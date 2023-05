CURSOS de MARKETING ONLINE> Los 10 MEJORES ◀︎lll

By

Cursos de marketing online: Una de las mejores maneras de aprender marketing digital es seguir un curso de capacitación en marketing digital en línea. Un buen curso lo ayudará a desarrollar las habilidades necesarias para convertirse rápidamente en un comercializador digital exitoso e impulsar su carrera.

En esta publicación, encontrarás los mejores cursos de marketing digital disponibles en línea. La lista incluye cursos de capacitación en marketing digital gratuitos y de pago de organizaciones de renombre.

¿Quién debe seguir un curso de marketing digital?

Las habilidades de marketing digital son críticas no solo para los profesionales del marketing digital, sino para cualquier persona que trabaje en un negocio con presencia en línea. Esto incluye empresarios, gerentes de marketing, especialistas en marketing y propietarios de pequeñas empresas.

¿Por qué estos son los mejores cursos online de marketing digital?

Si busca en Google «Cursos de Marketing Digital», encontrará muchos cursos que cubren diferentes disciplinas de marketing digital. Por ejemplo, hay cursos que se centran solo en SEO o marketing en redes sociales, pero no le brindan una imagen completa de todos los canales de marketing digital.

El propósito de esta guía es mostrar cursos completos de marketing digital que cubran una amplia gama de conceptos de marketing digital y no solo un área. La lista incluye diferentes tipos y niveles de cursos adecuados para usuarios principiantes, intermedios y avanzados.

Google Digital Marketing Courses (Free with Certification)



Google tiene una plataforma de cursos en línea (Digital Garage) que ofrece cursos gratuitos sobre una serie de temas relacionados con el desarrollo profesional o empresarial.

Un tema que se trata en detalle es la capacitación en Marketing Digital. En particular, Google ofrece los siguientes cursos de formación en marketing online:

Fundamentos de Marketing Digital (incluye una certificación de marketing digital)

Cómo iniciar un negocio en línea

Cómo asegurarse de que los clientes lo encuentren en línea

Cómo promocionar un negocio con publicidad en línea (Google Ads)

Cómo expandir un negocio a otros países

Marketing Móvil

Promociona un negocio con marketing de contenidos

Publicidad en Redes Sociales

Curso de YouTube (Incluye certificación)

Todos los cursos incluyen materiales de video y texto y algunos se pueden completar en 3 horas, mientras que otros pueden tomar hasta 40 horas.

La certificación de fundamentos de marketing digital está acreditada por Interactive Advertising Bureau Europe y Open University.

Por qué inscribirse en este curso

Si es nuevo en el marketing digital y desea tener una buena idea de qué es el marketing digital y cómo funcionan los diferentes componentes en conjunto, este es un buen curso a seguir.

La certificación también es reconocida a nivel mundial, lo que es una excelente manera de impulsar su carrera.

Academia Reliablesoft (Pagado con Certificación)

El Curso Completo de Marketing Digital es ofrecido por Reliablesoft (that’s us). Reliablesoft es una agencia de marketing digital de servicio completo que brinda servicios de SEO y marketing digital desde 2002.

El paquete de cursos de marketing digital tiene diez cursos que cubren todos los aspectos principales del marketing digital. En concreto, incluye los siguientes cursos:

Conceptos básicos de marketing digital

Facebook Instagram / Anuncios

Anuncios de Google

Optimización de motores de búsqueda (SEO)

Investigación de palabras clave

Marketing de contenidos

Marketing por correo electrónico

Google Analytics (incluido Google Analytics 4)

Marketing en redes sociales

SEO de Comercio Electrónico

Al completar el curso y los exámenes requeridos, obtienes una certificación de marketing digital para mostrar en tu CV y abrir nuevas oportunidades de carrera.

Por qué inscribirse en este curso

Diseñamos este curso de marketing digital basándonos en nuestra experiencia trabajando con clientes en diversas industrias y en los comentarios que recibimos de nuestros estudiantes.

Como agencia de marketing digital activa, optimizamos continuamente nuestros procesos probando diferentes teorías y técnicas, y nuestros hallazgos se transfieren a nuestros cursos en línea.

Para usted, esto significa que puede centrarse en prácticas y procedimientos de marketing digital que han demostrado funcionar y que no solo son útiles en teoría.

Cada curso cubre un canal de marketing digital en detalle con listas de verificación y consejos prácticos que puede aplicar a sus campañas de marketing digital.

Es adecuado para principiantes y para cualquier persona que quiera aprender marketing digital de la manera más rápida posible.

El contenido del curso se actualiza periódicamente para tener en cuenta las últimas técnicas y prácticas de marketing digital.

Academia Semrush (gratis con certificación)

Semrush es la compañía detrás de una de las herramientas de marketing digital más exitosas. Para servir mejor a sus usuarios y audiencia, han creado una academia con una serie de cursos gratuitos de marketing digital.

Sus cursos cubren todas las disciplinas de marketing digital, que incluyen:

SEO

Marketing de Contenidos

PPC

Marketing de Afiliados

Marketing en Redes Sociales

El idioma principal del curso es el inglés, pero muchos de los cursos también están disponibles en español.

La inscripción es gratuita y al finalizar el curso y los exámenes, se obtiene una certificación.

El material del curso incluye video y texto, y todos los cursos son impartidos por profesionales de marketing digital de renombre.

Cubren conceptos básicos y avanzados y, aunque algunos cursos son específicos sobre cómo usar Semrush, hay cursos que cubren conceptos generales como fundamentos de SEO, fundamentos de PPC, SEO técnico y marketing en redes sociales.

Por qué inscribirse en este curso

Lo bueno de estos cursos es que son impartidos por expertos de la industria y, además de explicar los diferentes conceptos, también le enseñan cómo se pueden aplicar en la práctica.

Además, aprenderá a usar Semrush correctamente y esto puede aumentar sus posibilidades de ejecutar campañas de marketing digital exitosas.

Curso de Marketing Digital ClickMinded (Pagado con Certificación)

ClickMinded es una empresa cofundada por Tommy Griffith. Tommy es un experimentado experto en SEO y entrenador de SEO. Ha realizado trabajos de SEO para empresas como Paypal y Airbnb.

Ofrecen una serie de cursos de marketing en línea que cubren varios canales de marketing y un paquete de cursos de marketing digital que incluye todo lo que necesita saber para convertirse en un especialista en marketing digital.

En particular, su formación en marketing digital abarca 7 temas:

Marketing en Redes Sociales

Marketing de Contenidos

Marketing por Correo Electrónico

Publicidad Pagada

Embudos de Ventas

Servicios de Google Analytics

Optimización de Motores de Búsqueda

Lo bueno del paquete Click Minded es que cada curso es impartido por profesionales que trabajan activamente en la industria en grandes organizaciones.

Puede registrarse de forma gratuita para su clase magistral de marco de marketing digital, pero para obtener acceso completo al paquete, debe pagar $1997 (una tarifa única). Todos los cursos vienen con un certificado y una garantía de devolución de dinero de 14 días.

Aquí hay un consejo para usted: Si bien los cursos se ofrecen con un descuento (el precio normal es de $6,979), puede obtener un descuento adicional al registrarse en su curso masterclass. Después de registrarse para el curso gratuito, recibirá correos electrónicos con mejores descuentos en los cursos pagos.

Por qué inscribirse en este curso

Obviamente, este no es un curso para todos los individuos. El precio es alto para un profesional independiente o un profesional en solitario, pero no es un problema si trabaja para una gran empresa.

Si está dispuesto a gastar la cantidad, definitivamente se puede obtener valor de este curso. Si ya conoce los conceptos básicos y trabajó en los cursos de Google Garage y Semrush, puede usar este curso para profundizar y explorar todos los aspectos del marketing digital.

También recomiendo registrarse en su boletín de noticias, ya que proporcionan contenido de alta calidad (sobre diversos temas de marketing digital) a través de su blog.

Cursos de marketing en línea de HubSpot (gratis con certificación)

Otra opción para aprender marketing digital en línea y obtener la certificación de una empresa de renombre es Hubspot Digital Academy.

Hubspot es una de las empresas líderes en la industria del marketing digital con una gama de herramientas que incluyen CRM, herramientas de SEO, marketing de contenidos y ventas.

Los cursos de Marketing Digital en línea de Hubspot cubren los siguientes temas:

Servicios de Inbound Marketing

Marketing de Contenidos

Marketing por Correo Electrónico

Marketing en Redes Sociales

Marketing Contextual

La inscripción es gratuita y se obtiene una certificación reconocida al finalizar el curso.

Además de los cursos anteriores, también ofrecen una serie de cursos (sin certificación) que cubren la optimización de motores de búsqueda, blogs, anuncios de Facebook y otros canales de marketing en línea.

Por qué inscribirse en este curso

Incluso si no planeas usar las herramientas de HubSpot en tus campañas de marketing, hicieron un muy buen trabajo con sus cursos en línea. Puede asignar algo de tiempo y repasar los que le interesen.

Todos los cursos son impartidos por expertos como Sujan Patel y Matthew Barby, que son reconocidos profesionales del marketing digital con años de experiencia en la industria. El entorno de aprendizaje es fácil de usar y los cursos son gratuitos.

Le sugiero que también realice este curso, que explica cómo HubSpot está utilizando los blogs para obtener miles de visitantes por día de las búsquedas orgánicas de Google.

Curso de marketing digital de Udemy (pagado con certificación)

Udemy es una de las mayores plataformas de aprendizaje en línea. Ofrecen cursos sobre una serie de temas que cubren todas las áreas de marketing, desde SEO hasta Google Ads y Ventas.

Uno de los cursos que cubren el Marketing Digital en detalle es el Paquete Completo de Cursos de Marketing Digital que incluye 12 cursos. Los temas incluyen:

Investigación de Mercado

Configuración de WordPress

SEO

Redacción SEO

Marketing en YouTube

Anuncios de Google

Marketing en LinkedIn

Marketing de Aplicaciones

Marketing por Correo Electrónico

Servicios de Google Analytics

Marketing en Redes Sociales

Anuncios de Facebook

El curso viene con una certificación de marketing digital, pero no es gratuito. El precio es de $99, pero puede obtenerlo a un precio más bajo si es lo suficientemente paciente. Regístrate en Udemy, agrega el curso a tu lista de deseos y espera el período de descuento.

Por qué inscribirse en este curso

No soy un gran fanático de los cursos de Udemy, he probado varios cursos en el pasado y me parecen que los cursos están hechos para las masas sin prestar atención a los detalles.

Además, a veces la descripción del curso promete más de lo que realmente se entrega en el curso.

Sin embargo, si puede obtener este curso por un precio razonable y no por $99, vale la pena el dinero. Si eres un principiante, puedes tener una muy buena idea de cómo funcionan los diferentes componentes de marketing, ya que cubre todo, desde el marketing de sitios web hasta la promoción en redes sociales.

Especialista en Marketing Digital de Simplilearn (Pagado con Certificación)

Este curso de Marketing digital es ofrecido por SimpliLearn y cubre una serie de disciplinas y herramientas de Marketing Digital.

Es un curso para principiantes e incluye:

SEO

Redes Sociales

Pago por Clic(Anuncios de Facebook y Google)

Optimización de Conversión

Análisis Web

Marketing de Contenidos

Marketing por Correo Electrónico y Marketing Móvil

El curso de Especialista en Marketing Digital es un curso premium y tiene un precio premium de $1,499.

Por qué inscribirse en este curso

Lo bueno de este curso es que incluye tutoriales de más de 40 herramientas de marketing digital, por lo que cuando complete este curso, tendrá una muy buena idea de qué herramientas usar en sus campañas de marketing digital.

Además, además de obtener la certificación para este curso, lo prepara para aprobar y obtener la certificación para Google Ads, Facebook, Google Analytics y YouTube.

Si está trabajando para una empresa y desea convencer a su jefe de que invierta en un Curso de Marketing Digital, esta es una muy buena opción de una empresa de confianza.

Curso de marketing digital de Udacity (pagado con certificación)

Otro curso de capacitación de marketing digital premium es el programa Nanodegree de marketing digital de Udacity .

Cubre todo lo que necesita saber para convertirse en un comercializador digital, que incluye:

Fundamentos del marketing en línea

Estrategia de contenido

Marketing de medios sociales

Publicidad en redes sociales con Facebook Blueprint

Optimización de motores de búsqueda (SEO)

Marketing de motores de búsqueda con Google Ads

Mostrar anuncio

Correo de propaganda

Medir y optimizar con Google Analytics

¿Por qué inscribirse en este curso?

Lo que es diferente de este curso en comparación con otros cursos en línea es que, además de tener acceso al material del curso, también tiene acceso a un mentor técnico y un entrenador de carrera personal, y servicios de carrera.

Esto es particularmente útil si es un principiante en marketing digital y desea tener a alguien con quien hablar sobre problemas técnicos y necesita asesoramiento sobre cómo desarrollar su carrera en marketing digital .

Por supuesto, no obtiene los servicios anteriores de forma gratuita. Para mantener su acceso al material y los servicios del curso, debe pagar un precio premium de $ 399 por mes. Se estima que necesitará al menos 3 meses para revisar el material.

Este es definitivamente un buen curso para principiantes, pero no es para todos. Pagar $ 399 por mes por la suscripción de un curso es mucho para trabajadores independientes o autónomos, por lo que es más adecuado para los especialistas en marketing que trabajan con grandes empresas que pueden pagarlo.

Cursos de marketing digital de Coursera (pagados con certificación)

Otra academia de capacitación en marketing digital que vale la pena considerar es Coursera. Ofrecen una serie de cursos de marketing digital que cubren todos los canales de marketing digital, desde SEO hasta marketing en redes sociales y publicidad paga.

Una opción popular es la especialización en marketing digital que ofrece la Universidad de Illinois.

La especialización en marketing digital incluye seis cursos, y cada curso tarda alrededor de 20 horas en completarse y el costo total para terminar todos los cursos es de $592. Los cursos cubren las siguientes áreas:

Diferencias entre marketing analógico y digital

Introducción a las herramientas digitales y los medios digitales.

Teoría del análisis de marketing digital

Práctica de análisis de marketing digital.

Estrategias de marketing en línea

Vídeo marketing

Marketing social y por correo electrónico

Cuando termine todos los cursos y apruebe todas las tareas calificadas, puede obtener la certificación de Especialización en marketing digital de Coursera y usar los créditos para obtener el título de MBA otorgado por la Universidad de Illinois.

¿Por qué inscribirse en este curso?

Este es un buen curso para las personas que tienen experiencia con el marketing analógico y desean hacer la transición al marketing digital. No es el mejor curso si está buscando técnicas de marketing digital procesables para aumentar su tráfico y ventas.

Cursos de marketing digital y comercio electrónico de Google (pagados con certificación)

Además de Digital Garage, Google ofrece una serie de cursos de marketing digital a través de Grow with Google y proveedores externos. Uno de esos casos son los cursos de marketing digital y comercio electrónico de Google que se ofrecen a través de Coursera.

Los cursos son preparados por profesionales de marketing de Google y se puede acceder a ellos a través de una suscripción subsidiada de Coursera Plus que cuesta $39 por mes.

En total, Google ofrece siete cursos en línea y cada curso tarda un promedio de 24 horas en completarse. Los cursos cubren los siguientes temas:

Introducción al Marketing Digital y al comercio electrónico

Optimización de motores de búsqueda (SEO) y Marketing de motores de búsqueda (SEM)

Social Media Marketing (incluyendo estrategia, planificación y análisis)

Correo de propaganda

Análisis de marketing

Comercio electrónico (incluida la creación de una tienda en línea)

comercialización de comercio electrónico

Retargeting

Cuando finaliza todos los cursos, obtiene la certificación de comercio electrónico y marketing digital de Google, acreditada por la Asociación Estadounidense de Agencias de Publicidad y la Federación Estadounidense de Publicidad.

¿Por qué inscribirse en este curso?

Los cursos están destinados a personas que desean desarrollar habilidades listas para el trabajo e ingresar a la industria del marketing digital como profesionales junior de marketing digital. Las lecciones son fáciles de seguir y son adecuadas para principiantes sin experiencia previa en marketing en línea. Coursera ofrece una prueba gratuita de 7 días para revisar el contenido antes de comprometerse con un plan pago.



