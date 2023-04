By

¿Cuánto tiempo tarda Bitcoin en dar ganancias garantizadas?: No todos los inversores de Bitcoin piensan tanto no a largo plazo. Teorías como stock-to-flow, que consisten en una apreciación masiva a lo largo de los años, no atraen la atención de estos inversores. En este escenario, surge la pregunta: ¿Cuánto tiempo se tarda en obtener un beneficio con Bitcoin?

Una encuesta reciente de Ecoinometrics reveló que las buenas posibilidades de ganancias con Bitcoin ocurren después de un año de inversión. Sin embargo, aún así, las devoluciones no están garantizadas.

¿Cuánto tarda?

Para los inversores que quieren beneficiarse dentro de un mes de BTC, Ecoinometrics tiene más noticias. Un poco después de comprar Bitcoin, la inversión todavía está fuertemente influenciada por la Aleatoriedad.

El período de un año es donde las posibilidades de ganancias se consideran más altas. La siguiente imagen muestra los datos obtenidos por la empresa de análisis:

Después de dos años, las posibilidades son aún mayores de obtener ganancias con Bitcoin. De esta manera, no es erróneo afirmar que el tiempo mínimo para comenzar a obtener beneficios es de este rango.

Sin embargo, para obtener ganancias garantizadas, la ecoinometría muestra que es necesario esperar un ciclo de reducción a la mitad. Es decir, al comprar BTC y mantener durante cuatro años, las ganancias están garantizadas.

Es importante señalar, en cualquier caso, que este patrón no continuará para siempre. Aunque no es eterno, sin embargo, la empresa afirma que este patrón continuará en el futuro previsible.

¿Por qué tanto tiempo?

Según los datos, el principal factor de crecimiento de Bitcoin es la adopción. Dado que la adopción de BTC toma tiempo, cuanto mayor sea la ventana de inversión, mejor será asegurar los beneficios.

Como puede ver en la tabla a continuación, el número de direcciones que tienen BTC ha aumentado dramáticamente con el paso de la reducción a la mitad.

Además, la econometría todavía cita ejemplos para despertar el optimismo de los inversores a largo plazo. Una de las justificaciones es la entrada de capital institucional, que todavía se encuentra en una etapa temprana.

En este sentido, el valor de mercado de Bitcoin puede dispararse, o eso implica un aumento en su precio. Todavía sobre el valor de mercado, o paralelo entre Bitcoin y oro puede ser visto como otro factor positivo.

El valor total de mercado de BTC sigue siendo muy pequeño en comparación con el valor del oro en el mercado. Además, la diferencia es aún mayor en comparación con el oro «físico».

A modo de comparación, una sola unidad de Bitcoin debería valer casi 3 millones en la cotización actual para igualar el valor de mercado del oro físico.

La compañía concluyó que la reciente es una excelente oportunidad de compra para los inversores a largo plazo. «Es bastante simple: compre Bitcoin ahora y deje que actúe a largo plazo», concluyó Ecoinometrics.