Oscar 2023. La gala de los mayores premios del cine está programada para el 13 de marzo. Jimmy Kimmel será el presentador.

Oscar 2023

Oscar 2023: aquí están todos los nominados de este año

Los nominados a los Oscar 2023 fueron anunciados este martes 24 de enero. «Los Fabelmans», «TÁR», «todo en todas partes todo a la vez» y «las Banshees de Inisherin» están entre las películas que están compitiendo en más categorías. oscar 2023 date

La ceremonia de los mayores premios del cine está prevista para el 13 de marzo. Como es habitual, se llevará a cabo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, EE. Jimmy Kimmel vuelve a ser el presentador. 2023 oscar nominees

La gala se transmitirá por televisión, desde la estación ABC, y es probable que se emita en muchos países del mundo. En los dos años anteriores, RTP1 transmitió en vivo la noche de los Oscar. Este año todavía es temprano para que haya una confirmación. Conozca a los nominados y obtenga más información en el sitio de los Oscar.

Mejor Película

“All Quiet on the Western Front”

“Avatar: The Way of Water”

“The Banshees of Inisherin”

“Elvis”

“Everything Everywhere All at Once”

“The Fabelmans”

“TÁR”

“Top Gun: Maverick”

“Triangle of Sadness”

“Women Talking”

Mejor Logro

Martin McDonagh, «las Banshees de Inisherin»

The Daniels, «todo en todas partes todo a la vez»

Steven Spielberg, «The Fabelmans»

Todd Field, «TÁR»

Ruben Östlund, «Triángulo de la tristeza»

Mejor Actor

Austin Butler, «Elvis»

Colin Farrell, «las Banshees de Inisherin»

Brendan Fraser, «La Ballena»

Paul Mescal, «Aftersun»

Bill Nighy,»Living»

Mejor Actriz

Cate Blanchett, «TÁR»

Ana de Armas,»Rubia»

Andrea Riseborough,»To Leslie»

Michelle, «Los Fabelmans»

Michelle Yeoh, «todo en todas partes todo a la vez»

Mejor actor secundario

Brendan Gleeson, «las Banshees de Inisherin»

Brian Tyree Henry, «Calzada»

Judd Hirsch, «The Fabelmans»

Barry Keoghan, «las Banshees de Inisherin»

Ke Huy Quan, «todo en todas partes todo a la vez»

Mejor actriz secundaria

Angela Bassett, «Black Panther: Forever»

Hong Chau, «La Ballena»

Kerry Condon, «las Banshees de Inisherin»

Jamie Lee Curtis, «todo en todas partes»

Stephanie Hsu, «todo en todas partes todo a la vez»

Mejor argumento original

«The Banshees of Inisherin»

«Todo en todas partes todo a la vez»

«The Fabelmans»

«TÁR»

«Triangle of Sadness»

Mejor argumento adaptado

«Todo tranquilo en el Frente Occidental»

«Glass Onon: A Knives Out Mystery»

«Living»

«Top Gun: Maverick»

«Mujeres Hablando»

Mejor fotografía

«Todo tranquilo en el Frente Occidental»

«Bardo, crónica falsa y una mano de verdad»

«Elvis»

«Empire of Light»

«TÁR»

Mejores efectos visuales

«Todo tranquilo en el Frente Occidental»

«Avatar: El Camino del agua»

«The Batman»

«Black Panther: Forever»

«Top Gun: Maverick»

Mejor película internacional

«Todo tranquilo en el Frente Occidental»

«Argentina, 1985»

«Close»

«Eo»

«The Quiet Girl»

Mejor Película de animación

«Guillermo Del Toro Pinocho»

«Marcel la cáscara con los zapatos en»

«El Gato Con Botas: El Último Deseo»

«The Sea Beast»

«Turning Red»

Mejor Documental

«All That Breathes»

«All the Beauty and the Bloodshed»

«Fuego de amor»

«La casa hecha de férulas»

«Navalny»

Mejor Cortometraje

«Un Adiós Irlandés»

«Ivalu»

«Le Pupille»

«Night Ride»

«The Red Suitcase»

Mejor Cortometraje Documental

«Los Susurros Del Elefante»

«Haulout»

«Cómo puedes medir un año?”

«El Efecto Martha Mitchell»

«Stranger at The Gate»

Mejor Vestuario

«Babylon»

«Black Panther: Forever»

«Elvis»

«Todo en todas partes todo a la vez»

«Mrs. Harris goes to Paris»

Mejor Caracterización

«Todo tranquilo en el Frente Occidental»

«The Batman»

«Black Panther: Forever»

«Elvis»

«La Ballena»

Mejor Canción Original

«Applause», Canción de Dianne

«Hold My Hand», «Top Gun: Maverick», Canción de Lady Gaga y BloodPop

«Lift Me Up»,» Black Panther Forever», canciones de Tems, Rihanna, Ryan Coogler y Luis Goransson

«Naatu Naatu»,» RRR», música de M. M. Keeravaani y Chandrabose

«Esta es una vida»,» todo en todas partes todo a la vez», Canciones de Ryan Lott, David Byrne, Mitski y Ryan Lott

Mejor Banda Sonora Original

ll Quiet en el Frente Occidental»

«Babylon»

«The Banshees of Inisherin»

«Todo en todas partes todo a la vez»

«The Fabelmans»

Mejor cortometraje de animación

«The Boy, The Mole, The Fox y The Horse»

«The Flying Sailor»

«Ice Merchants»

«Mi Año de pollas»

«Un avestruz me dijo que el mundo es falso, y creo que lo creo»

Mejor sonido

«Todo tranquilo en el Frente Occidental»

«Avatar: El Camino del agua»

«The Batman»

«Elvis»

«Top Gun: Maverick»

Mejor escenografía

«Todo tranquilo en el Frente Occidental»

«Avatar: El Camino del agua»

«Babylon»

«Elvis»

«The Fabelmans»

Mejor Edición de video

«The Banshees of Inisherin»

«Elvis»

«Todo en todas partes todo a la vez»

«TÁR»

«Top Gun: Maverick»