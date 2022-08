¿CUÁLES son los DIFERENTES TIPOS de QUIEBRA? >>>

By

Si diariamente te preguntas cómo vas a pagar la deuda que cada vez crece más y está llegando a niveles abrumadores, probablemente estarás considerando esa palabra que te pone a temblar: bancarrota.

Si es así, el abogado de bancarrota – Olympus Law Corporation te recuerda que la bancarrota no es una decisión que debas tomar a la ligera. Por ello, es importante saber cuál es el tipo de quiebra que se adapta mejor a tu situación.

¿Qué tipos de quiebra hay?

Aunque el objetivo general de la bancarrota es liquidar la deuda, no todas las bancarrotas son iguales. De hecho, hay seis tipos diferentes:

Capítulo 7 Liquidación Capítulo 13 Plan de pago Capítulo 11 Plan de reorganización Capítulo 12 Utilizado para agricultores Capítulo 15 Utilizado en casos extranjeros Capítulo 9 Para municipios

Es posible que hayas leído esta lista y te sientas más confundido. Sin embargo, lo más probable es que solo debas considerar los dos tipos más comunes: el Capítulo 7 y el Capítulo 13. Veamos en qué consiste cada uno para ayudarte a tomar una decisión.

Bancarrota de Capítulo 7

Esta es la bancarrota más común. Un síndico designado por el tribunal supervisa la liquidación de cualquier cosa que poseas que tenga valor para pagar a quienes les debes dinero. Cualquier deuda restante no garantizada (como tarjetas de crédito o facturas médicas) generalmente se borra. Esto no incluye los tipos de deuda que no se perdonan a través de la bancarrota, como préstamos estudiantiles e impuestos.

Hay algunas cosas que la corte no te obligará a vender como tu casa, automóvil y cuentas de jubilación. El Capítulo 7 tampoco puede detener una ejecución hipotecaria, solo puede posponerla. La única forma de conservar las cosas por las que todavía debes dinero es reafirmar la deuda, es decir que vuelves a comprometerse con el contrato de préstamo y continuarás haciendo los pagos. Pero la mayoría de las bancarrotas del Capítulo 7 son casos sin activos, lo que significa que no hay propiedades con suficiente valor para vender.

Solo puedes declararte en bancarrota del Capítulo 7 si el tribunal decide que no ganas suficiente para pagar tu deuda a partir de la prueba de medios, que compara tus ingresos con el promedio estatal y analiza tus finanzas para ver si tienes los ingresos necesarios. Una bancarrota del Capítulo 7 permanece en tu informe de crédito durante 10 años, y no podrás volver a solicitarla hasta después de ocho años.

Bancarrota de Capítulo 13

Mientras que la bancarrota del Capítulo 7 a menudo perdona la deuda, la bancarrota del Capítulo 13 la reorganiza. El tribunal aprueba un plan de pago mensual para que puedas pagar una parte de tu deuda no garantizada y toda tu deuda garantizada durante tres a cinco años. Los montos de los pagos mensuales dependen de tus ingresos y de la cantidad de tu deuda. El tribunal también puede imponerte un presupuesto estricto y controlar todos tus gastos.

El Capítulo 13 de bancarrota te permite conservar tus activos y ponerte al día con cualquier deuda que no sea susceptible de bancarrota. También puede detener una ejecución hipotecaria al darte tiempo para actualizar tu hipoteca. Una bancarrota del Capítulo 13 permanece en su informe de crédito durante siete años y no puede volver a solicitarla hasta después de dos años.

