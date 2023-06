PLATAFORMAS para INVERTIR en la BOLSA ➤ GANAR $$$

Tastyworks no es el corredor en el que comienzas a operar con opciones, es el que terminas eligiendo una vez que has decidido que el comercio de opciones es todo lo que quieres hacer. Tastyworks está optimizado para esta tarea de una manera que pocos otros corredores lo están.

Un ejemplo de esto es el barrido de efectivo de Fidelity de efectivo no invertido en fondos del mercado monetario, que brinda a los clientes otra fuente de rendimientos modestos en sus carteras. Fidelity también tiene una excelente ejecución de órdenes y comparte los ingresos del programa de préstamos de acciones con los clientes.

Plataformas para Invertir en la Bolsa: Elegir un corredor puede ser difícil debido a la amplia variedad de opciones disponibles. Si bien la competencia ha empujado a muchos corredores a ofrecer sus servicios sin cargo para los activos que se negocian comúnmente, los inversores que evalúan estas plataformas aún encontrarán diferencias importantes en la usabilidad, la tecnología de negociación, las características de la cuenta, etc.

