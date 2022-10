TRABAJOS desde CASA sin EXPERIENCIA! TOP 63>GANAR $$

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Trabajos desde casa sin experiencia: El post de hoy cubrirá otra pregunta muy común que recibo: trabajos desde casa sin experiencia para comenzar. He desglosado los trabajos por categoría y enumerado las empresas que, por lo que sé, no requieren experiencia previa para considerar su solicitud.

Tenga en cuenta que «sin experiencia pasada» no significa que estos trabajos serán necesariamente fáciles de conseguir.

Además, el hecho de que no necesite experiencia laboral previa no significa que las empresas enumeradas no requieran que tenga habilidades específicas.

Hay una diferencia clara entre tener una cierta habilidad y tener experiencia laboral pasada con algo. Así que ten esto en cuenta mientras navegas por la lista. Algunas de las opciones de la lista mencionarán las HABILIDADES NECESARIAS.

Para determinar si tienes o no las habilidades que están buscando, algunas empresas que se enumeran a continuación podrían ponerte a prueba. Y a pesar de que puede aplicar sin experiencia pasada haciendo el trabajo, la experiencia pasada siempre le dará una ventaja sobre la competencia.

Para obtener más actualizaciones sobre oportunidades como las que se enumeran a continuación, asegúrese de inscribirse en los correos electrónicos semanales de trabajo en casa que enviamos! Solo toma un segundo para poner en su correo electrónico y obtener en la lista.

63 Trabajos desde Casa Sin Experiencia

Es muy difícil conseguir trabajo de edición sin experiencia previa. Solo pude mostrar algunas compañías a continuación según lo que hay en mi sitio web.

Textbroker

Trabajos desde casa sin experiencia

Trabajos desde casa sin experiencia: Dan a algunos de sus escritores la oportunidad de tomar su prueba de corrección para comenzar a corregir artículos. Esta es una prueba muy difícil de aprobar y creo que tienes que ser al menos un escritor de nivel 4 para calificar para tomarla.

Proofreading Services

Trabajos desde casa sin experiencia

Leer Revisión de Servicios de Revisión-Esta empresa no tiene ningún requisito de experiencia en su página de contratación. Sin embargo, usted tiene que tomar una prueba para demostrar que usted sería un buen corrector de pruebas antes de que le contratarán. La página de contratación contratarán a personas con las habilidades adecuadas. No dice nada sobre experiencias pasadas.

Babbletype

Trabajos desde casa sin experiencia

Trabajos desde casa sin experiencia: El equipo de Babbletype está buscando hablantes nativos de inglés solo para proyectos de edición de transcripción (que no hace falta decir para la mayoría de estas empresas), y están abiertos a los novatos.

ProofreadingPal

Trabajos desde casa sin experiencia

Trabajos desde casa sin experiencia: Para trabajar para esta empresa, es necesario tener un título universitario, o estar en el proceso de obtener uno. Sin embargo, no necesariamente tiene que tener la experiencia laboral que muchos correctores tienen. El sitio web afirma que los editores pueden ganar entre $500 – $3,000 por mes.

Scribbr

Trabajos desde casa sin experiencia

Trabajos desde casa sin experiencia: Lea la revisión de Scribbr – Si bien este sitio web dice que necesita un título de licenciatura más algo de» experiencia en la edición de textos académicos», parece que editar sus propios documentos académicos en la universidad puede contar como experiencia, así que pruébelo con seguridad.

COMENZAR UNA TAREA DE REVISIÓN SIN EXPERIENCIA Y COBRAR LO QUE DESEE

Vaya aquí para ver un seminario web gratuito de Caitlin Pyle de Proofread Anywhere para obtener información sobre esta ruta.

También hay una lista mucho más grande de empresas de corrección y edición (y puestos de trabajo en otras categorías) en mi libro electrónico, Cómo Encontrar Trabajo Real de Puestos de Trabajo + 150 Empresas Que Contratan.

Misc. Trabajo

Shipt

Trabajos desde casa sin experiencia

Trabajos desde casa sin experiencia: Reciba un pago para ser un comprador personal de comestibles. Toma pedidos cuando lo desee a través de la aplicación Shipt, vaya a buscar los suministros necesarios para el cliente y luego reciba un pago semanal. Usted no necesita ninguna experiencia de compra personal para calificar.

Instacart

Trabajos desde casa sin experienciaTrabajos desde casa sin experiencia: Esta compañía ofrece un servicio de compras personal similar a Shipt (arriba). Este es un trabajo flexible. El trabajo consiste en recoger los pedidos, obtener los artículos de la tienda y luego entregarlos a las personas que tienen pedidos.

DoorDash

Trabajos desde casa sin experiencia

Trabajos desde casa sin experiencia: Lea la revisión de DoorDash-solo en EE. Gane hasta 2 25 por hora entregando pedidos de alimentos a las personas. Mantenga el 100% de sus propinas y establezca su propio horario.

Empleos de Chat

The Chat Shop

Trabajos desde casa sin experiencia

Trabajos desde casa sin experiencia: Esta empresa contrata trabajo de agentes de chat en casa. No parece que necesites experiencia para ser considerado, pero hay una lista de habilidades que incluyen fluidez en inglés de nivel nativo y una velocidad de escritura de más de 65 WPM.

SiteStaff

Trabajos desde casa sin experiencia

Trabajos desde casa sin experiencia: Esta compañía ocasionalmente contrata anfitriones de chat remotos. Su sitio web no dice nada acerca de la necesidad de experiencia previa. No creo que siempre tengan vacantes, y es un puesto de contratista independiente. Cuando estés en su sitio, aparecerá un cuadro de chat preguntando si tienes preguntas. No use esta casilla para preguntar sobre el empleo porque obtendrá una respuesta enlatada explicando que no responden preguntas sobre empleos en su chat en vivo.

Cannabiz Media

Trabajos desde casa sin experiencia

Trabajos desde casa sin experiencia: Esta es una posición de soporte técnico con una empresa que se especializa en soluciones de marketing para empresas de cannabis/cáñamo. Esto es 100 por ciento virtual, ofrece muchos beneficios y requiere 40 horas por semana. Usted necesita su propio equipo, y prefieren que usted ha tenido experiencia pasada en el email marketing.

Entrada de Datos

Dion Data

Trabajos desde casa sin experiencia

Trabajos desde casa sin experiencia: Puede trabajar en casa ingresando datos para Dion Data, una empresa que ha existido durante mucho tiempo. Dicen en su página de contratación que proporcionan la formación que necesitaría. Desafortunadamente, este trabajo no está abierto muy a menudo, pero mantenga un control en la página de contratación.

Sigtrack

Trabajos desde casa sin experiencia

Trabajos desde casa sin experiencia: Este es un sitio que acepta con frecuencia los keyers de entrada de datos para poner en los datos de registro de votantes. Algunos de mis lectores han hecho esto en el pasado y como habrás adivinado, la paga no es genial. Lo más probable es que no ganes el salario mínimo.

Pero si usted está interesado en hacerlo para obtener ingresos adicionales, es de fiar, aunque al igual que muchas de las empresas enumeradas anteriormente, no siempre hay aberturas.

Ver más trabajos de entrada de datos desde casa que requieren poca o ninguna experiencia.

Tutoría de ESL

Cambly

Trabajos desde casa sin experiencia

Trabajos desde casa sin experiencia: Cualquier persona puede inscribirse para dar clases particulares en inglés o español. No hay otros requisitos que ser fluido en el idioma que vas a enseñar allí. Enumeramos Cambly con frecuencia en nuestras actualizaciones de correo electrónico de trabajo en casa tres veces semanales porque son flexibles y fáciles de calificar.

iTalki

Trabajos desde casa sin experiencia

Trabajos desde casa sin experiencia: No necesitas ninguna experiencia de tutoría de ESL para comenzar a trabajar en iTalki como tutor de la comunidad, pero lo harás si te inscribes para ser un «profesor profesional» allí.

Tutoría Académica

Brainfuse

Trabajos desde casa sin experiencia

Trabajos desde casa sin experiencia: No se requiere experiencia de tutoría anterior, pero requieren un título universitario de cuatro años para calificar para ser tutor para ellos.

Tutor.com

Trabajos desde casa sin experiencia

Trabajos desde casa sin experiencia: Este es un trabajo de nivel de entrada desde casa, no se necesita experiencia de tutoría. Pero usted tendrá que tener, o estar trabajando hacia un título para calificar.

Studypo ol

Trabajos desde casa sin experiencia

Trabajos desde casa sin experiencia: Esta es una plataforma en línea para ayuda con la tarea. Como tutor de Studypool, se le paga para proporcionar ayuda con la tarea a los estudiantes que la necesitan.

Paper

Contratación frecuente de tutores de revisión de ensayos remotos. Esto se indica como a partir de $15 por hora. Debe tener un título universitario o estar en proceso de completarlo.

Puntuación de Prueba / Ensayo

Measurement, Inc.

Trabajos desde casa sin experiencia: Usted debe tener un título universitario de 4 años (de cualquier tipo) para calificar para convertirse en un lector/evaluador de ensayos. No se necesita experiencia previa en puntuación.

WriteScore

Trabajos desde casa sin experiencia: Esto es trabajo estacional desde casa ensayo puntuación. No necesitas experiencia previa, pero necesitas tener al menos un título universitario de dos años.

Tenga en cuenta que generalmente hay una lista de espera para trabajar para ellos. Pero el sitio web te permite agregarte fácilmente a él.

ACT

Trabajos desde casa sin experiencia: ACT a menudo está buscando «lectores» para calificar las pruebas de escritura de los estudiantes.

Para calificar para este trabajo, debe tener un título de licenciatura o superior, tener ciudadanía estadounidense, estatus de extranjero residente, o estar autorizado para trabajar en la Ley de Estados Unidos también prefiere la experiencia docente actual y la experiencia enseñando inglés de escuela secundaria a jóvenes y adultos mayores.

Servicio al Cliente

La mayoría de los puestos de servicio al cliente van a querer que tenga experiencia previa de servicio al cliente y/o centro de llamadas.

Recuerde que incluso si ha hecho algo fuera de su hogar que involucra servicio al cliente (cajero, etc.).) esto todavía puede contar como experiencia pasada.

Además, muchas de estas empresas ofrecen más de una posición de trabajo desde casa, por lo que la experiencia requerida puede variar dependiendo de lo que tienen disponible.

Accolade Support

Trabajos desde casa sin experiencia: No se necesita experiencia de servicio al cliente anterior para solicitar, pero prefieren si tiene un cierto conjunto de habilidades.

LiveOps

Trabajos desde casa sin experiencia: Es posible ser contratado aquí sin ninguna experiencia previa de servicio al cliente. LiveOps está mucho más centrado en su conjunto de habilidades en lugar de su experiencia laboral anterior.

NexRep

Esta compañía a menudo está contratando para una variedad de diferentes puestos de servicio al cliente y ventas. No hay requisitos de experiencia previa enumerados en su sitio web o en su solicitud de empleo.

Sitel

Trabajos desde casa sin experiencia: Este centro de llamadas virtual indica en su página de carreras que se prefiere la experiencia previa de servicio al cliente, pero no dice que sea necesaria. Así que puede ser una posibilidad remota, pero podrías darle una oportunidad a este.

Sykes

Trabajos desde casa sin experiencia: Sykes / Alpine Access no enumera ningún requisito de trabajo anterior que pueda ver en su sitio web, por lo que es posible que pueda obtener un trabajo aquí si nunca ha hecho trabajo de servicio al cliente.

U-Haul

Trabajos desde casa sin experiencia: U-Haul Desde casa – Esta es otra con la experiencia de centro de llamadas» preferido » en la lista. Es posible que aún pueda ser contratado si no lo tiene.

Working Solutions

Trabajos desde casa sin experiencia: Esta compañía no enumera ninguna experiencia previa de centro de llamadas o servicio al cliente en su página de destino de trabajos, solo algunas habilidades preferidas que quieren que tenga.

Teleperformance

Trabajos desde casa sin experiencia: Esta compañía contrata soporte técnico virtual en los EE. Es un puesto de empleado con entrenamiento pagado y algunos beneficios.

Telemarketing-Generación de Leads

AdviseTech

Trabajos desde casa sin experiencia: No enumera ninguna experiencia requerida para sus trabajos de telemarketing a tiempo parcial.

Windy City Call Center

Trabajos desde casa sin experiencia: Prefieren la experiencia de centro de llamadas saliente, pero no es obligatorio. FL, GA, LA, y TN solamente.

Paragon Planners

Trabajos desde casa sin experiencia: Estados unidos, estados específicos. Trabajo legítimo desde casa haciendo programación y configuración de citas para esta empresa como empleado. Trabaje hasta 35 horas por semana.

Misc. Trabajo Telefónico

Contratan trabajadores a domicilio para tomar solicitudes de reserva de deportes. No parece que tengas que tener experiencia previa.

Aspira

Contratan trabajadores a domicilio para tomar solicitudes de reserva de deportes. No parece que tengas que tener experiencia previa.

Intelichek

Teléfono mystery shopping. Un trabajo de «no se necesita experiencia».

NextWave Advocacy

Outbound political outreach calling (not sales). No se requiere experiencia previa. Paga $12 por hora.

OnPoint Advocacy

Outbound calling for political outreach (not sales). No se requiere experiencia previa.

Perception Strategies

Más trabajo de compras misteriosas telefónicas, principalmente a consultorios médicos y hospitales. No se requiere experiencia previa.

Yardi-Matrix

Llamando complejos de apartamentos realización de encuestas de alquiler. Tienen un examen que debes tomar, pero si puedes pasar, puedes empezar. Trabajo estacional.

Pleio/Goodstart

Ayudar a las personas con recordatorios de medicamentos. Tendrán en cuenta a las personas sin experiencia pasada de servicio al cliente, aunque prefieren si lo tiene.

Westat

Ocasionalmente contratan para trabajar desde la recopilación de datos del hogar. La experiencia pasada no es necesaria, te entrenarán para hacer el trabajo si deciden contratarte. Elija la opción «Recopilación de datos telefónicos» en el menú desplegable «Área de carrera» para ver si tienen vacantes para esto. Tendrás que desplazarte hacia abajo a través de las opciones para verlo — es el último listado en «Área de carrera»

Evaluación de Motores de Búsqueda

Estos trabajos pueden pagar bien y generalmente no requieren experiencia pasada haciendo el trabajo. Usted tendrá que tomar una prueba para demostrar sus habilidades.

Algunas de las empresas dirán en sus requisitos que necesita un título universitario, pero muchas personas terminan siendo contratados sin eso.

TELUS

Tienen un montón de pequeños trabajos que puede hacer aquí, aparte de solo la evaluación del motor de búsqueda. Al igual que con la mayoría de estas empresas, este es un trabajo flexible que puede hacer en su propio horario.

iSoftStone

Se rumorea que el pago mensual es de alrededor de $12 por hora.

Appen

Horario flexible, la mayoría se compromete a trabajar al menos cuatro horas al día. Otras tareas de trabajo colaborativo pueden estar disponibles además de la evaluación de búsqueda.

KarmaHub

Una compañía más nueva, pero mis lectores han dicho que están pagando. Tienes que enviarles un correo electrónico para obtener información sobre los trabajos.

Transcripción

Hay muchas empresas de transcripción general que no son trabajos necesarios experiencia, pero lo más probable es que tenga que tomar una transcripción y/o prueba de mecanografía para demostrar sus habilidades.

TranscribeMe

Paga muy baja a 2 20 por hora de audio, pero puede calificar para una tarifa más alta si tiene experiencia en transcripción médica o legal. Puedes trabajar cuando quieras y pagan a través de Paypal. TranscribeMe es también uno de los muchos trabajos que paga semanalmente puede hacer en línea.

Rev

Trabaja cuando quieras haciendo transcripción incluso si no tienes experiencia. Pagan semanalmente a través de Paypal. Como es el caso con la mayoría de las compañías de transcripción que aceptan principiantes, la paga está en el lado bajo.

Tigerfish

Esta empresa ha existido durante mucho tiempo y considerará a los principiantes para el trabajo. Sin embargo, se requiere una prueba de habilidades de transcripción antes de la aceptación (la mayoría de las empresas te obligan a hacer una prueba de habilidades).

Quicktate ha sido conocido por contratar a principiantes en transcripción. La paga no es fantástica, pero si puedes pasar su prueba de transcripción, puedes empezar a trabajar.

Way With Words

Abierto en todo el mundo. Trabaja desde casa haciendo transcripciones para Way With Words. Pueden llegar a $57 por hora de audio. Tenga en cuenta que esto no es lo mismo que una hora normal, teniendo en cuenta que una hora de audio puede tomar 2-3 horas para completar. Prefieren personas con experiencia.

He enumerado muchos otros trabajos de transcripción para principiantes si desea comprobarlos.

Si no sabe mucho sobre transcripción desde casa, le recomiendo Transcription Foundations, un mini-curso gratuito de 7 lecciones que le enseña todo sobre transcripción general, cuánto puede ganar, dónde encontrar trabajo y más.

Traducción

Este es un gran grupo de traductores independientes. Usted tendrá que tomar un examen para obtener la lista aquí para ser elegible para tomar el trabajo, pero no parece que usted tiene que tener experiencia pasada.

Language Line

Con frecuencia están contratando trabajo de intérpretes de casa para varios idiomas. Tienes que tener algunas habilidades bastante específicas, pero no parece que tengas que ser un intérprete experimentado para calificar.

Asistencia Virtual

La mayoría de las empresas que contratan a muchos asistentes virtuales están más interesadas en su conjunto de habilidades en lugar de si ha trabajado o no como asistente virtual antes.

Esto se debe a que los asistentes virtuales siempre tienen habilidades y responsabilidades variadas, dependiendo de quiénes son sus clientes y en qué se especializan para ganar.

He creado una lista de trabajos de asistente virtual para empezar. Tendrás que elegir con cuáles aplicar solo dependiendo de lo que eres bueno en y qué habilidades está buscando la empresa.

Algunas de las empresas de asistente virtual de trabajo en casa más populares que considerarán principiantes incluyen:

Fancy Hands

Fancy Hands es una empresa que utiliza un grupo de asistentes virtuales independientes para conectarse con sus clientes que necesitan varias tareas realizadas. La paga está en el lado bajo y es trabajo basado en tareas, pero es bastante fácil ser aceptado como un asistente virtual para esta empresa sin experiencia.

Time Etc.

Abierto a EE.UU. y Reino Unido. Trabaja como asistente virtual desde casa por Tiempo, Etc. como freelancer. Requieren al menos 2-3 años de experiencia relevante. El pago es mensual a través de Paypal, y el pago puede estar entre $11 y hourly 16 por hora.

99 Dollar Social

Trabajos desde casa sin experiencia: Puede estar abierto en todo el mundo. Este es el tipo de trabajo de VA donde sus tareas principales implican actualizar y administrar cuentas de redes sociales. La mayoría de la gente parece ganar alrededor de $ 12 por hora, pero eso no está escrito en piedra.

¿Eres más emprendedor? Si prefiere iniciar su propio negocio de asistencia virtual (en última instancia, la ruta más lucrativa) en lugar de trabajar para una empresa, puede ganar mucho más dinero. Vaya aquí para una lista de verificación descargable gratuita con toneladas de información que le ayudará a comenzar en este camino.

Moderación

ICUC

Proporcionan capacitación para candidatos sin experiencia en moderación. Sin embargo, se centran en la contratación de candidatos bilingües o multilingües.

The Social Element

Trabajos desde casa sin experiencia: Abierto en todo el mundo. Trabajar en casa como especialista en engagement o moderador para muchos clientes conocidos a través del Elemento Social (anteriormente conocido como eModeration).

Metaverse

Trabajos desde casa sin experiencia: Hay varias personas que han aplicado aquí sin experiencia de moderación y lograron entrar, por lo que vale la pena intentarlo.

Crisp Thinking

Trabajos desde casa sin experiencia: Este es otro trabajo de moderación que es un contrato donde no se requiere experiencia. Complete su encuesta o inscríbase en su lista de espera para ser aceptado.

Escritura

Hay muchos trabajos necesarios sin experiencia en el mundo de la escritura.

Escribir es uno de los trabajos más fáciles de las industrias domésticas para entrar, porque afortunadamente la mayoría de los lugares para los que puedes escribir tienden a estar más interesados en lo bien que lo realizas puedes escribir cuántos otros trabajos de escritura has tenido.

Puedes probar suerte en cualquiera de los sitios que te pagan por escribir que he enumerado, pero a continuación he hecho una breve lista de algunas de las empresas que no son tan estrictas en sus requisitos si eres un escritor freelance de nivel de entrada.

Son en su mayoría sitios de contenido/molinos y aunque no pagan mucho, son buenos para la práctica pagada.

Verblio

Trabajos desde casa sin experiencia: Escribir entradas de blog para los clientes de BlogMutt. Si al cliente le gusta tu trabajo, te pagan. Esto es redacción por encargo, así que no creo que tengas crédito por tu trabajo.

BKA – Buy Keyword Articles

Trabajos desde casa sin experiencia: Este es el contenido centrado en SEO. Pagan cada dos semanas a través de Paypal. El proceso de solicitud implica un breve examen que cubre su gramática/puntuación, etc.

Crowd Content

Trabajos desde casa sin experiencia: Paga dos veces al mes. No siempre están abiertos al registro.

Textbroker

Trabajos desde casa sin experiencia: Tengo mucha experiencia con este sitio y siempre he pensado que eran geniales, aunque hay algunos que probablemente no estarían de acuerdo.

Puedes entrar aquí con muy poca experiencia escribiendo. Tienes que escribir una muestra corta y tu nivel de escritura (y la cantidad de dinero que puedes ganar por artículo) se basará en esa muestra inicial. Es posible ascender una vez que haya demostrado sus habilidades, incluso si comienza en un nivel bajo.

Wordgigs

Trabajos desde casa sin experiencia: Esta compañía tiene asignaciones de escritura disponibles regularmente. Usted tiene que tomar un examen de ortografía y gramática en el nivel de la escuela secundaria con el fin de ser aceptado para escribir para ellos.

La mayoría de los sitios de escritura enumerados anteriormente son sitios de contenido que siempre pagarán una tarifa fija por palabra.

Si usted está interesado en entrar en el negocio por sí mismo como escritor independiente, la búsqueda de sus propios clientes, y el establecimiento de sus propias tarifas, le recomiendo que echa un vistazo a la guarida del escritor independiente de Carol Tice. Desde 2011, The Den ha ayudado a más de 14,000 escritores a aumentar sus ingresos.

Ofrecen una bolsa de trabajo de escritor libre de basura, 25 campamentos de escritores, más de 300 horas de capacitación en total, foros 24/7, eventos en vivo y más.

La membresía no siempre está abierta, pero puedes ir aquí para registrarte y / o entrar en la lista de espera.

Investigación

Wonder

Trabajos desde casa sin experiencia: Esta es una empresa que contrata investigadores basados en el hogar. No creo que tengas que tener ninguna experiencia laboral previa específica para ser considerado, solo tienes que ser muy bueno investigando cosas en línea. Las habilidades de escritura también ayudarán.

En este artículo hemos hablado sobre: Trabajos desde casa empacando, trabajos sin experiencia cerca de mi, trabajos desde casa en español, trabajos desde casa por internet, trabajos online desde casa en Estados Unidos.

¿Cómo trabajar desde casa y ganar dinero? ¿Qué tipo de trabajo se puede hacer desde casa? ¿Cómo ganar dinero desde casa sin estudios? ¿Que se puede trabajar por internet?