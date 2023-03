4 Formas de saber si te han bloqueado en Whatsapp ◀︎lll

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Formas de saber si te han bloqueado en Whatsapp. Cuando bloqueamos a alguien en las redes sociales o en los servicios de mensajería, la persona en cuestión no recibe esa información. Sin embargo, lo mismo sucede cuando somos nosotros. Por lo tanto, te mostramos cuatro formas que te permitirán descubrir si alguien te ha bloqueado en la aplicación.

4 Formas de saber si te han bloqueado en Whatsapp

Al igual que en las diversas aplicaciones, desde redes sociales a otras plataformas de entretenimiento y mensajería, la aplicación da la posibilidad de bloquear usuarios, sea cual sea el motivo de esa decisión.

Sin embargo, a pesar de que lo permite, el servicio de mensajería no informa al usuario bloqueado de que lo ha sido y, por lo tanto, le damos algunas alternativas para descubrir.

Formas de saber si te han bloqueado en Whatsapp

Los mensajes no se entregan

Cuando un usuario es bloqueado por otro, los mensajes no aparecen como entregados, porque efectivamente no lo fueron. Aunque la conversación sigue estando disponible y puede enviar mensajes, el usuario que la bloqueó decidió no recibirlos y, por lo tanto, no aparecerán como entregados. Es decir, no aparecerán los dos correctos que indican la entrega, sino solo uno, que representa el envío.

No puede hacer llamadas

Si algún Usuario ha decidido bloquear a otro, al principio no querrá recibir mensajes ni llamadas de esa persona. Si por un lado la plataforma permite enviar mensajes, por otro, prohíbe las llamadas, por lo que no podrá contactarlo de esa forma.

No se puede agregar a nuevos grupos

Si ha sido bloqueado por algún Usuario, no debería poder agregarlo a un grupo creado por usted. Sin embargo, si el grupo es creado por otra persona, puede incluir a ambos usuarios.

Pierde el acceso a la información del perfil de la persona que lo bloqueó

Una vez bloqueado, el usuario pierde el acceso a la información del perfil, en particular al estado y la foto, que aparece indisponible. Además, y aunque es posible cambiar esta característica en particular manualmente, un usuario que ha sido bloqueado pierde el acceso a la información relativa a la hora y la fecha en que el que lo bloqueó estuvo en línea.

Formas de saber si te han bloqueado en Whatsapp