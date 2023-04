By

Trabajos mejor pagados en Estados Unidos para ilegales: Los inmigrantes sin papeles son aquellos que viven en un país sin documentos legales. También se les conoce como migrantes ilegales, inmigrantes indocumentados o migrantes irregulares. Aquí los Trabajos Mejor Pagados en Estados Unidos para Ilegales

Muchas personas a menudo migran a los Estados Unidos en busca de pastos más verdes. Sin embargo, los inmigrantes indocumentados a menudo sufren discriminación en sus lugares de trabajo.

Trabajos mejor pagados en Estados Unidos para ilegales: Se enfrentan a muchos desafíos, como recibir salarios por debajo del promedio. Trabajan en áreas peligrosas, como en obras de construcción, sin equipo de protección. También sufren acoso sexual y discriminación racial por parte de sus empleadores.

12 Trabajos Mejor Pagados en ESTADOS UNIDOS – Trabajos mejor pagados en Estados Unidos para ilegales

Trabajos mejor pagados en Estados Unidos para ilegales: No pueden defender sus derechos por temor a ser deportados a sus países por las autoridades de inmigración. Obtienen empleo porque ofrecen mano de obra barata, y Sus Empleadores No Tienen que Pagar su Seguro de Salud.

#1. Domestic workers

Salario promedio: $30,000

Trabajos mejor pagados en Estados Unidos para ilegales: Necesita saber: Los trabajadores domésticos hacen las tareas domésticas, cuidan a un niño de la familia, lavan la ropa, preparan las comidas, limpian el polvo y compran comestibles. El sector laboral ha infravalorado y excluido a los trabajadores domésticos.

El salario promedio para un trabajador doméstico es de 1 13 por hora, mientras que las amas de casa trabajan con paga por hora, Las que Están Empleadas a Tiempo Completo Trabajan para los Ricos.

Cómo Comenzar: Como inmigrante Sin Papeles, probablemente necesitará reducir su tarifa por hora para asegurarse un trabajo como trabajadora doméstica. Los trabajadores domésticos indocumentados usan documentos falsos, como la tarjeta de Seguro Social, para conseguir un trabajo. Los empleadores aceptan estos documentos que parecen auténticos.

#2. Construction Laborers

Salario promedio: $21,933

Necesidad de saber: La industria de la construcción también depende de los inmigrantes indocumentados porque ofrecen mano de obra barata. La mayoría de ellos trabajan en la construcción de viviendas.

Los trabajadores indocumentados tienen los mismos derechos que los demás trabajadores. Sin embargo, por temor a ser denunciados a las autoridades, lo que llevaría a la deportación, no luchan por las injusticias que enfrentan.

Los inmigrantes indocumentados tienen menos probabilidades de recibir compensación en caso de accidentes de construcción. Tampoco es probable que reciban capacitación en materia de seguridad en comparación con otros trabajadores.

#3. Farmworkers y trabajos mejores pagados en usa sin estudios para mujeres y sobre las noticias más actuales

Salario Promedio: 15.000 dólares Anuales y trabajos mejor pagados en california para ilegales

Necesidad de saber: El sector agrícola en los Estados Unidos depende en gran medida de los inmigrantes irregulares por sus habilidades y bajos salarios. La mayoría de los residentes de los Estados Unidos consideran que estos trabajos son sucios y requieren mucho esfuerzo físico.

trabajos mejores pagados para inmigrantes en usa reciba notificaciones sobre las noticias

Trabajos mejor pagados en Estados Unidos para ilegales: Los inmigrantes irregulares trabajan en granjas lecheras. Sus funciones incluyen alimentar al ganado lechero, ordeñar y limpiar establos. También trabajan en grandes granjas y cosechan frutas y verduras frescas. Aunque las granjas están mecanizadas, los trabajadores recogen frutas como manzanas, orquídeas, melocotones y cítricos a mano.

Cómo empezar: los trabajadores pueden solicitar la visa H-2A en el departamento de estado. Los funcionarios del gobierno hacen entrevistas, y los que pasan la entrevista viajan al lugar de trabajo para comenzar el trabajo.

Además, los inmigrantes indocumentados se escapan al no ser llevados a la justicia. En este caso, sus empleadores no los reportan a efectos fiscales, y reciben pagos en efectivo por el trabajo realizado.

#4. Cleaning and maintenance occupations , como conseguir trabajo en estados unidos siendo ilegal

Salario Promedio: $ 31,410 trabajos para inmigrantes en USA

Necesidad de saber: Los inmigrantes indocumentados trabajan como conserjes que limpian y mantienen edificios, oficinas y hogares. Los conserjes también se conocen como custodios, limpiadores, cuidadores o porteros. Sus funciones son quitar el polvo, barrer, trapear, aspirar y eliminar la basura. También realizan actividades de mantenimiento de forma rutinaria e informan a sus empleadores de las áreas que requieren mantenimiento.

Cómo empezar: Puede solicitar el programa de visa H-2A. Esta visa temporal permite a los trabajadores calificados y no calificados trabajar en industrias no agrícolas y no estacionales.

Los limpiadores también trabajan debajo de la mesa y sus empleadores les pagan en efectivo.

Otros consiguen trabajo presentando tarjetas de Seguro Social falsas a sus empleadores.

#5. Garbage collectors enterate sobre las noticias más actuales

Salario Promedio: $37,839

Trabajos mejor pagados en Estados Unidos para ilegales: Necesidad de saber: La industria de gestión de residuos también depende de los inmigrantes.

Los recolectores de basura recogen la basura en la acera y transportan la basura. También se encargan de la clasificación de residuos sólidos en instalaciones de gestión de residuos y de la manipulación de residuos peligrosos. Mantienen el saneamiento recogiendo basura.

#6. Leisure and hospitality workers

Salario Promedio: $29,620

Necesita saber: Los puestos no calificados de bajos salarios en el ocio y la hospitalidad son ocupados por inmigrantes porque los residentes de los Estados Unidos no quieren trabajar en empleos de bajo estatus.

Los empleadores prefieren mano de obra extranjera barata, ya que les permite maximizar los márgenes de beneficio y reducir los costos de mano de obra.

Los inmigrantes hacen trabajos físicos y desafiantes por salarios bajos. Estos trabajos incluyen trabajar como camareros y camareras, baristas y camareros en hoteles y bares. También Trabajan como Chefs, Cocineros y Lavavajillas.

Cómo comenzar: El Requisito Esencial es un Diploma de Escuela Secundaria.

Puede solicitar el programa de visa H-2A. Esta visa temporal permite a los trabajadores calificados y no calificados trabajar en industrias no agrícolas y no estacionales.

Trabajos mejor pagados en Estados Unidos para ilegales: Algunos empleadores también permiten que sus empleados trabajen sin ser llevados a los libros pagándoles en efectivo.

Una vez contratados, los empleados llenan formularios I-9 falsos. Los empleadores prestan poca atención a verificar la exactitud de los I-9 y SSN (Número de Seguro Social) defectuosos.

Salario Promedio: $20,559

Necesidad de saber: El paisajismo depende en gran medida de los inmigrantes. Los trabajadores de jardinería mantienen patios para las personas. El paisajismo implica recortar árboles, diseñar jardines y cortar césped en palos de golf, hoteles y parques. El paisajismo es estacional e implica limpiar después del invierno. También mantienen jardines interiores y plantaciones en lugares comerciales como jardines botánicos y centros comerciales.

Trabajos mejor pagados en Estados Unidos para ilegales: Cómo comenzar: puede solicitar un programa de visa H2B que permite a los trabajadores viajar al lugar de trabajo para trabajar por un período temporal una vez que aprueben la entrevista.

Trabajos mejor pagados en Estados Unidos para ilegales: Los trabajadores tienen que reunirse con el personal del Departamento de Estado de los Estados Unidos en sus países de origen, y tienen que pasar una verificación de antecedentes penales. Los empleadores pagan los gastos de viaje, visas y alojamiento para sus trabajadores durante su estadía.

#8. Truck Drivers

Salario Promedio: $30,000

Necesidad de saber: La industria del transporte también depende de los inmigrantes para la mano de obra. Los conductores de camiones trabajan en empresas manufactureras, empresas de transporte y transporte, empresas mineras y navieras.

La mayoría de los trabajadores indocumentados son camioneros. Sus funciones incluyen recogida, etiquetado y entrega de envíos. Otros deberes incluyen:

Mantenimiento de cuadernos de bitácora y documentos de entrega.

Realización de controles de seguridad en camiones.

Llevar la carga a su destino.

Cómo comenzar: Solicite el Programa de visa H-2B que permite a los trabajadores calificados y no calificados Trabajar en los Estados Unidos Para trabajos no Estacionales y no Agrícolas.

Trabajos Mejor Pagados en Estados Unidos Para ilegales: Esta ruta es la mejor opción para cualquiera que esté dispuesto a hacerlo como conductor de camión en los Estados Unidos. También debe poseer excelentes habilidades de conducción y atención al cliente.

#9. Caregivers

Salario promedio: $27,304

Necesidad de saber: Los inmigrantes indocumentados desempeñan un papel importante como trabajadores de apoyo en la industria de la salud. Es poco probable que los inmigrantes indocumentados trabajen en profesiones médicas y de salud calificadas. Sin embargo, los inmigrantes indocumentados trabajan como auxiliares de enfermería, asistentes de enfermería y limpiadores en hospitales.

Trabajos mejor pagados en Estados Unidos para ilegales: También trabajan como cuidadores en asilos de ancianos y discapacitados. El papel de los cuidadores incluye: cocinar, limpiar, administrar los medicamentos y las citas médicas. También Proporcionan Compañía y Cuidado Personal, como el Baño, el Aseo Personal, el Vestido y el Aseo de sus Clientes.

Cómo Comenzar: Para comenzar su carrera como cuidador, necesita capacitación para obtener una licencia y certificación.

El Curso Nacional de Certificación de Cuidadores (NCCC, por sus siglas en inglés) es un requisito de capacitación económico para ser aprobado. Los trabajadores domésticos indocumentados usan documentos falsos, como la tarjeta de Seguro Social, para conseguir un trabajo. Los empleadores aceptan estos documentos que parecen auténticos.

#10. Forest and conservation workers

Salario promedio: $21,615

Necesita saber: Alrededor del 5% de la población de los Estados Unidos son trabajadores indocumentados. Los inmigrantes que carecen de documentos legales trabajan como trabajadores forestales y de conservación.

Trabajos mejor pagados en Estados Unidos para ilegales: Esto se debe a que los residentes nativos de los Estados Unidos no aceptan estos trabajos, ya que son difíciles y físicamente exigentes.

Trabajos mejor pagados en Estados Unidos para ilegales: El papel de los trabajadores forestales y de la conservación es mejorar los bosques. Trabajan al aire libre en áreas remotas. También barren los escombros en los bordes de las carreteras, los senderos para acampar y los sitios para acampar. También previenen los incendios forestales y rocían insecticidas sobre la vegetación.

Cómo comenzar: Necesita un diploma de escuela secundaria para comenzar su carrera en conservación de bosques. La capacitación en el trabajo se adquiere a medida que trabaja con trabajadores más experimentados. Puede solicitar el programa de visa H-2A. Esta visa temporal permite a los trabajadores calificados y no calificados trabajar en industrias no agrícolas y no estacionales.

#11. Drywall installers, ceiling tile installers, and tapers

Salario Promedio: $25,602

Necesidad de saber: Los instaladores de paneles de yeso pertenecen a la industria de la construcción, que depende en gran medida de los inmigrantes indocumentados. Los instaladores de paneles de yeso instalan paneles de yeso en hogares y edificios.

Trabajos mejor pagados en Estados Unidos para ilegales: Los instaladores de paneles de yeso también fijan paneles de yeso a paredes y techos de edificios. Los conos preparan las paredes para pintar rellenando las grietas y otras imperfecciones con masilla.

Trabajos mejor pagados en Estados Unidos para ilegales: La mayoría de los instaladores de paneles de yeso realizan tanto la instalación como la grabación. Trabajan en interiores, y su trabajo es físicamente exigente, ya que implica levantar objetos pesados.

Cómo empezar: No requiere titulación académica. La mayoría de los instaladores de paneles de yeso aprenden la habilidad en el trabajo durante al menos un año mientras trabajan con personas experimentadas.

Debe aplicar el programa de visa H-2A que permite a los trabajadores calificados y no calificados trabajar en los EE.UU. Además, algunas personas consiguen un empleo utilizando formularios falsos de Número de Seguro Social (SSN) y del Irs.

#12. Brick mason

Salario Promedio: $29,632

Necesidad de saber: Un albañil de ladrillo entra en la categoría de construcción, que depende en gran medida de los inmigrantes. Brick mason utiliza bloques y ladrillos de concreto para construir edificios, paredes, cercas y otras estructuras.

Trabajos mejor pagados en Estados Unidos para ilegales: También hacen mantenimiento haciendo reparaciones a estructuras viejas. Su trabajo es físicamente exigente, lo que implica estar de pie y agacharse durante largas horas. Un albañil de ladrillos puede especializarse en proyectos a gran escala o proyectos residenciales.

Cómo empezar: usted debe tomar un certificado y un programa de grado en albañilería. La capacitación en el trabajo y la teoría que se enseña en clase ayudan al alumno a entender cómo leer planos, seguridad en el trabajo y matemáticas involucradas en la albañilería.

Trabajos mejor pagados en Estados Unidos para ilegales: Debe aplicar el programa de visa H-2A que permite a los trabajadores calificados y no calificados trabajar en los EE.UU. Además, algunas personas consiguen un empleo utilizando formularios falsos de Número de Seguro Social (SSN) y del Irs.