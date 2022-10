PLATAFORMAS de TRADING FIABLES ▶︎▶︎ 8 MEJORES>

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Plataformas de trading fiables: A lo largo de la historia, los activos financieros como las acciones, los bonos, las materias primas y las monedas han sido testigos de ciclos alternos de precios al alza y a la baja. Estas fluctuaciones representan oportunidades de mercado para los comerciantes e inversores que buscan hacer crecer su dinero ganado con tanto esfuerzo.

Un paso crítico para aprovechar al máximo los mercados financieros es encontrar un corredor en línea que se adapte mejor a su personalidad y objetivos financieros.

Hoy en día, todos los principales corredores en línea ofrecen operaciones de $0 en acciones y ETF, y muchos también ofrecen comisiones de $0 en otras clases de activos. Las mejores plataformas de negociación ofrecen tarifas bajas de una manera transparente, con tácticas de gamificación limitadas que promueven el comercio excesivo.

Conozca las mejores plataformas de trading fiables

También proporcionan una amplia investigación fundamental y técnica, una amplia gama de opciones de inversión, herramientas de negociación de última generación, excelente servicio al cliente, sólidas capacidades móviles y una gran cantidad de materiales educativos de fácil acceso, todo en potentes plataformas de escritorio y móviles.

Por qué lo elegimos

Fidelity continúa su reinado de varios años como nuestra primera elección para el mejor corredor en general y el mejor corredor de bajos costos. Por primera vez, la compañía también ha sido galardonada con el primer puesto en nuestra categoría de mejor corredor para ETF, superando a Charles Schwab. Fidelity ofrece la experiencia de servicio completo a sus clientes institucionales y minoristas con herramientas sofisticadas presentadas a través de un flujo de trabajo simple, todo a un precio bajo.

Pro

Comprometidos a eliminar las comisiones de cuenta comunes

Sólido análisis de cartera y funciones de cuenta

Excelente ejecución de órdenes

Potente plataforma Active Trader Pro

Indexación directa

Acciones fraccionarias que cotizan en más de 7000 acciones y ETF de EE.

Desventaja

Tarifas comerciales más altas asistidas por corredores

Saldo mínimo para algunas operaciones con índices

Sin acceso para ciudadanos no estadounidenses

Es posible que se requieran varias plataformas para acceder a todas las herramientas

Visión general

Fidelity es nuestra mejor elección en general, así como nuestra mejor opción para el mejor corredor de bajo costo y el mejor corredor para ETF debido a sus continuas mejoras de productos, su sólida atención al cliente, su valor inigualable y sus profundos recursos educativos y de investigación. La historia de Fidelity comenzó con su fundación en 1946. Con $4.3 billones en activos discrecionales a marzo de 2022, la compañía con sede en Boston se encuentra entre las principales firmas de corretaje en términos de activos bajo administración.

Siempre esforzándose por mejorar sus productos y servicios, Fidelity fue noticia recientemente al lanzar una Cuenta de Activos Digitales (DAA) que permitirá a los patrocinadores del plan ofrecer a sus participantes acceso a Bitcoin a través de una opción de inversión en la línea principal de su plan.

Además, la compañía presentó el ETF Fidelity Crypto Industry and Digital Payments (FDIG), junto con un ETF Fidelity Metaverso (FMET). Las mejoras también llegaron al lado institucional del negocio, con la compañía expandiendo el acceso a algunas de sus herramientas patentadas como Fidelity Bond Beacon.

Para los inversores que buscan ayuda individual, Fidelity ha agregado a su línea cuentas de indexación directa digital llamadas Fidelity Managed FidFolios. Los portafolios utilizan acciones fraccionarias para imitar índices con propiedad de la acción real en lugar de un ETF, lo que permite una personalización más profunda.

Pero las mejoras no se detienen ahí, ya que Fidelity también actualizó su experiencia móvil con un tablero de aplicaciones rediseñado que incluye citas en tiempo real en la pantalla de inicio y más personalizaciones de noticias.

Después de años de una competencia muy reñida, Fidelity superó a Charles Schwab como nuestro mejor corredor de ETF este año. Al igual que Schwab, Fidelity ofrece un rico contenido educativo centrado en los ETF, potentes herramientas de selección de ETF y un amplio grupo de ETF para elegir. Pero fue la negociación de acciones fraccionadas de Fidelity en ETF lo que ayudó a llevarlo a la cima.

Fidelity ha sido un líder de la industria cuando se trata de reducir las tarifas, y tiene una reputación estelar como corredor con una gran red de servicio al cliente que respalda su oferta de bajo costo y alto valor. Los inversores que buscan un corredor en línea que mantenga bajos los costos y ofrezca valor tendrán dificultades para encontrar un corredor mejor que Fidelity.

TD Ameritrade

Plataformas de trading fiables

Por qué lo elegimos

TD Ameritrade mantiene su posición como el mejor corredor para principiantes y el mejor corredor para Dispositivos móviles debido a su plataforma intuitiva, oferta educativa integral y excelentes análisis de opciones móviles, servicios de investigación y herramientas de negociación.

Pro

Amplia gama de ofertas de productos

Excelente contenido educativo

Tecnología de negociación de primer nivel y análisis de opciones en todas las plataformas

Plataforma de comercio de papel muy capaz

Fuerte soporte al cliente

Desventaja

Algunas tarifas de cuenta son relativamente altas

No ofrece acciones fraccionarias

Debe optar por el barrido automático de efectivo

Comercio de criptomonedas a través de fideicomisos OTC, ETF, fondos mutuos y futuros de Bitcoin solamente

Visión general

Elegimos a TD Ameritrade para repetir como ganador de nuestras categorías best broker for beginners y best broker for mobile debido a su compromiso continuo de brindar a los inversores un fácil acceso a algunos de los mejores contenidos educativos, herramientas de negociación móviles y servicios de investigación de la industria.

Fundada en 1975 y comprada por Charles Schwab en 2019, TD Ameritrade es un corredor en línea de servicio completo superior. Fiel a su forma, la compañía continúa implementando nuevas mejoras de productos, como actualizaciones de su ya impresionante funcionalidad de gráficos y una función de resumen de cartera anunciada en 2022.

La plataforma de negociación thinkorswim ® de TD Ameritrade, de gran prestigio, es potente pero intuitiva. El desarrollo de estrategias comerciales personales se facilita con el acceso a herramientas de backtest sólidas, mientras que la implementación de estas estrategias se puede practicar utilizando la función de negociación en papel muy capaz de la plataforma.

Cuando se trata de funcionalidad, accesibilidad y flujo a través de las plataformas móviles, de escritorio y web, TD Ameritrade ofrece una experiencia que es lo más consistente posible.

Las recientes mejoras en la plataforma móvil de E*TRADE la acercaron a la carrera por el mejor corredor para dispositivos móviles este año, mientras que Interactive Brokers cuenta con la plataforma móvil más sofisticada disponible.

Dicho esto, TD Ameritrade simplemente ofrece el mejor paquete móvil en general. Esta fortaleza general se debe a la más amplia oferta de clases de activos disponibles, acceso a un servicio al cliente de gran prestigio, investigación de primera calidad, potentes funciones de selección, calculadoras con capacidades de backtesting y herramientas para evaluar su situación financiera general—todo sin requisitos de saldo y precios bajos y transparentes.

Interactive Brokers

Plataformas de trading fiables

Por qué lo elegimos

Con la competencia más cercana aún muy por detrás en estas dos categorías, Interactive Brokers (IBKR) repite como nuestro mejor corredor tanto para los comerciantes diarios avanzados como para los comerciantes internacionales debido a su amplitud de activos globales y herramientas y calculadoras analíticas avanzadas.

Pro

Ejecución de órdenes superior

Órdenes contingentes para cada situación concebible

Gama incomparable de activos nacionales y extranjeros en los que se puede invertir

Tasas de interés de bajo margen

Trader Workstation (TWS) es muy potente y altamente personalizable

Desventaja

El enrutamiento inteligente de IBKR no está disponible para los clientes de IBKR Lite

La TWS puede ser difícil de aprender

Sin backtesting de algoritmos de trading personalizados o trading automatizado

Los modestos precios basados en tarifas de Interactive Brokers están escalonados y pueden ser un poco confusos

Visión general

Interactive Brokers es nuestra mejor opción para operadores sofisticados e internacionales porque simplemente no hay otro corredor que combine una variedad tan amplia de activos globales invertibles, tecnología comercial sofisticada y ricas capacidades de investigación. Con 1,92 millones de cuentas de clientes y 2,17 millones de dólares en valores comerciales diarios, IBKR es un bróker estable y bien capitalizado que también cotiza en bolsa.

La compañía fue fundada en 1978 por su actual presidente, Thomas Peterffy, bajo el nombre de T. P. & Co. La compañía fue pionera en el uso de computadoras en el comercio, pero no fue hasta 1993 que Interactive Brokers Inc. se constituyó como agente de bolsa estadounidense.

Ahora es uno de los corredores más completos de la industria. Con acceso a 150 mercados, negociación de acciones, opciones, futuros, divisas, bonos, fondos, criptomonedas y más, con soporte en 200 países, y métodos de financiación disponibles en 24 monedas, IBKR es el mejor bróker internacional, sin lugar a dudas.

Para mantener una gran brecha sobre la competencia, la compañía está constantemente innovando. Las mejoras más notables de los últimos tiempos incluyen un interés de tasa de mercado pagado sobre efectivo no invertido, la aplicación móvil IBKR GlobalTrader y la adición de negociación de acciones fraccionadas para acciones europeas y ETF.

Los operadores internacionales pueden acceder a los mercados financieros y a todos los activos en las versiones de escritorio, web y móvil, incluidas IBKR Mobile y la aplicación IBKR GlobalTrader.

TWS es una plataforma magníficamente diseñada que reúne análisis técnicos, sentimiento social, investigación fundamental y calculadoras financieras de una manera que equipa a los usuarios para capitalizar las ineficiencias de precios mejor que cualquier otra plataforma que revisamos.

Tastyworks

Plataformas de trading fiables

Por qué lo elegimos

Elegimos tastyworks como la mejor plataforma de negociación de opciones debido a la forma en que optimiza las herramientas y el contenido para satisfacer las necesidades de su base de clientes centrada en las opciones. Además, tastyworks ha establecido sus precios de opciones con límites que lo convierten en el corretaje de menor costo para operadores de opciones de alto volumen y alta frecuencia.

Pro

Estructura de comisiones limitadas para opciones

Herramientas de gran prestigio para analizar y monitorear operaciones de opciones

Excelentes opciones: contenido específico y material educativo

Las recientes mejoras en el panel de control brindan una experiencia comercial aún mejor

La función Follow Feed permite a los usuarios seguir las operaciones de las celebridades de la televisión de tastyworks

Desventaja

Opciones de inversión limitadas

Pocos recursos para inversiones y jubilación

Análisis de cartera débil

Sin noticias ni análisis fundamental

Visión general

Tastyworks mantiene su posición como el mejor corredor de opciones debido a su entrega intuitiva de la mejor combinación de herramientas y contenido centrados en las opciones de la industria. Lanzado por tastytrade en 2017, tastyworks fue creado por las mismas personas que crearon y desarrollaron la aplicación thinkorswim ® de gran prestigio de TD Ameritrade.

Tastyworks

Ofrece tarifas muy competitivas para el comercio de opciones, con características destacadas como límites de comisiones para lotes grandes, así como la ausencia de comisiones al cerrar posiciones.

Afortunadamente para los usuarios de tastyworks, estas bajas comisiones no vienen con una plataforma que ofrece un análisis de opciones deficiente, un flujo de trabajo de plataforma ineficiente o una ejecución de operaciones lenta.

De hecho, la plataforma Tastyworks reúne todos estos elementos de una manera que se encuentra entre las mejores de todas las compañías que revisamos.

Tastyworks ha actuado sobre la demanda de los clientes de capacidades de comercio social al permitir a los usuarios seguir a los comerciantes individuales en tiempo real y permitirles ver y replicar las estrategias empleadas por otros comerciantes.

Aunque tastyworks aún ofrece un servicio al cliente de primer nivel, una estructura de tarifas limitada en las operaciones de opciones y un excelente contenido educativo y comercial relacionado con las opciones, nuestra metodología actualizada los castiga por la falta de funciones de investigación clave y capacidades limitadas de gráficos móviles.

Un representante de la compañía nos informó que están trabajando en estos problemas, pero cualquier mejora llega demasiado tarde para evitar que tastyworks renuncie a nuestro mejor corredor para operadores de opciones avanzadas y mejor corredor para operadores de opciones móviles a Interactive Brokers y TD Ameritrade, respectivamente.

Veredicto Final

A medida que el enfoque de la Reserva Federal ha pasado de promover el crecimiento en un mundo posterior a COVID a combatir los efectos devastadores de la elevada inflación, 2022 ha enseñado a una nueva generación de operadores que los mercados pueden sufrir ciclos de alta volatilidad.

Si bien todos los corredores en línea ganan dinero con la actividad comercial de su base de clientes, ya sea directa o indirectamente, las mejores plataformas de corretaje brindan una sólida atención al cliente, sólidas herramientas de investigación y análisis, contenido educativo expansivo, una amplia variedad de activos disponibles y una gran cantidad de tipos de cuentas, todo con una estructura de tarifas transparente y tácticas de gamificación limitadas.

Basándonos en nuestra exhaustiva revisión de los principales corredores en línea, determinamos que Fidelity no solo eclipsa a la competencia cuando se trata de inversiones en ETF y bajos costos, sino que es simplemente la mejor correduría en general.

Los principiantes y los inversores experimentados encontrarán que la plataforma de negociación y la amplitud de recursos de TD Ameritrade son avanzados sin dejar de ser intuitivos, junto con una experiencia móvil que es la mejor de su clase.

La plataforma de Tastyworks también es lo suficientemente intuitiva para los recién llegados y el contenido educativo y de mercado es difícil de superar, pero solo si planea centrarse en el comercio de opciones.

Finalmente, cuando esté listo para llevar sus operaciones a la plataforma más avanzada disponible con acceso a la mayoría de los mercados internacionales, la experiencia que ofrece Interactive Brokers es inigualable.

Cuáles son las opciones

Un contrato de opciones otorga al tenedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el activo subyacente a un precio fijo en o antes de una fecha determinada. Hay dos tipos principales de opciones: una opción de compra le da el derecho de comprar una acción, mientras que una opción de venta le da el derecho de vender una acción.

El precio de ejercicio (también conocido como precio de ejercicio) es el precio al que compra o vende las acciones en caso de que opte por ejercer la opción. La fecha de vencimiento es cuando el contrato de opciones expira y deja de tener valor. Debido a que las opciones derivan su valor de los activos subyacentes, pertenecen al grupo de valores conocidos como derivados.

Cómo se inicia el comercio de opciones

Los inversores utilizan las opciones para cubrir el riesgo o para especular. Para comenzar, necesitará una cuenta de corretaje aprobada para el comercio de opciones. Si ya tiene una cuenta de corretaje con un corredor que admite opciones, puede completar una solicitud para habilitar las opciones.

Después de proporcionar detalles sobre sus objetivos de inversión, experiencia comercial y situación financiera (por ejemplo, ingresos anuales, información de empleo, patrimonio neto y patrimonio neto total), el corredor revisará su solicitud y la aprobará o denegará. Si está aprobado, el corredor le informará en qué nivel de opciones está aprobado para operar.

Si su corredor actual no admite opciones (o desea probar con un corredor diferente), puede solicitar el comercio de opciones después de que se apruebe su cuenta de corretaje estándar. Dependiendo de su corredor y estrategia de opciones, es posible que también necesite aprobación para privilegios de margen.

Una vez que esté aprobado para el comercio de opciones, el siguiente paso es decidir qué opciones desea negociar. El tipo de contrato de opciones que negocia depende de la dirección en la que espera que se mueva la acción subyacente:

Si espera que el precio de las acciones suba: compre una opción de compra, venda una opción de venta

Si espera que el precio de las acciones caiga: compre una opción de venta, venda una opción de compra

Si espera que el precio de las acciones se mantenga estable: venda una opción de compra o venda una opción de venta

Después de eso, debe elegir el precio de ejercicio de la opción. Las cotizaciones de opciones (también conocidas como «cadena de opciones» o «matriz») enumeran los precios de ejercicio disponibles, que se basan en el precio de la acción subyacente.

El precio de ejercicio que elija refleja dónde cree que se moverá el precio de la acción durante la vida útil de la opción. También debe elegir un marco de tiempo de opción: la fecha de vencimiento después de la cual la opción caducará y dejará de tener valor.

Las fechas de vencimiento van desde días hasta meses y años. En general, cuanto más corto sea el plazo, más arriesgada será la opción.

Cuánto dinero necesita para operar con opciones

Eso depende de su corredor y del tipo de estrategias de opciones que emplee. En general, el depósito mínimo requerido es de menos de $1,000 para el comercio de opciones de nivel 1 (nivel de entrada) o de hasta $10,000 para el comercio de opciones de nivel 2 o nivel 3.

Incluso si el mínimo requerido es bajo, siempre es una buena idea tener al menos $5,000 a $10,000 para comenzar a operar con opciones.

Qué debe considerar al elegir una plataforma de negociación de opciones

Si bien los costos son una consideración al elegir un corredor de opciones y una plataforma de negociación, hay otros factores a sopesar. Si es un operador nuevo, será útil contar con un corredor que ofrezca ofertas educativas sustanciales, como artículos, videos y seminarios web.

Los operadores intermedios y avanzados querrán una plataforma de negociación sólida y un conjunto completo de herramientas y recursos de negociación específicos de opciones.

La estructura de comisiones para las operaciones con opciones tiende a ser más complicada que para las operaciones con acciones. Hasta los recortes de comisiones que barrieron la industria en el otoño de 2019, la mayoría de los corredores cobraban una tarifa por cada tramo de un diferencial de opciones más una comisión por contrato.

Las tarifas por tramo, que encarecían los diferenciales de 2 y 4 tramos, se han eliminado en su mayor parte en toda la industria. También estamos viendo que algunos corredores ponen límites a las comisiones cobradas por ciertos escenarios comerciales.

Los inversores con carteras bastante grandes también pueden aprovechar el margen de cartera en algunos corredores. Esta es una práctica que evalúa el riesgo total inherente a una cartera que contiene acciones y derivados. Los inversores con carteras grandes pueden utilizar el margen de cartera para reducir el tamaño del préstamo con margen.