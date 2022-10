Crear CORREO ELECTRÓNICO PERSONALIZADO GMAIL▶ ︎

Si está dispuesto a pagar una pequeña prima por la simplicidad y sabe que no necesitará agregar más miembros del equipo, está totalmente bien optar por el plan Individual.

Planes de negocios: estos planes le permiten pagar por usuario y comienzan en $6 por mes por usuario. Entonces, si solo eres tú, pagarás solo $6 por mes. Sin embargo, si su empresa tiene cinco empleados, pagaría $30 por mes (5x$6 por mes). Plan individual: este plan está diseñado para personas que no necesitarán agregar otros miembros del equipo. Sin embargo, es un poco más caro a $9.99 por mes. Si desea ahorrar dinero, usar los planes de negocios es la mejor opción (incluso si es un individuo). Sin embargo, debido a que los planes de negocios se adaptan a los equipos, es un poco más complicado configurar las cosas.

Hay mucho que me gusta de este método. Sin embargo, la desventaja es, obviamente, que no es gratis!

Google Workspace esencialmente le permite crear una cuenta de Google completa con su propio correo electrónico personalizado, en lugar de usar una dirección de Gmail. Esto no solo le da acceso a Gmail con su propio nombre de dominio, sino que también le da acceso por separado a otras herramientas de Google, como;

En este punto, los nuevos correos electrónicos a su dominio personalizado deberían aparecer en su cuenta de Gmail. Sin embargo, aún no podrás responderles desde tu dominio de correo electrónico personalizado.

Si su alojamiento de correo electrónico está en otro lugar, querrá consultar la documentación de su servicio o comunicarse con su soporte si no puede encontrar su información POP3.

A continuación, debe crear su dirección de correo electrónico personalizada utilizando su alojamiento de correo electrónico si aún no lo ha hecho. P. ej. you@yoursite.com

Si no necesita un sitio web, otra opción sería comprar alojamiento de correo electrónico a través de su registrador de dominios. Por ejemplo, si registró su dominio a través de Namecheap, Namecheap vende un servicio de alojamiento de correo electrónico barato a partir de solo $0.79 $0.46 por mes.

Si no posee un dominio, aquí hay una herramienta rápida que puede usar para averiguar si el nombre de dominio que le interesa está disponible;

Método gratuito; siempre que ya tenga alojamiento de correo electrónico (por ejemplo, de su proveedor de alojamiento web), puede conectar Gmail a su propio nombre de dominio de forma gratuita utilizando credenciales SMTP/POP3 (no se preocupe si aún no tiene idea de lo que significan esos términos). Jump Vaya al tutorial de este método.

