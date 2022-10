HÍBRIDO ENCHUFABLE Más BARATO llll▶︎ 10 MEJORES

La placa de identificación del Prius ha sido uno de los primeros automóviles en ser más ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. El Toyota Prius Prime no es diferente, con una de las mejores cifras de eficiencia de combustible en el segmento. Además, la cabina sigue siendo bastante cómoda, a pesar de que algunos otros competidores tienen interiores más atractivos.

En su avatar híbrido enchufable, el Cooper SE All 4 funciona con un motor turbo híbrido enchufable de 1.5 litros y 3 en línea, con un tren motriz de tracción total. Se estima que entrega 28 MPG en la ciudad y 27 MPG en la carretera, la eficiencia de combustible del automóvil es tan poco impresionante como el precio.

Si bien no es mucho, los PHEV generalmente tienen entre 25 y 50 millas de alcance eléctrico, después de lo cual el motor de combustión siempre puede hacerse cargo. Esto da como resultado que los automóviles híbridos enchufables tengan algunas de las mejores gamas de tanque completo en toda la industria. Por supuesto, estos modelos son más caros, pero lo compensan con creces con su autonomía eléctrica y una menor huella de carbono.

La electrificación es el nuevo rey en el mercado automotriz actual. Los fabricantes de automóviles están produciendo versiones más nuevas de los modelos con electrificación suave o variantes híbridas o lanzando automóviles totalmente eléctricos. Con el fin de la era del motor de combustión interna, los coches eléctricos son el futuro. Sin embargo, vivimos en una época en la que lo primero aún no se ha extinguido por completo, y lo segundo tampoco se ha aceptado por completo.

