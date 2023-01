PAGAR con el MOVIL > 4 PASOS INFALTABLES para TÍ ◀︎lll

Estas aplicaciones de billetera móvil también funcionan para compras en línea con muchos minoristas, lo que convierte las compras en línea en un proceso casi perfecto. Pagar con tarjeta de crédito por teléfono es fácil de configurar y tan seguro como una transacción con tarjeta de crédito tradicional. ¿Por qué no probar su billetera móvil la próxima vez que realice una compra?

Si tienes un teléfono Android y quieres usar Google Pay, comienza agregando al menos una tarjeta de crédito a la aplicación Google Pay. Use la aplicación para tomar una foto de su tarjeta de crédito o ingrese la información manualmente. Permita que su banco o emisor de tarjeta de crédito verifique su tarjeta y estará listo para comenzar a realizar pagos.

Pagar con el movil. Las billeteras móviles han existido por un tiempo, pero no siempre son fáciles de entender (a pesar de que son muy fáciles de usar).

