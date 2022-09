¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Invertir en Netflix y ganar: En unos sencillos pasos, puede ser un inversor de la industria del entretenimiento. Pero haz tu tarea antes de comprar acciones de Netflix.

Si alguna vez has visto «Stranger Things» o «Orange Is the New Black», sabes lo poderosa que puede ser la programación de Netflix. Pero, ¿las acciones de Netflix tienen el poder de multiplicar su dinero?

En este artículo responderemos: ¿Cómo invertir en Netflix de forma segura? ¿Dónde puedo comprar acciones de Netflix? ¿Cuándo paga dividendos Netflix?

Sin duda, las personas que invirtieron en Netflix hace años no lo lamentan. La compañía comenzó a cotizar públicamente en aproximadamente 1 1.20 por acción en 2002. El precio de las acciones de Netflix se encuentra actualmente en el rango de $500.

¿Este crecimiento, y el hecho de que pases tus fines de semana con Netflix, significa que deberías comprar acciones de Netflix? Esto es lo que debe considerar antes de hacerlo:

En un sector tan rápido como la industria del entretenimiento en línea-hola, YouTube TV! – es difícil saber qué nueva tecnología o producto está a la vuelta de la esquina o qué compañía podría comenzar a producir contenido original popular, al igual que lo hizo Netflix.

Eso significa hacer su investigación para asegurarse de que comprende los riesgos — de tecnologías competidoras, programación y más — para que pueda prepararse para posibles baches en el camino. Lee los informes de ganancias recientes de Netflix. Descubra lo que los analistas tienen que decir sobre la empresa y la industria. Para obtener más consejos, consulte nuestra guía sobre cómo investigar las acciones.

Investigar una empresa puede ayudarte a ver los riesgos — y puede resaltar las recompensas potenciales. Si, después de investigar, decides que Netflix es una acción que quieres seguir reproduciendo, sigue leyendo.

2. Considere Netflix en el contexto de su plan de inversión

Incluso si las finanzas de una empresa son estelares y el precio de sus acciones no tiene a dónde ir sino al alza, eso no significa necesariamente que las acciones sean una buena opción para usted.

Por ejemplo, tal vez ya tienes una gran parte de tu dinero de inversión en acciones tecnológicas de alto crecimiento (y potencialmente de alto riesgo). Es posible que no desee agregar más dinero en este sector.

O, tal vez el dinero que puede permitirse perder ya está atado en otro lugar. No quieres poner todo el fondo universitario de Junior en una acción de tecnología.

Otra consideración es su marco de tiempo. Vas a necesitar este dinero en cinco años o menos? Si es así, probablemente no debería entrar en el mercado de valores porque no tiene tiempo suficiente para quedarse fuera de un desplome del mercado.

La mejor manera de tomar una decisión de inversión inteligente es tener una idea clara de sus objetivos financieros para este dinero, y una idea de cuán diversificadas (o no) son sus inversiones en general.

Si sabes que tienes al menos cinco años para permitir que este dinero funcione y que invertir en Netflix se ajusta a tu plan financiero general, sigue leyendo.

3. Cuánto puede permitirse invertir en Netflix

¡Ya casi terminas! Las dos últimas preguntas: ¿ Cuántas acciones quieres comprar? ¿Qué tipo de pedido desea utilizar?

Por el «¿cuántas acciones?» pregunta: Puedes comprar acciones individuales de Netflix en cualquier broker en línea. Tenga en cuenta que la decisión de cuánto invertir debe basarse en una variedad de factores: si aún no tiene una cartera diversificada y un fondo de emergencia sólido, por ejemplo, es posible que desee limitar su inversión en una acción individual como Netflix por ahora. Si el precio de la etiqueta engomada de Netflix es demasiado alto para usted, tenga en cuenta que algunos corredores le permitirán mojar los dedos de los pies comprando acciones fraccionadas, que es una porción de la acción en lugar de la cosa completa.

Para el «¿qué tipo de pedido?» pregunta: Dos de los tipos más comunes son las órdenes de «mercado» y las órdenes de «límite». Con una orden de mercado, le estás diciendo a la correduría que compre las acciones lo antes posible. El precio final puede ser ligeramente más alto o más bajo que el precio que ves cuando realizas el pedido. Una orden de límite le dice a su corredor que solo desea comprar las acciones a un precio específico, con la advertencia de que, si las acciones no están disponibles a ese precio, su orden no se realizará.

¿Tienes más preguntas? Echa un vistazo a nuestra guía sobre cómo comprar acciones.

Una vez que has invertido tu dinero, ya casi has terminado. Por supuesto, quieres seguir vigilando tus inversiones. En algún momento, es posible que encuentres que es hora de vender. Crucemos los dedos, tienes un final que es más «Love Actually», menos «Black Mirror».

Demasiado nunca es suficiente

Netflix ha dicho durante mucho tiempo que un flujo continuo de contenido nuevo y original de alta calidad es la clave de su éxito, esencialmente proporcionando programación para satisfacer todos los gustos de visualización. Netflix tampoco está quitando el pie del pedal en términos de producción.

Solo durante el cuarto trimestre de 2021, Netflix estrenó 835 episodios de contenido, un aumento de más del 50% año tras año y más de los siguientes cuatro servicios combinados, según un análisis de MoffettNathanson. Para poner esos números en contexto, HBO Max de AT&T (NYSE:T) ocupa un distante segundo lugar con 302 episodios. Otros competidores adinerados también se quedaron atrás. Prime Video de Amazon (NASDAQ:AMZN), Hulu, controlada por Disney (NYSE:DIS), y Disney+ completaron los cinco primeros, con 248, 148 y 98 episodios, respectivamente.

Y el Emmy es para…

Esta estrategia está dando sus frutos. En 2021, Netflix obtuvo 44 premios Emmy, los premios más importantes de la historia para una sola red o servicio. La Corona se llevó la mejor serie dramática, mientras que Gambito de Reina ganó 11 premios de 18 nominaciones.

Netflix cerró el año con una explosión, con el regreso de una serie de programas favoritos de los fanáticos como The Witcher, Tiger King y Cobra Kai, así como el capítulo final de La Casa de Papel (también conocido como Robo de dinero). La compañía también lanzó una serie de largometrajes de gran presupuesto, incluyendo Red Notice, Don’t Look Up y The Harder They Fall. Red Notice fue un gran éxito en la plataforma, que llevó a Netflix a pedir secuelas consecutivas, un movimiento raro para el gigante de la transmisión.

En octubre, Netflix reveló que Squid Game, su programa original de Corea, se había convertido en el programa de televisión más grande de la compañía. 142 millones de hogares miembros vieron el programa en las primeras cuatro semanas después de su lanzamiento.

El éxito y el amplio atractivo del contenido original de Netflix, sin duda, continuarán impulsando las ganancias de los suscriptores y prevendrán las deserciones.

¿Por qué ahora?

A pesar de que Netflix cierra su mejor año, los inversores han crecido con cautela, y las acciones han bajado aproximadamente un 25% desde su máximo reciente. Como resultado, Netflix actualmente se cotiza a una relación precio / ganancias de menos de 47, su valoración más baja desde 2015.

Dadas las sólidas adiciones de contenido de la compañía, los galardones récord de la industria y la mejora de la imagen financiera, los inversores conocedores deberían apostar por las acciones de Netflix before antes de que las masas se hagan populares.