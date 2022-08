MEJOR APP para COMPRAR CRIPTOMONEDAS >> 17 TOPS >

By

Mejor app para comprar criptomonedas: La mayoría de la gente considera el comercio de criptomonedas como una forma de obtener ingresos pasivos. Otros lo consideran una inversión alternativa a otras formas tradicionales de inversión. Los operadores especulativos de criptomonedas están aumentando en número a diario dada la popularidad de las criptomonedas, con Bitcoin disparándose a más de $63,000 en abril de 2021.

La mayoría de las personas intercambian criptomonedas en aplicaciones móviles, pero las aplicaciones de escritorio también son populares para los comerciantes avanzados de criptomonedas. El comercio de cifrado es para usuarios individuales, grupos, así como fondos, empresas e instituciones establecidos. Es una empresa profesional que vale la pena considerar.

Las mejores aplicaciones de cifrado permiten a los usuarios depositar fiat al instante y con tarifas bajas, depositar fiat en muchos métodos de pago, intercambiar criptomonedas sin o con tarifas bajas, y retirar criptomonedas sin o con tarifas bajas. Las mejores aplicaciones o intercambios de cifrado también permiten a los usuarios invertir de otras maneras, incluida la minería, el replanteo y la custodia integrada para las instituciones.

Las buenas aplicaciones también permiten a los operadores realizar un seguimiento de los precios en tiempo real, establecer alertas en tiempo real y realizar gráficos avanzados para ayudar a las decisiones comerciales, con el fin de aumentar la rentabilidad.

Este tutorial analiza cómo operar con criptomonedas y las mejores aplicaciones de comercio de criptomonedas con las que puede registrarse y comenzar a operar con monedas digitales. Hemos incluido ambas aplicaciones que le permiten operar de igual a igual, así como con libros de pedidos centralizados.

Hay más de 18.000 criptomercados en los que comerciar.

Cómo Operar Con Criptomonedas

Investigación sobre aplicaciones comerciales: Las diferentes aplicaciones tienen diferentes características, que incluyen permitir depósitos fiduciarios y criptográficos, depósitos instantáneos, operaciones entre pares, tarifas y comisiones, libros de pedidos, soporte para tarjetas de crédito y otros métodos de pago, y procedimientos de verificación. Únase y cree una billetera con la que parece tener las funciones que más necesita.

Deposite su efectivo en el banco, tarjeta de crédito, VISA, Web Money, etc. – Asegúrese de que su aplicación sea compatible con el método favorito a través del cual deposita fiat en la aplicación. Las mejores aplicaciones para comprar criptomonedas permiten depósitos instantáneos o cuánto tiempo funciona un método de depósito determinado. Algunos son automáticos, mientras que otros tardan días.

Realice pedidos: Las diferentes aplicaciones de cifrado le permiten comerciar con otros de igual a igual. Identifique un par con el que comerciar y tome sus órdenes de mercado o coloque sus órdenes de creador de mercado para que las tomen. Las mejores aplicaciones de comercio de cifrado también deberían permitirle realizar pedidos de creadores para reducir las tarifas de negociación.

Otras aplicaciones de comercio de cifrado le permiten comprar desde una cartera de pedidos centralizada. Simplemente haga clic en el botón comprar, seleccione la criptografía que desea comprar y especifique la cantidad que desea comprar.

Puede colocar diferentes tipos de órdenes en intercambios de cifrado, incluidos mercado instantáneo, límite, stop loss, solo creador, inmediato o cancelar, solo reducir o editar órdenes.

La criptomoneda se deposita en su billetera. Puede retirar, guardar, apostar o enviarlo a un amigo desde la billetera. Como se dijo, la mejor aplicación para el comercio de criptomonedas permite otras formas de invertir dinero.

Preguntas Frecuentes

Cuál es la mejor aplicación para operar con criptomonedas

Respuesta: Algunas de las mejores aplicaciones para operar con criptomonedas son Cash App, Gemini, Crypto Pro, Block Fi, Binance, Kraken, Coinbase, Robinhood y otras. Hay miles de aplicaciones que puede usar para comerciar con criptomonedas, pero las mejores aplicaciones para comerciar con criptomonedas tienen tarifas bajas y son seguras.

Esperas que la mejor aplicación de criptomonedas ofrezca los diferenciales más ajustados y permita diversos métodos de pago. Para los principiantes, las mejores aplicaciones permitirán comerciar con fiat.

Es rentable el comercio de criptomonedas

Respuesta: Sí y No. Depende de sus estrategias comerciales y de los mercados en los que participa. La mayor parte del comercio rentable en las aplicaciones de comercio de cifrado se basa en la especulación de precios y un poco en la prestación de servicios. Tendrías que investigar adecuadamente para saberlo. También depende de las fuerzas del mercado que afectan los movimientos de los precios de una manera muy volátil.

Las aplicaciones de comercio de cifrado que le permiten reducir las tarifas son las mejores para el comercio de cifrado rentable. Además, deben ofrecer diferenciales ajustados y una gran liquidez.

Cómo obtengo criptomonedas gratis

Respuesta: Una forma es registrarse para lanzamientos aéreos y la mayoría de las aplicaciones e intercambios de comercio de cifrado los proporcionan. Un lugar alternativo para encontrar los lanzamientos aéreos es con una oferta inicial de monedas que se ofrece cuando se inicia un proyecto de cifrado.

La mayoría de las aplicaciones de comercio de criptomonedas también ofrecen criptomonedas de forma gratuita, donde puede recomendar a un amigo y ganar criptomonedas gratis. También puede consultar las comisiones que se ofrecen para el comercio en el que obtiene criptografía gratuita después de intercambiar una cantidad determinada de tokens.

Qué aplicaciones puedo comprar para criptomonedas

Respuesta: Las aplicaciones comerciales para verificar incluyen Cash App, Coinbase, eToro, Kraken, Robinhood, Gemini,

Por qué Bitcoin te hace rico

Respuesta: Sí y No. Bitcoin ha enriquecido a muchas personas. Solo necesita una inversión a largo plazo y un conocimiento básico de los mercados y los movimientos de precios. Las personas que invirtieron en Bitcoin hace cuatro años cuando se cotizaba a $6,000 ahora son muchas veces ricas.

Sin embargo, depende de los movimientos de los precios y también es posible empobrecerse después de invertir en criptomonedas. El comercio de criptomonedas también se basa en la especulación.

Revisemos las aplicaciones de comercio de cifrado a continuación:

Pionex

Cuando se trata de comercio automático, es difícil encontrar una aplicación que funcione a la perfección como Pionex. Esta aplicación multiplataforma viene equipada con 16 bots comerciales incorporados gratuitos que facilitan el comercio automático. Pionex también se ha ganado la reputación de ser una de las aplicaciones de criptomonedas más seguras del mercado. Agrega liquidez cerca de los precios de cotización de plataformas como Finance y Huobi.

De hecho, Pionex es uno de los mayores corredores de finanzas y creadores de mercado en Huobi. Pionex también posee una licencia MSB altamente venerada por FinCEN. Otra cosa que hace que valga la pena probar Pionex es la tarifa de negociación que exige, que es extremadamente baja en comparación con otros intercambios.

Función

16 Bots comerciales de uso gratuito.

Tarifas de negociación bajas en todas las transacciones.

Interfaz de aplicación móvil fácil de usar.

Excelente soporte por correo electrónico y chat en vivo.

Precio, 0.05% comisión de negociación

Bitstamp

Bitstamp, Lo mejor para el comercio regular para principiantes y avanzados con tarifas bajas; crypto: retiro de efectivo a través del banco.

Bitstamp, que se inició en 2011, lo que la convierte en una de las plataformas de comercio de cifrado más antiguas, ofrece una plataforma basada en la web, así como aplicaciones de comercio móviles iOS y Android para el comercio de criptomonedas sobre la marcha. La aplicación le permite comerciar, enviar, recibir, invertir y mantener más de 50 activos criptográficos, incluidos Bitcoin y Ethereum. Son útiles tanto para principiantes como para comerciantes de cifrado avanzados.

Con la aplicación, puede comprar criptomonedas con una tarjeta de crédito y débito, banco, transferencia bancaria, SEPA y otros métodos. Además, puede retirar criptomonedas a cuentas bancarias. Con la aplicación, puede enviar criptomonedas simplemente escaneando un código QR.

La aplicación es fácil de usar y ya ha sido probada por millones de comerciantes de todo el mundo.

Función

Realice un seguimiento del historial de operaciones de cifrado y el valor de la cartera y realice gráficos para operar mejor. Ofrece gráficos y herramientas en profundidad a través de la función Tradeview. También puede explorar los activos en función del rendimiento, la popularidad y el tiempo de publicación.

Coloque varios tipos de pedidos: la plataforma de intercambio es avanzada.

Las billeteras web y móviles ofrecen seguridad multisig. Las criptomonedas también están protegidas cuando están fuera de línea o en tránsito.

Deshabilite la aplicación de forma remota si se pierde el dispositivo.

Sin apalancamiento en comparación con otras aplicaciones de comercio de criptomonedas.

Tarifas de negociación, 0.50% para un volumen de negociación de <$10,000 a 0.0% para un volumen de negociación de > $20 millones. Tarifas de participación: 15% en recompensas de participación. Los depósitos son gratuitos para SEPA, ACH, Pagos más rápidos y criptografía. Depósito bancario internacional: 0.05% y 5% con compras con tarjeta. El retiro es de 3 euros para SEPA, gratis para ACH, 2 GBP para Pagos más Rápidos, 0.1% para transferencias internacionales. La tarifa de retiro de criptomonedas varía.

NAGA

NAGA Lo mejor para el comercio de copias automáticas.

La plataforma de negociación NAGA ofrece una innovadora función de negociación de copia automática que permite a los usuarios copiar a los operadores expertos sin el ajetreo de crear una estrategia comercial a partir de sus habilidades.

Desde su cuenta, obtiene acceso a las tablas de clasificación de los operadores que muestran las ganancias que obtuvieron. Se organizan por día / semana/mes / todo el tiempo. NAGA también ofrece un apalancamiento comercial muy alto de hasta 1,000 x, más que muchos otros corredores comerciales.

La plataforma le permite operar con más de 40 criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin. También puede ahorrar un 50% en tarifas de negociación al usar NAGA Coin NGC. La plataforma también permite enviar, recibir y mantener criptomonedas desde teléfonos inteligentes.

Función

Copie operaciones con montos de inversión fijos o porcentajes de configuración.

Aplicaciones iOS y Android.

Apalancamiento de negociación de hasta 1000 veces.

Opere con criptomonedas, acciones, divisas, índices, ETF, CFD sobre criptomonedas y acciones y otros instrumentos financieros, todos con un total de más de 950.

Sin límite en el volumen de operaciones.

Carteras alojadas en NAGA.

Deposite en cuentas con tarjetas de crédito, cuentas bancarias y métodos de pago por Internet como Skrill, Sofort, Neteller,

Giropay, EPS, Ideal, p24, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash, Ethereum y Naga coin.

Tarjeta de débito NAGA para transacciones sin comisiones.

Comisiones de trading Spreads de solo 0,1 pips. cargos por retiro de $5. El cargo por inactividad de 3 meses es de $20. Es posible que se apliquen cargos por reinversión, canje y otros cargos.

Crypto.com

Crypto.com Lo mejor para apostadores y gastadores regulares por igual.

Crypto.com se puede utilizar en plataformas de negociación web o móviles (iOS y Android). Es una de las mejores aplicaciones de comercio de cifrado porque puede conectar una cuenta con un Crypto.com tarjeta de crédito que le permite gastar criptomonedas fácilmente. La tarjeta Visa, por ejemplo, le permite convertir cualquier criptomoneda en efectivo fácilmente y gastar en miles de tiendas comerciales y retirar en cajeros automáticos de todo el mundo.

Crypto.com le permite comprar criptomonedas al instante con una tarjeta de débito o crédito. También puede intercambiar criptomonedas o comerciar activamente en el mercado spot. Esta aplicación también aparece en la lista porque admite el comercio de derivados en la aplicación. Puede aprovechar el comercio de margen hasta 10 veces para las necesidades de comercio al contado o de derivados. También puede usar la aplicación para pagar y recibir pagos por bienes y servicios que utilizan criptomonedas.

Función

Se admiten más de 250 criptos.

Gane hasta un 14,5% en tenencias de criptomonedas.

Soporte DeFi y NFT.

Los mercados Spot y de derivados admiten la negociación avanzada de órdenes.

Tarifas de negociación Desde 0.4% de creador y tomador para el Nivel 1 (volumen de negociación de$0 – $25,000) hasta 0.04% de tarifas de creador y 0.1% de tomador para el Nivel 9 (volumen de negociación de$200,000,001 y superior).

Binance

Binance Lo mejor para instituciones y comerciantes grupales.

Las finanzas también proporcionan funciones básicas de envío y recepción, así como funciones de participación e inversión. Viene como una versión gratuita de Finance Normal o Pro y Finance Lite de pago. Al ser uno de los intercambios más grandes por volúmenes de negociación en CoinMarketCap, tiene una gran liquidez. Los Estados Unidos financieros se adhieren a las regulaciones comerciales de los Estados Unidos.

Función

Más de 500 criptos y tokens compatibles con pares de operaciones de cripto a cripto

Las transferencias bancarias y con tarjeta de crédito son compatibles a través de Simplex y otras plataformas de terceros.

Tarifas más bajas al pagar gasolina con el token de la plataforma BNB.

Se admiten operaciones de cripto a cripto de igual a igual. Los usuarios también pueden intercambiar criptomonedas por fiat entre sí y pagar en una amplia variedad de métodos de pago.

Tarifas 0.02% a 0.10% de tarifas de compra y negociación, 3% a 4.5% para compras con tarjeta de débito, transferencia gratuita a la Zona de Pagos Única en Euros (SEPA) o $15 por transferencia bancaria en EE.

Bybit

Lo mejor para los comerciantes de cualquier nivel.

By bit es una plataforma de comercio de criptomonedas inteligente e intuitiva. Proporciona datos de mercado en tiempo real, así como profundidad y liquidez de mercado competitivas. Brinda la máxima protección a sus activos al almacenarlos de forma segura sin conexión. Puede proporcionar soporte multilingüe 24×7. La aplicación móvil de Bybit está disponible para dispositivos iOS y Android.

Función

El producto de negociación al contado de Bybit facilita la compra y venta de criptomonedas al mejor precio disponible con una liquidez de mercado competitiva.

La plataforma es adecuada para comerciantes de cualquier nivel.

Constantemente se agregan nuevos activos y productos innovadores a la plataforma para proporcionar la mejor experiencia comercial.

Es compatible con 59 monedas fiduciarias.

La plataforma admite varios métodos de pago, como tarjetas de crédito, débito y depósitos en efectivo de Visa/MasterCard.

Tarifas Puede consultar la imagen a continuación para obtener más información sobre las tarifas de negociación para la negociación de Derivados. Para el comercio al contado, la tasa de comisión del creador es del 0% y la tasa de comisión del tomador es del 0,1% para todos los pares de comercio al contado.

CoinSmart

CoinSmart lo mejor para conversiones de cripto a fiat el mismo día.

CoinSmart le permite comprar criptomonedas con tarjetas de crédito, SEPA, transferencias bancarias, transferencias electrónicas y depósitos criptográficos directos, pero también comercializarlos en el mercado spot. No tiene un mercado de derivados.

El intercambio también admite menos de 20 criptomonedas. Además, con órdenes avanzadas limitadas (órdenes de límite y stop-loss), es más preferible comprar criptomonedas con fiat e intercambiar criptomonedas entre sí.

Es la forma más conveniente de retirar criptomonedas sin una tarjeta crypto Visa. Todo lo que necesita hacer es cambiar la criptografía depositada por Bitcoin y aprovechar los pagos de retiro fiduciario garantizados el mismo día a través de una cuenta bancaria.

Función

Depósitos garantizados el mismo día.

Venda criptomonedas a fiat a través de una cuenta bancaria. La conversión de BTC a fiat se paga el mismo día a través de su cuenta bancaria.

Seguimiento de la cartera y seguimiento de su actividad comercial en su totalidad.

Cartera de custodia.

Mínimo de $100 y máximo de $5,000 con tarjeta de crédito o débito. $500-$5000 con proyecto de banco, $10,000-$5,000,000 con alambre de banco, de $100 a $3,000 con Interac e-Transfer.

Comisiones de negociación, 0,20% para operaciones individuales y 0,40% para operaciones dobles. El comercio único implica el intercambio de criptomonedas con dólares canadienses o Bitcoin. Hasta 6% para depósitos con tarjeta de crédito, 1.5% de transferencia electrónica y 0% para transferencia bancaria y giro.

Coinmama

Coinmama Lo mejor para el comercio de fiat a crypto.

Coinmama probablemente se adaptaría a esta lista porque permite a los usuarios comerciar con métodos de pago mucho más disponibles que la mayoría de las otras aplicaciones de esta lista. Puede comprar criptomonedas con Bank, VISA, SEPA, MasterCard, Apple Pay, Google Pay y Skrill. Si bien algunos métodos, como las transferencias bancarias, demoran hasta 3 días, las tarjetas de crédito y débito son instantáneas para comprar criptomonedas.

Para aquellos que estén dispuestos a convertir criptomonedas en efectivo, primero tendrían que convertir otras monedas en Bitcoins y luego usar el intercambio para retirar a través del banco. De lo contrario, solo se admite Bitcoin para vender a fiat a través de cuentas bancarias. Otro inconveniente de Coinmama es que no está disponible en los sistemas operativos Android o iOS. Aquellos que deseen usarlo en dispositivos móviles solo pueden usar el sitio web.

Función

Compre hasta $5,000 en límites diarios cuando use tarjetas de crédito. El límite es de $15,000 cuando se compra a través de una cuenta bancaria.

Ambos permiten 5 y 10 operaciones por día, respectivamente.

Compras instantáneas de criptomonedas. Sin transferencias de cripto a cripto.

Comisiones de negociación, 0% para SEPA, 0% SWIFT para pedidos superiores a $1000 (de lo contrario, 20 GBP), 0% para Pagos más rápidos solo en el Reino Unido y tarjeta de crédito/débito de $4.99%.

Kraken

Kraken, lo mejor para comprar, vender y comerciar con criptomonedas.

Kraken es uno de los intercambios más confiables para el comercio de fiat a crypto. Muchas personas confían en el intercambio, ya que es uno de los intercambios de cifrado más antiguos y seguros. Fundada en 2011, la bolsa ofrece otras opciones de inversión en criptomonedas, como apostar por recompensas, operaciones con márgenes y futuros y ahorros.

Como un intercambio centralizado, ejecuta un libro de órdenes centralizado en el que los usuarios pueden colocar órdenes de creador y tomar órdenes en el mercado y limitar los precios de las órdenes.

Función

Cambio de USD, Dólar Canadiense, Euro y GBP a cripto.

Cuentas comerciales aseguradas con 2FA, Llave Maestra y Bloqueo de Configuración Global.

Android e iOS, así como aplicaciones web.

Gráficos además del seguimiento de precios.

Comisiones, 0% a 0,26%

Cash App

Lo mejor para transacciones de igual a igual de consumidores.

Square, Inc.la aplicación Cash permite a los usuarios realizar transacciones, enviar, recibir, realizar operaciones bancarias e invertir en criptomonedas de igual a igual. Ahora tiene más de 36 millones de usuarios y se considera una aplicación de criptomoneda segura. La aplicación ocupa el primer lugar en la categoría de finanzas de iOS.

La aplicación admite el envío de un límite de solo $1,000 en 30 días. También puede aumentar los límites después de una verificación, después de enviar su número de seguro social, nombre, fecha de nacimiento y otros detalles. Esto significa que tendría que hacer un presupuesto para mantenerse dentro de esos límites.

Función

Solo para EE.UU. a EE. UU., aunque se admiten transacciones en el Reino Unido. No se admiten otras transacciones transfronterizas.

Depósitos directos

Sin tarifas para enviar desde la aplicación o la cuenta bancaria

Compatible con Android e iOS

Tarifas, Envío gratuito desde la aplicación o el banco; 3% de tarifa por envío desde tarjetas de crédito.

Bisq

Lo mejor para pequeñas operaciones de igual a igual.

Se prefiere Bisq debido a su naturaleza descentralizada, que permite a las personas de y en cualquier país no solo comprar y vender, sino también enviar y recibir criptomonedas entre ellos. Admite transacciones de igual a igual y no es necesario que envíe ninguna información personal para comerciar en la aplicación. No necesitará verificar ninguna información del comerciante.

El principal inconveniente, sin embargo, es el bajo volumen y la baja velocidad de esta aplicación. La otra cosa es que no acepta transacciones con tarjeta de crédito.

Función

Transacciones Fiat-crypto: los usuarios pueden depositar fiat de los bancos a través de AliPay, OK Pay, Zele, Perfect Money o crypto y luego comprar crypto del servicio.

Sin embargo, no se permite tarjeta de crédito.

Depósitos criptográficos sin cargo.

Aplicaciones para Android e iOS.

Tarifas, Las tarifas varían según el volumen de negociación y la criptografía: 0.1% para los creadores y 0.3% para los tomadores. El monto mínimo de operación es de 0.00005 BTC. Las tarifas de retiro y depósito también varían, pero son cero cuando paga en su moneda nativa.

Coinbase

Lo mejor para instituciones grandes que necesitan custodia y funciones de participación institucional.

Coinbase es una alternativa popular para muchos que desean comenzar a operar e invertir en criptomonedas en los Estados Unidos. Es una plataforma de negociación legal con funciones de participación, inversión, negociación, envío y recepción. También sirve como custodia criptobancaria para grupos, instituciones pequeñas y grandes por igual, incluidos otros intercambios criptográficos.

A pesar de tener tarifas muy altas y ser un intercambio centralizado, lo que significa que los usuarios no controlan sus claves privadas para su criptografía, algunos lo prefieren por la alta liquidez. La enorme liquidez protege a los inversores y comerciantes del deslizamiento de precios en un mercado ya volátil. Está limitado en términos de las opciones de criptografía para realizar transacciones.

Función

Admite más de 100 criptomonedas y tokens.

Los límites comerciales son 0.001 BTC, 0.01 BCH, 0.01 ETH o 0.1 LTC.

Android, iOS y aplicación web.

No hay límites para los depósitos criptográficos y los depósitos bancarios en USD. Los límites de ACH o SEPA varían.

Versión gratuita y opción de pago Pro. El límite de retiro en Pro es de $50,000 / día.

Tarifas, Varía de $0.99 por $10 o menos; a $2.99 por $200 o menos. Un 2,49% fijo con la tarjeta Coinbase; 2% para transacciones de crédito; hasta un 2% para conversiones de cifrado; Tarjetas de débito hasta un 3,99% y PayPal hasta un 1%. La versión de pago cuesta menos para depositar y realizar transacciones. No hay dinero para acceder a la versión Pro.

Blockfolio

Lo mejor para los comerciantes de cifrado activos.

Esta aplicación es un rastreador de cifrado que permite a los comerciantes ver información pertinente sobre sus activos y cartera de cifrado. Esto les ayuda a administrar los activos y a tomar mejores decisiones de compra y venta. Esto se suma a las características normales de compra y venta. A los usuarios se les paga a medida que comercian con criptomonedas. También obtiene acceso a noticias sobre criptografía para ayudarlo a tomar mejores decisiones en el comercio.

Esta aplicación de criptomonedas también permite a los usuarios unirse a la plataforma de comunicación token team. Esto puede ser útil cuando un equipo está lanzando un token o proyecto criptográfico. Permite a los líderes de los equipos de token interactuar mejor con sus comunidades. Por ejemplo, los líderes pueden usar notificaciones automáticas para alertar a sus comunidades sobre cualquier asunto de interés. La aplicación ahora tiene 6 millones de usuarios.

Función

Trading sin comisiones.

Seguimiento de precios e información detallada de más de 10.000 criptomonedas.

Establezca alertas para tomar decisiones precisas sobre los precios de las criptomonedas.

Solo se proporcionan aplicaciones iOS y Android, sin aplicación de escritorio.

Importe datos de cualquier intercambio de cifrado de su elección.

Tarifas, Sin tarifas por negociación o seguimiento. Sin cargos por usar la aplicación.

Gemini

Lo mejor para inversores y comerciantes de grado institucional.

Gemini es una criptomoneda aprobada por la FDIC para transacciones en USD. El intercambio de criptomonedas está regulado por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYSDFS). El intercambio permite a los usuarios intercambiar más de 100 criptomonedas. También actúa como custodia para instituciones y grandes grupos de criptografía.

Gemini Earn de la bolsa permite a los usuarios guardar sus criptomonedas y ganar intereses de hasta el 7% sobre los ahorros. Tiene su propia moneda estable Gemini Dollar vinculada a reservas en USD en una proporción de 1:1.

Función

iOS, Android y aplicación web.

Gemini Pay permite a los usuarios gastar criptomonedas desde sus billeteras en diferentes tiendas en los Estados Unidos. Esto también es posible a través de Flexa.

Capacidad para depositar fondos en la cuenta o billetera a través de una cuenta bancaria, y con criptografía, pero no con tarjeta de débito o crédito. Una próxima tarjeta Visa también permitirá el gasto de criptomonedas en otros puntos de venta y cajeros automáticos.

Los límites máximos de fondos son de $500 diarios y $15,000 mensuales.

El límite de retiro es de $100,000.

Nifty Marketplace ofrece arte digital y coleccionables para comerciar.

Tarifas, La tarifa de transacción varía de $0.99 a 1.49%; sin embargo, la aplicación de criptomonedas es de uso gratuito.

Crypto Pro

Lo mejor para operadores principiantes.

Crypto Pro se centra en permitir a los usuarios realizar un seguimiento de su cartera de criptomonedas de forma segura y con privacidad. Los usuarios pueden importar datos comerciales, billeteras y activos de intercambios de terceros. La plataforma no solo permite a los usuarios rastrear criptomonedas y fiat, sino también metales preciosos.

Desarrollado por primera vez para el Apple Watch, se convirtió en un rastreador de precios de Bitcoin en 2015. El rastreador es bien conocido por su facilidad de uso, simplicidad y privacidad. Además de la capacidad de rastrear precios, proporciona a los usuarios gráficos e indicadores de precios interactivos para ayudarlos a tomar mejores decisiones al operar con sus activos. Además de esto, proporciona noticias, alertas y estadísticas de salida para ayudarlos a rastrear sus carteras.

Proporciona a los usuarios la capacidad de hacer una copia de seguridad y restaurar sus datos en la cuenta de iCloud. Esto, por lo tanto, hace posible sincronizar cuentas en múltiples dispositivos. Incluso funciona en los Apple Watches.

Función

Sin capacidad de negociación.

Soporte de integración con más de 400 intercambios. Las conexiones API ilimitadas son posibles con la versión premium.

Sin soporte para Android, solo web e iOS.

Admite alrededor de 10 monedas fiduciarias.

Admite el seguimiento de los precios del Oro, la Plata, el Platino y el Paladio.

Widgets de Hoy personalizables para iPhone y iPad.

Widget de la barra de menú de Mac.

Acceso directo de Siri para acceder a Siri y preguntar sobre los precios de las criptomonedas sin tocar nada en la aplicación.

Tarifas, Gratis para la versión básica, $47.99 / año para la versión pro; período de prueba gratuito de 7 días.

BlockFi

Lo mejor para los titulares.

BlockFi permite a los usuarios realizar transacciones y ganar hasta un 10% de APY en intereses criptográficos. La aplicación de criptomonedas también permite a los usuarios pedir prestado efectivo y mantener criptomonedas. Pedir prestado dinero en efectivo le permite evitar liquidar sus criptoactivos. Incluso te pagan por pedir dinero prestado en Blackfin.

La plataforma también ofrece cuentas bancarias criptográficas para comerciantes. Con su tarjeta de crédito, puede gastar criptomonedas en puntos de venta y obtener reembolsos en efectivo en compras. La compañía también tiene un fideicomiso de Bitcoin basado en bloques, que sugiere un vehículo de inversión. También actúa como un servicio de custodia para clientes institucionales que pueden guardar criptomonedas en la plataforma, intercambiarlas, mientras toman prestados y prestan a otros usuarios.

Función

Android y aplicación web.

Financie la billetera a través de ACH bancario, transferencia bancaria u otras billeteras criptográficas.

Pida prestado a una tasa de 4.5% TAE. Se proporcionan los mismos préstamos comerciales.

Tarifas, Sin tarifas de negociación en el intercambio; solo se cobran tarifas de retiro según la criptomoneda involucrada: 0.00075 BTC para Bitcoin, 0.02 para ETH, etc.

Robinhood

Lo mejor para inversores novatos

Robinhood afirma que no cobran ninguna cantidad por acciones, opciones o comercio de criptomonedas. En su mayoría, se dirigen a jóvenes que son nuevos en la inversión en criptomonedas. La mayoría de los usuarios se sienten atraídos por su fama y el hecho de que no cobra tarifas ni comisiones. Ahora hay 10 millones de cuentas creadas en la aplicación.

La aplicación permite comerciar incluso con cantidades muy pequeñas de criptomonedas. A la gente también le encanta el acceso instantáneo a los depósitos proporcionados por la aplicación. La aplicación de criptomonedas también tiene una función conocida como Inversiones Recurrentes en la que las personas pueden programar un promedio de costos en dólares para inversiones repetidas en acciones o ETF diariamente, semanalmente o mensualmente.

Función

Los clientes requieren pagar $5 por mes por Robinhood Gold para operar con márgenes. El pago también desbloquea funciones adicionales como acceso a investigación, datos de profundidad de mercado y acceso a informes de Morningstar sobre acciones de alto volumen.

prueba de 30 días para el servicio Gold de Robinhood.

Sin publicación de estadísticas comerciales como con otros corredores.

Aplicaciones móviles y web.

No se cobran comisiones, pero los diferenciales son más amplios en comparación con otras plataformas.

