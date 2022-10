Cuánto es lo MÍNIMO para INVERTIR en NETFLIX l▶︎CERO?

Número limitado de acciones alojadas

Sin acceso a las bolsas de valores internacionales

Cómo comprar acciones de Netflix de eToro

Cuanto es lo mínimo para invertir en Netflix: ¿Quiere comprar acciones de Netflix ahora mismo? A continuación, destacamos la guía paso a paso que puede seguir al comprar acciones de Netflix a través de eToro.

Paso 1: busque acciones de Netflix (NFLX)

Cuanto es lo mínimo para invertir en Netflix: eToro ofrece una biblioteca muy extensa de acciones estadounidenses e internacionales, por lo que deberá navegar por el sitio para encontrar Netflix.

Cuanto es lo mínimo para invertir en Netflix

Ingrese ‘NETFLIX’ en el cuadro de búsqueda en la parte superior de la pantalla y haga clic en el resultado correspondiente.

Paso 2: Haga clic en ‘Comerciar’

Cuanto es lo mínimo para invertir en Netflix: Ahora se le mostrarán algunas estadísticas de mercado sobre Netflix. Para continuar con su compra, haga clic en el botón ‘Comerciar’.

Cuanto es lo mínimo para invertir en Netflix

Paso 3: configurar el pedido y comprar acciones de Netflix

Cuanto es lo mínimo para invertir en Netflix: En la ventana emergente de compra/venta que aparece, ingrese las especificaciones comerciales.

Cuanto es lo mínimo para invertir en Netflix

Estos incluyen:

Cantidad: La casilla «cantidad» simplemente se refiere a la cantidad de acciones de Netflix que desea comprar en dólares y centavos. Este NO es el número de acciones individuales que desea comprar. Como tal, si desea invertir $250, ingrese esto en la caja.

Tarifa establecida: Se refiere al precio al que desea que se ejecute su orden de Netflix. Si recién estás comenzando, es mejor dejar esto como una orden de mercado, lo que significa que tomarás el siguiente precio disponible. Si desea que su orden se ejecute a un precio específico, opte por una orden de límite y escriba su punto de entrada preferido.

Stop Loss: Aunque las órdenes de stop-loss no son obligatorias, es mejor que instale una. Esto asegurará que su operación se cierre automáticamente cuando los mercados vayan en su contra. Introduzca el precio que desea cerrar una operación perdedora.

Take Profit: Una vez más, las órdenes de take profit no son obligatorias, pero le permitirán bloquear sus ganancias cuando se alcance un punto de precio específico. Esto asegura que no necesita estar sentado en su computadora para salir de una operación.

Finalmente, haga clic en «Comprar» para completar su pedido.

¿Por qué invertir en Netflix?

Cuanto es lo mínimo para invertir en Netflix: Algunas de las razones por las que debería considerar invertir en las acciones de Netflix incluyen:

Enorme Potencial De Crecimiento

Cuanto es lo mínimo para invertir en Netflix: Aunque las acciones de Netflix han crecido exponencialmente desde su cotización pública en 2002, su potencial al alza sigue siendo prometedor y una gran consideración para sus accionistas actuales y futuros. Aunque la demanda de transmisión de contenido sigue siendo mínima en comparación con los servicios tradicionales de televisión y cable, la brecha se está reduciendo año tras año.

El Número de Suscripciones Sigue Creciendo

Cuanto es lo mínimo para invertir en Netflix: Netflix sigue siendo el jugador dominante en el espacio de transmisión de contenido en línea, lo que es evidente en el número de suscripciones cada vez mayor de la empresa. Esto se sitúa ahora en la friolera de 167 millones de suscriptores a nivel mundial, y se espera que el proveedor agregue otros 7 millones en el primer trimestre de 2020.

Mayor Atención al Contenido Original

Cuanto es lo mínimo para invertir en Netflix: Aunque Netflix se lanzó por primera vez en 1997, no fue hasta 2010 que el proveedor de streaming lanzó su primera película original. Avance rápido a 2020, y su oferta de contenido original de programas de televisión, documentales y películas representa el 40% de toda su biblioteca.

Acerca de las Acciones de Netflix

Historia de la empresa y de las acciones

Cuanto es lo mínimo para invertir en Netflix: Netflix fue fundada en 1997 por Reed Hastings y Marc Randolph. Netflix comenzó como una empresa de alquiler de DVD por correo. Los usuarios podían elegir qué películas querían contratar, y luego Netflix publicaba el DVD directamente en la puerta del cliente. Reconociendo rápidamente que el sector del alquiler de películas estaba cayendo lenta pero seguramente en declive, Hastings y Randolph lanzaron su servicio de transmisión digital.

Cuanto es lo mínimo para invertir en Netflix: Cinco años más tarde, la compañía se hizo pública y cotiza en la bolsa NASDAQ. En ese momento, las acciones de Netflix estaban valoradas en 1 15 por acción. Las mismas acciones alcanzaron un máximo histórico de $411 a mediados de 2018, lo que representa un aumento del 2,600% con respecto a su precio inicial de salida a bolsa.

Cuanto es lo mínimo para invertir en Netflix: La gran mayoría del modelo de negocio de Netflix se centra en su servicio de suscripción. Con el fin de retener a los clientes y atacar a los nuevos suscriptores, la compañía ha aumentado su enfoque en el contenido original. Las series de televisión populares en la plataforma incluyen Stranger Things, Orange Is the New Black y el Castillo de Naipes. Netflix también está involucrado en documentales de vanguardia, haciendo que un asesino sea muy popular entre su base de suscriptores.

Cuanto es lo mínimo para invertir en Netflix

Acciones de Netflix

Cuanto es lo mínimo para invertir en Netflix: Netflix alcanzó su máximo histórico de $411 en julio de 2018. Desde entonces, el precio de sus acciones ha sido algo turbulento. Por ejemplo, durante el mercado bajista a corto plazo del cuarto trimestre de 2018, las acciones de Netflix perdieron cerca del 40% de valor. Las acciones se recuperaron y cerraron el tercer trimestre de 2019 a $375.

Cuanto es lo mínimo para invertir en Netflix: Netflix está operando en un mercado de transmisión de contenido que poco a poco se está sobresaturando. Si tenemos en cuenta el tamaño de sus principales rivales del sector: Apple, Amazon y Disney, la cuota de mercado de Netflix está bajo una amenaza significativa.

Por ejemplo, Disney+, que ofrece una enorme biblioteca de contenido original, cuesta solo 6 6.99 por mes para los consumidores estadounidenses. Si tenemos en cuenta que el servicio Disney+ solo se lanzó en noviembre de 2019, es impresionante que la plataforma ya haya atraído una base de suscripciones nacionales que es casi la mitad de la base de suscriptores de Netflix.