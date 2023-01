ACLARAR FOTO en PHOTOSHOP> 5 FORMAS TOPS◀︎lll

Como siempre con Photoshop, hay numerosas formas de hacer todo y, a menudo, no importa el enfoque que elija. Simplemente elija el que le resulte más cómodo o que le brinde el control que necesita.

Use las herramientas Brillo/Contraste o Niveles para aumentar el contraste y darle a su imagen un poco más de fuerza. Luego, use los controles de Intensidad o Tono/Saturación para restaurar un poco del color perdido, en caso de que lo necesite. Ahora debería tener una foto brillante, bien expuesta y de gran apariencia.

Nuestra última forma de iluminar sus fotos subexpuestas es usar capas y modos de fusión. Esta vez, no necesita una capa de ajuste. En su lugar, duplique su capa de imagen presionando Ctrl + J o Cmd + J.

Cada clic agrega un nuevo punto a la línea, que ahora es una curva. Para eliminar los puntos que no necesita, selecciónelos y presione la tecla Retroceso.

Si las partes más brillantes de la imagen también están subexpuestas, ilumínelas arrastrando el control deslizante de la derecha hacia la izquierda. Intente colocar el control deslizante en línea con el borde del grupo de píxeles más a la derecha del histograma. No vayas demasiado lejos: cualquier cosa a la derecha del control deslizante será 100% blanca y no contendrá ningún detalle.

Otro ajuste que verás justo debajo de Brillo / Contraste es Exposición. Esto puede parecer obvio de usar cuando desea corregir la exposición de una foto, pero no lo es.

Las primeras cuatro opciones que describimos a continuación se pueden aplicar directamente a la imagen o se pueden usar con Capas de ajuste. Recomendamos este último para la mayoría de los casos. Permite la edición no destructiva, lo que le permite modificar, o incluso eliminar por completo, una edición más adelante.

