloquii viene en tallas de la 14 a la 32, y constantemente lanzan nuevas colecciones. Manténgase al día sobre las tendencias de la moda buscando entre sus bestsellers o novedades.

Ofrecen prendas básicas increíbles como suéteres y tejidos de punto, pero también hay un montón de piezas llamativas como este mono de lentejuelas que querrás recordar para la temporada de fiestas navideñas. Eloquii hace de las compras una experiencia inclusiva al ofrecer a los consumidores una amplia gama de categorías para clasificar a precios increíbles. Además, incluso tienen una sección de novias que cubre todas las festividades de bodas.

Farfetch – Tiendas online usa de ropa

Ya sea que estés buscando un blazer de Anine Bing o las últimas piezas de la colección de IRO, Farfetch ofrece cientos de diseñadores para elegir. Además, tienen una sección de segunda mano, donde puedes comprar piezas de diseñador amadas que seguramente se destacarán en tu guardarropa. Farfetch ofrece envíos de dos a cuatro días y devoluciones gratuitas. Además de eso, tienen recogida gratuita, por lo que nunca tendrá que poner un pie en la oficina de correos. Como alguien que teme los retornos, esta característica de lujo es un salvavidas.

Es probable que desee guardar las compras aquí para ocasiones especiales o para esa pieza única y de verdadero lujo porque la mayoría de las piezas son bastante caras.

H&M– Tiendas online usa de ropa

Hay muchas razones para amar esta marca de ropa asequible: desde su línea de ropa ecológica y de bajo costo hasta su inclusión de tallas, H&M ofrece a los compradores artículos básicos de armario y piezas llamativas que son demasiado buenas para pasarlas por alto.

En los esfuerzos recientes para mejorar el medio ambiente, sus piezas de elección consciente están hechas de al menos un 50 por ciento de materiales sostenibles, como algodón orgánico o poliéster reciclado. Claro, no es la opción más sostenible que existe, pero para aquellos que compran aquí porque es fácil de pagar, tienen la opción de tratar de ser más sostenibles.

Su sitio también es fácil de navegar con categorías y tendencias específicas para comprar. Personalmente, me encanta su edición de ropa de trabajo porque sus piezas se ven profesionales y caras. Además, si se registra con el correo electrónico de su escuela, puede recibir un descuento para estudiantes.

J. Crew – Tiendas online usa de ropa

Conocidos por su cachemira, blazers y pantalones característicos, J. Crew te ayudará a elevar tu guardarropa a ese estilo de abuela costera aspiracional. Su ropa es siempre de gran calidad y su esfuerzo consciente por elegir tejidos ecológicos, como el algodón orgánico y el nailon y poliéster reciclados, ayuda a mejorar el medio ambiente. Puede ser tan exigente como desee filtrando su búsqueda por silueta, tela, tamaño, color y patrón.

Asegúrese de registrarse en su sistema de recompensas para ganar envío gratis y puntos en cada compra, lo que le ahorra dinero cuanto más compra. Acabo de comprar un lindo par de pijamas a juego, y son los más cómodos que he tenido.

Madewell

Nada es más molesto que encontrar un artículo que amas y darte cuenta de que, Uf, la tienda no lo vende en tu talla. Pero no se preocupe, Madewell tiene un rango de tamaño impresionante para muchas de sus ofertas, que van desde XXS a 4X. No tiene que desplazarse a una sección completamente diferente del sitio (aunque puede encontrar categorías específicas para Plus, Petite y Tall si desea un acceso fácil).

Todo está en el mismo lugar, que es como debería ser. Aunque la marca es conocida por hacer jeans de calidad, también venden de todo, desde suéteres casuales hasta zapatos y trajes de baño. Y si desea disminuir su impacto ambiental, consulte su sección predilecta y considere cambiar un poco de mezclilla vieja por crédito para compras. Ganar-ganar.

SSENSE – Tiendas online usa de ropa

Con una lista de más de quinientos diseñadores para elegir, como Bottega Venetta y Vince, ESSENCE es su ventanilla única para la moda de lujo. Adapte su experiencia de compra a su estilo personal seleccionando de qué diseñador desea comprar. ¿Quieres emular un look de calle inspirado en Hailey Bieber o un conjunto sencillo de Emma Chamberlain? SSENSE tiene piezas andróginas frescas y originales que seguramente llamarán tu atención.

Consejo: Suscríbete a sus correos electrónicos para recibir noticias sobre sus ventas anuales, donde puedes conseguir piezas de tus diseñadores favoritos por mucho menos. Además, SSENSE a menudo presenta diseñadores nuevos y prometedores, por lo que estarás a la vanguardia de las últimas tendencias de la moda.

The Frankie Shop

Sinónimo de trajes de gran tamaño y prendas a medida, The Frankie Shop es un gran sitio en línea para visitar si está buscando ropa con la que pueda jugar tan duro como en la que trabaja. Curan una gran selección de artículos básicos de armario que van desde suéteres de punto hasta pantalones perfectamente ajustados.

Si bien su sitio consiste principalmente en su propia marca, puedes encontrar piezas únicas como un suéter Ganni o un suéter con bolsillo de parche de JW Anderson. The Frankie Shop ofrece piezas de inversión atemporales que se han visto en celebridades e influencers, como Hailey Bieber y Leonie Hanne. Estas piezas se convertirán en un básico en tu armario para siempre.

Target – Tiendas online usa de ropa

Piérdete en los mejores jeans para curvas, los suéteres más deliciosos y todo lo demás. Target ha clavado la moda asequible, regalándote colaboraciones de diseñadores de élite. Este otoño, Target se ha asociado con Sergio Hudson, Kika Vargas y La Ligne para ofrecerte prendas de punto de colores brillantes, trajes a medida y estampados divertidos. A partir del 9 de octubre, puedes comprar sus colaboraciones con diseñadores en

Pero, si no quieres esperar, Target tiene piezas increíbles que puedes comprar ahora. Tienen abrigos para cada ocasión y numerosos zapatos y accesorios para elegir. Personalmente, me encantan sus vestidos y los uso todo el año. Sus accesorios, como aros gruesos o un bolso divertido, siempre están a punto. ¿Necesitas algo en un apuro? No se preocupe, ofrecen envío gratuito el mismo día en piezas seleccionadas.

Uniqlo – Tiendas online usa de ropa

Conocido por su tecnología innovadora, Uniqlo tiene una gran selección de productos básicos asequibles que son tan buenos que querrás usarlos todos los días. Echa un vistazo a su tecnología HeatTech que retiene el calor al convertir la humedad en calor.

Del mismo modo, sus puffers ultraligeros vienen en casi todos los colores bajo el sol y son conocidos por mantenerte abrigado y tu equipaje ligero. Y el minorista global tiene colaboraciones especiales con diseñadores increíbles, por lo que aún puede obtener sus increíbles piezas por mucho más barato. Recientemente, han colaborado con marcas como Marni y Helmut Lang. Nota: también tienen tamaños extendidos, por lo que todos seguramente encontrarán algo.