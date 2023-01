Conoce la TÉCNICA que AYUDA a AHORRAR DINERO

By

Técnica que ayuda a ahorrar dinero. Aquí hay algunos consejos para implementar esta regla.

¿Has oído hablar del método 50/30/20 ? Esta es una regla que puede ayudar a administrar el presupuesto familiar y, con ello, ahorrar algo de dinero a fin de mes. Incluso si el contexto económico es difícil y desafiante para muchas familias, este método puede ayudar con la gestión de ingresos.

«Es un método que facilita la gestión del presupuesto familiar , una nueva forma de ver el dinero que se centra en la consecución de objetivos financieros», explica el IE – Portal de Educación e Información de la Associação Mutualista Montepio.

Este método está escrito por Elizabeth Warren, quien lo explica en su libro ‘All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan’. “Según el autor, se trata de encontrar un equilibrio para tu dinero y una forma sencilla de administrar el presupuesto ”, explica el mismo portal.

De acuerdo con esta regla, el salario debe dividirse de la siguiente manera,

50% para necesidades

“Incluye tus compromisos económicos y gastos esenciales para la supervivencia. Tales como: alquiler o hipoteca, préstamo de auto, seguros, alimentación, luz, gas, agua y telecomunicaciones”.

30% por deseos personales

«Incluye todos los gastos en los que gastas dinero, pero que no son imprescindibles . Es el caso de las comidas fuera de casa, la ropa imprescindible, las actividades culturales, las cuotas mensuales y otros gastos que, si bien no son imprescindibles para la supervivencia, hacen la vida más agradable”.

20% para fines financieros

“Esta parte de los ingresos debe destinarse íntegramente a ahorros , inversiones, pero también a pagar préstamos. Puede, por ejemplo, alimentar su fondo de emergencia, sus ahorros para la jubilación u otros objetivos concretos (irse de vacaciones o comprar un automóvil, por ejemplo), así como otro tipo de inversiones.”

¿Quieres aplicar este método? Siga los consejos del portal de la IE

Calcula tus ingresos netos

«El primer paso es sumar los ingresos que te llegan a tu cuenta bancaria todos los meses. Ya sea por trabajo fijo, por extras que hagas después del trabajo o por inversiones que te generen ingresos fijos mensuales, como por ejemplo, una propiedad que tienes que alquilar Recuerda: Solo debes considerar valores netos de impuestos”;

Limite sus necesidades al 50% de los ingresos

«Ahora es el momento de volver al presupuesto familiar y hacer los cálculos de los gastos fijos mensuales. Sume todas las cantidades que gasta en la casa (ingresos, crédito, facturas mensuales y supermercado), familia (escuelas, por ejemplo), automóvil (cuotas de crédito y seguro). Estos gastos, sumados, no deben exceder el 50% de sus ingresos netos»;

Establezca un 30 % para sus deseos personales

«Suena fácil, pero no lo es. Primero, debe definir cuáles son sus deseos personales. Estos son todos los pequeños gastos que tiene para los bienes y servicios que le gustan, como un plan de salud. datos móviles o cenas en tu restaurante favorito, pero que no sean extravagancias. Ese smartphone de última generación o esos carísimos zapatos hay que planificarlos bien, para no afectar el presupuesto familiar”;

Finalmente, divida el 20% restante para el ahorro

«Este es el objetivo final de la regla 50/30/20: ayudar a ahorrar dinero y administrar el presupuesto familiar de una manera simple. De acuerdo con esta regla, el 20% de su los ingresos netos deben destinarse a ahorros e inversiones. Si aún no tiene un fondo de emergencia, use parte de este 20% para comenzar a construir uno. Lo mismo se aplica a los ahorros para la jubilación u otras metas financieras. Si desea tomar un soñar este año con las vacaciones o comprar ese smartphone de última generación, deberás destinar una parte de tus ahorros a llevar a cabo estas extravagancias”.

