NO QUIERO APARECER en GOOGLE > Publicaciones ◀︎lll

No quiero aparecer en google. Todos tenemos cosas que preferiríamos que los extraños no supieran. ¿Qué sucede cuando esos hechos y fotos privados terminan en línea?

Mantenerte al tanto de ti mismo a través de los motores de búsqueda es tu primera línea de defensa.

Si conoce las formas correctas de buscar y qué buscar, puede encontrar información personal confidencial que nunca hubiera sabido que era pública. A continuación, le indicamos cómo realizar una búsqueda exhaustiva.

Toda esta investigación puede estimularlo a considerar una alternativa a Google, hambriento de datos. ¿Qué tal un sitio de búsqueda que no lo rastree o un servidor de correo electrónico privado? Agradable.

Una vez que desentierres información sobre ti, es hora de ver qué puedes hacer desaparecer. Antes de comenzar a pagar por los servicios de reputación en línea, siga estos pasos usted mismo.

Registros públicos: ¿Se pueden eliminar?

Puede solicitar que se elimine información confidencial, como su número de teléfono o número de Seguro Social, de los registros públicos en la mayoría de los estados. Sin embargo, no esperes que se borren de Internet los registros judiciales, las licencias de matrimonio o las fotos policiales.

Si desea intentarlo, llame a la oficina del secretario de su condado. Pregúntele al empleado si se puede redactar o modificar información individual.

Ahora, pasemos a la información que tendrá más suerte de eliminar.

Consigue que Google oculte tu casa de la vista

Google Maps es conveniente y es divertido hurgar en Street View, pero es posible que no desee fotos de su casa y número de dirección. Puede solicitar un desenfoque de privacidad sobre las imágenes de su hogar o vehículo.

Abre Google Maps o la galería de Street View y busca tu dirección.

Busque y abra la foto de Street View que desea desenfocar. La imagen tiene que mostrar su rostro, casa, placa de matrícula u otra información de identificación para calificar.

En la parte inferior derecha, haga clic en Informar de un problema.

Complete el formulario y, a continuación, haga clic en Enviar.

Una vez que la foto está reportada y borrosa, no hay forma de que Google la revierta. Asegúrate de eliminar la imagen antes de enviar la solicitud.

Haga que sus cuentas de redes sociales sean privadas

Gran parte de la información sobre usted en línea proviene de los sitios de redes sociales. Bloquee sus actualizaciones pasadas y futuras solo para amigos y familiares.

En Facebook:

Abra el menú Configuración en la esquina superior derecha y seleccione Configuración y privacidad > Configuración.

Haga clic en Privacidad en el menú de la izquierda. En tu Actividad, verás» ¿Quién puede ver tus publicaciones futuras? «Configúrelo para Amigos o su grupo preferido.

También puedes restringir quién puede ver tus publicaciones anteriores desde este menú.

En la parte inferior de la página, verás «¿Quieres que los motores de búsqueda fuera de Facebook se vinculen a tu perfil? «Haga clic en Editar y anule la selección de la casilla de verificación.

En Instagram,

Abra su perfil y toque el icono de tres líneas en la esquina superior derecha.

Toque Configuración en la parte inferior del menú que aparece.

Toca Privacidad. En Privacidad de la cuenta, activa Cuenta privada.

En Twitter

En un equipo, haga clic en Más en el menú de la izquierda. Haz clic en Configuración y privacidad.

Selecciona Privacidad y seguridad > Público y etiquetado.

Haz clic en la casilla de verificación junto a Proteger tus Tweets.

¿Quieres que tu retiro de las redes sociales sea permanente? Toca o haz clic aquí para ver cómo desactivar tus perfiles de redes sociales para siempre.

Llegar a la fuente

Si encuentra información desagradable o intrusiva sobre usted en un sitio web, comuníquese con el propietario del sitio. Puede haber un enlace «Contáctenos» o una dirección de correo electrónico. De lo contrario, busca al propietario mediante Whois.

De manera educada pero firme, pídale al propietario del sitio que elimine lo que encontró. Si la información está protegida por derechos de autor, puede hacer referencia a la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA) y solicitar su eliminación.

En situaciones en las que otra persona ha publicado sobre usted, como en un foro de Internet,

ponte en contacto directamente con los propietarios del foro y explica por qué quieres que se elimine la información.

También puede presentar una solicitud legal a Google para que se elimine la información confidencial. Las solicitudes comunes incluyen imágenes explícitas o personales, información financiera o médica y contenido de «doxxing» que expone su información para hacerle daño.

Utilice este enlace para realizar una solicitud de eliminación.

El proceso puede llevar algún tiempo. No hay garantía, pero vale la pena intentarlo.

Aléjate de los sitios de búsqueda de personas

Los sitios web de búsqueda de personas recopilan datos sobre millones de personas y los venden al mejor postor. Puede optar por no participar, pero es posible que tenga que pasar por algunos obstáculos.

Le recomiendo que primero se retire de estos sitios:

Intelius, que también opera Classmates.com, búsqueda, Búsqueda de personas, Registros públicos, ZabaSearch

Serverificado

Páginas blancas

Para ayudarte a acelerar el proceso, hemos elaborado una guía fácil de seguir. Incluye instrucciones para eliminarte de los sitios anteriores y de muchos otros.

Bono de privacidad: Borra tu historial de Google

Si hace tiempo que no revisas la configuración de privacidad de Google, ahora es el momento de hacerlo. Apuesto a que te sorprenderán todas las búsquedas, ubicaciones y mensajes de voz en los archivos.

Toca o haz clic aquí para obtener una guía completa sobre cómo encontrar y eliminar tu historial de Google en todos sus productos populares, incluidos la búsqueda, YouTube y Maps.

