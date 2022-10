PLATAFORMAS E-LEARNING GRATIS ▶︎▶︎20 MEJORES

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Plataformas e-learning gratis: Aquí, lo ayudaremos a explorar diferentes plataformas de cursos en línea con una variedad de recursos de aprendizaje de fácil acceso que puede compartir fácilmente con su equipo. Estas plataformas también le ofrecen herramientas intuitivas para crear sus cursos En línea desde cero y monitorear el progreso de aprendizaje de sus empleados.

EdApp LMS

EdApp LMS establece el estándar para plataformas de cursos en línea de alta calidad con su completa biblioteca de contenido de microaprendizaje llena de cursos diseñados por expertos para diversas industrias. Aquí, podrá explorar temas como el comercio minorista, la construcción, la ciberseguridad, el liderazgo e incluso la capacitación de OSHA. Con más de 30 categorías amplias para elegir, seguramente hay contenido de clase mundial para cada equipo.

Si desea obtener cursos de capacitación acreditados, actualizados y de alta calidad, EdApp también ofrece una gama de cursos certificados y patrocinados desarrollados en colaboración con algunas de las marcas y líderes de opinión más reconocidos del mundo.

Esta colección incluye Leading Under Pressure de John Volanthen, the Great Climate System de Axa Climate, el curso Food & Mood de Marley Spoon y The Bar World of Tomorrow de los expertos en vinos y licores de Pernod Ricard. Todos están listos para su implementación, por lo que todo lo que necesita hacer es importar estos cursos, hacer clic en Publicar y, finalmente, compartir el contenido con su equipo.

A través de la poderosa herramienta de creación de cursos de EdApp, tiene la opción de personalizar la mayoría de estos cursos para que se ajusten a sus especificaciones de marca y a las necesidades de capacitación de sus alumnos.

Puede cargar su imagen de marca y logotipo, agregar más lecciones o editar el contenido, o incluso incluir diapositivas de cuestionarios gamificados para verificar su progreso de aprendizaje. Para los hablantes no nativos de inglés, este software LMS tiene una herramienta de traducción de inteligencia artificial incorporada que puede traducir los cursos a un idioma específico con el que se sientan cómodos.

Coursera

A lo largo de los años, Coursera ha ganado una mayor popularidad por sus cursos en línea pagados y no pagados que en su mayoría son impartidos por los mejores profesores universitarios y expertos de la industria de todo el mundo.

La mayoría de sus programas están dirigidos a prácticamente cualquier profesional que busque mejorar sus habilidades y destrezas, recibir un ascenso o aumento, o comenzar una nueva carrera. Ya sea que su industria pertenezca a la tecnología de la información, los negocios o las ciencias sociales, Coursera definitivamente tiene algo listo para su equipo.

La mayoría de los cursos de esta plataforma se imparten en videoconferencias en línea que sus alumnos pueden tomar en su mejor momento. Algunos también se implementan con cuestionarios a su propio ritmo y proyectos prácticos, lo que garantiza un compromiso óptimo de su equipo. Coursera puede proporcionar un certificado de finalización, aunque es posible que deba pagar una pequeña tarifa de $39 a$99 USD.

Costo: Gratis; cursos pagados con certificaciones

Características principales: Cursos en línea diseñados por expertos, videoconferencias, cuestionarios a su propio ritmo, proyectos prácticos, certificado de finalización

edX

edX también es un excelente lugar para encontrar cursos en línea de alta calidad que pueden ayudar a su equipo a ampliar sus habilidades y conocimientos y llevarlos a ofrecer un rendimiento excepcional. Hay más de 3000 cursos en esta plataforma, diseñados y organizados por algunas de las instituciones más importantes del mundo, como Harvard, MIT, la Universidad de Oxford, la Universidad de Tokio, así como Google, IBM y Microsoft.

Se entregan en formato de video, que sus alumnos pueden tomar a su propio ritmo. También hay una opción de descarga disponible para que puedan transmitir las clases en cualquier momento y en cualquier lugar, ya sea que estén tomando un café rápido o sentados en el autobús de camino a casa.

Como organización global sin fines de lucro, la mayoría de los cursos aquí son gratuitos para todos. El único inconveniente de esta plataforma es que no tiene una herramienta de creación que pueda usar para personalizar o editar el contenido de la capacitación.

Costo: Gratis

Características principales: Cursos en línea orientados a la educación, aprendizaje a su propio ritmo, transmisión sin conexión

FutureLearn

El desarrollo de nuevas habilidades y experiencia también se puede lograr con FutureLearn. Esta plataforma de cursos en línea tiene más de 2,000 programas únicos que tratan una variedad de temas, que incluyen atención médica y medicina, negocios y administración, artes creativas y medios, y muchos más.

Al igual que Coursera y edX, estos cursos también son preparados por universidades de clase mundial y expertos de la industria y se imparten a través de videos, artículos, discusiones, incluso cuestionarios y otras actividades.

Pero lo que hace especial a esta plataforma es que ofrece microdetalles y programas únicos enfocados a brindar cursos en profundidad en un campo especializado. Estos están respaldados por un software de gestión de certificación independiente, algunos incluso con crédito académico que pueden usar para obtener un título profesional. También son 100% en línea y se pueden tomar en 10-15 semanas.

Costo: Gratis

Características principales: Cursos en línea únicos en videos, artículos, discusiones y cuestionarios, microdetalles y programas

MasterClass

MasterClass no es su plataforma de cursos en línea habitual. Aquí, su equipo tendrá acceso a más de 100 clases en línea impartidas por expertos y celebridades aclamados y conocidos. Pueden aprender a cocinar cocinas de calidad de restaurante de Gordon Ramsay, construir una marca y crear una identidad visual de Diane von Furstenberg, y desarrollar su propio estilo de moda de Marc Jacobs.

Cada curso incluye de 15 a 20 videos atractivos y bien producidos que en su mayoría duran 10 minutos. Al apoyar una experiencia de aprendizaje a su propio ritmo, sus alumnos pueden tomarlos y completarlos en cualquier momento que su horario lo permita. También pueden descargar la aplicación en su teléfono y ver los cursos sobre la marcha.

La desventaja de esta plataforma es que su catálogo de cursos es escaso y limitado, ya que solo invitan a los mejores del mundo a discutir sus temas. Además, la mayoría de los cursos están dirigidos a aquellos en el nivel de principiante, lo que no suena atractivo si planea volver a capacitar a sus empleados existentes y ya experimentados.

Costo: $15 USD por mes

Características principales: más de 100 clases en línea impartidas por expertos y celebridades aclamados y conocidos, aprendizaje a su propio ritmo, accesibilidad para dispositivos móviles.

Skillshare

En Skillshare, encontrará cientos de cursos de video en línea que profundizan en una amplia gama de temas diferentes, que incluyen emprendimiento, fotografía, cine y video, liderazgo y administración, marketing y mucho más. Las clases en video, que varían de grabadas a en vivo, son organizadas y facilitadas por maestros experimentados, que son expertos reconocidos en sus respectivos campos.

También son 100% en línea, lo que permite que el aprendizaje se lleve a cabo en cualquier lugar y en cualquier momento con sus dispositivos preferidos, desde computadoras de escritorio hasta tabletas, incluso dispositivos móviles.

Quizás el mayor inconveniente de esta plataforma es que los recursos de aprendizaje se limitan solo a videos educativos. Por lo general, duran de 30 a 40 minutos, lo que no es exactamente ideal para aquellos con poca capacidad de atención.

Costo: Planes de precios disponibles a pedido

Características principales: cursos en video en línea (en vivo y grabados), accesibilidad de escritorio y móvil

ELearning Brothers

Si necesita contenido de capacitación rápidamente, eLearning Brothers es el salvavidas definitivo. Independientemente de si necesita desarrollar habilidades duras o blandas o actualizar a su equipo sobre el cumplimiento reciente o las regulaciones de seguridad, lo tienen cubierto con su software de capacitación en seguridad.

Aquí, hay miles de cursos de microaprendizaje receptivos a dispositivos móviles, organizados por expertos en la materia y diseñadores de instrucción. La mayoría de estas lecciones en línea ya están diseñadas con elementos interactivos como imágenes y videos cortos, así como verificaciones y evaluaciones de conocimientos, lo que garantiza un aprendizaje exitoso dentro de su equipo remoto incluso sin la necesidad de una sesión de capacitación presencial. Puede comprar un curso de uno en uno o toda la biblioteca para mantener bajos los costos.

Esta plataforma también puede ayudar a desarrollar contenido de capacitación personalizado con su herramienta de creación avanzada. Hay una variedad de plantillas, marcos y elementos de interacción disponibles, por lo que ya no tiene que pasar horas diseñando el contenido del curso perfecto para su equipo.

Si lo desea, también puede desarrollar cursos en formato aVR y aplicar algunos escenarios de la vida real, lo que garantiza una experiencia de aprendizaje más divertida, atractiva y satisfactoria para sus empleados.

Costo: Planes de precios disponibles a pedido

Características principales: Cursos de microaprendizaje listos para usar, desarrollo de contenido con herramienta de creación avanzada, capacitación en realidad virtual

Learnbook

La plataforma Learnbook está cargada con una variedad de herramientas y funciones interactivas de aprendizaje en línea que pueden ayudarlo a crear y administrar fácilmente diapositivas de presentaciones, cuestionarios y juegos, y también a cargar videos interactivos, asegurando un mayor éxito de aprendizaje en su organización.

También puede realizar seminarios web en vivo y conferencias virtuales, lo que le permite impartir sus cursos en línea y discutir el contenido con su equipo y colegas en tiempo real. Incluso puede grabar la discusión y publicarla como cursos para que su equipo aún pueda volver a visitarlos para su aprendizaje a su propio ritmo.

No hay cursos listos para usar disponibles en esta plataforma. Aunque una suscripción le dará acceso a 10 clases listas para usar de GO1, que alberga más de 50,000 programas que cubren diversos temas que van desde servicios de salud y alimentos hasta marketing digital y finanzas.

Costo: Planes de precios disponibles a pedido

Características principales: Herramientas de creación de contenido amigables, seminarios web y conferencias virtuales, acceso a cursos GO1

CourseLab

CourseLab es un gran lugar para crear cursos en línea de alta calidad que puede publicar a través de la web o un LMS. Gracias a su herramienta de creación de módulos de formación electrónica, crear cursos basados en diapositivas es tan fácil como arrastrar y soltar. Incluso puede hacerlo más interactivo agregando imágenes, videos, animaciones basadas en acciones y cuestionarios para que sus alumnos participen en la toma y finalización del curso.

Desafortunadamente, este software no tiene cursos listos para consultores de capacitación que necesitan publicar contenido de capacitación con urgencia. Pero lo que lo hace especial es su capacidad de creación de pruebas incorporada, que permite a los usuarios crear cuestionarios y ejercicios personalizados de prácticamente cualquier tipo y formato: elección única o selección múltiple, relleno en blanco e incluso pares coincidentes. Puede usarlo para monitorear el progreso de aprendizaje de su equipo y asegurarse de que su contenido de capacitación se comprenda mejor.

Costo: El precio comienza en $249 USD por año

Características principales: herramienta de creación de contenido de aprendizaje electrónico, capacidad de creación de pruebas incorporada

isEazy

Otra plataforma de cursos en línea a considerar es is Easy, que es aprovechada por muchos consultores de capacitación debido a su herramienta de creación basada en la nube. Aquí, no necesita habilidades de diseño técnico para crear materiales de cursos en línea de aspecto profesional.

Simplemente elija entre sus plantillas de diapositivas interactivas y su sistema de diseño para comenzar, y simplemente haga clic, arrastre y escriba para editar sus cursos. También puede hacer que su contenido de capacitación sea más dinámico agregando imágenes, audio y videos personalizados, incluso cuestionarios y tarjetas didácticas. Respaldado por la tecnología en la nube, disfrute de la tranquilidad de que su trabajo nunca se perderá en el proceso, lo que garantiza la máxima productividad.

Sin embargo, tenga en cuenta que isEazy no tiene una biblioteca de cursos. Solo puede producir cursos en línea desde cero, lo que no es exactamente ideal si tiene prisa por producir contenido de capacitación. También carece de una conversión de PowerPoint, por lo que tendrá que copiar y pegar manualmente su contenido incluso si tiene listo un material de capacitación en PPT.

Costo: Gratis (cursos publicados con marca de agua); también hay planes pagos disponibles

Características principales: herramienta de creación de contenido de aprendizaje electrónico, capacidad de creación de pruebas incorporada

Khan Academy

Khan Academy es una plataforma de cursos en línea gratuita con miles de videos realizados por expertos. El sitio web de aprendizaje en línea tiene una selección flexible de materiales de cursos, desde temas de la escuela primaria como matemáticas básicas e inglés hasta cursos universitarios y profesionales como programación de computadoras y cálculo. Los alumnos pueden elegir entre diferentes temas para personalizar su propio viaje de aprendizaje y cada tema tiene un folleto y un ejercicio de práctica que pueden realizar a su propio ritmo.

Algunos de los otros temas que pueden elegir incluyen ciencias, artes y humanidades, lectura y artes del lenguaje, economía y habilidades para la vida. También hay cuestionarios entre cada lección que pueden ayudar a reforzar los nuevos conocimientos entre los alumnos.

Costo: Gratis

Características principales: biblioteca de cursos, aprendizaje personalizado, documentos complementarios, ejercicios de práctica, evaluaciones para cada curso

Kajabi

Si está buscando una plataforma de cursos en línea que pueda ayudarlo a desarrollar cursos de capacitación y al mismo tiempo ganar dinero con ellos, Kajabi es una opción perfecta. Hay tantas cosas que puedes hacer con esta plataforma. Gracias a su generador de productos inteligente pero fácil de usar, puede crear cursos digitales rentables y pulidos y lanzarlos al mercado en solo unos sencillos pasos. También puede crear sitios de membresía donde puede proporcionar contenido más exclusivo para su público objetivo.

Olvídate de las molestias de preocuparte por la codificación o la programación. Kajabi cubre todos los problemas tecnológicos para que pueda concentrarse en hacer crecer su negocio. Esta herramienta también alberga su propia Universidad Kajabi, donde puede encontrar una variedad de cursos de capacitación, aunque están destinados principalmente a emprendedores digitales.

Costo: $109.00 USD por mes

Características principales: Uso compartido de contenido a su propio ritmo, registro personalizado, conferencias en línea, informes detallados, Universidad Kajabi

LearnWorlds

LearnWorlds es otra plataforma de cursos en línea que le permite crear una experiencia de aprendizaje atractiva para sus empleados a través de un reproductor de cursos, plantillas, libros electrónicos y una comunidad social. Este entorno de aprendizaje virtual es especialmente experto en el aprendizaje por video, lo que le permite sincronizar transcripciones, agregar cuestionarios y otros elementos interactivos.

Incluso puede personalizar sus materiales de aprendizaje a través del editor de marca y temas de la herramienta. Con la ayuda de las funciones de toma de notas y resaltado de LearnWorld, es más fácil para los estudiantes revisar las lecturas de las lecciones y realizar un seguimiento de los conceptos importantes.

Sin embargo, tenga en cuenta que deberá crear una cuenta en la plataforma para poder acceder a su biblioteca de materiales del curso.

Costo: Comienza en $24 USD por mes

Características principales: Reproductor de cursos con capacidad para tomar notas y resaltar, plantillas interactivas, aprendizaje por video, comunidad social incorporada

WizIQ

WizIQ le proporciona un sistema de gestión de aprendizaje todo en uno y una plataforma de cursos en línea que puede usar para configurar y administrar la capacitación general de sus empleados con facilidad. Es compatible con el aprendizaje multimodal, lo que brinda a los estudiantes la opción de utilizar audio, video o comunicación textual en tiempo real.

A través de sus funciones de aula virtual y videoconferencia en HD, los alumnos pueden participar en clases en línea sincrónicas y colaborar con sus compañeros en tareas grupales. Para aumentar aún más la participación, también puede dar a los alumnos acceso a pizarras interactivas, encuestas e incluso cuestionarios.

Accesible en dispositivos de escritorio y móviles, WizIQ le facilita el diseño, la personalización y la implementación de sus materiales de capacitación a través de su creador de cursos fácil de usar. Todo lo que tiene que hacer es configurar su portal de aprendizaje, cargar su contenido de aprendizaje y listo. Incluso puede aprovechar la plataforma para vender sus propios cursos también.

Costo: Comienza en $25 por mes

Características principales: Aula virtual, aplicación móvil, portal de aprendizaje personalizable, venta de cursos

Thinkific

Con Thinkific, puede agregar y editar contenido de capacitación, cuestionarios y cargar sus videos fácilmente con sus funciones de software de arrastrar y soltar. A través de esta plataforma de cursos en línea, también puede programar lecciones, automatizar contenido e incluso establecer precios para los cursos que desea vender.

Hay una serie de características que hacen que esta plataforma sea favorable entre los creadores de cursos. Puedes echar un vistazo a esta revisión completa de Thinkific donde han probado todas sus funciones. Hay más de 50.000 creadores de cursos y más de 100 millones de cursos realizados en más de 165 países.

Si desea encontrar muestras para guiarlo con los cursos, hay videos disponibles en el sitio y si está buscando recursos de capacitación gratuitos, también tienen una selección limitada que puede consultar.

Costo: Plan gratuito, los planes pagos comienzan en $39 por mes

Características principales: Editor de arrastrar y soltar, venta de cursos, biblioteca de cursos

360training

360training es una plataforma de cursos en línea gratuita diseñada para trabajadores de las industrias de la construcción, fabricación, alimentos y bebidas y bienes raíces. Ofrece una amplia gama de cursos especializados que los profesionales de aprendizaje y desarrollo pueden comprar e implementar para sus empleados con solo unos pocos clics.

Por ejemplo, la biblioteca de cursos del Campus de OSHA de 360training está diseñada específicamente para ayudar a los trabajadores de la construcción a cumplir con sus requisitos de cumplimiento y cumplir con las regulaciones de seguridad específicas.

Algunos de los temas cubiertos en sus cursos incluyen capacitación para HAZWOPER, capacitación en comunicación GHS, capacitación en seguridad para operadores de elevadores aéreos y capacitación para ingresar a espacios confinados. Además de ofrecer una lista completa de cursos técnicos a su propio ritmo, 360training también brinda a los estudiantes soporte 24/7 y la opción de guardar el progreso a medida que avanzan.

Costo: Planes gratuitos y de pago

Características principales: Capacitación en cumplimiento específica de la industria, soporte 24/7, aprendizaje a su propio ritmo

High Speed Training

Al igual que 360training, la Capacitación de alta Velocidad es otra plataforma de cursos en línea que ofrece cursos de capacitación específicos de la industria para ayudar a las organizaciones a capacitar a sus empleados y permitirles obtener la acreditación.

Tienen más de 180 cursos que hablan sobre salud y seguridad, educación, higiene alimentaria, protección, HACCP, conciencia sobre el asbesto y más. Algunos de los temas más especializados incluyen manejo manual, primeros auxilios en el lugar de trabajo, trabajo en alturas, capacitación en EPP, GDPR, seguridad contra incendios y muchos otros.

Es importante tener en cuenta que cada uno de sus cursos cumple con las pautas de Desarrollo Profesional Continuo y también está acreditado por el servicio de certificación CPD para que sus alumnos puedan estar seguros de que están recibiendo una capacitación de calidad.

Costo: Planes gratuitos y de pago

Características principales: Cursos de capacitación específicos de la industria, más de 180 cursos, certificación CPD

Ruzuku

Ruzuku es otra plataforma de cursos en línea construida con una interfaz potente y fácil de usar. Le permite crear y ejecutar excelentes cursos en línea incluso sin experiencia en diseño o experiencia técnica. Incluso puede personalizar los diseños para que se ajusten a su marca e incorporar contenido adecuado a los objetivos de aprendizaje de sus alumnos. Si es necesario, también puede agregar archivos PDF, Word, PPT y otros archivos al contenido de su curso y hacer que se puedan descargar para aprender a su propio ritmo.

Pero no se limita solo a la creación e implementación de cursos. La función de estado del curso de Ruzuku también le permite realizar un seguimiento del progreso de aprendizaje de su equipo, incluida la finalización de actividades y cualquier consulta o comentario que puedan tener sobre sus cursos. Cualquier actualización realizada por los participantes se le enviará automáticamente por correo electrónico.

Costo: Comienza en $74.75 USD por mes

Características principales: Creación de cursos, uso compartido de contenido a su propio ritmo, informes detallados

Codecademy

Codeacademy es una plataforma de cursos en línea y una solución de capacitación todo en uno que brinda a los estudiantes un fácil acceso a cursos de desarrollo web y ciencias de la computación, así como a cursos de lenguaje de codificación como Python, HTML, Javascript, SQL, C++ y muchos otros.

También tienen un conjunto de recursos para ciencia de datos, ciberseguridad y otros temas tecnológicos. Además de ofrecer sus programas de formación para profesionales, también los ofrecen a estudiantes a un precio reducido.

Los usuarios también pueden aprovechar algunas de las funciones del sitio, incluidos los chats, foros, capítulos y eventos para reunirse y discutir temas relacionados con la codificación y la informática con personas de ideas afines en la plataforma.

Costo: Plan gratuito, los planes pagos comienzan en $15.99 USD por mes

Características principales: Cursos relacionados con la codificación, chats, foros, capítulos, eventos

CreativeLive

Como plataforma de cursos en línea, CreativeLive brinda a los estudiantes acceso a más de 2000 cursos relacionados con la creatividad y la superación personal. Algunos de los temas que puede elegir incluyen fotografía, videografía, dibujo e ilustración, diseño gráfico, manualidades, emprendimiento, dinero y finanzas.

Puede comprar cursos individualmente o probar su suscripción mensual, que puede brindarle acceso a miles de clases e incluso funciones adicionales como la descarga del curso, la visualización sin conexión, el establecimiento de objetivos y el seguimiento del progreso.

Costo: La suscripción comienza en $12.42 por mes

Características principales: más de 700 instructores, más de 2000 clases a pedido, acceso 24/7 a las lecciones, visualización sin conexión, establecimiento de objetivos y seguimiento del progreso.

