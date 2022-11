CÓMO ELEGIR la MEJOR FREIDORA Para TU COSINA ◀︎lll

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

En la cocina profesional o doméstica, la freidora es uno de los equipos más utilizados. El pollo con costra crujiente, las papas fritas, el pescado, las verduras o las donas se cocinan perfectamente en la freidora.

Este tipo de equipos nos ayudan a lograr siempre los resultados deseados, y los nuevos modelos cuentan con mejor desempeño y menor consumo de aceite, además de diversas características que brindan seguridad incluso en uso intensivo.

Pero hay una impresionante variedad de modelos de freidoras en el mercado: simples o dobles, profesionales, clásicas, de aire caliente o de aceite, cada freidora tiene sus ventajas. Vamos a descubrir cuáles son los principales tipos de freidoras, las características de cada una y los criterios a seguir para elegir la mejor freidora.

¿Cuáles son los tipos de freidora que puede elegir?

Las freidoras del mercado se diferencian no solo en términos de diseño, sino también en términos de equipamiento y modo de funcionamiento. Así, los seguidores de la alimentación saludable pueden adquirir una freidora de aire caliente sin aceite.

Puede elegir modelos clásicos, semiprofesionales o profesionales, simples o dobles, empotrados o no, con cesta giratoria o palets giratorio. Por supuesto, la mejor freidora es la que mejor se adapta a las necesidades del comprador.

Para hacer una elección informada, es bueno conocer las características de los principales tipos de freidoras.

Freidora clásica

Pensada para uso doméstico, la freidora clásica es generalmente de plástico y tiene una capacidad media, suficiente para cubrir las necesidades de una familia. Con un diseño agradable, la freidora clásica no está equipada con complejos sistemas de seguridad en uso, ni es muy económica. La limpieza es bastante difícil, que es la principal desventaja.

Freidora semiprofesional

La freidora eléctrica semiprofesional es de una calidad significativamente superior a la clásica. Está fabricado en acero inoxidable, lo que le confiere durabilidad y resistencia. Otra de las ventajas de este tipo de freidoras es que permite un fácil desmontaje y limpieza de los componentes.

Así, la freidora no adquirirá olor a aceite rancio con el tiempo. La freidora profesional no difiere mucho de una destinada a uso profesional. Encontramos la misma calidad de materiales de fabricación, pero también fiabilidad.

La única diferencia es la menor capacidad de la freidora de aire precios semiprofesional en comparación con la profesional.

Freidora doble semiprofesional

Las ofertas de los fabricantes también incluyen freidoras dobles semiprofesionales, que ofrecen muchas ventajas a los amantes de los platos cocinados rápidamente. Desde el punto de vista de los materiales y equipos de fabricación, la freidora doble semiprofesional es un equipo de calidad.

Y el hecho de que tenga dos cubetas para la cocción simultánea de varios tipos de platos es una ventaja. Por ejemplo, las papas o las verduras se pueden freír en una sartén y las alitas de pollo o el pescado se pueden dorar en la segunda sartén.

Freidora profesional

La freidora profesional se encuentra entre los equipos de cocina de este tipo con mejores prestaciones existentes en el mercado especializado. El diseño de estos equipos está pensado para cubrir plenamente las necesidades de una cocina profesional.

Desde durabilidad y resistencia hasta eficiencia, bajo consumo, facilidad de uso y seguridad, las freidoras profesionales ofrecen muchas ventajas.

Generalmente están fabricados en acero inoxidable, cuentan con depósitos de gran capacidad, termostatos, complejos sistemas de protección contra sobrecalentamiento y están diseñados para un uso intensivo.

Freidora con cesta giratoria

Las freidoras de cesta giratoria están diseñadas para que se utilice menos aceite al freír los alimentos. Tienen un bol y cesta de forma redonda y una base inclinada para que por el movimiento giratorio de la cesta, los alimentos pasen periódicamente por el baño de aceite.

Con las ollas freidoras de aire de este tipo, puede ahorrar más del 50% en la cantidad de aceite utilizado.

Freidora rotativa de paletas

Las freidoras de aire Oster rotativas de paletas permiten un uso muy económico del aceite. Básicamente, solo se utilizan unas pocas cucharadas de aceite/porción. Esto se debe al equipamiento de la freidora con paleta giratoria, que mezcla los alimentos y los hace pasar periódicamente por el aceite, pero también a la turbina que recircula el aire caliente.

Freidora sin aceite

Las freidoras de aire caliente no usan aceite en absoluto. Los alimentos no se fríen, sino que se hornean por la acción del aire caliente recirculado. Por lo tanto, no podemos esperar papas fritas rojizas y pollo crujiente preparado en una freidora sin aceite.

Utiliza una técnica de preparación de alimentos muy saludable, siendo más parecida a un horno que a una freidora.

Freidora empotrada

Para las personas que prefieren tener la mayoría de los electrodomésticos integrados en los muebles de su cocina, también existe la opción de una freidora de aire Oster 5.5 litros empotrada.

Esto ahorra espacio en la cocina, pero no hay que pasar por alto las características técnicas de las freidoras que adquiramos.

Cómo elegir la mejor freidora según las características técnicas

Las características técnicas de una freidora de aire Oster 1.8 litros deben ser las primeras en orientar nuestras elecciones hacia un modelo u otro, pues indican la eficiencia del equipo, su nivel de rendimiento y su durabilidad.

En otras palabras, sabemos que hemos invertido en la mejor freidora. Estas son las características técnicas en las que debemos fijarnos cuando queremos adquirir una freidora.

Volumen de la freidora

El volumen de la freidora de aire Oster 4 litros se refiere tanto a la cantidad de aceite que se puede utilizar tanto como para la alimentación. Por supuesto, estas cosas también deben estar relacionadas con la tecnología de tostado utilizada.

Energía eléctrica

La energía eléctrica de la freidora nos dice qué tan rápido se calentará el aceite e, implícitamente, qué tan rápido se cocinará la comida. Así que, cuanta más potencia eléctrica tenga la freidora, mejor.

Y no tenemos que preocuparnos por el consumo, sobre todo porque hay freidoras equipadas con termostato.

Temporizador

El temporizador es una característica adicional para una freidora de calidad. Nos avisará cuando es el momento óptimo para sacar los alimentos de la freidora para que no se quemen.

Aislamiento

El aislamiento térmico es un equipamiento estándar, obligatorio para todo tipo de freidoras. Los componentes calientes del dispositivo deben aislarse térmicamente para evitar lesiones. Sin embargo, nos puede sorprender que esto se haga de forma más o menos eficiente, y en algunos modelos incluso falte.

como escoger una freidora de aire – freidora de aire como funciona – como funcionan los air fryer – mejor air fryer- Cómo elegir la mejor freidora para tu cocina – Cómo elegir la mejor freidora para tu cocina- Cómo elegir la mejor freidora para tu cocina- Cómo elegir la mejor freidora para tu cocina – Cómo elegir la mejor freidora para tu cocina- Cómo elegir la mejor freidora para tu cocina- Cómo elegir la mejor freidora para tu cocina – Cómo elegir la mejor freidora para tu cocina- Cómo elegir la mejor freidora para tu cocina- Cómo elegir la mejor freidora para tu cocina – Cómo elegir la mejor freidora para tu cocina- Cómo elegir la mejor freidora para tu cocina-