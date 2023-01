ESTRATEGIAS del BLACKJACK > El MEJOR METODO ◀︎lll

La estrategia básica tiene un orden de operaciones

Estrategias del blackjack

¿Puedo/debo rendirme?

Si está jugando en un casino que ofrece rendirse (también conocido como rendición tardía o LS), solo tendrá la opción de rendirse en las dos primeras cartas que le repartan. No podrás rendirte si ya has tomado una carta de golpe. Es por eso que rendirse es lo primero en lo que debes pensar cuando juegas tu mano. ¿Puedo/debo dividir?

La segunda decisión más importante es si dividirse o no. Esta solo será una opción cuando tus dos primeras cartas sean un par o si tienes dos cartas con valor de diez (como una jota y un rey). Si la respuesta es NO no puedes o no debes dividir,

¿Puedo/debo duplicar?

Cuando la estrategia básica exige duplicar, ¡es algo realmente bueno! ¡Significa que es probable que ganes la mano! Algunos casinos restringen doblar en ciertas manos, por lo que no siempre es posible, pero debes asegurarte de haberlo descartado antes de continuar. Si la respuesta es NO no puedes o no debes doblar,

¿Debo golpear o debo plantarme?

Lo último en lo que debe pensar cuando se trata de la estrategia básica es si tomar o no otra carta. Si las otras opciones anteriores no son apropiadas para su mano, elegiría pedir o plantarse.

Aquí está toda la estrategias del blackjack básica en 30 frases simples

Estrategias del blackjack

En caso de que no seas un aprendiz visual, estas frases simples pueden ayudarte a memorizar estas reglas. El objetivo de recordar frases es poder ver el total de su mano e inmediatamente recitar la regla en su cabeza, sin tener que ver lo que tiene el crupier. De esa manera, cuando esté en la mesa y mire hacia arriba para ver lo que tiene el crupier, ya sabrá cómo se relaciona con su mano y podrá tomar su decisión en una fracción de segundo. Memorizar estas frases te hará mucho más rápido y tendrás menos errores.

Se rinde

16 se rinde contra el crupier 9 a través de As, de lo contrario, no se rinda (vuelva a los totales duros).

15 se rinde contra el crupier 10, de lo contrario, no se rinda (vuelva a los totales duros).

Divisiones

Siempre divide ases.

Nunca dividas decenas.

Un par de 9 se divide contra el crupier del 2 al 9, excepto el 7, de lo contrario se planta.

Siempre divide 8

Un par de 7 se divide contra el crupier del 2 al 7, de lo contrario pide.

Un par de 6 se divide contra el crupier del 2 al 6, de lo contrario pide.

Un par de 5 se dobla contra el crupier del 2 al 9; de lo contrario, pide.

Un par de 4 se divide contra el crupier 5 y 6, de lo contrario pide.

Un par de 3 se divide contra el crupier del 2 al 7; de lo contrario, pide.

Un par de 2 se divide contra el crupier del 2 al 7, de lo contrario pide.

Totales suaves, un total suave es cualquier mano que tiene un as como una de las dos primeras cartas, el as cuenta como 11 para comenzar.

Soft 20 (A,9) siempre está de pie.

Soft 19 (A,8) dobla contra el crupier 6, de lo contrario, plantarse.

Soft 18 (A,7) se dobla contra el crupier del 2 al 6 y pide carta contra el 9 hasta el As, de lo contrario, plantarse.

Soft 17 (A,6) dobla contra el crupier 3 a 6, de lo contrario pide.

Soft 16 (A,5) dobla contra el crupier 4 a 6, de lo contrario pide.

Soft 15 (A,4) dobla contra el crupier 4 a 6, de lo contrario pide.

Soft 14 (A,3) dobla contra el crupier 5 a 6, de lo contrario pide.

Soft 13 (A,2) dobla contra el crupier 5 a 6, de lo contrario pide.

Totales duros, un total duro es cualquier mano que no comienza con un as, o que se ha repartido un as que solo se puede contar como 1 en lugar de 11.

17 en adelante siempre está de pie.

16 se planta contra el crupier del 2 al 6, de lo contrario, pide.

15 se planta contra el crupier del 2 al 6, de lo contrario, pide.

14 se planta contra el crupier del 2 al 6, de lo contrario, pide.

13 se planta contra el crupier del 2 al 6, de lo contrario, pide.

12 se planta contra el crupier del 4 al 6, de lo contrario, pide.

11 siempre se duplica.

10 se dobla contra el crupier del 2 al 9; de lo contrario, pide.

9 se dobla contra el crupier del 3 al 6; de lo contrario, pide.

8 siempre acierta.