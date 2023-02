CONSEGUIR PRESTAMO RAPIDO> USA Muy FACIL ◀︎lll

By

Conseguir Prestamo rapido. Si aparece un costo de emergencia y no tiene el efectivo para pagarlo, un préstamo rápido puede parecer su gracia salvadora.

Pero tenga en cuenta que el período de tiempo más corto que un prestamista dice que puede obtener fondos aprobados para usted a menudo viene con un descargo de responsabilidad. Una serie de factores pueden retrasar su financiamiento y, según su banco, puede haber una espera antes de que pueda acceder a su efectivo.

Y piénselo dos veces antes de optar por préstamos de alto costo como préstamos de día de pago o préstamos de título, que pueden tener tarifas y tasas de interés muy altas.

Si necesita efectivo rápido, vea nuestras mejores opciones a continuación para prestamistas que dicen que pueden conseguirle dinero rápidamente.

Wells Fargo, bueno para los clientes existentes

Por qué se destaca un préstamo personal de Wells Fargo: Wells Fargo dice que a menudo puede entregar sus fondos al siguiente día hábil después de la aprobación del préstamo. Deberá ser un cliente existente para solicitar en línea o por teléfono, y podría calificar para un descuento por relación en su tarifa si tiene una cuenta de cheques elegible y realiza pagos automáticos de su préstamo desde una cuenta de Wells Fargo.

Los préstamos personale sin garantía de Wells Fargo oscilan entre 3 3,000 y 1 100,000.

Co-solicitantes permitidos-Si cree que la solicitud con otra persona le dará una mejor oportunidad de calificar o mejorar su tasa de interés, puede agregar a otra persona a su solicitud.

Sin opción de precalificación: si desea ver para qué términos estimados puede calificar sin una consulta de crédito rígida, no tiene suerte con Wells Fargo. El banco ofrece una calculadora en la que puede explorar una tasa potencial ingresando sus términos preferidos y el nivel de puntaje de crédito, pero no hay garantía de cuán precisa será esa información.

Marcus de Goldman Sachs, Bueno para personas con crédito sólido

Por qué se destaca un préstamo personal de Marcus: Marcus dice que generalmente toma entre uno y cuatro días hábiles para que reciba los fondos aprobados después de la verificación de su cuenta bancaria. Pero es probable que necesite un crédito bastante sólido para calificar, y Marcus dice que solo las personas con» crédito excelente » pueden calificar para sus tasas más bajas.

Si solo necesita un poco de dinero, Marcus podría no ser adecuado para usted, ya que los montos de sus préstamos oscilan entre 3 3,500 y 4 40,000.

Promesa sin cargo: Marcus dice que no le cobrará ningún cargo común, como cargos por pago atrasado, cargos de originación o una multa por pago anticipado. Eso puede ser atractivo si no quiere sentir que le están pagando un centavo y un centavo para obtener un préstamo. Solo tenga en cuenta que si no realiza un pago, acumulará más intereses — y la información puede aparecer en sus informes de crédito.

Recompensas de pago a tiempo: Si ha realizado 12 pagos mensuales consecutivos a tiempo y en su totalidad, Marcus le permitirá diferir un pago (y extender el plazo de su préstamo por un mes).

Descuento de pago automático: Marcus ofrece un pequeño descuento en la tasa de sus préstamos personale si se inscribe en pagos mensuales automáticos.

Consulte nuestra revisión completa del préstamo personal de Marcus para obtener más información.

Avant, bueno para personas con crédito menos que perfecto

Por qué se destaca un préstamo personal Avant: Si se le aprueba un préstamo personal Avant, podría transferir fondos a su cuenta bancaria tan pronto como el siguiente día hábil, dependiendo de la hora en que se apruebe la solicitud. (Aunque, dependiendo de su banco, podría llevar más tiempo acceder a su efectivo.) Vale la pena echarle un vistazo a Avant si tiene un crédito menos que perfecto y enfrenta un gasto de emergencia. Pero tenga en cuenta que sus tarifas son más altas de lo que puede encontrar en otros lugares.

El préstamo personal sin garantía de Avant oscilan entre 2 2,000 y 3 35,000 (el prestamista puede ofrecer diferentes términos sobre el Karma crediticio).

Las tarifas pueden acumularse: los préstamos de Avant pueden incluir una tarifa de administración, así como tarifas por pagos atrasados y tarifas de pago deshonrado.

Solicitud de precalificación: Puede verificar su tasa potencial sin afectar sus puntajes de crédito, lo cual es útil si desea ver los términos estimados antes de presentar una solicitud oficial. Pero tenga en cuenta que es posible que no lo aprueben o que sus tarifas cambien si avanza. Y Avant realizará una verificación de crédito rígida si presenta la solicitud, lo que puede reducir sus puntajes de crédito en algunos puntos.

Earnin. bueno para pequeños adelantos en efectivo

Por qué se destaca un préstamo Earnin: Si solo necesita una pequeña cantidad de dinero, Earnin podría ser una buena opción, ya que le permite adelantar pequeñas cantidades de un próximo cheque de pago. Según Earnin, podría obtener su dinero casi al instante si es un cliente anterior y cumple con ciertos requisitos de elegibilidad. (Pero tenga en cuenta que, dependiendo de su banco, es posible que tenga que esperar más para acceder a su efectivo.)

No todos los tipos de trabajos califican; tendrá que cumplir con algunos requisitos básicos para usar la aplicación: Al menos la mitad de su cheque de pago debe enviarse como depósito directo a una cuenta corriente, debe estar en un ciclo de pago regular y debe tener un lugar de trabajo fijo o un sistema electrónico de control de tiempo.

Propinas opcionales: Earnin no cobra intereses ni tarifas, sino que les pide a los clientes que propinen lo que consideren justo para respaldar el servicio.

Alertas de escudo de saldo: Si le preocupa sobregirar su cuenta bancaria, Earnin también ofrece una función que le notifica cuando su saldo cae por debajo del nivel que especifique.

¿Cómo puedo obtener dinero de emergencia rápidamente?

Si se encuentra en un atasco financiero, no hay garantía de que se le apruebe un préstamo o de que se le aprueben los fondos tan rápido como espera.

Hay algunas opciones de préstamos que ofrecen financiamiento rápido que a menudo son menos favorables para los prestatarios. Por ejemplo, los préstamos de día de pago, los préstamos sobre el título de un automóvil y otras deudas a corto plazo con intereses altos pueden ser increíblemente costosos. Debe tratar de evitar este tipo de préstamos siempre que sea posible.

Préstamos de día de pago y anticipos de día de pago

Un préstamo de día de pago es un tipo de préstamo personal rápido que generalmente cuesta 5 500 o menos y vence el próximo día de pago.

Los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago a menudo cobran tarifas exorbitantes, que pueden equivaler a tasas de interés de alrededor del 400% en algunos casos. Para poner las cosas en perspectiva, un préstamo de 5 500 con una tarifa de préstamo de 5 50 equivale a una APR de más del 260%.

Los préstamos de día de pago a menudo se pueden reinvertir o renovar solo por el costo de la tarifa del préstamo, lo que aumenta el costo total para el prestatario y traslada el préstamo al siguiente día de pago.

Este ciclo de solicitud y luego renovación de préstamos de día de pago puede ponerlo rápidamente en un ciclo de deuda, por lo que debe evitarse solicitar este tipo de préstamo para obtener fondos rápidamente siempre que sea posible.

Una opción potencialmente más barata es un préstamo alternativo de día de pago, que es un préstamo de poco dinero ofrecido por ciertas cooperativas de ahorro y crédito federales. Las tarifas de solicitud no pueden ser superiores a $20 y las tasas de interés tienen un límite del 28%. Para presentar una solicitud, generalmente deberá ser miembro de una cooperativa de ahorro y crédito durante al menos un mes.

Préstamos de título de auto

Un préstamo sobre el título de un automóvil es otro préstamo costoso a corto plazo.

Este es un tipo de préstamo garantizado, en el que su vehículo se utiliza como garantía. Esto significa que el título o registro de su automóvil se deja con el prestamista hasta que pague el préstamo en su totalidad — y puede ser embargado si no realiza los pagos según lo acordado. Debe pagar el préstamo con intereses y cargos, generalmente dentro de los 15 y 30 días.

Los préstamos sobre el título del automóvil son costosos; a menudo los ofrecen prestamistas depredadores y deben evitarse si es posible. Un informe de 2016 de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor encontró que uno de cada cinco prestatarios de préstamos de título de automóvil tuvo su vehículo confiscado por un prestamista por no poder pagar el préstamo.

Préstamos de casa de empeño

Con un préstamo de casa de empeño, puede usar un artículo de valor para asegurar el préstamo. Una casa de empeño evaluará el valor del artículo y lo tendrá a mano como garantía para respaldar el préstamo.

Ejemplos de artículos que puede usar como garantía para un préstamo de casa de empeño incluyen joyas, instrumentos musicales, productos electrónicos y otros artículos de alto valor. Los términos de los préstamos de casas de empeño varían y, a menudo, incluyen altas tasas de interés.

Por lo general, se le pedirá que pague el monto total del préstamo de empeño para reclamar su artículo empeñado, aunque la cantidad de tiempo que tiene para pagar el préstamo puede variar de un estado a otro.

Alternativas a la deuda de alto interés

Si le preocupa cubrir sus facturas, los préstamos personale a bajo interés pueden ser una opción que debe considerar.

Solo tenga en cuenta que incluso si un prestamista anuncia una tasa de interés más baja, no está garantizada para todos los solicitantes, por lo que los préstamos aún podrían resultar en un préstamo con una tasa de interés más alta. Su elegibilidad y las tasas de interés se basan en su historial de crédito y puntaje de crédito, entre otros factores, por lo que es una buena idea tener una idea de dónde se encuentra su crédito antes de presentar la solicitud.

Aquí hay algunas otras opciones a considerar si tiene problemas para calificar para un préstamo personal.

Consigue un cofirmante. Si tiene dificultades para calificar para un préstamo por su cuenta, conseguir a alguien con buen crédito (como un padre o cónyuge) a bordo con la firma conjunta de un préstamo para usted puede ser otra alternativa para evitar deudas de alto costo.

Usa una tarjeta de crédito. Si tiene una tarjeta de crédito, podría considerar usarla para cubrir un gasto inesperado. Si lo paga en su totalidad antes de la fecha de vencimiento cada mes, no tendrá que pagar ningún interés.

Pide una extensión. Si recientemente se ha quedado desempleado o ha experimentado una crisis, también puede comunicarse directamente con los acreedores para ver si le otorgan una prórroga de la factura.

Y empieza a pensar en tu próximo gasto inesperado. Si puede ahorrar un poco cada mes en un fondo de emergencia, estará mejor la próxima vez que necesite dinero rápido.

Cómo elegimos estos préstamos

Revisamos más de dos docenas de prestamistas de préstamos, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo más rápida que podría recibir fondos, así como otros factores, como los montos de los préstamos, los términos, las tasas de interés y las tarifas de los prestamistas.

