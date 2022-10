COMPRAR ACCIONES de TESLA >> EN DÓNDE y CÓMO >>>

By

Comprar acciones de Tesla: Ya sea que admiren a Elon Musk o simplemente disfruten del aspecto y el rendimiento de los automóviles de su compañía, los fanáticos de Tesla son devotos. No es difícil ver por qué: desde vehículos que tienen un modo de defensa de armas biológicas hasta techos solares, Tesla (TSLA) es un disruptor de la industria a gran escala.

Eso ha llevado a algunos rendimientos de inversión impresionantes. Según su último informe de ganancias, los ingresos de Tesla aumentaron un 80% año tras año. Si todo eso te hace querer participar en el crecimiento electrizante de Tesla, aquí tienes todo lo que necesitas saber para comprar acciones de TESLA.

5 pasos para comprar acciones de Tesla

Abrir una Cuenta de Corretaje

Abrir una cuenta de corretaje es la clave para comprar y vender valores, como acciones, fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa (ETF). Sin embargo, una correduría es más que su boleto para llevar a TSLA a la luna. También tiene toda la investigación y la educación que necesita para ser un inversor exitoso, así como diferentes tipos de cuentas de inversión diseñadas para objetivos particulares.

Si está invirtiendo para la jubilación, elija una cuenta de jubilación individual (IRA) con ventajas impositivas. Este tipo de cuenta recibe exenciones de impuestos del Tío Sam que pueden ayudar a que su dinero crezca aún más rápido.

Si desea más flexibilidad con su cuenta de inversión, digamos que desea ahorrar para una Tesla propia en los próximos años, probablemente desee una cuenta de corretaje sujeta a impuestos. Estos le permiten invertir para cualquier propósito o marco de tiempo, aunque tendrá que pagar impuestos cada vez que venda una inversión para obtener una ganancia o reciba ingresos por dividendos.

No todas las corredurías son iguales, por lo que querrá asegurarse de comparar las tarifas, las inversiones disponibles y los servicios ofrecidos por al menos algunas para determinar cuál es la adecuada para usted. También puede leer detenidamente nuestras selecciones para los mejores corredores en línea.

Decida cuánto Invertir

Probablemente no pueda firmar todo su cheque de pago a Elon Musk. Eso significa que tendrá que hacerse algunas preguntas para averiguar cuánto puede permitirse invertir en TESLA.

¿Cuál es tu presupuesto? Una vez que haya pagado todos sus gastos del mes, puede ahorrar e invertir lo que le quede. Idealmente, está ingresando al menos parte de eso en un fondo de emergencia, si aún no tiene uno, así como en ahorros para la jubilación. Pero el resto lo puedes destinar a otras inversiones, como Tesla.

¿Cuál es el precio actual de TSLA? Los precios de las acciones siempre fluctúan, pero el precio de las acciones de Tesla ha sido de más de $400 por acción durante el año pasado. Debido a eso, es posible que aún no pueda comprar una acción completa de TSLA. Afortunadamente, algunas corredurías, como Charles Schwab, Robinhood, Fidelity y Stash, le permiten comprar porciones de acciones llamadas acciones fraccionarias.

¿Cuál es su estrategia de inversión? La mayoría de las personas elige invertir de dos maneras principales: con una gran suma global de una sola vez o con pequeñas cantidades a lo largo del tiempo. Este último método, llamado promediado de costos en dólares, puede disminuir su riesgo y ayudarlo a pagar en promedio menos por acción a lo largo del tiempo.

¿Y sus otras inversiones? Si ya está invirtiendo, debe asegurarse de pensar en cómo encaja Tesla en su cartera. «Cualquier compra de acciones individual debería desempeñar un papel relativamente menor en la cartera del inversor promedio», dijo Chip Workman, un planificador financiero certificado (CFP) del Grupo Asesor de Activos. «Una buena regla general es que ninguna acción individual debe representar más del 5% de una cartera.”

Revise el rendimiento y el potencial de Tesla

Antes de comprar acciones de Tesla, o cualquier acción, es aconsejable investigar un poco las finanzas, el rendimiento y las perspectivas futuras de la empresa. El lugar más fácil para comenzar es a través de los informes anuales de una empresa (Formulario 10-K) y los informes trimestrales (Formulario 10-Q). Las empresas públicas como TSLA están obligadas a dar a conocer información detallada sobre su salud financiera en estos.

Puede encontrarlos en el sitio de relaciones con inversores de Tesla o buscando en la base de datos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

También puede recurrir a expertos para obtener su opinión. Las empresas de corretaje con frecuencia publican comentarios sobre las principales acciones e industrias, y los evaluadores externos como Morningstar proporcionan un análisis exhaustivo.

Cuando combina datos financieros con información de expertos, podrá decidir cuánto de su dinero desea invertir en Tesla.

Decide el tipo de pedido y colócalo

Una vez que haya decidido cuánto desea invertir en Tesla, puede comprar sus primeras acciones. Deberá iniciar sesión en su cuenta de corretaje e ingresar el símbolo de cotización de Tesla (TSLA) y la cantidad de acciones que desea comprar o la cantidad en dólares que desea invertir.

Puede usar una orden de mercado simple para comprar acciones a su precio actual, o puede probar un tipo de orden más sofisticado, como limit o stop, para comprar TSLA solo si su precio cae por debajo de un cierto umbral.

Debido a que Tesla cotiza en la bolsa Nasdaq, puede comprarlo de lunes a viernes de 9:30 a.m. a 4:00 p. m., hora del Este. Si su corretaje proporciona acceso a operaciones previas y posteriores al mercado, puede continuar realizando pedidos durante unas horas antes o después de que el mercado esté abierto. Cualquier orden recibida fuera del horario en el que puede operar se colocará tan pronto como el intercambio se abra nuevamente.

Evalúe su inversión

Ya sea que invierta en Tesla u otros valores, es una buena idea verificar periódicamente su desempeño.

Probablemente sea más fácil comenzar con un porcentaje de rendimiento anualizado. De esta manera, puede comparar qué tan bien se desempeñó TESLA durante un año en comparación con otras compañías o inversiones. También puede revisar la información financiera de Tesla para asegurarse de que sigue avanzando en una dirección positiva.

Además de comparar el rendimiento de TSLA con el de otras acciones, es posible que también desee medirlo con puntos de referencia de la industria, como el S&P 500 y el Índice Compuesto Nasdaq. Esto le dirá cómo se está desempeñando Tesla en comparación con el mercado en general.

Cómo Vender Acciones de Tesla

Cuando esté listo para vender sus acciones de Tesla, vaya a la plataforma de negociación de su corretaje e ingrese la cantidad de acciones o el valor en dólares que desea vender. También podrá elegir un tipo de pedido aquí, dependiendo de si desea vender al precio actual o esperar por uno en particular.

Si vende sus acciones por más de lo que pagó y obtiene una ganancia, conocida como ganancias de capital, es probable que deba impuestos, a menos que venda acciones mantenidas en una cuenta con ventajas fiscales.

Estos impuestos sobre las ganancias de capital pueden variar según el tiempo que mantenga sus acciones de TSLA. Si va a obtener grandes ganancias de capital en su inversión en Tesla, puede tener sentido hablar con un profesional financiero sobre el impacto que la venta tendrá en sus impuestos sobre la renta.

Cómo Invertir en Tesla con Fondos Indexados

Tesla (o cualquier acción individual, para el caso) puede ser una inversión muy volátil.

Puede reducir el riesgo de ver altibajos extremos diversificando sus tenencias de inversión. Un fondo indexado, por ejemplo, contiene cientos o miles de acciones individuales y es la «forma más fácil de diversificar su cartera», según Valerie Rivera, planificadora financiera certificada (CFP).

TSLA actualmente representa aproximadamente el 1.5% del S&P 500, lo que significa que el 1.5% de cada dólar que invierte en un fondo indexado del S&P 500 va a Tesla. Si desea un índice con una representación TSLA aún mayor, podría considerar invertir en un fondo indexado Nasdaq, donde Tesla representa casi el 4% de las tenencias.

Si no está seguro de invertir en acciones individuales o fondos de inversión, no está seguro de cuánto puede permitirse invertir o no sabe qué estrategia de inversión utilizar, reúnase con un asesor financiero para obtener orientación personalizada.

