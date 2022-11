By

Las mejores aplicaciones para comprar y vender criptomonedas: Si está buscando comprar, vender e intercambiar criptomonedas en su teléfono inteligente, le complacerá saber que hay muchas opciones en el mercado. Pero, con tantas opciones, esto puede dificultar saber con qué aplicación de negociación elegir.

Por ejemplo, ¿está buscando centrarse en una aplicación que ofrezca tarifas líderes en la industria, o está más preocupado por operar con un par específico? De cualquier manera, debe realizar una investigación en profundidad antes de dar el paso.

Las mejores aplicaciones para comprar y vender criptomonedas

Elegir una Plataforma adecuada

Antes de profundizar en las mejores aplicaciones de comercio de cifrado de 2022, vale la pena describir rápidamente lo que debe tener en cuenta al buscar un corredor/intercambio que satisfaga sus necesidades.

7 de las mejores aplicaciones para comprar y vender criptomonedas

La inversión en criptoactivos no está regulada en algunos países de la UE. Sin protección al consumidor. Su capital está en riesgo.

Las mejores aplicaciones para comprar y vender criptomonedas

Entonces, ahora que sabe qué factores debe tener en cuenta al seleccionar una aplicación de comercio de cifrado, ahora voy a discutir mi elección número uno: eToro. Lanzado en 2007, eToro es el hogar de más de 12 millones de operadores en todo el mundo. Tendrá la opción de operar a través de su sitio principal de escritorio o a través de una aplicación móvil completa. Este último está disponible en dispositivos iOS y Android.

eToro ofrece activos tradicionales, así como CFD, lo que le brinda una amplia flexibilidad.

Por ejemplo,

Si desea invertir en criptomonedas, puede hacerlo en eToro y conservar el 100% de la propiedad. Sin embargo, no puede retirar las monedas a una billetera privada. Como tal, permanecerán en la plataforma eToro hasta que decida cobrarlos.

Si desea aplicar apalancamiento o vender criptomonedas en corto, esto se facilita a través de CFD.

Si desea operar con pares criptográficos cruzados, esto se facilita a través de CFD.

En total, eToro le permite comprar y vender 16 criptomonedas diferentes en el sentido tradicional. Esto incluye Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, EOS y más.

También puede intercambiar pares de criptomonedas, incluidos crypto-fiat y crypto-crypto. Por ejemplo, puede intercambiar criptomonedas contra USD, GBP, JPY y EUR. También puede intercambiar pares cruzados como EOS / XLM o BTC/EOS.

HONORARIOS Y COMISIONES

Además de su amplia oferta de productos de criptomonedas negociables, la aplicación eToro se destaca en el departamento de tarifas.

He aquí por qué;

Depósitos: Puede depositar fondos con una tarjeta de débito/crédito tradicional, una billetera electrónica o una cuenta bancaria sin pagar ninguna tarifa. El único costo asociado con el financiamiento de su cuenta es un cargo por conversión de moneda del 0.5% para todos los depósitos que no sean en USD. En comparación con Coinbase, que cobra un 3,99% en los depósitos con tarjeta de débito, esto es muy competitivo.

Diferenciales competitivos: Aunque no son líderes en la industria, los diferenciales de eToro pueden ser competitivos, especialmente si está invirtiendo a largo plazo. Debe esperar pagar un diferencial más amplio cuando opere con pares de criptomonedas menos líquidos.

Retiros: Sacar su dinero de la aplicación eToro crypto y volver a su método de pago es sencillo. Lo mejor de todo es que la plataforma cobra solo $5 por retiro.

En general, creo que eToro es muy sólido en lo que respecta a las tarifas y comisiones de negociación.

SEGURIDAD Y REGULACIÓN

Cuando se trata de la seguridad de sus fondos, eToro está regulado en tres frentes. Esto incluye la FCA, ASIC y CySEC. Estos tres organismos de concesión de licencias tienen una excelente reputación en el espacio de corretaje en línea. Todos tienen demandas estrictas sobre los corredores y las plataformas de negociación que regulan, como:

Exigir a las plataformas que mantengan los fondos de los clientes en cuentas bancarias segregadas

Realización de auditorías periódicas en el proveedor

Pedir a las plataformas que soliciten la identificación de todos los operadores

Agregue claramente advertencias sobre los riesgos de operar con instrumentos financieros como las criptomonedas

OTRAS CARACTERÍSTICAS NOTABLES

Además de las tarifas bajas y una sólida posición regulatoria, la aplicación de comercio de cifrado de eToro ofrece varias otras características que vale la pena mencionar rápidamente.

Las mejores aplicaciones para comprar y vender criptomonedas

Binance no necesita presentación en el círculo de intercambio de criptomonedas, sobre todo porque es responsable de algunos de los mayores volúmenes de negociación a nivel mundial. Por ejemplo, solo en las últimas 24 horas, Binance ha facilitado más de $9 mil millones en volumen de operaciones (según CoinMarketCap).

Si bien la mayoría de los operadores comprarán y venderán pares a través del sitio web principal de Binance, el proveedor también ofrece una aplicación de negociación. Se puede descargar de forma gratuita y es compatible con dispositivos iOS y Android. Al igual que en el caso de eToro, tendrá una cuenta central que puede usar en todos los dispositivos.

Una de las características destacadas de Binance es que ofrece una cantidad significativa de pares de criptomonedas. De hecho, esto representa más de 600 pares en el momento de escribir este artículo.

Esto significa que tendrá acceso a criptomonedas de todas las formas y tamaños. Por ejemplo, si está buscando operar con Bitcoin, Ethereum o Bitcoin Cash, se beneficiará de un montón de pares a su alcance. Alternativamente, si desea acceder a proyectos menos líquidos como Troy, Polymath o Status, Binance también lo tiene cubierto.

ESTRUCTURA DE NEGOCIACIÓN

Binance no ofrece productos de CFD. Por el contrario, comprará y venderá criptomonedas en el sentido tradicional. Sin embargo, seguirá negociando pares.

Por ejemplo,

Desea intercambiar Bitcoin contra Ethereum. Como tal, deberá intercambiar ETH/BTC.

Luego diremos que el par tiene un precio de 0.0348. Esto significa que por cada 1 ETH, obtienes 0.0348 BTC.

Al igual que las monedas del mundo real, el valor de ETH/BTC subirá y bajará segundo a segundo.

A continuación, debe estipular si cree que el precio del par subirá (orden de compra) o bajará (orden de venta).

Una vez que realice una orden a través de la aplicación Binance Trading, la posición permanecerá abierta hasta que decida cerrarla. Una vez que lo haga, sus ganancias o pérdidas estarán determinadas por si especuló correctamente y por cuánto.

Además de los pares de operaciones al contado, la aplicación Binance también le brinda acceso a productos más sofisticados. Esto incluye los Contratos de Futuros Perpetuos de la plataforma, que le permiten aplicar apalancamiento.

Como la estructura de los derivados ofrecidos por Binance queda fuera de las regulaciones comerciales tradicionales, puede ofrecer un apalancamiento de hasta 1:125. Esto significa que un saldo de cuenta de $200 permitiría un valor comercial máximo de $25,000.

HONORARIOS Y COMISIONES

En términos de tarifas de negociación en Binance, la plataforma es en gran medida muy competitiva.

Por ejemplo:

La comisión comercial más alta que cobra la aplicación Binance es del 0,1%. Esto se cobra en ambos extremos de la operación. Por ejemplo, digamos que intercambia BTC/XRP por valor de $500. Esto le costaría solo $0.50 en comisión. si luego vendiera el par cuando estaba valorado en $550, pagaría commission 0.55 en comisión. Esto es extremadamente competitivo.

Puede reducir sus tarifas de negociación a tasas porcentuales aún más bajas si hace uso de la moneda BNB. Este es el token de criptomoneda nativo de Binance.

Si está interesado en negociar Contratos de Futuros Perpetuos a través de la aplicación Binance, esto comienza en solo 0.02%.

Dicho esto, si planea depositar moneda fiduciaria en Binance con su tarjeta de crédito, esto puede ser costoso. Esto sale al más alto de 3.5% por transacción o 10 USD.

Por otro lado, si puede depositar fondos con una criptomoneda, Binance no cobra tarifas. En términos de retirar criptomonedas, pagará un cargo similar a la tarifa de minería de blockchain para la moneda o token respectivo.

SEGURIDAD Y REGULACIÓN

Binance no está regulado por una sola entidad gubernamental o regulador nacional. Esto significa que nunca puede estar 100% seguro de cuán seguro está su dinero. Por otro lado, Binance tiene una excelente reputación en el espacio y, lo que es más importante, es responsable de miles de millones de dólares en volumen de operaciones todos los días.

Aunque funciona sin licencia, existen varias medidas de seguridad para garantizar que su cuenta permanezca segura. Esto incluye todo, desde 2FA (Autenticación de Dos Factores), listas blancas de direcciones, almacenamiento en frío, herramientas antiphishing y ‘SAFU’.

La última salvaguarda es el Fondo de Activos Seguros de Binance para los Usuarios. Esta es una maceta de reserva que crece con el tiempo. Si sucede lo desafortunado y Binance es pirateado, el bote se utilizará para compensar a las víctimas.

Las mejores aplicaciones para comprar y vender criptomonedas

CEX.IO es una plataforma de criptomonedas bien establecida que ha construido una sólida reputación en los últimos ocho años. Ha demostrado su compromiso con la seguridad y la protección con un servicio al cliente estelar.

La plataforma de negociación en sí viene con una gama considerable de herramientas que pueden ser extremadamente útiles tanto para operadores novatos como avanzados. La cuenta demo es una de las características más beneficiosas, que le permite perfeccionar sus habilidades comerciales antes de dar el paso con dinero real.

Aunque es posible que el intercambio de criptomonedas no le brinde acceso a la gama más amplia de monedas digitales, la plataforma aún se está expandiendo. Se están alineando herramientas adicionales que introducirán nuevas funcionalidades en la plataforma, como cuentas de criptoahorro y custodia.

Aunque CEX.IO es principalmente un intercambio de cifrado, la plataforma ofrece varias otras características notables que la convierten en una ventanilla única para los entusiastas de las monedas digitales:

Compra Instantánea

Replanteo

Préstamos criptográficos

Lea mi reseña de CEX para obtener más información sobre estas características y un desglose completo de todos los productos que ofrece este intercambio.

La reputación positiva que CEX.IO lo que ha construido a lo largo de los años es una verdadera indicación de lo bien que la plataforma satisface las necesidades de sus clientes.

Las mejores aplicaciones para comprar y vender criptomonedas

Aunque no es una aplicación comercial única, YouHodler es una plataforma interesante que ofrece una gama completa de productos basados en criptomonedas. A la vanguardia de esto está la capacidad de ganar intereses sobre sus tenencias de criptomonedas que de otro modo estarían inactivas en su billetera privada.

La forma en que funciona es la siguiente. Usted deposita la criptomoneda elegida en su billetera única You Holder. Puede hacerlo directamente desde la aplicación móvil. Luego, dependiendo de la moneda digital que deposite y el tiempo que mantenga las monedas bajo llave, podría ganar hasta un 12% en intereses por año.

Bitcoin rinde un máximo de 4.8%, aunque esto sigue siendo competitivo. Además de poder ganar intereses, la aplicación YouHodler también admite préstamos en criptomonedas. De hecho, puede obtener un LTV (Préstamo a Valor) de hasta el 90% en la moneda digital que deposita, y los ingresos se pagan en dinero fiduciario.

Esto podría ser adecuado para aquellos de ustedes que deseen liberar algunos de los fondos que han atado en criptomonedas, sin verse obligados a retirar dinero. A su vez, si el valor de la moneda que deposita aumenta mientras el préstamo está pendiente, aún se beneficiará del alza.

En el lado comercial, YouHodler ha introducido una serie de características comerciales innovadoras, como Multi Hodl para el comercio de margen de cifrado. Los préstamos Turbo también se pueden utilizar a su favor.

Para muchas personas, Multi HODL es mejor que el Comercio de Margen en los Intercambios o el Comercio de CFD.

Multi HODL combina lo mejor de los intercambios de cifrado y el comercio de CFD en uno. Ofrece una interfaz simple e intuitiva, una gestión comercial conveniente y un apalancamiento gratuito.

También puede usar YouHodler para comprar criptomonedas directamente desde su cuenta utilizando monedas fiduciarias (EUR, USD, GBP, etc.).

Las mejores aplicaciones para comprar y vender criptomonedas

Los ejemplos de capturas de pantalla del mundo real que di anteriormente fueron tomados de Detroit. Esta plataforma se centra exclusivamente en derivados de criptomonedas y ofrece tanto futuros como opciones de Bitcoin. Me gusta Detroit por varias razones.

En términos de sus mercados de opciones de Bitcoin, la plataforma ofrece montones de duraciones de contratos. Esto va desde diario, semanal, mensual, trimestral y hasta 10 meses. Como tal, Deribit es excelente si desea comprar opciones a más largo plazo.

Además, cada una de las duraciones de contrato mencionadas anteriormente viene con montones de precios de ejercicio. En el ejemplo que di anteriormente en los contratos de 10 meses, esto varió de $8,000 a $40,000 – lo que le brinda mucha flexibilidad para implementar una operación de opciones que cumpla con sus requisitos.

En términos de mínimos, puede comprar desde solo 0.1 BTC de un contrato de opciones. Como tal, si la prima en su mercado elegido tiene un valor en dólares de $4,000 – tendría que desembolsar $400. Sin embargo, también puede aplicar apalancamiento a su operación de opciones, lo que significa que su desembolso financiero puede reducirse en una cantidad considerable.

También hay mucha liquidez en Deribit – por lo que nunca debería tener problemas para entrar y salir del mercado. Sin embargo, debo dejar en claro que Detroit también tiene sus defectos. A la vanguardia de esto es que la plataforma solo alberga opciones de estilo europeo.

Como mencioné anteriormente, esto significa que debe esperar a que expiren los contratos antes de poder obtener sus ganancias o pérdidas. En otras palabras, no puedes descargar tus llamadas o puts antes de que expiren. Además, Deribit no acepta depósitos en moneda fiduciaria. En su lugar, debe financiar su cuenta con Bitcoin.

Si no tiene ningún Bitcoin a mano, primero deberá comprar algunos y luego transferirlos a su cuenta de Deribit. En términos de tarifas, inicialmente pagará una comisión del 0.03% del valor del contrato subyacente. Cuando los contratos vencen, usted paga una tarifa de liquidación del 0.015%.

Finalmente, Detroit no está regulada. Después de todo, le permite operar con derivados de criptomonedas con apalancamiento. Sin embargo, la plataforma señala que mantiene el 99% de sus tenencias de Bitcoin en almacenamiento en frío. El saldo se mantiene en billeteras activas para facilitar las solicitudes de retiro.

Coin Smart elimina lo críptico de la criptografía. Han diseñado una plataforma que atiende a europeos con todos los niveles de alfabetización criptográfica. Si eres un operador avanzado, obtienes todas las campanas y silbidos de un intercambio avanzado. Si recién está comenzando, le encantará la facilidad de uso de la plataforma y cómo todo encaja en su lugar.

Lo mejor que me gusta de CoinSmart es cómo no rehuyen brindar apoyo humano real. Ofrecen soporte en vivo omnicanal 24/7. Coin Smart es probablemente uno de los pocos, si no el único, intercambio que hace esto.

La configuración es muy fluida y el KYC es ultrarrápido. Su función de comercio inteligente le permite convertir una moneda compatible en cualquier otra moneda compatible sin necesidad de ingresar primero a Bitcoin. Verdadero comercio con un solo clic con precios muy competitivos. Coin Smart comenzó en Canadá y ha crecido rápidamente a Europa.

Euro, USD, CAD apoyado. Realice fondos a través de SEPA, Interac, Transferencia bancaria o compre criptomonedas con tarjeta de crédito.

Coin Smart es seguro y protegido. En Canadá, está registrado en FINTRAC y también tiene las licencias necesarias en Europa.

Si desea comprar Bitcoin con Euro, pruebe CoinSmart.

Las mejores aplicaciones para comprar y vender criptomonedas

