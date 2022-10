By

Credito hipotecario requisitos: Comprar una casa puede ser emocionante y divertido, pero los compradores serios necesitan comenzar el proceso en la oficina de un prestamista, no en una casa abierta. La mayoría de los vendedores esperan que los compradores tengan una carta de aprobación previa y estarán más dispuestos a negociar con aquellos que demuestren que pueden obtener financiamiento.

Los compradores potenciales necesitan mostrar documentación para probar sus activos e ingresos, buen crédito, verificación de empleo, entre otros documentos para ser aprobados previamente para una hipoteca.

Pre-calificación vs Pre-aprobación

Credito hipotecario requisitos: Una precalificación hipotecaria puede ser útil como una estimación de cuánto puede gastar alguien en una casa, pero una aprobación previa es mucho más valiosa. Significa que el prestamista ha verificado el crédito del comprador potencial y verificado la documentación para aprobar un monto de préstamo específico (la aprobación generalmente dura por un período particular, como de 60 a 90 días).

Los compradores potenciales se benefician de varias maneras consultando con un prestamista y obteniendo una carta de aprobación previa. Primero, tienen la oportunidad de discutir las opciones de préstamo y el presupuesto con el prestamista. En segundo lugar, el prestamista verificará el crédito del comprador y descubrirá cualquier problema. El comprador de vivienda también aprenderá la cantidad máxima que puede pedir prestada, lo que ayudará a establecer el rango de precios. El uso de una calculadora de hipotecas es un buen recurso para presupuestar los costos.

La aprobación final del préstamo se produce cuando el comprador hace una tasación y el préstamo se aplica a una propiedad.

Credito Hipotecario Requisitos 5 Cosas Necesarias

Requisitos para la preaprobación nuestro compromiso con los propietarios

Credito hipotecario requisitos: Para obtener la aprobación previa para una hipoteca, necesitará cinco cosas: prueba de activos e ingresos, buen crédito, verificación de empleo y otros tipos de documentación que su prestamista pueda requerir. A continuación se muestra un vistazo detallado de lo que necesita saber para reunir la información a continuación y estar listo para el proceso de aprobación previa:

Comprobante de Ingresos del crédito hipotecario

Credito hipotecario requisitos: Los compradores generalmente deben presentar declaraciones de salarios W – 2 de los últimos dos años, talones de pago recientes que muestren los ingresos, así como los ingresos del año hasta la fecha, prueba de cualquier ingreso adicional, como pensión alimenticia o bonos, y las declaraciones de impuestos de los dos años más recientes.

Prueba de Bienes vivienda mutuo hipotecario recursos propios del crédito hipotecario

Credito hipotecario requisitos: El prestatario necesita estados de cuenta bancarios y estados de cuenta de inversión para demostrar que tiene fondos para el pago inicial y los costos de cierre, así como reservas de efectivo.

El pago inicial, expresado como porcentaje del precio de venta, varía según el tipo de préstamo. Muchos préstamos vienen con el requisito de que el comprador compre un seguro hipotecario privado (PMI) o pague una prima de seguro hipotecario o una tarifa de financiación a menos que esté pagando al menos el 20% del precio de compra. Además del pago inicial, la aprobación previa también se basa en el puntaje de crédito FICO del comprador, la proporción de deuda a ingresos (DTI) y otros factores, según el tipo de préstamo.

Todos los préstamos, excepto jumbo, se ajustan a las pautas de las empresas patrocinadas por el gobierno (Fannie Mae y Freddie Mac). Algunos préstamos, como HomeReady (Fannie Mae) y Home Possible (Freddie Mac), están diseñados para compradores de vivienda de bajos a moderados ingresos o compradores por primera vez.

Los préstamos para Asuntos de Veteranos (VA), que no requieren un depósito de dinero, son para veteranos de los Estados Unidos, miembros del servicio y cónyuges que no se han vuelto a casar. Un comprador que recibe dinero de un amigo o familiar para ayudar con el pago inicial puede necesitar una carta de regalo para demostrar que los fondos no son un préstamo.

Buen Crédito cuáles son los requisitos para mutuo hipotecario recursos propios financiamiento

Credito hipotecario requisitos: La mayoría de los prestamistas requieren un puntaje FICO de 620 o más para aprobar un préstamo convencional, y algunos incluso requieren ese puntaje para un préstamo de la Administración Federal de Vivienda.7 Los prestamistas suelen reservar las tasas de interés más bajas para los clientes con un puntaje de crédito de 760 o superior.8 Las pautas de la FHA permiten a los prestatarios aprobados con una puntuación de 580 o superior pagar tan solo un 3,5% de descuento.

Aquellos con puntajes más bajos deben hacer un pago inicial más grande. Los prestamistas a menudo trabajarán con prestatarios con un puntaje de crédito bajo o moderadamente bajo y sugerirán formas de mejorar su puntaje.

La tabla a continuación muestra su pago mensual de capital e intereses en una hipoteca con tasa de interés fija a 30 años basada en un rango de puntajes FICO para tres montos comunes de préstamos. Tenga en cuenta que en un préstamo de 2 250,000, un individuo con una puntuación FICO en el rango más bajo (620-639) pagaría 1 1,288 por mes, mientras que un propietario de vivienda en el rango más alto (760-850) pagaría solo 1 1,062, una diferencia de 2 2,712 por año.

A las tasas actuales y durante los 30 años del préstamo de 2 250,000, una persona con un puntaje FICO en el rango de 620-639 pagaría 2 213,857 en capital e intereses y un propietario de vivienda en el rango de 760-850 pagaría 1 132,216, una diferencia de más de 8 81,000.

Una herramienta de tasa de interés de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor le permite ver cómo su puntaje de crédito, el tipo de préstamo, el precio de la vivienda y el monto del pago inicial pueden afectar su tasa. La herramienta se actualiza con las tasas de interés actuales dos veces por semana.

Credito hipotecario requisitos: Los prestamistas quieren asegurarse de que prestan solo a prestatarios con empleo estable. Un prestamista no solo querrá ver los talones de pago de un comprador, sino que también es probable que llame al empleador para verificar el empleo y el salario. Es posible que un prestamista desee comunicarse con el empleador anterior si un comprador cambió de trabajo recientemente.

Credito hipotecario requisitos -verificación de empleo-

Credito hipotecario requisitos -verificación de empleo- Credito hipotecario requisitosLos compradores que trabajan por cuenta propia tendrán que proporcionar documentación adicional significativa sobre su negocio y sus ingresos. Según Fannie Mae, los factores que intervienen en la aprobación de una hipoteca para un prestatario autónomo incluyen la estabilidad de los ingresos del prestatario, la ubicación y la naturaleza del negocio del prestatario, la demanda del producto o servicio ofrecido por el negocio, la fortaleza financiera del negocio y la capacidad del negocio para continuar generando y distribuyendo ingresos suficientes para permitir al prestatario realizar los pagos de la hipoteca.12

Por lo general, los prestatarios que trabajan por cuenta propia deben presentar al menos las declaraciones de impuestos de los dos últimos años con todos los calendarios apropiados.

Otra Documentación

Credito hipotecario requisitos: El prestamista tendrá que copiar la licencia de conducir del prestatario y necesitará el número de Seguro Social y la firma del prestatario, lo que le permitirá obtener un informe de crédito. Esté preparado en la sesión de aprobación previa y más tarde para proporcionar (lo más rápido posible) cualquier papeleo adicional solicitado por el prestamista.

Cuanto más cooperativo sea, más fácil será el proceso de la hipoteca.

Conclusión

Credito hipotecario requisitos: Consultar con un prestamista antes del proceso de compra de vivienda puede ahorrarle mucho dolor más adelante. Reúna el papeleo antes de la cita de aprobación previa, y definitivamente antes de ir a buscar una casa.

