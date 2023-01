FORMAS de HACER UN LOGOTIPO ◀︎llll

By

Formas de hacer un logotipo. Destacar o perecer. ¿Ha oído alguna vez estas palabras? Sin duda, hay mucho de cierto en ellas, sobre todo cuando tiene que luchar con cada vez más marcas nuevas por la atención de sus clientes. Cada día se crean cosas nuevas en el mundo, por lo que es necesario destacar entre la multitud. ¿Qué puede hacer para que los consumidores se fijen en usted y le elijan? Empiece con una buena marca. Vea qué es el logotipo de una empresa y por qué debería tener uno.

¿Qué es un logotipo?

Un logotipo es un símbolo especial que sirve para identificar a una empresa. Es una herramienta extremadamente importante para aumentar el compromiso, el reconocimiento y la popularidad de los clientes. También es la tarjeta de visita de su empresa.

Cómo hacer un logotipo en línea

Diseñar un logotipo puede parecer una tarea sencilla, pero en realidad puede ser bastante diferente. Está bien si tienes las habilidades y los conocimientos para hacerlo tú mismo, pero si no, el asunto es más complicado. Así que aquí tienes las formas básicas de crear un logotipo.

Diseño personalizado

La primera opción que tenemos es simplemente hacerlo nosotros mismos: desde el diseño hasta la creación del logotipo y su implementación. Esta es, por supuesto, la solución más barata, con la que, además, tenemos pleno control sobre el resultado final.

Al principio, merece la pena ponerse a crear bocetos conceptuales: cuantos más, mejor. Se dice que la primera idea siempre resulta ser la mejor, pero en este caso, esta regla no siempre funciona, e incluso si lo hace es mejor probar otras soluciones y estar seguros. al fin y al cabo, no cambiamos el logotipo cada mes. Debe ser lo más refinado posible. Si con su diseño ya vamos al programa, vale la pena basar la creación del logotipo en una cuadrícula. Solemos empezar con colores base, es decir, blanco y negro. Más tarde podemos pasar a la combinación final de colores. Cuando terminemos de diseñar el aspecto final del logotipo, deberíamos seguir considerando alternativas.

Servicios de diseño

No todo el mundo necesita saber de diseño… ni tiene tiempo para ello. En este caso, lo mejor es subcontratar esta tarea a un profesional. Puede ser un autónomo o una agencia. Sin embargo, hay que contar con un coste bastante elevado. Por supuesto, encontraremos ofertas más baratas, pero lo más probable es que pertenezcan a diseñadores noveles. En el caso de esta solución, sobre todo si hablamos de una agencia, debemos ser conscientes del tiempo de espera para las realizaciones. Nuestro encargo no será el único del que se encarguen, por lo que tendremos que esperar nuestro turno. Sin embargo, un gran punto a favor es el hecho de que alguien con experiencia en este campo, que conoce los principios del diseño correcto, pero también las últimas tendencias, será el responsable de crear nuestro logotipo.

Si tenemos nuestra idea pero no somos capaces de llevarla a cabo, aún queda un compromiso: entregar el diseño conceptual (que puede ser un boceto) a una empresa o autónomo que se dedique al diseño de logotipos. De este modo, nuestra idea y la idea original del logotipo permanecerán, y la ejecución en sí también será de alto nivel.

Generadores de logotipos

Como probablemente algunos ya sepan, además de crear un logotipo nosotros mismos o mandarlo a hacer, tenemos la opción de utilizar los llamados, generadores de logotipos, como Turbologo. Puede parecer que esta es la forma más fácil, porque el proceso en sí no lleva mucho tiempo, ¡y lo es! El logotipo que obtengas no será trivial, aunque puede necesitar algunos retoques. Además, es bastante barato o no cuesta nada, y la calidad será de primera. Sin embargo, si quieres un nivel superior, puede que tengas que pagar algo de dinero. Los generadores de logotipos son fáciles de usar y sencillos, y te permiten crear tu estilo único en sólo unos minutos.

Conclusión

Cada opción tiene sus ventajas, pero también sus limitaciones, así que es bueno ser consciente de ello a la hora de empezar a desarrollar un logotipo. El enfoque correcto le dará exactamente la opción que desea. Así, tanto usted como sus clientes estarán contentos.

