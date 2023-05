Ganar DINERO desde CASA por INTERNET 28 FORMAS$◀︎ll

By

Ganar dinero desde casa por internet. Desde el póquer en línea hasta la venta de su colección de Beanie Babies, hay muchas ideas populares para hacerse rico rápidamente y hacer dinero que siempre aparecen. ¿Funcionan? En realidad no. ¿Ganarás dinero haciéndolo? Maaaybe. Al menos entonces es un cheque de pago garantizado. Pero Probablemente Ganaras más Dinero con tu trabajo de 9 a 5.

La verdad es que hay formas reales de ganar dinero en línea: millones de personas lo hacen todos los días. Desde nómadas digitales independientes hasta expertos en marketing y emprendedores en ascenso, hay muchas ideas de negocios que puede probar en casa con su computadora portátil y una sólida conexión a Internet. Así que analicemos cómo ganar dinero en línea… de la manera real.

Ganar dinero desde casa por internet: 28 formas

Iniciar envío directo

Ganar dinero desde casa por internet: Comencemos nuestra lista con una de las formas más populares de ganar dinero en línea. Según Google Trends, la popularidad del dropshipping está creciendo rápidamente, destacando su viabilidad como una forma de ganar dinero en línea.

Con historias de éxito sobre cómo un emprendedor ganó $6,667 en ocho semanas o cómo el dueño de una tienda ganó seis cifras vendiendo solo un producto, hay muchas pruebas de que El Dropshipping es una Forma Real de Ganar Dinero en Línea.

En caso de que no sepa qué es el dropshipping: el dropshipping es un modelo de negocio en el que vende un producto a un cliente, pero el proveedor almacena, empaqueta y envía el producto a sus clientes en su nombre. Con el envío directo de Shopify, tienes acceso a millones de productos que puedes agregar a tu tienda.

Algunas aplicaciones de dropshipping de Shopify te permiten elegir a mano las imágenes de tus productos, editar las descripciones de los artículos y darle a tu negocio un ambiente personalizado, para que a la gente le encante comprarte.

Ganar dinero desde casa por internet

La Mejor Manera de Ganar Dinero en Línea Dropshipping. La mayoría de los empresarios se han centrado en algunas estrategias de marketing: publicar anuncios en Facebook, hacer que personas influyentes promocionen sus productos y enviar Mensajes directos (DM) a clientes potenciales en las redes sociales.

PD: si desea crear su primera tienda de dropshipping,no se pierda nuestro curso Dropshipping 101.

Pruebe la impresión bajo demanda

Ganar dinero desde casa por internet: La impresión bajo demanda también está demostrando ser una opción popular. Los diseñadores gráficos están recurriendo al modelo de negocio para vender sus diseños en ropa y otros productos para monetizar mejor su arte. Con sus diseños únicos, pueden crear una marca consistente y establecida para su negocio.

La impresión a pedido es similar al dropshipping en el sentido de que no necesita llevar inventario o enviar productos a los clientes usted mismo. Sin embargo, hay dos pequeñas diferencias. Primero, puede agregar etiquetas de marca en los paquetes, lo cual es excelente para el reconocimiento de la marca.

Pero tienes grandes proveedores en Estados Unidos, Canadá o Europa como Printf o Sprintf para comenzar de inmediato y alcanzar tu sueño de crear tu propia línea de ropa. En segundo lugar, los costos de envío son bastante caros, lo que dificulta la creación de un negocio sostenible a menos que cobre precios más altos o venda cantidades más altas.

Ganar dinero desde casa por internet

La mejor manera de ganar dinero con su negocio de impresión bajo demanda? Canales de marketing gratuitos. Su mejor apuesta sería la de promover sus productos de forma gratuita en Instagram, Pinterest, o con Instagram influenciadores que convertir sus audiencias bien.

Puede obtener una descripción general completa de la impresión a pedido frente al dropshipping viéndonos entrar en un debate saludable con Wholesale Ted sobre los pros y los contras de cada modelo de negocio.

Ganar dinero con el marketing de afiliación

Ganar Dinero desde Casa por Internet: El marketing de afiliación es una de las formas más populares de ganar dinero en línea. A lo largo de los años, su popularidad ha aumentado y disminuido, pero sigue demostrando ser una forma estable de ganar dinero en línea. La mejor parte del marketing de afiliación es que puede ser afiliado de casi cualquier empresa, desde Shopify hasta Amazon, Uber y FabFitFun.

El marketing de afiliación le permite ganarse la vida promocionando otras marcas. Si eres un experto en marketing, puedes ganar una comisión de las ventas promocionando productos minoristas, software, aplicaciones y más. Si bien ganar una comisión puede parecer pequeño, tenga en cuenta que puede ser afiliado de varias marcas e incluir varios enlaces de afiliados en una sola publicación de blog.

Si realmente desea ganar dinero en línea haciendo marketing de afiliación, su mejor opción es centrarse en el marketing de contenidos. Al crear un blog con varias páginas de contenido de alta calidad, esencialmente crea un activo que puede llamar suyo. La mejor parte de centrarse en el marketing de contenidos es que si un programa de afiliados se cierra, puede cambiar el enlace de afiliado a un competidor sin afectar negativamente sus ingresos secundarios.

Crear un canal de YouTube

Ganar Dinero desde Casa por Internet: Si otros pueden ganar dinero con YouTube, tú también puedes. El YouTuber mejor pagado es Ryan, de 7 años, que revisa juguetes en su canal de YouTube, lo que le valió 22 millones de dólares en 2018.

Otro que gana mucho es Jeffree Star, que ha ganado más de $18 millones en YouTube y tiene una marca de cosméticos que vende alrededor de $100 millones en productos anualmente. Su fama en YouTube (y Myspace) lo ayudó a usar su influencia para ganar dinero en línea más allá de sus ganancias en YouTube.

Ganar dinero desde casa por internet

Tu canal de YouTube debe centrarse en un solo nicho para que puedas crear una audiencia sólida y leal. Por ejemplo, puedes crear tutoriales de maquillaje, transmitir videojuegos, revisar productos, enseñar habilidades, crear videos de bromas o cualquier otra cosa para la que creas que habría una audiencia.

El secreto para ganar dinero en YouTube es crear contenido que la gente quiera que eduque o entretenga. Puedes usar un titular ingenioso para atraer a las personas a mirar, o puedes usar palabras clave optimizadas para la búsqueda de YouTube. Una vez que hayas alcanzado el hito de los 1000 suscriptores, puedes monetizar oficialmente tu canal con anuncios de YouTube.

Conviértete en un influencer

Ganar dinero desde casa por internet: La creación de una marca personal también puede ayudarlo a ganar dinero en línea. ¿Sabías que en 2019, Cristiano Ronaldo ganó $975,000 por cada publicación patrocinada de Instagram, lo que lo convirtió en el influencer mejor pagado? Si bien puede parecer que las estrellas de la realidad, los cantantes y los atletas son los mayores influencers, tenga en cuenta que incluso los influencers de menor escala pueden ganar más dinero hoy que hace unos años

Para convertirte en un influencer, necesitas construir un seguimiento saludable. Las plataformas más fáciles para hacerlo: YouTube e Instagram. Algunos de los mayores influencers no famosos a menudo obtuvieron su primera muestra de exposición en estas plataformas. Instagram es una plataforma de redes sociales que te permite crear una gran audiencia en Instagram.

Para ganar dinero como influencer, puedes cobrar por publicaciones patrocinadas, charlas, crear tu propia tienda en línea y vender productos, agregar enlaces de afiliados en tu biografía, vender tus fotos, vender anuncios en tu propio podcast, recibir pagos como embajador de marca, crear un libro, recibir pagos por aparecer en eventos y más.

Crear un curso en línea

Ganar dinero desde casa por internet: Compartir conocimientos es una de las mejores maneras de ganar dinero en línea. Si eres un experto en un tema, puedes monetizar tus conocimientos creando cursos en línea. Puedes vender tu curso en Udemy o, si ya tienes tu propia audiencia, en tu propio sitio web. Algunos empresarios ganan hasta $5,000 por mes con cursos en línea.

Para crear un curso popular y exitoso, lo mejor es ver otros cursos sobre su tema. Luego, mira las reseñas. ¿Cuáles son los aspectos que la gente alaba y cuáles son las cosas que la gente odia? ¿Cómo puedes crear algo mejor que lo que ya se ha creado? Concéntrese en crear contenido que resuelva las quejas más grandes al tiempo que emula los aspectos positivos de los que las personas se entusiasman.

La plataforma en la que vendas tu curso determinará la mejor manera de ganar dinero. Si vendes tu curso en Udemy, no tienes que hacer mucho para promocionarlo. Casi puedes configurarlo y olvidarlo. Tal vez promocionarlo en algunos blogs o en su propio sitio web. Sin embargo, si el curso está alojado en su propio sitio web, es posible que desee publicar anuncios para promocionarlo. También puede crear una lista de correo electrónico para que pueda continuar promocionando cursos futuros a esa misma audiencia.

Ganar dinero desde casa por internet

Publicar un ebook

Ganar dinero desde casa por internet: Con Amazon KDP, nunca ha sido tan fácil publicar un libro electrónico. Todo lo que necesita hacer es escribir el libro electrónico, formatearlo, crear una portada de libro electrónico, publicarlo y promocionarlo. En 2013, creé varios libros electrónicos en Amazon (eliminé todos menos uno), y aunque no me hizo rico, todavía gano algo de dinero con él.

Puede optar por contratar a un escritor para su libro electrónico, un diseñador gráfico para diseñar la portada o un profesional independiente para formatear el libro electrónico para ayudarlo a minimizar el trabajo que necesita realizar. Es mejor si se enfoca en palabras clave basadas en búsquedas populares en Amazon. A menudo uso la Herramienta de palabras clave, que te permite encontrar las palabras que la gente usa mientras busca para que puedas crear tu título a su alrededor.

Para ganar dinero vendiendo libros electrónicos en línea, puede comercializarlo de varias maneras. Puede regalar su libro electrónico de forma gratuita durante unos días. Esto te ayuda a tener una clasificación alta en los resultados de búsqueda durante algún tiempo y a obtener algunas reseñas, lo que te ayuda a tener una mejor clasificación para los anuncios pagados. Además, me gusta crear gráficos personalizados en Pinterest que coincidan con el» estilo de Pinterest » en lugar de simplemente colocar la portada del libro electrónico como un pin. Esto me ha ayudado a obtener algunos clics en mi libro electrónico de Pinterest.

Iniciar un blog

Ganar dinero desde casa por internet: Los blogs son uno de los métodos más antiguos para ganar dinero en línea. Las personas que aman escribir tienden a comenzar blogs con un enfoque de nicho. Por ejemplo, un blog sobre dilación, automóviles, dropshipping, juguetes, etc., a menudo es un enfoque lo suficientemente estrecho como para que pueda construir un seguimiento leal, pero lo suficientemente grande como para que pueda cubrir mucho terreno.

Puede iniciar un blog en varias plataformas, desde Shopify (elimine la función de pago, para que no tenga que pagar una suscripción a medida que lo crea) hasta WordPress. Cuando comiences tu blog, concéntrate en palabras clave muy específicas con un enfoque estricto y continúa expandiéndote a otras categorías pero relevantes a medida que creces y dominas nuevos espacios. Esto te permitirá construir un blog masivo con el tiempo. Recuerde que el diseño también es importante para causar una buena primera impresión en los visitantes. Aquí hay 20 inspiraciones de diseño de blogs para ayudarlo a lanzar su blog.

Ganar dinero desde casa por internet

Hay varias formas de ganar dinero blogueando. Puede agregar enlaces de afiliados en sus publicaciones (no olvide un descargo de responsabilidad). Puede monetizar con AdSense colocando anuncios estratégicamente en su sitio web. Las publicaciones patrocinadas pueden ayudarlo a ganar dinero con marcas específicas; esto es popular entre los bloggers de reseñas. Los bloggers también pueden vender productos digitales o físicos en su sitio web. También puede usarlo para desarrollar autoridad para que eventualmente pueda obtener conciertos para hablar, acuerdos de televisión o grandes contratos de los clientes.

Considera el trabajo independiente

Ganar dinero desde casa por internet: La forma más fácil de ganar dinero en línea es tomar su trabajo actual en su rol de 9 a 5 y hacerlo en línea. Por ejemplo, si eres escritor, asistente administrativo, diseñador gráfico, profesor, desarrollador, etc., puede comercializar estas habilidades y Encontrar Clientes en línea que estén dispuestos a pagarle por ellas.

También hay una lista interminable de sitios web para cada sector de trabajos independientes. Por ejemplo, los escritores independientes pueden solicitar trabajos en tableros de trabajo de redacción en línea específicos, pero también en sitios web independientes generales como Fiverr, Freelancer, Upwork y todos los demás. Si descubres que tu trabajo no tiene fuentes directas de ingresos para hacer dinero en línea, puedes buscar otras habilidades transferibles que puedas tener.

Para ganar dinero en línea como profesional independiente, debe comenzar por crear una cartera sólida. Eso puede significar hacer un trabajo gratuito con algunas marcas de nivel medio de renombre para comenzar. Una vez que obtenga una cartera sólida, puede comenzar a llegar a grandes clientes potenciales para ganar más dinero en línea. Recuerde, el trabajo independiente es un juego de números: cuantos más correos electrónicos y solicitudes personalizados complete, más probabilidades tendrá de recibir una respuesta.

Crear una app

Ganar dinero desde casa por internet: Si no eres un desarrollador, probablemente estés viendo esta idea para hacer dinero y te sientas un poco atascado. Afortunadamente, hay una manera de hacer una aplicación que no requiere ninguna habilidad de programación.

En estos días, los especialistas en marketing utilizan plataformas independientes para encontrar desarrolladores asequibles que creen aplicaciones para ellos.

Cuando se trata de ganar dinero con su aplicación, su mejor opción será agregarla a Google Play y App Store. Y si bien puede parecer contradictorio, tener una aplicación gratuita puede ayudarlo a hacer más que una aplicación paga. Con una aplicación gratuita, puede agregar anuncios o funciones premium para ayudarlo a ganar dinero. Dado que la aplicación gratuita atraerá a un mayor volumen de personas, le resultará más fácil venderles más.

Conviértete en escritor

Ganar dinero desde casa por internet: Con un creciente interés en el marketing de contenidos, más marcas buscan grandes escritores para crear contenido. El secreto para tener éxito como escritor es ser un experto en un nicho. Muchos escritores intentan ser generalistas, escribiendo para una amplia gama de categorías, desde alimentos hasta tecnología. Sin embargo, tener un enfoque de nicho como escritor le permite escribir mejor contenido.

Ganar dinero desde casa por internet

Cuando tienes experiencia en el nicho, puedes agregar una perspectiva diferente a un contenido. Eso significa que no solo estás diciendo lo mismo que cualquier otro artículo en línea. Y eso es lo que las marcas realmente quieren pagar: sus pensamientos, experiencias e información privilegiada en su nicho.

Si alguien pide una muestra de redacción de marketing, envíele muestras de redacción de marketing. No envíe un artículo de finanzas. O una de fitness. Es difícil para un gerente de contratación saber qué tan bien comprende la industria del nicho si no puede ver una muestra de escritura relevante. Solicite oportunidades que se adapten a sus habilidades y experiencia. Además, Si su Presentación no tiene una lista de enlaces a muestras de escritura, se ignorará.

Puedes ganar dinero en línea en sitios como estos:

Problogger

Craigslist

Blogging Profesional

Escritura Independiente

Bistró de Medios

Trabajos de Flex

Ser un Blogger Independiente

Crear conciertos paralelos

Ganar dinero desde casa por internet: Los conciertos paralelos pueden ayudarlo a ganar dinero en línea mientras mantiene su trabajo de tiempo completo. Si está buscando ganar un par de cientos de dólares adicionales por mes, esta es una gran idea. El trabajo no siempre dura a largo plazo, pero puede.

Usa plataformas como Fiverr para crear conciertos. Cuando eres nuevo en Fiverr, querrás enfocarte en ofrecer un precio bajo para que puedas obtener tu primera revisión. Te recomiendo que un amigo compre tu concierto para que deje tu primera reseña y puedas comenzar más rápido. Trate al amigo como a un cliente y entregue un producto terminado que pueda presentar en la plataforma en su cartera.

Lo que pasa con Fiverr es que también es un juego de números. Si miras a los principales usuarios de Fiverr, verás que tienen varios conciertos disponibles. Cuantos más conciertos tengas, más probabilidades tendrás de que te encuentren.

Gana dinero con Fiverrisi no quieres que te paguen los precios de Fiverr, puedes recurrir a plataformas como FlexJobs para encontrar conciertos paralelos. En su sección de empleos, puede buscar oportunidades de contrato o teletrabajo. Lo bueno de las oportunidades de teletrabajo en FlexJobs es que puedes solicitarlas en cualquier ciudad del mundo.

FlexJobs tiene una variedad de trabajos paralelos de escritura, negocios, diseño, contabilidad y más. Entonces, si sus talentos no coinciden con nada más en esta lista de ideas para hacer dinero, es posible que desee probar un trabajo paralelo de FlexJobs y comenzar a ganar dinero en línea.

Aplícate a múltiples oportunidades para conseguir algunos pequeños conciertos paralelos.

Hacer trabajo de traducción

Ganar dinero desde casa por internet: Si necesita ganar dinero ahora, el trabajo de traducción es un nicho bastante desatendido. Necesitarás dominar al menos dos idiomas para hacer esto con éxito. Entonces, si eres bilingüe o te especializas en un idioma popular en la escuela, esta puede ser una gran idea para ganar dinero para que pruebes.

Ganar dinero desde casa por internet

Deberá mostrar una prueba de su capacidad para traducir. Si tienes un título en idiomas o experiencia en la traducción de textos, asegúrate de mostrar muestras de tu portafolio. La mayoría de las empresas requieren una prueba de traducción. Tenga en cuenta que debe dominar los idiomas para los que solicita ser traductor. Así que no puedes usar herramientas de traducción.

Los sitios web donde puedes ganar dinero en línea incluyen:

Trabajo ascendente

Personas Por Hora

SDL

Gengo

Pro Traducción

Base de Traductores

Vende tus cosas

Ganar dinero desde casa por internet: Cuando estás desesperado por ganar dinero ahora, a veces la única opción es vender tus cosas. Si está desempleado y tiene dificultades para encontrar un trabajo, vender sus posesiones es una excelente manera de ganar dinero rápidamente. Puede ganar dinero en línea utilizando los enlaces a continuación, o puede dirigirse a una casa de empeño. Tenga en cuenta los costos de envío asociados con la venta en línea. Asegúrate de cobrarle al comprador por ello si envías productos a nivel internacional.

La mayoría de la gente piensa inmediatamente en vender su basura como libros, DVD y CD. Pero la mayoría de la gente no quiere comprar esas cosas. Es 2021 – ¿de verdad vas a comprar un CD? Probablemente no. Así que no pierdas el tiempo tratando de venderlo.

Ganar dinero desde casa por internet

Cuando piense en cómo ganar dinero rápidamente, concéntrese en artículos de valor como computadoras portátiles, televisores, teléfonos, muebles, bolsos de diseñador o ropa. Intenta vender los mismos artículos en varias plataformas. Facebook Instagram Por ejemplo, puedes intentar vender tu producto en grupos de Facebook e Instagram en lugar de solo en uno de ellos. Si vendes tus cosas en todas partes, existe la posibilidad de que alguien las encuentre.

Asegúrate de tomar fotos increíbles y editarlas. Un minorista en línea no carga imágenes tal cual. Contratan a un fotógrafo para tomar excelentes fotos. Se mejoran las imágenes. El fondo a menudo se elimina. Acércate a la publicación de tu producto como un minorista en línea.

Evite tomar fotografías de los productos en las mesas. Si un producto está sobre una mesa, quita el fondo para que quede blanco. Si no posee un equipo de fotografía de alta gama, puede considerar tomar este curso en línea de fotografía de productos para aprender a tomar fotos de productos impresionantes sin el equipo elegante.

Una vez que hayas descubierto cosas para vender en línea, comienza tu propia tienda en línea usando Shopify. Ha demostrado que tiene lo que se necesita para ser un minorista en línea. Entonces, ahora puedes comenzar a ganar dinero desde casa.

Convertirse en un tutor en línea

Ganar dinero desde casa por internet: Puedes ganar mucho dinero en línea y elegir tus propias horas al ser un tutor en línea. Según Studenomics, Bohdan ganó $2100 con la tutoría. Lo interesante es que construyó su base de clientes a través del boca a boca, la visibilidad y las excelentes tarifas grupales.

Si bien las ciencias y las matemáticas a menudo tienen una gran demanda de puestos de tutoría, también encontrarás que el inglés es popular entre el público internacional. Si eres un experto en un tema, la tutoría puede ser la plataforma adecuada para que ganes dinero rápido.

Ganar dinero desde casa por internet

Tener un título o experiencia en un idioma es esencial para este tipo de trabajo, por lo que debe mostrar su título, un promedio de calificaciones alto en un curso u otra prueba de que está calificado para ser tutor de ese tema. Si tienes un título en enseñanza, es más probable que consigas un puesto de tutoría.

Si ha hablado en una conferencia o evento sobre el tema, también podría ser considerado para un puesto de tutoría, enseñanza o tutoría en línea. Concéntrese en la tutoría en su campo de especialización. Si no eres el mejor, probablemente no debería estar tutoría sobre ese tema concreto.

Puedes encontrar trabajos de tutoría en línea en plataformas como estas:

Tutor Me

Tutores de Inglés

Tutor.com

Sip

Cambly

Conduce tu coche

Ganar dinero desde casa por internet: Si tienes un automóvil, puedes ganar algo de dinero extra como conductor de Uber o repartidor. Si no tiene automóvil, puede ser un repartidor que usa su bicicleta o ciclomotor. Los conductores de Uber que buscan ganar aún más dinero con su automóvil pueden convertir su automóvil en un anuncio utilizando medios gratuitos para automóviles.

Ganar dinero desde casa por internet

Su automóvil estará envuelto con una calcomanía de vinilo extraíble. También ha habido casos de conductores de Uber que venden productos en sus automóviles. Como conductor, a menudo comenzará a hablar sobre lo que usted y su pasajero hacen para ganarse la vida.

cómo ganar dinero con Uber ¿Quieres saber cómo ganar dinero rápido conduciendo Uber? Si tienes tu propio negocio paralelo, puedes mostrar tus productos a tus pasajeros si están interesados. Sin embargo, no todos lo serán. Sin embargo, si alguien expresa interés en sus productos, puede tener productos a la venta debajo del asiento del conductor para que un pasajero los examine. Si los clientes no tienen el efectivo, puedes pedirles que paguen su costo con la función de propinas de Uber.

Conviértete en asistente virtual

Ganar dinero desde casa por internet: Con tantos emprendedores construyendo negocios, la demanda de asistentes virtuales aumenta casi a diario. Como asistente virtual, realizarás una variedad de tareas. La redacción, el procesamiento de pedidos, la contabilidad, las redes sociales y la atención al cliente son solo algunas de las tareas que se le pueden pedir como asistente virtual.

Puedes ganar dinero en línea en sitios web como Virtual Assistant Jobs, Indeed o Upwork. Muchos asistentes virtuales también han encontrado formas de ganar dinero en línea al comunicarse con marcas y empresarios, preguntándoles si están interesados en contratar un asistente virtual. Al usar una combinación de solicitudes de publicación de empleo y divulgación, es más probable que gane dinero rápidamente. Desarrolle una presencia activa en las redes sociales en Twitter y LinkedIn para ayudarlo a encontrar nuevos clientes.

Conviértete en un streamer de twitch

Ganar dinero desde casa por internet: La transmisión de Twitch se está volviendo cada vez más popular. Si bien comenzó como una plataforma de juegos, está evolucionando rápidamente para incluir otros tipos de contenido. Para ganar dinero rápido en Twitch, necesitarás aumentar tus seguidores. Si eres constante, la transmisión en Twitch puede ayudarte a crear una audiencia considerable rápidamente.

Necesitarás encontrar un juego o canal popular que no sea demasiado competitivo para que las personas puedan encontrar fácilmente tu contenido. Para ganar dinero en línea con la transmisión, deberá tener un estilo coherente para su canal: ¿será divertido, educativo o entretenido? Participar en la función de chat en Twitch es otra forma de aumentar tus seguidores. Querrás comunicarte en chats populares. Sin embargo, también querrás interactuar con las personas que chatean en tus transmisiones.

Hay cinco formas de monetizar tu canal de Twitch: venta de productos, patrocinios de marca, donaciones de fans, suscripciones y anuncios de Twitch. Como streamer de Twitch, querrás centrarte en aprovechar los cinco métodos de monetización para garantizar las mayores ganancias financieras. Podrías ganar más en Twitch que en YouTube, lo que lo convierte en una de las mejores ideas para ganar dinero para los creadores de videos.

Invertir en acciones

Ganar dinero desde casa por internet: También puede ganar dinero rápido invirtiendo en acciones. Si no es un experto en elegir acciones, es posible que desee omitir esta idea para ganar dinero. Si bien puede tener una de las recompensas más altas, también puede resultar en pérdida de dinero si no tiene experiencia. Si actualmente tiene un trabajo de 9 a 5, consulte los programas financieros de su empresa.

¿Le permiten invertir en acciones de la empresa? Si es así, apúntate. Al menos con un programa de acciones de la empresa, usted tiene cierta influencia en el éxito de la empresa como empleado. Si su empresa tiene un programa de igualación de RRSP, también puede inscribirse en él si su objetivo es ahorrar para la jubilación o el pago inicial de su primera vivienda.

Vende tu fotografía

Ganar dinero desde casa por internet

Ganar dinero desde casa por internet: Ya sea que sea un fotógrafo profesional o simplemente le encante tomar excelentes fotografías, puede monetizar su fotografía de varias maneras. Puedes ganar dinero rápido publicando tus servicios de fotografía en grupos locales de Facebook para tu comunidad.

Si está buscando más exposición, puede usar un sitio como Burst. Sin embargo, si está buscando monetizar la fotografía de su teléfono rápidamente, puede usar Foap. Obtén más consejos para la fotografía de productos que te ayudarán a empezar a ganar dinero con la fotografía.

Vende tu ropa online

Ganar dinero desde casa por internet: Es probable que tenga ropa que no haya usado en el último año. Y no tienes la intención de volver a usarlos nunca más. En lugar de dejar que ocupen espacio en su armario, ¿por qué no ganar dinero con ellos?

Ya sea que venda su ropa, bolsos o zapatos, hay bastantes sitios web que le permiten vender sus artículos de moda usados. Poshmark, Refashioner, TheRealReal, thredUP y Tradesy son algunos de los sitios en línea donde puede vender su ropa usada.

Puede ganar dinero en línea vendiendo en varias plataformas diferentes. Si quieres vender artículos en persona, puedes usar los grupos de compra y venta de Facebook de tu comunidad para encontrar personas en línea y vender los artículos en persona. Personalmente, he vendido en estos grupos antes y sé que funcionan.

Conviértete en un couponer extremo

Ganar dinero desde casa por internet: Cuando el dinero es escaso, el uso de cupones puede ayudarlo a ahorrar algunos dólares. Sin embargo, con el Código de cupón de los sitios web, también puede ayudarlo a ganar dinero en línea. Dichos sitios web ofrecen un programa de pago para compartir en el que recibirá un porcentaje de las ventas de los cupones que comparta en su plataforma. Deberás agregar cupones que aún no se hayan compartido. A cambio, ganarás una comisión del 2-3%.

Es como el marketing de afiliación, en el que compartes enlaces de referencia y obtienes una comisión cuando alguien compra a través de tu enlace. Se sabe que las compañías de cupones pagan a sus afiliados con regularidad, por lo que es una forma legítima de ganar dinero en línea. Coupon Chief ya ha pagado más de $1.4 millones en comisiones.

Vender dominios

Ganar dinero desde casa por internet: Si compra regularmente nombres de dominio pero no los usa, siempre puede intentar venderlos con fines de lucro. Sin embargo, vender dominios es ultra competitivo. Si tienes un dominio. com de una palabra, tendrás más posibilidades de vender. Las palabras que tienen un alto volumen de búsqueda también se venden bien.

Además, los dominios que están en tendencia en ese momento tienen más posibilidades de venderse. Por ejemplo, hace un año, los dominios de fidget spinner eran más fáciles de vender que ahora. Puedes buscar nombres de dominio disponibles y comprar un dominio personalizado a través de la plataforma de registro de dominios de Shopify.

Puedes vender tus dominios en la Subasta de dominios de GoDaddy. Revisa los dominios con las pujas más altas para ver qué tipo de dominios se venden bien. Te ayudará a saber si vale la pena vender o no tus dominios y cuánto dinero puedes ganar vendiéndolos.

Vende tus diseños online

Ganar dinero desde casa por internet: El diseño gráfico es una habilidad increíble que puedes monetizar de varias maneras. Puede seguir la ruta de impresión bajo demanda y vender sus diseños en sus propios productos personalizados. Alternativamente, puede presentar sus diseños en una plataforma de crowdsource como 99 Designs. Puede crear sus propios gráficos, plantillas y más y venderlos en mercados como GraphicRiver o Creative Market. O puede recoger algunos clientes y trabajar como artista gráfico independiente.

Revise sitios web, aplicaciones y software

Ganar dinero desde casa por internet

Ganar dinero desde casa por internet: Si te apasiona la experiencia del usuario, las pruebas de usuario pagan a los revisores $10 para que brinden comentarios a otros empresarios sobre sus sitios web y aplicaciones. Esa es una forma rápida de ganar dinero en línea. Se le dará un conjunto de preguntas que debe responder mientras navega por su sitio web.

A través de un video, comunicarás tus ideas y comentarios al emprendedor mientras navegas por su sitio web o aplicación. Tu video tiene solo 20 minutos de duración, por lo que si haces tres videos por hora, ganarás $30. Puede ser bastante competitivo, por lo que debe actuar con rapidez cuando se agrega un nuevo sitio web o aplicación para ser revisado. Aquellos que quieran ganar dinero en línea revisando software pueden usar una herramienta llamada Software Judge.

Consigue un trabajo a tiempo parcial marketing de afiliados te puedes registrar en todas

Ganar dinero desde casa por internet: Cuando has hecho lo que sea necesario para ganar dinero rápido pero luchas por tener un impacto, a veces no te queda más remedio que conseguir un trabajo a tiempo parcial. Muchas de las ideas para hacer dinero en esta lista son excelentes para desarrollar. También pueden tener mucho éxito a largo plazo. Pero si está luchando por ganar dinero lo suficientemente rápido, es posible que deba solicitar un trabajo a tiempo parcial en su campo. Puede buscar trabajos a tiempo parcial en sitios web de bolsas de trabajo como Indeed, Monster o un sitio web de trabajo para su industria.

Ya sea que esté buscando ganar un par de cientos adicionales al mes o hacer crecer una marca exitosa de seis cifras, espero que estas ideas para hacer dinero lo hayan inspirado a tomar medidas. Aprender a ganar dinero rápido o cómo ganar dinero desde casa es una parte importante del éxito, pero la ejecución es lo que te ayuda a ganar dinero ahora.

Conviértete en consultor de tiktok

Ganar dinero desde casa por internet: Una de las nuevas formas más modernas de ganar dinero en línea es convertirse en consultor de TikTok. Las marcas se comunicarán con usted para intercambiar ideas sobre videos, desarrollar biografías atractivas y más. Es la oportunidad perfecta para hacer dinero para los nómadas digitales: puede administrar todo el negocio desde su teléfono inteligente. En comparación con Instagram, TikTok es relativamente nuevo y está sin explotar, por lo que ayudar a las marcas a aumentar el conocimiento de la marca en la aplicación podría hacer fortuna.

Sin embargo, debe tener algunos talentos antes de comenzar a ofrecer consultoría de TikTok a las empresas. Lo más importante es saber cómo crear videos virales que hagan que las personas interactúen con las marcas. Si no tiene la experiencia en esta plataforma, aún puede aprender a crear un contacto asesino tomando este curso de TikTok.

Vender Tarjetas de Felicitación

Ganar dinero desde casa por internet: Si tiene la habilidad de elegir la tarjeta de felicitación perfecta para diferentes ocasiones, esta podría ser una manera fácil de ganar dinero en línea. Sin embargo, no recomiendo que comercialice sus servicios a todos y cada uno, no es una forma inteligente de hacer negocios. En su lugar, puede abrir una marca de tarjetas de felicitación dirigida a un determinado segmento de la población.

Por ejemplo, puede hacer tarjetas de felicitación que se adapten a los ejecutivos de nivel C que desean agradecer a sus Vicepresidentes Principales por tomar decisiones rentables el año pasado. O puede dirigirse a los profesionales de la salud que desean agradecer a sus pacientes por elegir su clínica. Para diseñar las tarjetas, puede utilizar una herramienta gráfica en línea como Photoshop o Canva. Estas herramientas facilitan la creación de tarjetas atractivas que animarán a cualquiera.