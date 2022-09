CÓMO DESCARGAR PLAY STORE Para CELULAR >> FACIL

By

Como descargar play store para celular: No todos los dispositivos Android vienen con la tienda de aplicaciones de Google preinstalada. Si necesita la última versión, aquí le mostramos cómo descargar Google Play Store e instalarla en su dispositivo.

Google Play Store recibe actualizaciones frecuentes, lo cual es una gran noticia. La no tan buena noticia es que puede llevar semanas, o para algunas personas incluso más, obtener la última versión. La funcionalidad básica nunca cambia, por lo que estar atascado en una versión anterior no es tan malo. Sin embargo, entendemos la necesidad de obtener la última y mejor versión en su dispositivo. ¿Quieres actualizar Google Play Store en tu dispositivo? He aquí cómo.

Como descargar play store para celular

Tenga en cuenta que esto es solo para descargar e instalar Google Play Store en dispositivos Android de Google. Para dispositivos Android que no sean de Google, como la tableta Amazon Fire, deberá instalar el Administrador de cuentas de Google, el Marco de servicios de Google y los Servicios de Google Play, así como Play Store.

Cómo actualizar la tienda de Google Play

A continuación, le indicamos cómo actualizar Google Play Store para obtener la última versión si ya está instalada en su dispositivo:

Abre la tienda de Google Play.

Toca tu foto de perfil en la esquina superior derecha y toca Configuración.

Toca el menú desplegable Acerca de.

Finalmente, toca el botón Actualizar Play Store.

Si tu Play Store necesita una actualización, recibirás una actualización. De lo contrario, te dirá que tu Play Store está actualizada.

Esta es la forma más fácil y eficiente de obtener la última versión de Google Play Store. En términos generales, debe estar actualizado todo el tiempo, ya que se actualiza en segundo plano. Sin embargo, este es el método más fácil de asegurarse.

Cómo descargar e instalar Google Play Store

Este método solo funciona en dispositivos con Android 8.0 Oreo o posterior. Ten en cuenta que también necesitarás tener instalados los servicios de Google Play para que Play Store funcione correctamente.

Verifique su versión actual – si está actualizando): diríjase a Play Store, toque su imagen de perfil e ingrese a la configuración. Toca la sección Acerca de y podrás encontrar la versión de Play Store allí.Descargar Instalador de APKMirror-Esta aplicación te ayuda a instalar los APK descargados de APKMirror. Toca aquí para dirigirte a Play Store y descargarlo.

Descargue un APK de Google Play Store – Su mejor opción para esto es APKMirror, ya que es una fuente confiable y confiable. Puedes encontrar los APK de Google Play Store aquí. Utilice su versión actual como referencia para encontrar la versión más reciente.

Instalar Instalador de APKMirror-Lo necesitarás para instalar cualquier APK moderno que obtengas de APKMirror. Afortunadamente, es gratis en Play Store aquí.

Instala Google Play Store: Abre el instalador de APKMirror y selecciona la opción Examinar archivos. Busca el APK que descargaste y tócalo. Toque la opción «Instalar paquete» y luego seleccione para ver un anuncio e instalarlo.

Lidiar con los permisos: Finalmente, Android abrirá el mensaje Instalar aplicaciones desconocidas. Toque Instalador de APKMirror para darle permiso para instalar el APK. Toca el botón atrás para volver a la aplicación.

Termine de instalar Play Store: el instalador ejecutará e instalará Google Play Store.

Ese debería ser todo el proceso. Hay muchas versiones de Google Play Store, y algunas incluso son para otros dispositivos como Android TV o Wear OS. Si la instalación no funciona, comprueba que tienes la versión de APK correcta y que tienes la versión compatible con tu dispositivo.

Método alternativo para pre-Android 8.0 Oreo

Los dispositivos anteriores a Android 8.0 Oreo tienen una forma diferente de realizar las tareas anteriores. Son casi iguales, pero en un orden diferente, y tienes que hacer un par de cosas de manera diferente. No podemos imaginar que nadie necesite esta parte del tutorial, pero de nuevo, lo guardaremos aquí para la posteridad.

Lidiar con los permisos

Dirígete a la configuración de tu teléfono y luego a Seguridad. A partir de ahí, marque la casilla junto a la opción Fuentes desconocidas. Esta configuración le permite cargar aplicaciones de forma lateral.

Averigüe qué versión necesita – si está actualizando): Abra su Play Store, vaya a la configuración y busque su versión actual.

Descargue un APK de Google Play Store: Use el enlace de arriba para APKMirror para encontrar un APK de Google Play Store. Asegúrese de verificar su versión actual para obtener la correcta.

Instale el instalador de APKMirror: Puede tocar aquí para dirigirse a Play Store y descargarlo.

Instala Google Play Store: Abre el instalador de APKMirror, usa la opción Examinar archivos para encontrar la descarga de tu APK e instálala. Como ya se ocupó de los permisos anteriormente, debería instalarse de inmediato.

¿No funcionó? Prueba esto: descarga un explorador de archivos (cualquiera servirá). Abra el explorador de archivos, vaya a la carpeta de descargas e intente instalarlo desde allí. Los archivos APK más nuevos vienen en paquetes y requieren cierta rareza para instalarse, de ahí el instalador de APKMirror. Sin embargo, si todavía estás en versiones muy antiguas de Play Store, es posible que aún sean APK originales y que puedas instalarlos desde cualquier navegador de archivos.

Al igual que en la sección anterior, si la instalación falla, lo más probable es que se deba a un APK incompatible. Vuelva a verificar su versión e intente descargar un archivo APK diferente.