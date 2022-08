4 IDEAS Comprobadas Para GANAR DIENERO por INTERNET

By

En estos tiempos, arriesgar no es la mejor de las opciones. Por ello, en este artículo, verás solo aquellas ideas comprobadas que han ayudado a muchas personas a ganar dinero a través del Internet. ¡Sigue leyendo!

Marketing de afiliación

¿Por qué no montar una página web y cobrar por publicidad? Aunque no lo creas, este es uno de los trabajos más rentables de hoy en día. Bloggers que empezaron con un sitio web como un simple pasatiempo, ahora generan miles de soles mensuales gracias al marketing de afiliación, una herramienta de marketing que se encarga de hacerle publicidad a otras marcas a través de sus propios sitios web.

Eso sí, solo obtendrás ingresos si es que logras resultados. Es decir, si la empresa a la que estás ayudando recibe ventas gracias a ti, te pagará por ello. Pero, ¡tranquilo! Si tu blog es bueno y recibe muchas visitas, todo será más fácil. Si esta idea te interesa, una buena recomendación a tomar en cuenta es capacitarte en SEO.

Cursos virtuales

Esta idea es bastante old school. ¿Recuerdas a ese profe de matemática al que le pagabas por ayudarte a pasar un examen? Si tenías suerte, a la primera entendías y pagabas solo por unas horas. Si no, una buena cantidad de dinero estaba destinada a ese profesor que, si bien te ayudaba a rendir un buen examen, hacía su mes contigo. Este tipo de labores siempre han servido a aquellos que querían llevarse un dinero extra aparte de su trabajo normal. Aunque, en ciertos casos, con una gran demanda de alumnos, se volvía un trabajo regular.

Ahora, gracias a la conectividad, puedes tener a muchísimos alumnos al mismo tiempo y de todas partes del mundo. Además, no tendrás que gastar en pasaje hasta trasladarte a un lugar en específico para dictar. En estos tiempos, puedes hacerlo desde la comodidad de tu hogar y esperar que el Internet haga su magia. Si eres bueno en alguna materia en particular, aprovecha esta herramienta tecnológica y recibe dinero por tu trabajo. Siempre ha funcionado, aun en tiempos pasados. ¿Crees que hoy no convendría hacerlo? ¡Por supuesto que sí!

Tienda online

Esta es otra de las ideas comprobadas para ganar dinero por Internet. Y es que, cada vez, son más las personas que prefieren abrir una tienda online que física. Abrir una tienda física puede ser bastante emocionante y, por supuesto, te da otro tipo de experiencia. Sin embargo, muchos emprendedores opinan que puede llegar a ser una pesadilla, sobre todo si tienes que pagar alquiler (cada vez son más altos) y por todos los papeles que tienes que llenar al inicio. La inversión, sin duda, es bastante grande.

Por supuesto, una tienda online también tiene sus requisitos, pero estos no son tan complejos como los de una tienda física. Aquí, todo es más fácil y gestionable. Además, te brinda una flexibilidad única gracias a toda la información que puedes obtener: gustos de tus clientes, quiénes son tus potenciales clientes, cómo descubrieron tu negocio, entre otros datos realmente importantes para generar mejores estrategias.

Juegos

Esta puede ser la idea más divertida y, a la vez, más controversial de esta lista. ¿Ganar dinero a través de juegos? La verdad es que no suena tan extraño si te pones a pensar en aquellos personajes que ganan muchísimo dinero siendo influencers, tiktokers u otros denominativos que, hoy en día, están ganando mayor popularidad. Su trabajo: grabar videos de su día a día, bailar, hacer parodias o, incluso, no hacer nada (como el tiktoker Khaby Lame).

Pero, ¿cómo ganar a través de los juegos? Si usas una tarjeta Visa en tu vida diaria, te alegrará saber que tienes acceso a los mejores casinos online. LeoVegas, uno de los mejores casinos online con Visa para este año, recomendado por VSO, te regala 20 mil soles + 20 giros gratis como bono de bienvenida. Los grandes bonos son posibles cuando los reclamas con tu tarjeta Visa. El programa VIP es otra gran ventaja de esta página de máquinas tragamonedas. De hecho, la mayoría de los casinos con Visa son también casinos con MasterCard.

