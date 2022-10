ENVIAR DINERO al EXTRANJERO 5 MEJORES FORMAS $$

By

En 2017, personas de Estados Unidos enviaron la friolera de 6 68 mil millones a personas de países de ingresos bajos y medianos, según el Banco Mundial. Eso hace que Estados Unidos sea la principal fuente de «remesas» cruciales a estos países. La mayor parte de este flujo de dinero pasó de los migrantes que trabajan en los Estados Unidos a los miembros de la familia en su país de origen.

El Banco Mundial espera que este año las remesas del mundo desarrollado a los países menos ricos asciendan a 550 mil millones de dólares. Pero hay un problema, dice: los costos de transacción para estas transferencias cruciales promedian el 7%, lo que significa que 38,5 mil millones de dólares se han consumido por las tarifas, que vienen en forma de tarifas explícitas y tipos de cambio desfavorables.

En un nivel más personal, si envía 1 1,000 a casa, podría costarle 7 70. Y eso es dinero que sus familiares o usted podrían usar mejor. El sistema actual en los Estados Unidos para enviar dinero al extranjero tampoco es rápido. La Reserva Federal ha jugado con la posibilidad de crear un sistema de pagos más rápido para ganar eficiencia, pero el progreso en la idea ha sido lento en el mejor de los casos.

Afortunadamente, las startups de fintech (y algunas empresas establecidas) han estado desarrollando plataformas y servicios para hacer que el envío de dinero de un individuo a otro sea más barato y rápido. Pero estos servicios no son de talla única para todos. Dependiendo de si estás enviando dinero a nivel nacional o internacional y a qué país estás enviando, el mejor servicio puede variar. También variará en función de las cuentas bancarias (si las hay) que tengan usted y el destinatario.

Forbes Advisor analizó numerosos servicios de transferencia de dinero para determinar cuál era el mejor para una variedad de categorías. Los ganadores de cada categoría se eligieron en función de criterios que incluían tarifas bajas, accesibilidad, una variedad de métodos de pago y tiempo de entrega.

Ideal para transferencias nacionales de igual a igual y transferencias nacionales de grandes cantidades

PayPal

Has oído hablar de PayPal—y si aún no has creado una cuenta, podría ser el momento. PayPal supera a otras aplicaciones de transferencia de dinero peer-to-peer (P2P) como Venmo y Zelle debido a su accesibilidad y elección de métodos de pago. Los fondos se reciben instantáneamente en la cuenta de PayPal del destinatario y se pueden transferir a su cuenta bancaria al día siguiente.

Otra gran ventaja de PayPal es que si un destinatario no desea vincular su cuenta bancaria, puede usar su saldo de PayPal para gastar dinero, porque la plataforma es aceptada como método de pago en el 75% de los comerciantes en línea. PayPal también tiene más usuarios registrados que Venmo (propiedad de PayPal), una aplicación P2P centrada en las redes sociales que es la mejor para transferencias de dólares más pequeñas.

Las transferencias internacionales de PayPal vienen con tarifas elevadas, por lo que solo es mejor para enviar dinero dentro de los EE.UU. También permite la cantidad de transferencias más grande sin límite de cuánto puede enviar en total (pero las transacciones individuales están limitadas a $10,000).

Cómo funciona: los titulares de cuentas de PayPal pueden enviar dinero a amigos y familiares a través de la aplicación o en línea a través de un navegador web. Los titulares de cuentas pueden enviar dinero a través de una variedad de métodos de pago; los destinatarios también tienen que ser titulares de cuentas de PayPal, pero pueden registrarse de forma gratuita.

Opciones de pago: Cuenta bancaria (sin cargo adicional), tarjetas de crédito y débito (pequeña tarifa para enviar dinero desde estas opciones)

Tarifas: Enviar dinero a nivel nacional a amigos y familiares a través de un saldo de PayPal o una cuenta bancaria vinculada es gratis. El envío a amigos y familiares, también a nivel nacional, a través de una tarjeta de crédito, tarjeta de débito o crédito de PayPal está sujeto a un cargo del 2.9% del monto enviado a través de este método, más una tarifa fija de $0.30. (Las transferencias internacionales están sujetas a tarifas de transacción y financiación, más una tarifa fija para el envío en otras monedas.)

Hora de recibir fondos: Los fondos se reciben instantáneamente en el saldo de PayPal del destinatario y se pueden transferir a su cuenta bancaria al día siguiente.

Límites de transacción: Las cuentas verificadas no tienen límite para el dinero total que se puede enviar, pero están limitadas a hasta 6 60,000 (o a veces $10,000) en una sola transacción.

Lo mejor para transferencias bancarias nacionales rápidas

Zelle

Si necesitas enviar dinero a alguien, pero no te importa la ventaja adicional de poder pagar directamente desde una aplicación (como PayPal), Zelle es una gran herramienta peer-to-peer para transferencias de cuentas bancarias. Las transferencias bancarias de un banco a otro pueden tardar días en procesarse; Zelle, sin embargo, puede completar las transferencias en cuestión de minutos. Más de 5.400 instituciones financieras están ahora en la Red Zelle, lo que significa que un número significativo de personas tiene acceso a transferencias bancarias rápidas y gratuitas. Más de 171 millones de transacciones se llevaron a cabo en Zelle durante el segundo trimestre de 2019, lo que representa transfers 44 mil millones en transferencias.

Cómo funciona: Los bancos y las cooperativas de crédito trabajan directamente con Zelle para ofrecer el servicio. Para usarlo, los clientes tienen que registrarse directamente con Zelle, lo que a menudo se puede hacer desde la aplicación o el sitio web de su propio banco, e inscribir su perfil. Si su banco no está asociado actualmente con Zelle, aún puede usar el servicio a través de sus aplicaciones para Android e iOS (pero el destinatario debe depositar en una institución asociada con Zelle).

Opciones de pago: Solo puede enviar dinero directamente desde su cuenta bancaria con Zelle.

Cargos: $0 para enviar o recibir dinero (Zelle recomienda confirmar con su banco o cooperativa de crédito que no cobra cargos adicionales por usar el servicio.)

Tiempo para recibir fondos: Los destinatarios que ya estén inscritos en Zelle recibirán los fondos en «cuestión de minutos», según la compañía.

Límites de transacción: Depende del banco o cooperativa de crédito del remitente. Los clientes cuyos bancos no se han asociado con Zelle y que utilizan el servicio a través de sus aplicaciones para teléfonos inteligentes, solo pueden enviar 5 500 por semana.

Lo mejor para transferencias de efectivo internacionales rápidas

WorldRemit

Al elegir un servicio para enviar dinero en efectivo a nivel internacional, es importante prestar atención a los tipos de cambio y las tarifas cobradas por el servicio, no todos los servicios cobran la misma cantidad. De hecho, incluso algunos tipos de cambio utilizados difieren de un servicio a otro. WorldRemit tiene algunas de las tarifas de transferencia de efectivo más bajas y ofrece una tasa de cambio mejor que la del competidor Xoom. Actualmente, los usuarios pueden enviar dinero a personas en más de 145 países.

Cómo funciona: Debes tener una cuenta para usar WorldRemit, pero registrarte es gratis.

Opciones de pago: Cuenta bancaria, tarjeta de crédito, débito o prepago, Poli, Interac, Ideal, Soford, Google Pay, Apple Pay, Trustly

Tarifas: Las tarifas de transferencia varían y dependen de a dónde envíe el dinero. Por ejemplo, para entregar Wal 50 a un Walmart en México, habrá una tarifa de 3 3.99.

Tiempo para recibir fondos: La mayoría de las transferencias son instantáneas o casi instantáneas; la entrega a domicilio puede tardar de 24 horas a siete días, dependiendo de la ubicación.

Límites de transacción: Depende del país desde el que envíe el dinero. Si realiza envíos desde EE.UU. con una tarjeta de débito, crédito o prepago, puede enviar 5 5,000 por transacción con un monto máximo de 9 9,000 por 24 horas.

Lo mejor para viajeros del mundo

Si eres una persona que a menudo se despierta en un país y se va a dormir a otro, administrar el dinero a través de las fronteras puede ser difícil. El cambio repetido de dinero en efectivo a una moneda extranjera puede costar mucho en tarifas.

TransferWise, una compañía que se centra en la «banca sin fronteras», hace que administrar dinero en múltiples monedas sea muy fácil. También es posible realizar transferencias de dinero regulares a través de la plataforma sin configurar su cuenta bancaria sin fronteras. (Descargo de responsabilidad: El autor de este artículo tiene una cuenta bancaria TransferWise borderless.)

Cómo funciona: Configurar una cuenta bancaria sin fronteras con TransferWise es gratis y solo requiere un depósito inicial de 2 25. Cada sección de la cuenta bancaria se puede designar para una moneda determinada; por ejemplo, si agrega un saldo en euros, la cuenta bancaria viene con un número SWIFT, como lo haría en Europa; si agrega un saldo en libras esterlinas, ese saldo tendrá un código de clasificación. La cuenta bancaria puede mantener y administrar más de 40 monedas.

La tarjeta de débito vinculada a su cuenta de TransferWise es una MasterCard y los fondos se pueden agregar de varias maneras. La cuenta tiene la capacidad de convertir monedas a través de saldos (por una pequeña tarifa), y retirar efectivo de un cajero automático extranjero es aproximadamente una sexta parte del costo incurrido con otras tarjetas de débito, según la compañía.

Opciones de pago: Débito directo, transferencia bancaria, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, Apple Pay. Las tarifas de las opciones de pago dependen de la moneda a la que se pague o a la que se convierta.

Cargos: cargo mensual de cuenta de 0 0, la conversión de monedas con su tarjeta está sujeta a un cargo de 0.45% a 3%; los retiros en cajeros automáticos de hasta 2 250 por 30 días son gratuitos, cualquier cantidad superior a eso está sujeta a un cargo del 2%.

Tiempo para recibir fondos: El tiempo que se tarda en recibir fondos en la MasterCard depende de cómo se agreguen; algunos están disponibles en cuestión de segundos.

Límites de transacción: No hay límites de cuánto puede recibir y conservar en todas las monedas que no sean USD. Hay un límite de 2 250,000 por transacción al día y un límite de 1 1,000,000 por año.

Si está enviando dinero a una cuenta bancaria en el extranjero y desea enviar directamente en la moneda del país de destino, Remitly es una opción rentable. El servicio también ofrece un tiempo de entrega prometido—y si no se cumple, recuperará su dinero. Una de las principales ventajas de Remitly es su servicio exprés, que tiene una tarifa de 3 3.99, y puede transferir fondos en minutos. Remitly también ofrece un servicio de entrega a domicilio a su destinatario, que toma solo 1-2 días hábiles.

Cómo funciona: Registrarse para obtener una cuenta de Remitly es gratis. Una vez que esté dentro, elija a dónde desea enviar su dinero y cómo; puede enviar en dólares estadounidenses o hacer que lo entreguen en la moneda del país de destino.

Opciones de pago: Cuenta bancaria, tarjeta de crédito, tarjeta de débito.

Tarifas: Las tarifas de transferencia de Remitly dependen de cuánto se envía, de dónde se origina el dinero y a dónde se envía. Por ejemplo, enviar USD a Filipinas, con el destinatario recibiéndolo en la moneda local, no incurrirá en ningún cargo si se transfiere a través de economy, pero eso no significa que sea gratis, ya que los tipos de cambio de Remitly están inflados para que la empresa gane dinero. En comparación, enviar dinero desde los Estados Unidos a Argentina se enfrentará a una tarifa de $0.49. Las tarifas de transferencia exprés también varían según los mismos criterios.

La entrega de pagos en USD también incurrirá en una tarifa, que se basa en la cantidad de dinero enviada. Remitly también cobra una tarifa del 3% al pagar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito comercial.

Tiempo para recibir fondos: Transferencia económica al banco: de 3 a 5 días hábiles; Express: En cuestión de minutos. Las entregas a domicilio están disponibles con un tiempo de entrega que depende de la ubicación en la que se envía. Remitly también tiene socios locales para recogidas en persona; por ejemplo, el dinero enviado a México se puede recoger en ubicaciones locales de Walmart.

Límites de transacciones: Remitly tiene tres niveles de límites de transacciones, y cada nivel adicional requiere información de verificación adicional. El nivel más bajo establece un límite diario de 2 2,999 y el más alto un límite de 1 10,000. Más información sobre los límites de transacciones de Remitly aquí.

Para obtener más información sobre cómo comparar las tarifas para enviar dinero a países específicos, consulte a continuación.

Cómo elegir los mejores servicios para enviar dinero en efectivo a los países en desarrollo

Enviar dinero en efectivo al mundo en desarrollo puede ser difícil de navegar; no todos los servicios de transferencia de dinero están disponibles en todos los países, algunos no cobran tasas de cambio competitivas y encontrar un lugar de recogida de dinero cerca de su destinatario puede ser un desafío.

Enviar dinero al extranjero

Forbes Advisor recomienda usar Monito, un sitio de comparación

Enviar dinero al extranjero: Monito le mostrará la mejor oferta para cada método de entrega y luego le proporcionará otras opciones, al tiempo que incluye cuánto costarán en comparación con el mejor. Dado que los tipos de cambio fluctúan, un servicio diferente podría ser el más rentable en un día dado.

Enviar dinero al extranjero: Al igual que con cualquier transferencia de dinero, tenga en cuenta que algunas son más lentas que otras, por lo que la más barata puede no ser siempre la mejor, dependiendo de la urgencia de su envío.