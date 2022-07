¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de renovar el dispositivo móvil?

By

Después de un período, casi todo lo que usamos a diario se rompe, se gasta, se deteriora o ya no nos sirve. Algo similar sucede con nuestro dispositivo móvil. Sin contar con la posibilidad de perderlo o de que se nos rompa, luego de un tiempo extenso e intenso de uso puede volverse lento. Y también existe la posibilidad de que se torne obsoleto respecto de las funciones que requerimos de él.

En general, cuando compramos un teléfono pensamos en lo que vamos a necesitar de él y eso depende casi exclusivamente de la vida que llevamos. Por ejemplo, si pasamos la mayor parte del día trabajando en un comercio y tenemos poca vida social, es suficiente contar con un celular básico, de entrada.

Pero la cosa cambia radicalmente si nos pasamos a un empleo a distancia, que demanda conexión permanente, y si nos mudamos lejos de nuestros seres queridos. En esta situación en la que necesitamos y queremos estar comunicados, deberíamos pensar en alguno de los smartphones que ofrece el mercado para responder a estas nuevas necesidades.

Si nuestra forma de vida se modifica, puede que también lo hagan nuestros requerimientos respecto del teléfono. Además, siempre está la posibilidad de perderlo, que nos lo roben o que se rompa, porque hasta los mejores celulares pueden romperse. Ahora bien, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar uno nuevo?

La difícil tarea de elegir

La mayoría de nosotros no entiende demasiado sobre tecnología y ahí radica la primera dificultad a la hora de elegir un teléfono móvil. Los anuncios hablan de ROM, RAM, SIM y megapíxel, conceptos con los que no todos estamos familiarizados. En segundo lugar, está la magnitud de la oferta. Las alternativas de smartphones Perú son enormes y no tenemos muy en claro qué criterio utilizar para comparar una con otra.

Y otro tema a evaluar es la cantidad de dinero que queremos o podemos destinar a la renovación de nuestro dispositivo. Si bien existen smartphones baratos, es frecuente considerar que lo barato sale caro. Cuando nos enfrentamos a un aparato económico lo primero que pensamos es que no va a durar o que no va a rendir como necesitamos.

Pero las ecuaciones barato=malo y costoso=bueno no necesariamente son certeras. Más bien, la fórmula que tenemos que tener en mente es mejores celulares calidad precio. Es decir, contemplar si las prestaciones que ofrece el teléfono justifican su precio.

La misma incertidumbre se nos presenta con las marcas. Confiamos ciegamente en las empresas más reconocidas e instaladas en el rubro de la telefonía móvil y desconfiamos de las nuevas marcas de smartphones. Pero tampoco debemos ser tan ortodoxos con esta premisa.

¿Por dónde empezar?

Lo primero que tenemos que evaluar antes de comprar un teléfono nuevo es cómo y para qué lo vamos a utilizar. Cuando nos vamos de vacaciones de invierno a la montaña, nos compramos una campera de abrigo. Si, en cambio, elegimos como destino el Caribe, adquiriremos un traje de baño. Es decir, pensamos en la necesidad y el uso adecuados.

Tenemos que analizar si trabajamos de manera presencial o a distancia, donde el uso y el almacenamiento del dispositivo pueden ser vitales. Si casi nunca sacamos fotos, si lo hacemos con frecuencia o si somos fanáticos de la fotografía. Si nos entretenemos con los juegos online o vemos películas en el teléfono. Todas estas necesidades y preferencias tienen que estar presentes a la hora de elegir un celular.

De este modo, si mayormente vamos a chatear e interactuar a través de las redes sociales, un teléfono económico de poca gama puede alcanzarnos. Si adoramos registrar momentos, buscaremos un móvil con una buena cámara de fotos. Y si nos apasionan los videojuegos, iremos por uno con más potencia de la estándar.

Una vez detectado aquello que necesitamos resolver con el móvil pasamos a la siguiente consideración: el presupuesto. En este sentido, es importante recibir el asesoramiento de alguien que sepa del tema. En ocasiones, una suma mínima de dinero puede ser significativa en términos de la calidad, el rendimiento y la funcionalidad que demandamos.

Consideraciones generales

Las gamas:

Las mejores marcas de celulares cuentan con modelos de gama alta, de gama media y de entrada. Estas categorías están directamente y proporcionalmente relacionadas con el rendimiento y el precio del dispositivo. Se podría decir que los primeros se destacan por una excelente prestancia y los últimos, por el buen precio.

El tamaño:

El tamaño, ¿importa? Si hablamos de dimensiones, en el mercado de la telefonía celular existen tres grupos de aparatos. Los teléfonos “grandes” tienen pantallas de más de 6,5 pulgadas. Los considerados normales, cuentan con pantallas de entre 5,8 y 6,2 pulgadas.

Los pequeños, también denominados compactos, son aquellos cuya pantalla mide menos de 5,8 pulgadas. La gran mayoría de las marcas ya no fabrican modelos compactos. Una mala noticia para los amantes del pocket y los nostálgicos que se acostumbraron a las dimensiones de sus primeros aparatos.

La potencia:

Quizás por desconocimiento o falta de información, la potencia suele ser la característica que más nos complica la elección. El dispositivo más potente no necesariamente es el mejor dispositivo para nosotros. Generalmente, los teléfonos de gama alta son los más potentes y costosos. Pero quizás el uso que le damos al celular no justifica gastar tanto por algo que ni vamos a usar.

Si no somos de jugar con el teléfono ni le demandamos la mejor imagen fotográfica, nos conviene elegir entre los mejores celulares de gama media. La potencia está representada en los números que acompañan los nombres de los procesadores. Los Snapdragon de gama media van entre 600 y 700. Los Karin, se corresponden con la serie 700 y los Exynos, con la 7000.

Bien. Ya contamos con las herramientas necesarias para emprender la aventura de comprar un nuevo celular. Tomémonos el tiempo necesario para elegir el mejor dispositivo dentro de nuestras necesidades diarias y posibilidades económicas.

