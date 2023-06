TRABAJOS en Estados Unidos para Extranjeros ➤TOPS

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Trabajos en Estados Unidos para extranjeros: Hace cinco años, me planteé el reto de obtener experiencia profesional en los Estados Unidos durante uno o incluso varios años.

Después de algunas investigaciones, me di cuenta de que no podía trabajar en los Estados Unidos sin una visa de trabajo. Para obtener esta visa de trabajo, necesitaba conseguir un trabajo. Por lo tanto, necesitaba ser patrocinado para una visa de trabajo.

Lo primero que debe hacer cualquier persona que busque entrar en los Estados Unidos es encontrar un trabajo. Luego, tendrá que encontrar un patrocinador para su visa. Una vez hecho esto, estará listo para irse y podrá mudarse a los Estados Unidos.

Esta guía le dirá cómo conseguir un trabajo en los EE.UU. que le entregará un patrocinio de visa que se ajuste a su situación, perfil, deseos de ciudadanía y expectativas.

Por lo tanto, vamos a ver cómo se puede conseguir un trabajo en los Estados Unidos!

¿Es fácil conseguir un trabajo en los Estados Unidos? Hay algunas dificultades que puede encontrar:

Dado que muchas personas están buscando un trabajo en los Estados Unidos, las reglas se han vuelto más estrictas con respecto a quién puede ingresar y por qué.

Después de mi propia experiencia, he visto a cientos de mis seguidores que enfrentan cuatro dificultades principales:

Dificultad 1

El empleador quiere contratarlo, pero le dice que no puede contratarlo antes de que obtenga una visa…

Dificultad 2

Encuentra el trabajo de tus sueños. El empleador le dice que no puede o no ofrece ningún patrocinio para ese trabajo…

Dificultad 3

¡No puede conectarse con los empleadores! Ni siquiera puedes obtener una respuesta de ellos.

Dificultad 4

Por último, pero no menos importante, tiene muchas entrevistas, pero incluso si no da a conocer su solicitud de visa, aún no puede recibir una respuesta de su entrevistador.

¿Encontrar un trabajo en los EE.UU. no es tan fácil, ¿verdad?

En cualquiera de los cuatro casos anteriores, ¡no vas a llegar a ninguna parte! En realidad, el 90% de los fracasos en conseguir un trabajo en los EE.UU. como extranjero provienen de un error. Y si te has encontrado con las dificultades anteriores, es posible que estés cometiendo este error: aplicar sin segmentar.

Incluso antes de pensar en construir su currículum estadounidense y solicitar empleos que se abran en los Estados Unidos, debe dirigirse a los empleos y empresas abiertos adecuados para usted.

¡Pero no basta con apuntar a trabajos en su campo! Debe comprender que hasta el 5% de las empresas en los EE.UU. pueden patrocinarlo para obtener una visa de trabajo. Puede ser incluso menor, dependiendo de su situación, perfil y las oportunidades de trabajo que pueda obtener con él.

Así que, primero, vamos a sumergirnos en lo que quieres, y luego en lo que obtendrás dependiendo de tu situación, perfil y expectativas. Esta es la base de su proyecto americano.

En base a esto, podrá crear su aplicación, dirigirse a las empresas adecuadas y acercarse a ellas de manera efectiva.

Pero antes de ir más lejos, quiero decirte algo…

Trabajos en Estados Unidos para extranjeros: Es posible que no quieras leer lo que tengo que decir a continuación. Podría ofender o desafiar tus expectativas.

Aterrizar en los EE.UU. con una visa de trabajo no significa que se hará rico o se quedará en los Estados Unidos de por vida.

Lo que vamos a ver es la realidad del mercado estadounidense tal como es hoy en día. Es posible que no te guste, y desafortunadamente, si tu perfil y tus expectativas no coinciden con este mercado, no va a suceder. Siento decepcionarte.

Tal vez sea fácil, y tal vez sea imposible. Todo depende de lo que quieras y esperas. Solo prepárate para ajustar tus expectativas.

Si no quieres aceptar la realidad y ajustar tus expectativas, solo tienes que recurrir a tus propias decisiones. La elección es en última instancia tuya. Debes recordar que es tu vida. Mi elección fue vivir en los Estados Unidos, y ahora vivo una vida increíble allí. No es porque tenga suerte, es porque revisé mis expectativas y acepté la realidad. Eso es.

Si no está listo para un paso tan grande, es hora de pensar seriamente que puede malinterpretar exactamente lo que es el Sueño Americano. Y Estados Unidos podría no ser para ti, después de todo. ¡La elección es tuya!

Como están las cosas, necesitas encajar el molde, o estás fuera.

Por desafortunado que sea este hecho, necesitas entenderlo antes de ir más lejos. No quiero hacerte perder el tiempo. Por lo tanto, si sigues leyendo este post, asumo que entiendes las implicaciones de este proceso.

Lo que quiero

En primer lugar, tendrá que definir su plan de carrera: ¿Qué quiere hacer?

¿Qué tipo de trabajo quiero conseguir?

Algunos de ustedes tienen una meta clara, mientras que otros no.

Si sabes qué trabajo quieres en los EE.UU., ¡es increíble! Ya sabes qué buscar y sabes exactamente a qué tipo de oferta de trabajo quieres postularte. Su plan de carrera es claro para usted, y puede omitir el resto de esta sección y continuar con «Lo que obtendré.»

Si aún no tienes un plan, por favor no me digas que estás listo para hacer cualquier cosa para estar en los Estados Unidos. ¡Eso NO es un plan de carrera! He oído eso demasiado para mi gusto. Sé que su objetivo es estar en los Estados Unidos y obtener experiencia de ello. ¡Pero primero, necesitas un PLAN DE CARRERA!

Yo estaba en la misma situación cuando buscaba un trabajo en los Estados Unidos. Al principio, estaba abierto a todo y no solo a trabajos en mi campo. Solicité trabajos en ventas, marketing, etc. y descubrí que no iba a ninguna parte.

Necesitas concentrarte en lo que te gusta hacer y en las habilidades que tienes. ¿Dónde te ves trabajando? ¿Qué habilidades tienes? ¿Cuáles necesitas reforzar?

Cómo conseguir un trabajo en los Estados Unidos con un cambio de carrera:

Si está cansado de lo que está haciendo en este momento, un plan de cambio de carrera puede ser lo que más le conviene. Pero necesitas averiguar el viaje que quieres para ti mismo para lograr tu objetivo final. Cambia a una posición que requiera tus habilidades o algo nuevo que quieras aprender; esto te ayudará a continuar tu viaje hasta que alcances tu objetivo final.

Tenga en cuenta sus objetivos y motivaciones para su futuro y trayectoria profesional. Deben ser alcanzables en base a su experiencia y habilidades.

Es posible que deba enfocarse en establecer objetivos académicos y relacionados con el trabajo para que pueda usar bien sus conocimientos y habilidades. Aunque el voluntariado requiere tiempo, el compromiso puede ser una opción fantástica cuando desea dominar las habilidades que no ha podido utilizar en su lugar de trabajo.

Lo que voy a conseguir

Ahora que sabe lo que quiere hacer, debe verificar si se adapta al mercado estadounidense, especialmente para extranjeros. Recuerde, todavía no tiene una visa de trabajo, por lo que no puede solicitar en todas partes.!

Para saber si su perfil y sus expectativas se ajustan al mercado de los Estados Unidos, debe averiguar para qué visas puede ser elegible, y luego encontrar las empresas que tienen una oferta de trabajo en su campo que pueden patrocinarlo para este tipo de visa.

El hecho es que, en este punto, es vital que sepa qué tipo de visa es elegible. ¿Por qué? Porque la empresa objetivo y el enfoque con la empresa serán completamente diferentes dependiendo de su visa ideal, su situación y perfil, y su plan de carrera que acaba de definir.

Las visas de trabajo son increíblemente complejas. Su ideal tiene en cuenta gran parte de su situación y perfil (edad, ciudadanía, estado civil, duración de la estancia, área de actividad, industria, años de experiencia, habilidades, nivel de inglés, etc.).).

Su visa ideal depende de:

Ciudadanía: Su país de origen puede o no estar en tratado con los Estados Unidos. Si lo es, puede obtener un tipo de visa muy específico.

Graduación: Si tiene más de cinco años de experiencia O un diploma de secundaria superior, podría ser más fácil obtener una visa.

Carrera: Depende de la empresa para la que esté trabajando actualmente. Es posible que algunas compañías quieran transferirlo a los Estados Unidos.

Habilidades: también depende de su área de especialización y de la industria! Dependiendo de estos, puede obtener una visa específica.

Duración: ¿Cuánto tiempo quieres quedarte en los Estados Unidos? Algunas visas son por varios meses; otras son permanentes.

Para que el proceso sea más rápido y para estar seguro de qué visa se ajusta a los criterios anteriores, simplemente realice esta prueba de Simulador de Visa.

Trabajé durante varios meses para construir y pulir este algoritmo de visa.

¡Sé tan específico como puedas y no mientas en tu respuesta! Si lo haces, te dará el resultado equivocado. Ser lo más justo posible! Si eres honesto, te entregará la visa adecuada para ti. 🙂

Si el cuestionario te devuelve una visa Estás en el camino correcto! Pero antes de reclamar la victoria, tenga en cuenta que puede no ser necesariamente fácil. Incluso podrías tener que hacer algunas concesiones. Pero hablemos de eso más adelante en este artículo.

¿Qué pasa si el cuestionario no devuelve una visa potencial?

Desafortunadamente, eso significa que es bastante imposible para usted tener una experiencia en los EE.UU. dada su situación y expectativas actuales. Significa que lo que quiere y lo que puede ofrecer no se ajusta a los requisitos de EE.

Como te dije antes, si quieres que funcione, tendrás que ajustar tu trayectoria profesional o expectativas de acuerdo con la realidad. Si este es el caso, los invito a ponerse en contacto conmigo directamente. Entonces, puedo echar un vistazo a tu perfil y situación. De un vistazo, seré capaz de darle un estado con respecto a qué esfuerzo necesita hacer y qué expectativa debe cambiar para ajustarse al requisito.

Si todavía no tiene una visa potencial porque no quiere cambiar sus expectativas, como le dije, es un callejón sin salida para usted. No puedo ayudarte más, y es inútil que sigas leyendo este post, porque más información ya no será valiosa. Así que no pierdas el tiempo. Le animo a buscar recursos en otro lugar, si no encuentra suerte aquí.

¡Guays! Una vez que conozca su posible visa futura, es hora de descubrir los empleos abiertos que son adecuados PARA USTED. Pero antes de eso, verifique que su diploma esté reconocido en los Estados Unidos. 😉

¿Se reconoce mi diploma en los Estados Unidos?

Dependiendo del campo que esté buscando, es posible que necesite tener un título, diploma o certificado. En algunos casos, el diploma de su país puede ser suficiente; a veces no lo es. Depende de tu campo.

Para ciertos oficios, como la atención médica, médicos, enfermeras, especialistas, etc. — necesitará una equivalencia de grado o necesitará otro grado.

Si usted es enfermera, tendrá que aprobar un examen equivalente. Si usted es médico, médico general o especialista, tener equivalencia no es suficiente. Se requiere que obtenga una licencia válida para el estado en el que desea ejercer.

Si desea trabajar en una farmacia en los Estados Unidos, también necesita una equivalencia de diploma. Si usted es abogado, tendrá que solicitar una licencia para ejercer con el Colegio de Abogados del Estado (EE.UU.). Si desea convertirse en agente de bienes raíces, también necesita una licencia en el estado en el que desea ejercer.

Por lo tanto, si se encuentra en uno de los casos anteriores, debe comenzar a buscar su equivalencia de diploma antes de buscar un empleador patrocinador.

En todos los demás oficios, a menos que me equivoque, la buena noticia es que no hay necesidad de equivalencia para sus títulos. Pero puede consultar aquí para obtener más precisión.

En nuestra situación, no necesitábamos equivalencia, y ese también es el caso de marketing, comunicación, ventas, TI, recursos humanos, finanzas, hotelería/catering, etc.

Al preparar su solicitud de visa y sus diplomas, se requerirá una traducción oficial al inglés. Pero por ahora, no tienes que preocuparte por eso.

¿Dónde puedo encontrar trabajos abiertos?

Tenga en cuenta que el 95% de las empresas en los EE.UU. definitivamente no le ofrecerán un patrocinio de visa porque, como hemos visto antes, están bastante satisfechos con la contratación local. Por lo tanto, incluso si encuentra un gran trabajo abierto en su campo, con una combinación perfecta con su perfil, ¡no funcionará el 95% del tiempo! Intenta lo que quieras, pero la compañía no patrocinar una visa! Esto se debe generalmente a que pueden encontrar fácilmente a alguien como usted localmente, o porque usted no es elegible para la visa que pueden patrocinar.

Piénsalo. ¿Por qué se meten con el papeleo de la visa y con un extraño puro de un lugar desconocido cuando tienen contrataciones locales disponibles sin complicaciones de papeleo?

Así que, en primer lugar, no pierda el tiempo solicitando cada trabajo que encuentre en Internet, ¡incluso si todos parecen una combinación perfecta para sus habilidades!!!

Max tuvo el mismo problema cuando estábamos buscando un trabajo en los Estados Unidos. Tuvo entrevistas en una compañía americana en Denver. Pero cuando se trataba del tema de la visa, la compañía se negó: sin patrocinio de visa, eso es todo.

Entonces, ¿por qué no dirigirse solo a aquellas empresas del 5% que están acostumbradas a contratar a personas extranjeras y a aquellas que cumplirán con su solicitud de visa elegible?

Haz los cálculos. ¡Te ahorrará el 95% de tu tiempo!

Si se preguntaba cómo conseguir un trabajo en los Estados Unidos, ahora ha comenzado a tener una idea firme de cómo hacerlo. Lo que necesitas hacer es dirigirte solo a empresas patrocinadoras:

Que puede patrocinarlo o contratarlo con el tipo de visa para el que es elegible

Con trabajos abiertos en su campo

Que coinciden en un 80% o más con TU motivación y habilidades

¿Tiene sentido para ti?

Encontrará empleos abiertos en su campo para empresas que están acostumbradas a patrocinar o contratar bajo su visa haciendo clic aquí.

USponsor Me solo contiene empresas patrocinadoras. ¡Pasamos varios meses construyendo este motor de búsqueda! Y verás que por su uso; puede filtrar para encontrar todo lo que necesita para encontrar su trabajo en los Estados Unidos!

Dependiendo de la visa para la que sea elegible, es posible que también necesite filtrar solo las empresas que patrocinan a personas de su ciudadanía. Si tomaste el examen, te envié un correo electrónico con tu tipo de visa, informándote si también necesitas filtrar tu ciudadanía o no.

Por lo tanto, una vez que haya alcanzado el motor de búsqueda de patrocinadores de USponsor Me, debe filtrar en:

Su posible visa futura (+su ciudadanía si corresponde)

El título del trabajo al que se dirige (+sector, si corresponde)

La ubicación a la que se dirige (si corresponde)

El motor de búsqueda le devolverá los mejores trabajos en las empresas adecuadas para usted con respecto a su visa, ubicación y lo que desea hacer. ¡Y buscará solo entre las empresas patrocinadoras! En realidad, es el mejor ajuste entre usted y lo que la empresa necesita.

¿Qué pasa si no devuelve ningún trabajo, o solo unos pocos trabajos?

Si no encuentras ningún trabajo, en realidad puede depender de varios factores:

Su visa. En este caso, debe ajustar sus expectativas como dije antes y dirigirse a otra visa. Acércate a mí, y podemos hablar más de esto.

La posición que está buscando no existe en los Estados Unidos. Sucede!! En ese caso, tendrá que investigar un poco y definir qué título de trabajo es el más efectivo con respecto a su perfil y expectativas.

Es posible que tenga que hacer algo extra en la aplicación, ya que aún no es muy eficaz. Pero no te preocupes, puedo ayudarte con eso seguro.

No hay trabajos abiertos en su campo. Parece que su campo no tiene una gran demanda en los Estados Unidos. En este caso, los EE.UU. no será fácil para usted. Pero antes de recurrir a un fracaso, primero debe asegurarse de pasar por todas las situaciones anteriores para asegurarse de que se ha preparado lo mejor que puede.

Échales un vistazo y agrega tus favoritos. ¡Solo elija trabajos que se ajusten a usted en un 80%

USponsor Me aún no es perfecto. A veces es posible que una empresa patrocinadora no patrocine durante algún tiempo o haga excepciones para trabajos específicos. Sabes, incluso para una empresa patrocinadora, necesitan tener un porcentaje mínimo de empleados estadounidenses. Por lo tanto, es posible que vea ofertas de trabajo escritas como «no hay patrocinio disponible. «Si este es el caso, simplemente ignore la oferta de trabajo y continúe su selección con otros trabajos.

¡Ten cuidado! Dependiendo de su visa, es posible que no necesite la compañía que lo patrocina para una visa, ¡ya que un tercero también puede patrocinarlo! Si tomó el cuestionario, debería haber recibido un correo electrónico con el resultado de su visa, las ventajas y desventajas del mismo, e indicación de si necesita ser patrocinado por una empresa.

Si no necesita patrocinio de la compañía, la mención de «sin patrocinio» no se aplica a usted.

Por el contrario, si se menciona explícitamente que la empresa no realiza su tipo de visa, no pierda su tiempo solicitando. Estos trabajos simplemente no son para ti.

Estamos trabajando arduamente para excluir todos los trabajos que no están sujetos a patrocinio y enriquecer nuestra base de datos con trabajos con patrocinio garantizado.

Si devuelve muchos trabajos que en realidad no están en su campo…

Si devuelve resultados, pero no cumplen con lo que está buscando, envíeme un correo electrónico y estaré más que encantado de ayudarlo. USponsor Me aún no es perfecto. Sé que a veces puede ser difícil navegar. Estamos trabajando duro para lanzar pronto una nueva versión que hará que la búsqueda de empleo sea mucho más fácil para usted. Es nuestro plan para finales de este año. Si está suscrito al boletín de noticias, se le notificará una vez que la nueva versión de USponsor Me se publique.

La selección de objetivos es la piedra angular para encontrar su trabajo en los Estados Unidos. Sin embargo, es el primer paso de una larga búsqueda! ¡En lo que ahora tendrá que centrarse es en su currículum y carta de presentación! Aquí, tienes varias plantillas de estilo americano que puedes usar.

Póngase en contacto con los Empleadores

Ahora, usted necesita pensar en su estrategia de enfoque! El arte de ponerse en contacto con un empleador cuando está buscando trabajo puede ser complicado. Pero ya no lo es si sabes exactamente cómo puedes proceder y cuándo.

Como recordatorio, antes de continuar su búsqueda para encontrar un trabajo en los EE.:

Tenga una idea clara de qué trabajo está buscando

Conozca el tipo de visado para el que está calificado

Asegúrese de que su diploma sea suficiente para practicar su trabajo en los Estados Unidos

Dirígete solo a empresas que estén acostumbradas a patrocinar el tipo de visa para el que estás calificado

Tener un currículum sólido, carta de presentación, presencia en línea y muchas recomendaciones

Una vez que tenga todo para comenzar su búsqueda de trabajo de forma activa, estas son las 4 estrategias que debe usar:

Solicitud de empleo: cuando solicita empleos abiertos en línea

Solicitud espontánea: cuando envía su solicitud a una empresa que no tiene puestos de trabajo abiertos

A través de tu Red – cuando alguien que conoces te recomiende

Enfoque directo: cuando se pone en contacto directamente con las personas internas adecuadas sin conocerlas

Así que ahora, profundicemos en estas cuatro estrategias de búsqueda de empleo y decidamos cuál debe usar. Es hora de que salgas de tu caparazón y te pongas en contacto con los empleadores

Solicitud de Empleo

Esta es la estrategia que mejor conoces y la que más utilizas. Sin embargo, puede ser una gran pérdida de tiempo si no lo usa bien.

El mayor error que puede hacer es solicitar todas las ofertas de trabajo que vea, y en todas partes. Sin embargo, le recuerdo que usted es un extranjero, y necesita una visa! Y solo 1 de cada 16 compañías en los Estados Unidos contrata y patrocina a sus empleados para obtener una visa. Además, las empresas patrocinadoras técnicamente no pueden patrocinar todo tipo de visas. Y por otro lado, no puede ser patrocinado para todos los tipos de visa existentes.

Es como buscar una aguja en un pajar!

Solicitar empleos abiertos publicados en bolsas de trabajo generales significa que está en competencia con otros, especialmente con los locales, que ya tienen autorización de trabajo.

Incluso para los estadounidenses, es difícil conseguir un trabajo mediante la solicitud en línea. Cada año, más de 100 millones de personas buscan trabajo en los Estados Unidos. Solo el 20% de los trabajos se publican en línea, y el 75% de los candidatos se postulan en línea, ¡exactamente igual que usted

Esto significa que por cada anuncio de empleo, la empresa recibirá un promedio de 250 solicitudes. ¡Es por eso que existe el Sistema de Seguimiento de Solicitantes (ATS)! Durante el envío de su solicitud, a menudo se le preguntará: «¿necesita un patrocinio de visa ahora o en el futuro?»y/ o:» ¿tiene una autorización de trabajo?». Si responde genuinamente, el ATS lo bloqueará automáticamente.

Entonces, ¿Cuál es tu oportunidad aquí?

Trabajos en Estados Unidos para extranjeros: En realidad, puede evitar ese error, y la solicitud de empleo puede ser una gran estrategia si lo hace correctamente.

Tomemos el ejemplo de Max.

Max encontró su trabajo en la ciudad de Nueva York mediante la solicitud en línea directamente al sitio web de la compañía. Pero antes de hacerlo, vio este anuncio de trabajo en el sitio web» Pôle Emploi International», el sitio web francés del centro internacional de empleo.

Esto significa que la compañía estaba buscando a un francés para transferirlo a su subsidiaria en la ciudad de Nueva York. En ese caso, Max no estaba en competencia con los locales. Por lo tanto, no le preguntó si necesitaba autorización de trabajo. En segundo lugar, esta empresa era un patrocinador, y pudieron patrocinarlo con la visa correcta para la que era elegible. Y finalmente, este trabajo coincidía con más del 80% de su perfil. Entonces, ¿adivina qué? Consiguió el trabajo.

Sé que no encontrarás muchos anuncios de trabajo en los sitios web del centro de trabajo para puestos internacionales. No encontré nada para mí. Sin embargo, tiene otro sitio web que contiene empleos abiertos con patrocinio de visa garantizado de acuerdo con la visa para la que es elegible y su ciudadanía, si corresponde. Este sitio web, como usted lo conoce, se llama USponsor Me.

Ahora mostramos ofertas de trabajo con patrocinio de visa garantizado.Una vez más, el trabajo debe coincidir con la visa para la que está calificado. Por favor, ejecute el Simulador de Visa antes de seguir adelante.

En USponsor Me, tienes 2 tipos de ofertas de trabajo:

Anuncios de empleo de empresas que están acostumbradas a patrocinar la visa. Sin embargo, usted está compitiendo con candidatos locales.

Anuncios de empleo de empresas que están buscando específicamente a un extranjero para ocupar un puesto que puede ofrecerle patrocinio de visa. Significa que no compite con candidatos locales.

¿Tiene sentido?

Trabajos en Estados Unidos para extranjeros: cambiar y ver esos dos tipos de anuncios de empleo, usa la opción «Visa garantizada» en los campos de búsqueda. Si la palanca está activada, significa que ve los trabajos especialmente para extranjeros con Patrocinio de Visa Garantizado. Si está desactivado, verá todos los empleos, incluso las vacantes para las que compite con candidatos locales.

¿Y adivina qué? abogado de inmigración en houston

Trabajos en Estados Unidos para extranjeros: Su estrategia de búsqueda de empleo será diferente dependiendo de si encuentra un anuncio de trabajo con patrocinio de visa garantizado o no.

Para los trabajos que no requieren que compitas con los locales, ¡adelante y aplica! Para los trabajos que requieren que compitas con los locales, mantente alejado de aplicar en línea a empresas medianas o grandes. Esto será una pérdida de tiempo. En ese caso, le recomiendo encarecidamente que utilice la estrategia de Enfoque Directo, que veremos más adelante en este artículo.

Las pequeñas empresas no usan estimulantes de tipo anfetamínico. Por lo tanto, aún puede tener su oportunidad con ellos al postularse en línea, pero también debe ponerse en contacto con el reclutador directamente por correo electrónico o por LinkedIn, para informarles de su motivación adicional y por qué es la persona adecuada para el puesto.

Advertencia! Si obtiene una respuesta positiva incluso antes de su primer intercambio con esta persona, asegúrese de tener su presentación de visa lista. Debe reaccionar correctamente una vez que hable de ello con la empresa. ¡No dejes que tu oportunidad se vaya!

Antes de presentar su solicitud, examine la empresa y sus necesidades, y vea lo que puede aprender.

Evitar todos los errores que comete al aplicar.

Además, sabe que necesita ajustar su currículum y carta de presentación para cada trabajo al que solicita. Hablo de ello aquí.

Si realmente quieres el trabajo, pero sientes que es difícil para ti identificar habilidades transferibles y combinarlas con la organización y el rol, el «vamos a aplicar y ver» no funcionará para ti, incluso si no compites con los locales. En ese caso, le recomiendo encarecidamente que también se ponga en contacto directamente con el reclutador de la empresa para expresar su motivación para el trabajo. O, mejor aún, use la estrategia de enfoque directo que hablaremos un poco más tarde.

Si no encuentra ningún trabajo abierto con Visa Garantizada, ¡no se asuste! Tienes otras tres estrategias de búsqueda de empleo que puedes usar.

Detallaré la segunda, que es una aplicación espontánea, y la forma en que puede usarla de manera eficiente.

Aplicación Espontánea preferencia de trabajo

Trabajos en Estados Unidos para extranjeros: Tenga en cuenta que el 80% de los empleos abiertos en los Estados Unidos nunca se publican en las bolsas de trabajo. Además de solicitar empleos abiertos con Visa Garantizada, le recomiendo que envíe solicitudes inteligentes y espontáneas.

Encontré mi trabajo en la ciudad de Nueva York a través de una solicitud espontánea, pero de manera inteligente.

Primero envié cientos de solicitudes espontáneas a empresas relacionadas con mi campo con una carta de presentación rápida y mi currículum. No funcionó en absoluto;

Entonces encontré otra manera. Me di cuenta de que cada semana recibía solicitudes de contacto a través de LinkedIn y Viadeo (una red profesional francesa como LinkedIn) de los reclutadores. Si querían conectarse conmigo, significaba que mi perfil era interesante para ellos.

Luego, investigué un poco y noté que algunas de las empresas de esos contactos también tenían su sede en los EE. UU. Entonces, lo intenté. Acabo de enviarles mensajes rápidos sin currículum ni carta de presentación en un archivo adjunto. Recibí una respuesta de uno de esos mensajes,

¿Y adivina qué? Esta empresa era una empresa patrocinadora que se utilizó para patrocinar el tipo de visa para el que yo era elegible.

Para no perder el tiempo, te recomiendo que solo envíes solicitudes inteligentes y espontáneas, tal como lo he hecho yo.

Para hacerlo de manera eficiente:

Debe tener un perfil de LinkedIn sólido (y un perfil en la plataforma de redes sociales profesionales más utilizada en su país) para atraer reclutadores.

Deberá aceptar las solicitudes de conexión de los reclutadores.

Una vez que esté listo, recupere todos los reclutadores que tenga en sus contactos que no conozca e investigue sus empresas en USponsor Me, asegurándose de registrar el nombre de su empresa. Si la empresa se muestra en USponsor Me, significa que tiene su sede en los EE. UU. ¡Y también ofrece patrocinio! Ahora debe filtrar la visa para la que es elegible y ver si todavía está aquí.

Si recibe resultados como los míos, ¡está en el camino correcto! Puede contactar a esta persona y preguntarle si tiene una oportunidad para usted en los Estados Unidos.

Si obtiene una respuesta positiva, incluso antes de su primer intercambio con esta persona, asegúrese de tener todo lo que debe saber sobre el patrocinio de su visa adecuada . Debe reaccionar correctamente una vez que hable sobre ello con la empresa

Si no encuentra ninguna empresa reclutadora en EE. UU., patrocíneme con el tipo de visa para la que es elegible, simplemente mantenga actualizado su perfil de LinkedIn y mejórelo para atraer a más reclutadores. Una vez que reciba una solicitud de conexión, investigue

De lo contrario, no pierda su tiempo con la aplicación espontánea. Es mejor utilizar su tiempo con otra estrategia de búsqueda de empleo que funcione mejor para usted.

Veamos la siguiente estrategia de búsqueda de empleo que quizás conozcas: networking.

A través de su red agencias de reclutamiento para trabajar en estados unidos

Trabajos en Estados Unidos para extranjeros: Voy a repasar la importancia de la creación de redes en los EE. UU. y cómo aprovechar su propia red.

Incluso si cree que actualmente no tiene ninguna red en los EE. UU., lea la publicación sobre cómo usar su red . Sucede mucho con mis clientes cuando digo «red». Cada vez, todos me dicen que no tienen uno en los Estados Unidos. Cada vez que pasamos por el ejercicio, y algunos de ellos tienen grandes oportunidades con esta estrategia. Incluso Max tuvo una buena oportunidad en Denver, incluso sin conocer a alguien que residiera en los EE. UU. al principio.

La creación de redes comienza con una mentalidad y una intención de descubrir, explorar y estar abierto a lo que pueda encontrar. Se trata de ayudar a los demás y ayudarte a ti mismo.

Además, no se trata de intentar llegar al mayor número posible de desconocidos, aunque estén en tus contactos. Esto es casi tan ineficaz como postularse directamente a un puesto de trabajo que no se ajusta a usted. La creación de redes se trata de conocer a personas que conoces que pueden dar fe de tu desempeño anterior y te recomendarán a otros. Entonces, no se trata solo de las personas que lo conocen personalmente; también se trata de las personas que conoce que pueden recomendarle lo que importa. Incluso podrían ayudarlo a asegurar una entrevista para un trabajo abierto en los EE. UU. para extranjeros.

Sin duda, uno de los métodos más efectivos y menos utilizados para obtener empleo es a través de redes personales. La red es un factor crítico, especialmente en la cultura americana.

Ve hasta el final y estarás seguro de que hiciste lo mejor para ti con esta estrategia. Si no consigue ningún contacto en los EE. UU. como este, continuemos con la siguiente estrategia de búsqueda de empleo: enfoque directo.

Acercamiento directo trabajos del gobierno en estados unidos

Trabajos en Estados Unidos para extranjeros: Trabajos en Estados Unidos para extranjeros: ¡El es el último, pero no el menos importante enfoque! Esta suele ser la estrategia que menos conoces. Pero también es el que, de hecho, es mucho más amplio que la creación de redes, y es casi tan poderoso como la estrategia de creación de redes.

Dejame explicar:

Trabajos en Estados Unidos para extranjeros: El networking es la mejor estrategia para acercarte a contactos internos de alguien que te recomendó y te presentó.

El enfoque directo en realidad está utilizando el mismo hecho: contactar directamente a los contactos internos. Sin embargo, en ese momento no conocerá a la persona antes de contactarla.

Encontrar y contactar contactos dentro de su industria y empresas objetivo es una excelente estrategia. De hecho, pueden brindarle información privilegiada sobre los trabajos disponibles en una empresa. De hecho, pueden brindarle información precisa sobre el proceso de contratación y cómo es trabajar en la empresa.

Sin embargo, para hacerlo de manera eficiente, no contactará a todos, en todas partes.

¿Recuerdas cuando hablamos sobre anuncios de trabajo de compañías que se utilizan para patrocinar la visa en USponsor Me anteriormente en este artículo? Hay trabajos abiertos que lo ponen en competencia con candidatos locales.

Trabajos en Estados Unidos para extranjeros: Asimismo, podrás consultar las vacantes abiertas para que elijas la empresa adecuada que coincida con el 80% de tu perfil. También puede filtrar y ver en empresas prioritarias con una buena tasa de Visa Chance, según su perfil y dependiendo de su estrategia de visa.

Cuanto más específico esté en su búsqueda, más podrá concentrarse en las oportunidades en el campo de su elección y más eficaz será para encontrar un trabajo.

Trabajos en Estados Unidos para extranjeros: En este caso, no solicitará en línea. Lo que vas a hacer es dirigirte a contactos internos relevantes para esta empresa, contactarlos y establecer una relación con tus nuevos contactos haciéndolos hablar por teléfono.

Su objetivo es conocer los mayores desafíos de la empresa en su campo y, al demostrar que puede ayudar, se le presentará a RR. HH. para avanzar en el proceso de contratación.

