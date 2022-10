MANDAR DINERO a ESTADOS UNIDOS $$ Mejores TOP 5>>

By

Mandar dinero a Estados Unidos: Las transferencias de dinero en línea pueden ser una excelente manera de enviar dinero a amigos y familiares, y posiblemente incluso para pagar bienes y servicios. Te mostramos cómo encontrar la plataforma adecuada para tus necesidades.

La mejor plataforma para transferencias de dinero depende de sus necesidades.

Ya sea que esté buscando enviar dinero en el país o en el extranjero, hay muchas opciones para elegir. Muchos bancos e instituciones financieras ofrecen transferencias bancarias, pero a menudo pueden ser costosas. También pueden requerir mucha información sobre usted y la persona a la que está enviando dinero.

Las principales cosas a considerar al buscar una plataforma de transferencia de dinero en línea son a dónde y a quién está enviando el dinero, según Matt Oppenheimer, CEO y cofundador de Remitly, un servicio de transferencia de dinero digital.

Oppenheimer agrega que las mayores trampas para las transferencias de dinero tienden a ser las tarifas y el servicio al cliente. «Cuanto más bajas sean las tarifas, más dinero recibirá su destinatario», dice. Su consejo? «Investigue las tarifas de transferencia y los tipos de cambio para asegurarse de que sean justos.”

Puede ser obvio, pero el servicio al cliente también puede faltar en algunas compañías de transferencia de dinero establecidas. «Busque una empresa abierta y transparente que le permita saber exactamente cuándo llegará su dinero a su destinatario», dice Oppenheimer. «Encuentre uno que comparta actualizaciones en el camino, o que sea fácilmente accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudarlo.”

Con esos estándares en mente, hemos compilado una lista de las cinco principales plataformas de transferencia de dinero en línea. Sigue leyendo para encontrar el adecuado para ti.

Top 5 para mandar dinero a Estados Unidos

¿Puedo cancelar una transferencia de dinero en línea?

Depende de la plataforma que utilice para iniciar la transferencia. Siempre asegúrese de verificar la política de cancelación o reembolso antes de enviar transferencias de dinero.

Mandar dinero a Estados Unidos: Si desea enviar dinero a amigos o familiares, es muy probable que tengan una cuenta de PayPal. Según The Pew Charitable Trusts, es la aplicación de teléfono inteligente más utilizada para enviar dinero.

Eso es probablemente porque es muy conveniente de usar. Usted puede enviar hasta $10,000 en una sola transacción una vez que verifique su cuenta. Una vez que el destinatario recibe el dinero, por lo general solo tarda un día hábil en transferirlo a su cuenta bancaria.

Además, PayPal ofrece transferencias de dinero gratuitas dentro de los EE.UU. cuando utiliza su saldo de PayPal o una cuenta bancaria. Si usa una tarjeta de débito o crédito para enviar dinero a familiares o amigos, pagará una tarifa del 2.9 por ciento más 30 centavos de la cantidad que envía.

También puedes enviar dinero al extranjero en más de 100 monedas. Las tarifas totales para transferencias internacionales dependen de la moneda.

Cuando envías dinero a través de PayPal, el destinatario no ve tu información financiera, como tu tarjeta de crédito o número de cuenta bancaria. Y si compras un bien o servicio a través de PayPal, obtendrás protección de compra adicional en caso de fraude.

Retiros rápidos: Google Wallet dinero a los estados unidos

Mandar dinero a Estados Unidos: Google Wallet es de uso gratuito, independientemente del tipo de transferencia. Lo que lo diferencia de la competencia, sin embargo, es su velocidad.

Google Wallet es mejor si envías dinero a alguien que tenga una tarjeta de débito como método de pago predeterminado en Google Wallet. Cuando envía dinero con su propia tarjeta de débito, el pago generalmente aparecerá en su cuenta bancaria vinculada a la tarjeta de débito en cuestión de minutos. Sin embargo, si envía o recibe dinero a través de una cuenta bancaria, la transferencia puede tardar hasta cuatro días (en algunos casos raros) en completarse.

Mandar dinero a Estados Unidos

La cantidad máxima que puede transferir en una sola transacción es de 9 9,999, o hasta 5 50,000 en cinco días (los residentes de Florida pueden enviar hasta $3,000 cada 24 horas). Google Wallet no permite transferencias de dinero al extranjero.

Google Wallet es principalmente para pagos de igual a igual, por lo que no ofrece mucho en el camino de la protección de compra. Sin embargo, usted no será responsable de las transacciones no autorizadas verificadas.

La mejor experiencia móvil: Venmo enviar dinero a los estados estados unidos cómo enviar dinero

Mandar dinero a Estados Unidos: Propiedad de PayPal, Venmo es una especie de red social para transferencias de dinero. Puedes agregar amigos y ver sus transacciones (pero no las cantidades) en el feed de tu cuenta.

Las transferencias Venmo son gratuitas si usa su saldo Venmo, cuenta bancaria, tarjeta de débito o tarjeta de débito prepagada. Si elige enviar dinero con una tarjeta de crédito, pagará una tarifa del 3 por ciento. Las transferencias bancarias suelen tardar un día laborable.

Hay un límite semanal de rolling 2,999.99 para enviar fondos a través de Venmo una vez que verifique su identidad. También hay un límite de 2 2,000 por transacción para pagos de comerciantes autorizados, y un límite semanal móvil de 4 4,999.99 para todas las transacciones combinadas.

Venmo no proporciona protección al comprador o al vendedor, por lo que recomendamos usar esta plataforma solo con personas que conoces y en las que confías.

Transferencias de dinero internacionales asequibles: OFX los estados unidos cómo enviar send money to united

Mandar dinero a Estados Unidos: OFX es una plataforma relativamente económica para transferencias internacionales de dinero. La plataforma no cobra ninguna tarifa de transferencia y no tiene límites de transferencia a la mayoría de las monedas principales. Sin embargo, tiene un mínimo de transferencia de 1 150.

OFX le permite transferir dinero a 190 países en 55 monedas diferentes. El tiempo de transferencia depende del país al que envíe el dinero, pero en la mayoría de los casos toma de uno a dos días hábiles.

Una vez que envíes dinero a través de OFX, recibirás notificaciones por correo electrónico para que puedas realizar un seguimiento del progreso de la transferencia. OFX emplea tecnología de prevención de fraude para identificar actividades sospechosas y evitar que usted sea víctima de posibles ladrones.

Amplio alcance internacional: Western Union

Mandar dinero a Estados Unidos: Dependiendo de dónde necesite transferir dinero, la extensa red mundial de Western Union podría ser su mejor opción. La plataforma realiza transacciones en más de 200 países y territorios en más de 130 monedas, lo que le da un alcance general más amplio que OFX.

Las transferencias internacionales en línea comienzan con un límite de 1 10,000, pero puede solicitar aumentar ese límite en su cuenta en línea.

El principal inconveniente de Western Union son sus tarifas, que comienzan en 5 5 para la entrega estándar en monedas y países seleccionados. El tiempo de entrega para este método suele ser de tres a cinco días hábiles. Las transferencias electrónicas, que tienen un tiempo de entrega estimado más corto de uno a dos días hábiles, cuestan 2 22. Aviso: El banco del destinatario puede cobrar tarifas adicionales además de las tarifas de Western Union, así que asegúrese de investigar antes de transferir dinero.

Si no tiene prisa y el destinatario vive en un país elegible, puede optar por enviar un cheque de giro sin cargo. Este método tarda de 10 a 15 días hábiles en entregar el dinero, y el destinatario será responsable de cobrar el cheque en su banco o institución financiera.

Western Union no declara explícitamente sus protecciones a las víctimas de fraude, pero la compañía insta a los consumidores a adoptar las mejores prácticas al transferir dinero. Eso significa nunca enviar dinero a un extraño y no caer en estafas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Puedes ponerte en contacto con Western Union para denunciar actividades fraudulentas, pero no hay garantía de que te devuelvan el dinero.

Próximos pasos

Mandar dinero a Estados Unidos: «Hay muchas más opciones que los ladrillos y morteros tradicionales que harán que su dinero llegue a sus seres queridos de manera segura, rápida y a un mejor precio», dice Oppenheimer.

Antes de elegir una plataforma en línea para transferencias de dinero, compare las características y tarifas de las diversas plataformas. El mejor para usted dependerá de sus preferencias y necesidades.

Si está transfiriendo dinero al extranjero, Oppenheimer lo alienta a comparar también los tipos de cambio. Si bien estos pueden fluctuar con el mercado, es posible que una empresa no ofrezca las mejores tarifas cada vez.

Y una nota final: Si eliges una plataforma y decides que no te gusta, no tengas miedo de cambiar. Al final, es su dinero, y querrá enviarlo sabiamente.