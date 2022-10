COMPRAR DOMINIO y HOSTING Mejores Sitios y Precios 2022

By

Embolse un gran nombre de dominio con un mínimo de alboroto para su negocio.

Cada gran sitio web necesita un nombre de dominio rápido y memorable, y elegir el mejor registrador de dominios (o registrador de nombres de dominio) es fundamental para que su viaje hacia la construcción de su presencia en línea sea lo más sencillo posible.

Comprar dominio y hosting

Inventar algo nuevo es otro desafío, pero una vez que te llegue la inspiración, necesitarás registrar ese nombre con un registrador de dominios antes de poder usarlo en línea (solo asegúrate de elegir tu nombre de dominio sabiamente, ya que no hay reembolso).

El registro no es difícil, pero primero debe elegir entre los cientos de empresas que compiten por su negocio, y hay varias cosas que debe considerar antes de firmar la línea de puntos virtual.

Un registrador de dominios es una entidad que registra nombres de dominio con una organización llamada ICANN, que administra nombres de dominio a nivel mundial. Por lo tanto, actúa como un proxy y se asegurará de que usted sea el único propietario oficial reconocido de ese nombre de dominio.

Junto con el registro de dominios, un registrador de dominios también ofrece otros servicios como protección de privacidad, creador de sitios web y alojamiento web, ya que tiene mucho más sentido optar por una oferta de todo incluido y de ventanilla única. Como era de esperar, todos los principales proveedores de nombres de dominio se fueron por este camino.

El mejor registrador de dominios: Cómo los elegimos

Las estructuras de precios pueden ser complicadas. Una cifra de titulares baja podría resultar costosa en la renovación, por ejemplo. Los precios también varían entre las extensiones de dominio, por lo que un registrador que ofrezca un gran valor para un dominio .com podría darle una mala oferta cuando se trata de .org.

También puede haber costos adicionales para tareas como transferir su dominio a otro registrador. Lea la letra pequeña antes de registrarse.

Busque cualquier paquete o extras opcionales. Un servicio de privacidad de Whois evita que su dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico aparezcan como datos de contacto públicos para el dominio, algo que de otra manera podría obtener una cantidad significativa de correo electrónico no deseado y llamadas telefónicas. Hemos visto que esto cuesta hasta 1 11.20 al año, pero varios registradores lo proporcionan de forma gratuita.

Muchos registradores de dominios ofrecen alojamiento como un extra, pero tenga en cuenta que las empresas de alojamiento web también pueden registrar dominios. Si tiene una idea de qué alojamiento web desea usar, verifique los detalles de sus planes: es posible que pueda registrar un dominio de forma gratuita cuando compre alojamiento, y a menudo es la opción más barata.

Finalmente, eche un vistazo al soporte que ofrece un registrador. Es posible que nunca necesite ayuda en absoluto, pero si surge algo crítico, tal vez un problema que pueda causar un problema con la renovación, es importante que su proveedor esté disponible para ayudarlo hábilmente.

Equilibrar todas estas prioridades puede ser complicado, por eso hemos creado esta lista de los principales registradores de dominios para ayudarte a orientarte en la dirección correcta.

Los mejores registradores de dominios de 2021 : comprar dominio y hosting

Domain.com servicio de registrador de dominios comprar dominio y hosting web

Proveedor versátil que ofrece una excelente relación calidad-precio

Con un nombre como Domain.com, la marca, significa negocio, centrándose principalmente en las pequeñas y medianas empresas. Ofrece los dominios de nivel superior más populares, más de 25 dominios de nivel superior de código de país y vende dominios premium como agente.

Con casi dos décadas de presencia en línea, la compañía, que es uno de los registradores de nombres de dominio más grandes del mundo, se expandió en alojamiento web y ahora abarca una serie de productos que incluyen un servicio de diseño completo y alojamiento web.

Domain.com los precios tienden a ser promedio, pero hemos logrado un descuento del 25% en casi todo en su carrito*. TLD no premium (.Vida, .Hombre, .En vivo, etc.) a partir de $2.99 para el primer año ($2.24 con nuestro código). En línea con el resto de la industria, aumentan significativamente después del segundo año).

Debe pagar por la protección de la privacidad, un precio razonable de 8 8.99, además, puede agregar correo electrónico, alojamiento web, certificados SSL y protección contra malware, ninguno de los cuales es obligatorio. Puede seguir con su creador de sitios web básico, que es gratuito para todos los dominios: obtiene un creador de sitios web de arrastrar y soltar, toneladas de plantillas compatibles con dispositivos móviles, hasta seis páginas, herramientas SEO, integración con Paypal e incluso acceso a la biblioteca de imágenes de stock.

El soporte es más que adecuado con chat 24/7, correo electrónico y soporte telefónico. Domain.com puede que no tenga los precios más baratos, pero proporciona una oferta muy equilibrada.

*Todas las renovaciones después del período inicial con descuento se cobrarán al precio de lista estándar vigente en ese momento para el período seleccionado. El cupón no es válido con registros sunrise, registros landrush, registros EAP, preinscripción, registros premium, renovaciones, transferencias, diseño de sitio web personalizado, otros cupones o precios especiales.

Registrador de dominios de calidad que ofrece un gran valor con su paquete de alojamiento.

Bluehost es una de las mejores opciones que hay si está buscando un registrador de dominios de buena reputación que cuente con precios muy razonables. Bluehost vende dominios. com a $12.99 por año y. org a form 9.99, por ejemplo, pero aquellos que buscan un plan de alojamiento también pueden beneficiarse de una excelente oferta de Bluehost.

Aquellos que compran un plan de alojamiento compartido de Bluehost obtienen un dominio gratuito (además del creador de sitios web), y ese plan compartido generalmente cuesta 8 8.99 al mes, pero los lectores de TechRadar pueden obtenerlo por 2 2.75 al mes (para el período inicial) con nuestra oferta exclusiva. Obviamente, esa es una propuesta de valor sólida (y estamos muy impresionados con las habilidades de Bluehost como host web con un rendimiento rápido y soporte de chat en vivo de calidad en oferta).

Al agarrar su dominio preferido, Bluehost ofrece un sistema de búsqueda fácil de usar que presenta claramente sus opciones (y alternativas si su primera opción no está disponible). Además, puede agregar privacidad y protección de dominio con su compra, lo que significa que sus datos personales y perfil se mantienen privados y no son visibles públicamente (a través de Whois).

Bluehost también le da la opción de renovación automática, lo que le ahorra la molestia de renovar manualmente el dominio de su sitio web y garantiza que no haya errores accidentales que puedan llevar a que el nombre(s) sea robado.

Aquellos que buscan alojamiento web, así como una compra de dominio, sin duda obtienen mucho impacto en el departamento de relación calidad-precio con la oferta mencionada anteriormente, y tenga en cuenta que hay una garantía de devolución de dinero de 30 días si no está satisfecho con el servicio.

Servicio de registro de dominios de IONOS

Gran oferta por el precio inicial

IONOS es una empresa muy conocida por sus excelentes planes de alojamiento, y su oferta en registradores de dominios es la misma.

IONOS ofrece un valor increíble para el primer año, sin embargo, después del precio inicial, el precio de renovación se dispara. Por ejemplo, puede obtener .com,. org,. net,. biz y varios otros por $1 durante el primer año. Después de eso, el precio de renovación para .com es de $15/año, y para .org,. net y.biz aumenta a 2 20/año. Algunos dominios como .mobi son bastante caros, ya que el precio inicial es la misma como la renovación, a $20/año.

Después de elegir un dominio, también obtendrá una dirección de correo electrónico profesional conectada a su dominio con 2 GB de espacio en el buzón. También está el certificado SSL comodín, el bloqueo de dominio, hasta 10,000 subdominios y, por supuesto, el soporte al cliente 24/7 si encuentra algún problema.

Network Solutions domain registrar service

Paquetes accesibles y asequibles basados en la nube

Ofreciendo más que solo servicios de alojamiento, las soluciones de red también son una gran opción debido a sus servicios de registro de dominios.

Al registrar un nuevo nombre de dominio, Network Solutions ofrece un registro privado para proteger su información personal en línea. La protección adicional es gratuita durante el primer mes y luego se renueva automáticamente por un cargo adicional de $1.99 por mes.

Con las soluciones de red, puede registrar un dominio completamente nuevo, buscar en sus dominios premium, lo que le ayudará a obtener una clasificación más alta en los motores de búsqueda, o pujar y comprar un nombre de dominio caducado.

Con el proceso de licitación, la compañía actualiza una lista de nombres de dominio caducados o en vías de vencimiento que puede elegir, con la opción de registrarse para recibir alertas por correo electrónico.

Para obtener un nombre de dominio gratuito con Soluciones de red, tendrá que comprar uno de sus planes de alojamiento, y para obtener un certificado SSL gratuito, tendrá que optar por el plan «Premium».

Network Solutions acepta todas las principales tarjetas de crédito y PayPal, y para aquellos escépticos sobre sus servicios, hay una garantía de devolución de dinero de 30 días. Sin embargo, si ha registrado un nombre de dominio, no se incluirá en el reembolso, pero es libre de conservarlo.

Si tiene el corazón puesto en un nombre de dominio que ya ha sido registrado por otra persona, Network Solutions proporciona un servicio de oferta certificada donde puede hacer una oferta al propietario actual del dominio que desea.

Network Solutions gestiona todo el proceso, desde la presentación de la oferta hasta la transferencia del nombre de dominio a su cuenta. La oferta se presenta de forma anónima desde Network Solutions y el pago al vendedor nunca se realiza hasta que se transfiere el dominio.

Servicio de registro de dominios de GoDaddy

Un proveedor de renombre, pero tenga cuidado con esos precios.

El gigante web GoDaddy es el registrador de dominios más grande del mundo, y actualmente administra más de 75 millones de dominios para 17 millones de clientes en todo el mundo.

La compañía es bien conocida por sus bajos precios de titulares, y es la misma historia aquí, por ejemplo, el dominio .org está disponible por $9.99 en el primer año. Por otro lado, los .com y .co son menos impresionantes (aunque aparentemente siguen siendo baratos) a partir de $11.99. Sin embargo, ten cuidado: estas no son las gangas que parecen al principio.

El primer problema es que los precios iniciales de GoDaddy solo se aplican si pagas por dos años por adelantado, y el segundo año es significativamente más caro (.com aumenta a $18.99,. co,. org y .mobi son ridículamente altos, 3 34.99 para .co, 2 20.99 para .org y 3 31.99 para .mobi.

Godaddy ahora ofrece privacidad básica Whois gratuita, un servicio que antes era opcional. En su forma más simple, redacta tu nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico en el directorio WHOIS de Godaddy y evita el spam relacionado con el dominio.

Es posible que haya un mejor valor en otros lugares, pero GoDaddy aún puede atraer a los principiantes en la web que buscan un paquete de alojamiento y un acuerdo de registro de dominios. La compañía tiene una variedad de productos que cubren todos los requisitos posibles, con soporte telefónico si lo necesita, y comprar su dominio y alojamiento del mismo proveedor le hará la vida un poco más fácil.

Solo tenga en cuenta que otros proveedores también pueden combinar alojamiento y registro de dominios, y es posible que GoDaddy no proporcione el mejor paquete para usted. Echa un vistazo a nuestras diversas guías de alojamiento para encontrar posibles alternativas.

Servicio de registro de dominios en Hover

La privacidad de Whois es rápida, fácil y gratuita.

Hover es un popular registrador de nombres de dominio propiedad de Tucows, que también opera eNom y la plataforma de reventa de dominios OpenSRS.

El sitio web de Hover es claro y directo. Una página de precios de dominio permite verificar los costos de registro antes de comenzar, o puede usar el cuadro de búsqueda para localizar inmediatamente su TLD (dominio de nivel superior) preferido.

De forma predeterminada, la página de resultados muestra todos los dominios que puede registrar y sus precios, lo que le da mucho para desplazarse y leer. Pero una práctica barra lateral permite filtrar dominios por categorías, como Personal, Negocios, Audio y Video, Comida y bebida, y más. Es un toque limpio que podría ayudarlo a detectar un dominio atractivo que de otra manera podría haberse perdido.

Los precios son muy razonables, con dominios .com que cuestan 1 13.99 para el año uno,. co.uk con un precio de 1 10.99, .org cuesta 1 13.99 y. mobi alcanza los $19.99. Compre alrededor y encontrará precios ligeramente más bajos en otros lugares, pero Hover generalmente ofrece una buena relación calidad-precio.

Hay un bono de bienvenida en Whois Privacy, que es gratuito mientras el dominio sea administrado por Hover.

La compañía mantiene las ventas adicionales al mínimo, incluso en la etapa final del carrito de compras. Simplemente se le ofrecen tres extras relacionados con el correo electrónico: reenvío de correo electrónico a 5 5 al año, una cuenta de correo electrónico de 10 GB por 2 20, o puede optar por una bandeja de entrada de 1 TB, compartir archivos, un calendario y más, por annual 29 anuales.

Si tiene alguna pregunta, el soporte está disponible por correo electrónico y chat, aunque no las 24 horas, los 7 días de la semana. El horario de trabajo es de 8 am a 8 pm (Hora del este) de lunes a viernes, y de 12 del mediodía a 5 de la tarde en el fin de semana.

Servicio de registrador de dominios Dynadot

Un registrador de calidad que sobresale (casi) en todas partes.

La mayoría de los registradores de nombres de dominio ofrecen un servicio de identikit simple con poco para separarlos de la competencia, pero Dynadot es una excepción interesante que tiene algunas ventajas inusuales.

Esto comienza justo al principio, con su búsqueda inicial. Puede usar el sitio web como cualquier otro, escriba su dominio preferido, presione Entrar, lea los resultados, pero también obtiene herramientas de búsqueda masiva e IDN (Nombre de dominio internacionalizado), y las opciones avanzadas permiten definir qué extensiones de dominio incluir en sus búsquedas, así como configurarlas como predeterminadas para todas las búsquedas futuras.

Opcionalmente, estas búsquedas pueden devolver resultados de subastas de dominios, el mercado de Dynadot (donde otros clientes venden dominios que ya no necesitan) y otras fuentes. También hay una opción de pedido pendiente para intentar obtener un dominio que no esté disponible actualmente, si no se renueva.

Los precios están en el lado bajo, con Dynadot ofreciendo tanto ofertas especiales en algunas extensiones como una buena relación calidad-precio en la renovación. Por ejemplo, los sitios .com tienen un precio de 7 7.99 para el precio inicial y lo mismo para la renovación. Si usted es después de un .co.reino unido de dominio, que va a configurar de nuevo $2.49 inicialmente ($6.99 en la renovación), .org es de $8.99 inicialmente, $10.99 en la renovación y la .mobi dominios son de $5.99 inicialmente, $17.99 en la renovación.

Eso es solo el comienzo: Dynadot también se acumula en los extras gratuitos. Un creador de sitios web le permite crear y alojar un sitio web adaptable de una sola página. Hay redireccionamiento de dominio gratuito si desea redirigir a los visitantes a otro lugar. La compatibilidad con DNS permite crear 50 registros de subdominio, 10 direcciones de correo electrónico y 5 registros MX y TXT cada uno. Incluso hay una lista de eliminación de gracia que permite devolver un dominio si cambia de opinión.

Esto requiere una pequeña tarifa y no siempre se permitirá (los detalles sobre cómo funciona están aquí), pero sigue siendo un extra bienvenido que rara vez encontrará con otros registradores.

El soporte de Dynadot no siempre fue tan impresionante, ya que el chat en vivo estaba fuera de línea cuando lo comprobamos. Pero el sitio web tiene un foro disponible al público, lo que permite a cualquiera navegar por preguntas comunes y ver qué tan felices (o no) podrían estar los clientes de Dynadot.

Servicio de registrador de dominios Namecheap

Gran valor y fácil de usar para arrancar.

Fundada en 2000, Namecheap es un popular registrador de nombres de dominio y host web que ahora administra más de cinco millones de dominios.

El excelente sitio web de Namecheap permite buscar dominios individuales o en lotes de hasta 50.

Si se toma el dominio, puede ver el registro Whois u ofrecer comprar el dominio (a través de agentes de dominio) del usuario actual.

Si el dominio está disponible, los resultados se muestran en cuatro pestañas: Popular, Nuevo, Con descuento e Internacional. Este es un enfoque ordenado que hace que sea más fácil navegar por la lista y encontrar lo que necesita.

Los precios son generalmente muy buenos a 9 9.48 (£7) para dominios .com – $13.98 en la renovación, for 2.98(£2.2) para. co.uk – $9.48 en la renovación, 8 8.88 (£6.5) para .org-1 14.98 en la renovación, y 4 4.98 (£3.75) para .mobi ($19.98 en la renovación). Hay algunas ofertas especiales disponibles, y Namecheap tiene un conjunto de dominios de Agente 88 que casi siempre están disponibles a 0 0.48 (£0.35) para el primer año (generalmente incluyen lo siguiente:.sitio .sitio .espacio .pw .pulsar .host .tecnología .en línea y .divertido, pero también puede haber otros).

Eso sería un buen valor por sí solo, pero Namecheap no se detiene ahí: obtiene la privacidad del dominio WhoisGuard gratis.

La facturación de Namecheap es sencilla y honesta, con precios actuales y de renovación claramente descritos en su carrito de compras de Namecheap, y la renovación automática desactivada. Pero si hay algo que no entiendes, las páginas de preguntas frecuentes útiles y el chat en vivo están a solo un clic o dos de distancia.

Dominios de Google

Sin problemas, sin trucos, solo registros de dominios simples.

Buscar un registrador de dominios puede implicar muchas molestias, ya que investigas compañías de las que nunca has oído hablar, intentas separar las gangas genuinas de los trucos de marketing y navegas por la letra pequeña en busca de capturas ocultas. Con ahorros potenciales que solo ascienden a unas pocas libras o dólares al año, en el mejor de los casos, es posible que prefiera simplemente registrarse con un proveedor de renombre que sepa que le brindará un servicio razonable, incluso si cuesta una fracción más.

Entra en Google Domains, el brazo ligero de registro de dominios de Google, un proveedor sencillo que pone la velocidad y la simplicidad en la parte superior de su lista de prioridades.

Google Domains no te confunde con ventas interminables, o ofertas «especiales» que resultan no ser tan especiales después de todo. Las ventas adicionales se mantienen al mínimo. En cambio, se trata de hacer que el proceso de compra sea tan fácil como cualquier otro sitio de compras en línea: buscar, hacer clic y consultar.

La diferencia es obvia desde el momento en que llegas al sitio. No hay anuncios animados en la parte superior de la página, no 'a la Venta!'banners, sin precios de titulares bajos: solo un cuadro de búsqueda donde ingresas un solo dominio.

La página de resultados es igualmente sencilla, con precios listados para nueve dominios de nivel superior comunes, y una pestaña de Todos los finales que muestra cada opción en orden alfabético (dominio.academia, dominio.gangas, dominio.camara).

Un problema potencial es que Google Domains no admite todas las extensiones de dominio que obtendrá en otros lugares, y esto incluye algunos ejemplos bastante comunes (.mobi, .tv). Si cree que alguna vez querrá comprar algo más que las extensiones más populares, es una buena idea verificar que sus opciones probables estén disponibles antes de comprar.

Los precios están estandarizados a números enteros, por ejemplo .com,. co.uk y los dominios. org tienen un precio de 1 12. Eso es un poco por encima de la media en general, pero mejor que algunos, especialmente porque los dominios de Google ofrecen privacidad Whois gratuita mientras estés registrado. Ese es un valioso extra que podría costar de 2 2.80 a 1 11.20 al año en otros lugares.

Si tiene alguna pregunta, un enlace de ayuda muestra artículos sobre problemas comunes. Si eso no es suficiente, la página de Contacto permite hablar con un agente de soporte por correo electrónico, chat en vivo o teléfono (Google te llama), el nivel más alto de soporte para registradores de dominios que hemos visto en cualquier lugar.