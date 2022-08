25 TRABAJOS por INTERNET DESDE CASA>> Mejores 2022!

By

Trabajos por internet desde casa: La forma en que las personas se ganan la vida está cambiando rápidamente. Estamos viendo que cada vez Más Personas Adoptan trabajos en línea de Alguna manera cada Año. La asombrosa cantidad de 59 millones de estadounidenses trabajaron por cuenta propia el año pasado y generaron casi $1.2 billones en ingresos totales.

Ya sea que esté buscando escapar de la rutina de 9-5 o ganar algo de dinero extra, buscar trabajo en línea desde casa puede ser una excelente opción para usted.

Buscar trabajo en línea generalmente significa examinar un sitio tras otro. A medida que las oportunidades de trabajo se vuelven más competitivas y aparecen nuevos sitios de trabajo, cada vez es más difícil identificar trabajos legítimos en línea. Es por eso que nos encargamos de investigar a fondo cada oportunidad y brindarle los mejores trabajos en línea para ganar dinero en 2022.

En esta publicación, compartiremos una lista de los 25 mejores trabajos en línea que cualquiera puede realizar para obtener ingresos.

Y para cada trabajo que mencionamos, le proporcionaremos una estimación aproximada de las ganancias por hora y algunos sitios web donde puede solicitar el trabajo.

Aquí hay un resumen de los mejores trabajos en línea que puede comenzar hoy. Lo hemos desglosado por experiencia y roles sin experiencia para que le resulte más fácil elegir; esperamos que encuentre algo que coincida con sus habilidades y su objetivo de ingresos.

Social media manager

Facebook, Instagram Si tienes experiencia en la ejecución de campañas en plataformas de redes sociales, puedes registrarte para ayudar a las empresas a promocionar sus productos a través de Instagram, Facebook, Twitter, etc. Las empresas también pueden necesitar ayuda para administrar los comentarios, hacer crecer su comunidad y mejorar sus esfuerzos de venta en redes sociales. Siempre que puedas agregar tu voz y creatividad a las publicaciones creando videos que se puedan compartir o incluyendo GIF divertidos, puedes comenzar a captar clientes hoy mismo.

Ganancias por hora: $16-$50

Tutor en línea

¿Eres un experto en matemáticas, física o un idioma extranjero? Si es así, puede solicitar trabajos de enseñanza en línea que requieran que sea tutor de estudiantes de todo el mundo.

La mayoría de los empleadores y portales de empleo requieren que los tutores tengan una licenciatura, así que asegúrese de cubrir esta área antes de presentar la solicitud. La calificación de enseñanza en ESL o cualquier materia mejoraría aún más sus posibilidades de convertirse en un tutor en línea.

Ganancias por hora: $10-25

Contable

¿Te interesan las finanzas? ¿Tiene un presupuesto personal que le encanta administrar? Si es así, considera la contabilidad. La mayoría de las empresas necesitan contadores que los ayuden a rastrear y administrar sus finanzas. Los contables realizan tareas como registrar ingresos y gastos, facturar a los clientes y preparar informes financieros.

Para encontrar su primer trabajo de contabilidad en línea, comuníquese con empresas locales o consulte los sitios que se enumeran a continuación del rango de ganancias por hora.

Ganancias por hora: $25-$50

Personal trainer

Si eres un entusiasta del ejercicio físico y tienes un buen conocimiento de las técnicas de ejercicio adecuadas, considera solicitar conciertos de entrenamiento personal en línea. Con el coaching en línea, puede capacitar a cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que le brinda la oportunidad de asumir más clientes. Puede optar por capacitar a las personas a través de Zoom/Skype en configuraciones grupales o individuales.

Ganancias por hora: $20-$70

Asesor de belleza en línea

Con la creciente tendencia en torno al maquillaje y la belleza que está arrasando en el mundo, nunca ha habido un mejor momento para considerar convertirse en un asesor de belleza en línea. Compartir su conocimiento y experiencia en rutinas de belleza y cuidado de la piel puede generar confianza en su clientela.

Puede consultar a los clientes a nivel local o global, según su nicho, mientras construye una marca a su alrededor que puede conducir a algo enorme en el futuro.

Ganancias por hora: $5-+45 +

Reclutador en linea

Los reclutadores solían trabajar solo en una oficina, pero las cosas han cambiado y ahora puedes trabajar como reclutador en línea desde casa. Sus principales funciones incluirán la publicación de vacantes y la búsqueda de empleados potenciales para su empresa. Algunas empresas también pueden requerir que realice la entrevista telefónica inicial para que pueda evaluar a los solicitantes con anticipación y pasar solo los mejores al gerente relevante de la empresa.

Ganancias por hora: $20-40

COMERCIALIZADOR DE CORREO ELECTRÓNICO

¿Tienes una habilidad específica que nadie más tiene? ¿Puedes crear líneas de asunto de correo electrónico en las que las personas no puedan evitar hacer clic? Si es así, puede ponerse en contacto con empresas y ganar dinero en línea administrando sus campañas de correo electrónico.

Una vez que demuestre esa habilidad para atraer a los destinatarios, los empleadores se apresurarán a asegurar su servicio y le otorgarán un contrato a largo plazo. Puntos importantes de brownie si puede ayudar a las empresas a hacer crecer su lista de correo electrónico.

Ganancias por hora: $30-$45

ESCRITOR INDEPENDIENTE

Si eres un buen escritor, puedes postularte para escribir para blogs, revistas, diarios e incluso periódicos que publican su contenido en línea.

La escritura independiente es uno de esos trabajos en línea que paga bien porque hay una gran necesidad de escritores, ya que cada vez más empresas apuntan a proporcionar contenido de calidad a sus audiencias.

Además de excelentes habilidades de escritura, necesitarás una pasión por el nicho particular en el que trabajarás, como la tecnología o la moda, por ejemplo.

Ganancias por hora: $15-$100

Corrector

¿Tienes un don para la gramática, puedes detectar errores y puedes arreglar oraciones inconexas sobre la marcha? El papel de un corrector de pruebas puede ser hasta su callejón.

Como corrector de pruebas, se espera que pruebes todo tipo de contenido, incluidos correos electrónicos, publicaciones de blog, documentos comerciales y más.

Básicamente, actuarás como un segundo par de ojos para los editores y los ayudarás a crear contenido que se vea más elegante y profesional.

Ganancias por hora: $12-$50

Diseñador de Sitios Web

Si eres experto en el diseño de sitios web, puedes trabajar para ONG, empresas de tecnología y más. Las empresas que lo contraten pondrán a prueba su competencia en Adobe Illustrator, UX y CSS, así que asegúrese de estar bien preparado en estas áreas.

Con solo unas pocas habilidades y la capacidad de crear páginas web llamativas, podría obtener fácilmente un buen ingreso.

Ganancias por hora: $30-$50

INFLUENCER DE INSTAGRAM

Si tienes entre 13 y 17 años y quieres ganar tu propio dinero (o dinero extra), considera convertirte en un influencer de Instagram. Este es uno de los mejores trabajos en línea para adolescentes porque puede hacerlo a tiempo parcial desde la comodidad de su hogar. En estos días, casi todas las empresas se esfuerzan por asociarse con personas influyentes que puedan expandir y mantener su alcance en Instagram.

Si tienes la capacidad de crear historias geniales de Instagram, sabes qué hashtags usar y puedes crear subtítulos increíbles, te irá bien como influencer.

Ganancias por hora: $7-$40

EXPERTO EN SEO

Muchas empresas están buscando personas que puedan ayudar a mejorar su clasificación en los motores de búsqueda.

Para trabajar como especialista en SEO, debe ser bueno para crear vínculos de retroceso y optimizar el contenido existente de un sitio web.

A veces, se prefiere o requiere experiencia directa en el campo, pero un título relevante no es obligatorio.

Ganancias por hora: $15-$50

Especialista en Anuncios de Facebook

Publicar anuncios en Facebook es una forma eficaz de aumentar las ventas, pero la mayoría de las empresas simplemente no tienen la experiencia ni el tiempo para lanzar campañas. Es por eso que los especialistas en anuncios de Facebook tienen una gran demanda. Siempre que sepa cómo configurar creatividades publicitarias atractivas y adaptar campañas a segmentos de audiencia específicos, podrá obtener varios trabajos en línea y decidir para qué empresa desea trabajar.

Ganancias por hora: $30-$100

Diseñador Gráfico

También puedes especializarte en diseño gráfico.

Tener gráficos bien diseñados es esencial para la mayoría de las empresas. Pero la inexperiencia en Adobe Photoshop puede desanimar a la mayoría de los solicitantes de empleo casi al instante. Lo que necesita saber es que no todas las empresas requieren diseños sofisticados, algunas requieren gráficos creados a través de herramientas básicas como PicMonkey y Canva.

Si tienes conocimientos básicos de informática, puedes aprender fácilmente a usar estas aplicaciones y luego solicitar trabajos relevantes.

Ganancias por hora: $25-$50

Artista de Doblaje

Si tienes un acento naturalmente suave junto con una voz atractiva, es posible que puedas trabajar como locutor.

Los trabajos en línea para locutores se relacionan con películas, dibujos animados, podcasts, aplicaciones, grabaciones de audio en transporte público, doblaje en películas en idiomas extranjeros y más. Asegúrese de tener una computadora decente con una conexión rápida a Internet, software de audio como Audacity y auriculares con calidad de estudio Antes de enviar cualquier solicitud a posibles empleadores.

Ganancias por hora: $20-$60 Fotógrafo de stock

Fotógrafo de stock

Normalmente, la fotografía se ve como un trabajo fuera de línea. Pero si eres un fotógrafo que tiene muchas imágenes realmente geniales que sacaste del contrato, puedes vender estas fotos en línea.

A través de la ayuda de plataformas en línea, puede publicar sus fotos en línea para que las compren los clientes o las utilicen como fotografías de archivo en línea. Este es un trabajo en línea fácil que paga sin que usted ponga mucho esfuerzo en el trabajo, especialmente si lo configura como un ajetreo secundario de su trabajo normal de 9-5.

Ganancias por hora: NA, $1 por impresión

Trabajador de entrada de datos

Los trabajos de entrada de datos en línea requieren que ingrese datos alfabéticos, numéricos o simbólicos en un sistema. Puede que no suene como un montón de diversión, pero es un trabajo en línea que puede pagar bien! Además, puede hacer el trabajo cuando se adapte a su horario.

Para sobresalir en el rol, considere reforzar sus habilidades en programas de computadora como Microsoft Excel y Microsoft Word.

Ganancias por hora: $10-$20

Asistente Virtual

Si alguna vez te has preguntado si hay trabajos en línea para alguien con habilidades básicas, entonces convertirte en asistente virtual (VA) podría ser una buena opción para ti. Puede ganar mucho dinero administrando tareas simples de oficina, como recibir llamadas y responder correos electrónicos. Lo mejor de los trabajos de VA es que puede trabajar tan poco o tanto como desee, lo que los hace ideales para personas ocupadas que pueden tener disponibilidad limitada debido a otros compromisos.

Ganancias por hora: $14-$30

Representante de servicio al cliente

Hoy en día, muchas empresas están contratando representantes de servicio al cliente para manejar las consultas de los clientes mientras trabajan de forma remota. Se brinda capacitación y podrá elegir un horario establecido de una variedad de turnos en un período de 24 horas. Si tiene excelentes habilidades interpersonales y disfruta ayudando a otros, considere solicitar un trabajo de servicio al cliente en línea. Solo recuerda que necesitarás un espacio tranquilo para trabajar.

Ganancias por hora: $8-$20

Crítico de música

Uno de los trabajos en línea más divertidos es que te paguen por escuchar tu música favorita

Hay compañías que contratan a personas para que revisen pistas, prueben muestras de música cortas o califiquen álbumes nuevos. Sus comentarios ayudan a los artistas, sellos discográficos y marcas a afinar su música antes de que se lance a las masas.

Ganancias por hora: $5-$15

Transcriptor

Si está buscando trabajos en línea fáciles para obtener ingresos adicionales, este es para usted.

Los transcriptores tienen que escuchar grabaciones de audio y reproducirlas en forma de texto. Este trabajo también requiere que prestes gran atención a los detalles y seas increíblemente rápido al escribir. Si bien no es el tipo de trabajo más popular, la transcripción puede ser un flujo de ingresos confiable para alguien con dedos ultrarrápidos.

Ganancias por hora: $15-$30

Agente de chat

Si estás dispuesto a ayudar a las personas con sus problemas, pero no te sientes cómodo hablando por teléfono, puedes trabajar en línea como agente de chat. Los agentes de chat ofrecen atención al cliente a través de un chat basado en texto y se espera que respondan varias consultas a la vez. Este podría ser un trabajo ideal para ti si no tienes mucha experiencia trabajando en un rol en línea.

Ganancias por hora: $13-$20

Probador de sitios web

Muchas marcas quieren saber qué tan fáciles son de usar sus sitios web y contratan empresas de pruebas para obtener opiniones de personas reales. Como probador de sitios web, deberá responder una serie de preguntas mientras navega por un sitio. Además, transmitirá lo que piensa sobre la experiencia del usuario a través de la grabación de video. Los videos deben tener una duración de 20 a 25 minutos. Y si tiene un buen conocimiento de cómo funcionan los sitios web, podría ser especialmente útil.

Ganancias por hora: $15-$25

Moderador en línea

Este trabajo requiere que modere las interacciones en línea en foros en línea, grupos de redes sociales y más.

Las tareas cotidianas incluirán responder comentarios negativos, categorizar consultas y resolver disputas. Con el aumento de las comunidades digitales y las salas de chat, se espera que la demanda de moderadores en línea siga siendo alta en el futuro previsible.

Ganancias por hora: $15-$40

Micro trabajo

Muchos empresarios y empresas en línea contratan personas para trabajar en pequeñas tareas.

Estos trabajos generalmente pagan unos pocos dólares y no requieren mucho tiempo. Los ejemplos de micro trabajos incluyen investigación web, publicaciones únicas en redes sociales o tareas simples de mecanografía, etc. Debido a que la tarea es corta y el pago no es tan alto, Debe intentar completar tantas tareas como sea posible.

Ganancias por hora: $4-$10

