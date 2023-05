INVERSIÓN MÍNIMA en FOREX! >>Para Empezar a OPERAR>

Up Next

Cada trader necesita encontrar su propia «ventaja», un enfoque especial que les dé una ventaja sobre otros traders. La única manera de saber si tiene una mejor ventaja en acciones o forex es probarlas a las dos. Algunas barreras para el comercio de día de acciones podrían hacer que el comercio de día de forex sea más accesible para los operadores, como el requisito de capital mínimo de comercio de día de patrón, pero eso no hace que un mercado sea «mejor» que el otro.

Más de 6 billones de dólares cambian de manos cada día en el mercado forex. Eso es un total en todas las monedas, no solo en el dólar estadounidense.

Algunos operadores de día solo pueden pasar un par de horas operando en forex, mientras que otros pasarán cuatro o más horas. Sin embargo, eso no incluye el tiempo dedicado a investigar, revisar las operaciones y establecer planes de operaciones.

La regla del 1% es uno de los mejores métodos para mitigar el riesgo comercial. Si su cuenta contiene $1,000, entonces lo máximo que querrá arriesgar en una operación es $10. Si su cuenta tiene $10,000, no debe arriesgar más de $100 por operación en este caso esa sería la inversión máxima en forex para invertir protegiendo su dinero.

Si bien puede usar el apalancamiento para financiar sus operaciones y tener éxito, los riesgos son tan altos que la mejor manera de administrar los riesgos involucrados es no usar el trading basado en el apalancamiento. Asi mismo determine su inversión mínima en forex y el trading

El riesgo comercial, en relación con el dinero que arriesga en una operación y no los riesgos mencionados anteriormente, es la cantidad de capital que podría perder. Se determina encontrando la diferencia entre su precio de entrada y el precio al que entra en vigor su orden de stop-loss, multiplicado por el tamaño de la posición y el valor de pip (que se analiza a continuación).

Inversión mínima en forex – Dado que el comercio diurno se trata de operar sobre cambios de precios , la mayor parte del riesgo está en la forma de que los precios no se muevan de la manera en que pensó que podrían ir. Eso sucede a menudo, por lo que los operadores diarios no deben arriesgar más del 1% de su cuenta de forex en una sola operación.

Las cantidades establecidas no le ayudan a comprender la cantidad mínima requerida para sus deseos comerciales, circunstancias de la vida o tolerancia al riesgo. Debe comprender los riesgos involucrados en el comercio de divisas y saber cómo mitigarlos.

