INVERTIR en CARDANO HOY Ganar con CRIPTOMONEDA $$

Invertir en Cardano hoy! Basado en la acción histórica del precio, Cardano ha sido una gran inversión. El activo digital ha recibido un montón de bombo en lo que va de 2021, y muchos fans lo aclaman como el asesino de Ethereum. ¿Cardano realmente tiene una oportunidad de robar la cuota de mercado de Ethereum? Y, ¿debería estar en su cartera de criptomonedas? ¡Echemos un vistazo!

Fondo

Invertir en Cardano hoy! Cardano es un proyecto blockchain con más del 70% de la moneda total, ADA, apostada para la validación de la red (una tasa realmente impresionante). Parte de la razón por la que tanto ADA está apostado se debe a la falta de aplicaciones descentralizadas (DApps) de la criptomoneda disponibles en su blockchain. Mientras que Ethereum tiene alrededor del 5% de su suministro total bloqueado como validadores, mucho más ETH está bloqueado en aplicaciones DeFi.

El proyecto Cardano comenzó en 2015 en un intento de resolver algunos de los problemas que Ethereum enfrentaba desde su modelo de consenso de Prueba de Trabajo. Cardano fue fundada oficialmente por Charles Hoskinson, quien fue cofundador de Ethereum.

Algunas de las mejoras clave de Cardano son múltiples capas de procesamiento para liquidaciones y cálculos, consenso de prueba de participación y la capacidad de actualizar su red fácilmente en el futuro.

La capa de liquidación de Cardano se lanzó en 2017 y recaudó alrededor de $63 millones a través de ADA ICO. La capa de liquidación excluye los contratos inteligentes, por lo que en este momento Cardano solo podría usarse para liquidar pagos entre pares. Desde entonces, el creciente equipo de desarrolladores ha estado trabajando arduamente para preparar el lanzamiento de contratos inteligentes en la capa de Computación de Cardano.

Desarrollo de Cardano

Invertir en Cardano hoy! Cardano actualmente tiene entre 100 y 150 desarrolladores trabajando activamente en el proyecto y lanza alrededor de 700 commits por semana. Estos factores hacen que la criptomoneda sea uno de los proyectos más desarrollados activamente en el espacio blockchain hoy en día, lo que sugiere que podrán cumplir con su ambiciosa hoja de ruta.

Esta cantidad de desarrolladores coloca a Cardano entre los proyectos más probables para robar cuota de mercado de Ethereum. Sin embargo, todavía no está cerca del tamaño y el ritmo alcanzados por Ethereum, Polkadot y Cosmos, como se ve a continuación en el informe de Desarrolladores de Electric Capital de 2020.

Contratos Inteligentes Cardano

Invertir en Cardano hoy! Una de las críticas más comunes de Cardano es su inexistente ecosistema DeFi. Desde su lanzamiento de contratos inteligentes el 12 de septiembre de 2021, los inversores esperan ver un ecosistema construido pronto. Sin embargo, la actualización del contrato inteligente de Cardano no salió bien, con su precio cayendo después de que las aplicaciones no pudieran operar en el nuevo software.

Los contratos inteligentes de Cardano se ejecutarán en la capa de computación de Cardano, que soportará los contratos de Solidez heredados, así como su propio lenguaje, Plutus.

Asociación

Cardano ya ha firmado algunas asociaciones notables con universidades, gobiernos y empresas, incluida la Universidad de Illinois, Etiopía y New Balance. Hoskinson ha presionado duro para ver el potencial de Cardano llegar a buen término en África, donde cree que blockchain puede tener un gran impacto. Esto se debe en parte a que una gran proporción de la población de África no está bancarizada.

New Balance también tiene planes de usar la red de Cardano para rastrear la autenticidad de sus zapatos.

Cardano vs Ethereum

Invertir en Cardano hoy! Mientras que Cardano y Ethereum apuntan a lograr objetivos similares, lo hacen de maneras muy diferentes. Podría decirse que su mayor caída, Ethereum utiliza un modelo de consenso de prueba de trabajo para verificar las transacciones. Esto es extremadamente intensivo en energía y solo puede manejar alrededor de 15 transacciones por segundo. Por el contrario, Cardano puede manejar teóricamente miles de transacciones por segundo, lo que permite una escalabilidad mucho mejor.

Dicho esto, Ethereum tiene un ecosistema mucho más desarrollado que Cardano. Los contratos inteligentes de Cardano aún no funcionan, por lo que no hay NFT, intercambios descentralizados o plataformas de préstamos descentralizados en su blockchain. Incluso una vez que estos programas se publiquen, tomarán tiempo para obtener la liquidez y la adopción vistas por la cadena de bloques de Ethereum.

Lo que es más, Ethereum planea hacer la transición a una red de prueba de participación dentro del próximo año. Una vez que esto suceda, se solucionarán muchos de los problemas de escalabilidad de Ethereum. Al final del día, una apuesta en Cardano es una apuesta de que su ecosistema se desarrollará antes de que Ethereum pase a proof of stake.

Pros para Cardano

Invertir en Cardano hoy! Cardano ya es una prueba de participación y tiene un fuerte equipo de desarrollo detrás de sus futuras actualizaciones. El proyecto se centra en hacerlo bien la primera vez, mientras que Ethereum se centra en el ensayo y error para desarrollar su ecosistema.

La separación de Cardano de las capas de liquidación y cálculo resulta en tarifas de transacción mucho más bajas para los pagos.

Contras para Cardano

Invertir en Cardano hoy! Cardano está luchando una batalla cuesta arriba con un ejército de una décima parte del tamaño de Ethereum. Solana competidor también tiene un equipo de desarrollo mucho más grande y está creciendo aún más rápido.

Las tarifas bajas son agradables, pero las tarifas bajas también indican un bajo nivel de demanda de espacio en la red. Esto podría cambiar cuando más contratos inteligentes comiencen a fluir a través de la red, que exigen más espacio que los pagos.

Cardano no tiene ninguna oportunidad de superar la cuota de mercado de contratos inteligentes de Ethereum hasta que lancen contratos inteligentes completamente operativos. Se espera que esto sea en algún momento en septiembre de 2021.

Pros para Ethereum

Invertir en Cardano hoy! La red de Etheruem ya está establecida y cuenta con más de 1.500 desarrolladores activos (más de 10 veces más que Cardano). Ethereum es la base del movimiento DeFi, y cuenta con un rico ecosistema ya construido sobre él. Si Cardano quiere derrotar a Ethereum, también tendrán que recoger el peso de todo este ecosistema (es por eso que Cardano ya ha prometido admitir contratos inteligentes escritos en el lenguaje de programación de Ethereum, Solidity).

Ethereum también está mucho más descentralizado que Cardano, lo que lo hace mucho más seguro (incluso antes de Ethereum 2.0, lo que debería aumentar la seguridad). Además, la ETH2 testnet, esencialmente la versión beta, ya está más descentralizada que Cardano.

Contras para Ethereum

Invertir en Cardano hoy! La larga transición de Ethereum a la prueba de participación le está dando a sus competidores tiempo para ponerse al día y ganar cuota de mercado. Las altas tarifas de red de Ethereum también lo hacen inutilizable para muchos de sus usuarios potenciales. Dado que Ethereum solo tiene 1 capa para asentamientos y contratos inteligentes, la cadena de bloques se basa en soluciones de escala como Polygon, Optimism y Arbitrum para escalar su red. Es decir, hasta que se libere ETH2.

Donde comprar Cardano

Invertir en Cardano hoy! Cardano está disponible casi en cualquier lugar donde se puede comprar cripto. Puedes recogerlo en Finance.US, Kraken e incluso Coinbase a partir de mayo de 2021.

Apostando Tu Cardano

Cardano es una red de prueba de apuesta, y puedes convertirte en un valitor apostando algunos o todos tus tokens ADA. El staking le otorga las tarifas de red para todas las transacciones que valide. Esta es una gran manera de apoyar a la comunidad descentralizada y ganar ingresos pasivos en ADA!

¿Cardano Es Una Buena Inversión?

Cardano es sin duda una de las aplicaciones más prometedoras en el espacio blockchain hoy en día, con sólidos fundamentos y mucho impulso detrás del proyecto.

Aunque muchos lo promocionan como el asesino de Ethereum, esto es extremadamente improbable. En mi opinión, Cardano forjará su propio nicho dentro del ecosistema global de blockchain, pero no cambiará Ethereum. Si eres alcista en cripto y blockchain en general, entonces tiene mucho sentido tener una posición en Cardano. Si posee Ethereum, entonces Cardano es una gran cobertura que probablemente resultará en un aumento neto de las ganancias. Es realmente un ganar-ganar.

Recuerde, esto es solo mi opinión y no consejo financiero. Crypto inversiones son inherentemente riesgoso y no debe invertir dinero que no están dispuestos a perder. Crypto es extremadamente volátil, pero supongo que esa es la razón por la que estás aquí para empezar.

