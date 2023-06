Comprar CRIPTOMONEDAS con PAYPAL> la Mejor GUÍA◀︎lll

By

Comprar Criptomonedas con PayPal: Si se pregunta cómo comprar Bitcoin con PayPal, un pequeño número de plataformas de negociación en línea aceptan esta popular billetera electrónica como medio de pago.

Comprar Criptomonedas con PayPal

En esta guía, revisamos las tarifas que cobra cada plataforma, ya que las compras de Bitcoin a través de PayPal a menudo tienen un precio superior.

La mejor Guía para Comprar Criptomonedas con PayPal

También revisamos cómo comprar Bitcoin con PayPal sin pagar ninguna tarifa de depósito, y qué plataformas considerar para el trabajo.

Comprar Criptomonedas con PayPal: Los inversores estadounidenses pueden comprar Bitcoins con PayPal en eToro sin pagar comisiones de depósito. Todos los demás depósitos en moneda atraen una pequeña tarifa del 0,5%.

A continuación, le indicamos cómo completar el proceso en unos minutos:

Paso 1: Registre una cuenta: Para comprar Bitcoin con PayPal, deberá abrir una cuenta de eToro. Introduce tus datos y haz clic en Confirmar.

Paso 2: Deposite fondos con PayPal: Elija PayPal como su método de depósito preferido e ingrese un mínimo de $10.

Paso 3: Busque BTC: En la barra de búsqueda, ingrese ‘ BTC ‘y haga clic en’Operar’.

Paso 4:Comprar Bitcoin: Ahora puede ingresar la cantidad de dinero que desea asignar a su inversión en Bitcoin. Haga clic en «Abrir operación» para confirmar.

Acaba de aprender a comprar Bitcoin con eToro en un bróker regulado por la SEC.

Dónde comprar Bitcoin con PayPal

En términos de dónde comprar Bitcoin con PayPal, las plataformas que se describen a continuación son las mejores opciones en el mercado en este momento.

Comprar Criptomonedas con PayPal comprar bitcoin con paypal cómo comprar bitcoin con paypal en

En eToro, puede comprar Bitcoin con PayPal de forma rápida, sencilla y económica. Primero debe abrir una cuenta y cargar una copia de su identificación, lo que demora menos de dos minutos. A continuación, puede depositar fondos directamente en su cuenta de eToro con PayPal. Para los clientes de Estados Unidos, no se le cobrará ninguna tarifa.

Comprar Criptomonedas con PayPal: De lo contrario, los depósitos que no sean en USD a través de PayPal cuestan un 0,5% , lo que sigue siendo muy competitivo. Una vez que se haya procesado su depósito instantáneo de PayPal, puede buscar Bitcoin y realizar su pedido desde solo $10. Si está buscando invertir en otras criptomonedas con PayPal, eToro lo tiene cubierto. Esto se debe a que la plataforma admite más de 40 monedas digitales, todas las cuales se pueden comprar solo con spread.

En términos de seguridad, no necesita preocuparse por la seguridad de su cuenta de PayPal al conectar su monedero electrónico a eToro. eToro no solo está regulado por la SEC y registrado en FINRA, sino que el corredor incluso ofrece una billetera criptográfica. Además, cuando ingresa sus datos de inicio de sesión de PayPal, la información está encriptada. Esto simplemente significa que eToro no podrá ver su contraseña.

Otra característica central que ofrece eToro es su herramienta de Copy Trading. Esta herramienta de inversión pasiva le permite copiar un comerciante de eToro de su elección. Cualquier posición que ingresen se replicará posteriormente en su cuenta. También puede invertir en carteras inteligentes prefabricadas que son administradas por el equipo de eToro y acceder a eToro en línea o a través de su aplicación de comercio de Bitcoin.

Los criptoactivos son productos de inversión no regulados altamente volátiles. Sin protección del inversor del Reino Unido o la UE.

Coinbase

Comprar Criptomonedas con PayPal

Otra opción que tiene cuando se trata de comprar Bitcoin com PayPal es Coinbase. Este intercambio de criptomonedas en línea es uno de los más grandes de EE. UU., con una base de clientes de más de 74 millones de clientes. Coinbase también cotiza en el NASDAQ. A los principiantes les gustará Coinbase por su interfaz simple, y abrir una cuenta lleva solo unos minutos.

Después de haber pasado por el proceso rápido de KYC, que requiere una copia de su identificación emitida por el gobierno, puede optar por comprar Bitcoin casi al instante a través de PayPal. Por esto, se le cobrará un 3,99 % por transacción, que es la misma tarifa que se aplica a las tarjetas de débito/crédito. Naturalmente, esto es mucho más caro que eToro, que permite a los clientes estadounidenses depositar fondos con PayPal de forma gratuita. Además, los límites diarios son bastante bajos, de solo $1,000 por 24 horas.

Dicho esto, los límites de retiro son mucho más altos a $ 25,000 por 24 horas, cuando se usa PayPal a través de Coinbase. Además de Bitcoin, este popular intercambio también admite más de 50 criptomonedas, lo que incluye la mayoría de los 20 tokens principales para la capitalización de mercado. Si desea reducir sus tarifas en Coinbase, paga 1.49% para comprar Bitcoin a través de transferencia ACH. Alternativamente, puede considerar Coinbase Pro, que ofrece una tasa de comisión baja a través de un modelo de fabricante/tomador.

¿Por qué comprar Bitcoin con PayPal? buy bitcoin with paypal no id buy crypto with paypal binance

Hay varias razones por las que muchos clientes de EE. UU. prefieren comprar Bitcoin con PayPal, como:

Depósitos rápidos

El primer beneficio de comprar Bitcoin con PayPal es que los depósitos se procesan al instante.

Encriptado

Comprar Criptomonedas con PayPal

Al utilizar un corredor regulado como eToro, que es la mejor manera de comprar Bitcoin con PayPal, puede estar seguro de que sus datos de inicio de sesión están encriptados. Esto significa que eToro no podrá ver el nombre de usuario y la contraseña que ingresa al realizar el depósito.

Retiros rápidos

Al retirar dinero de un intercambio o corredor de criptomonedas, las billeteras electrónicas como PayPal suelen ser las más rápidas de procesar. Una vez que su proveedor elegido autorice el retiro, el dinero debería aterrizar en su cuenta de PayPal al instante.

Detalles de pago guardados previamente

Comprar Criptomonedas con PayPal cómo comprar criptomonedas con paypal

Cuando elige comprar Bitcoin con PayPal, los detalles de su tarjeta de débito/crédito ya se guardarán a través de su cuenta de billetera electrónica. Como tal, no es necesario que ingrese sus detalles de pago en su corredor de Bitcoin elegido.

Seguro

No necesita preocuparse por ser estafado al comprar Bitcoin con PayPal. Esto se debe a que PayPal ofrece Protección de compra para compradores, que lo cubre si algo sale mal con su depósito.

Por ejemplo, supongamos que usa PayPal para depositar fondos en un intercambio de criptomonedas. Si se procesa el depósito pero no recibe el Bitcoin como se esperaba, PayPal, después de realizar una investigación rápida, le reembolsará.

Compre Bitcoin con crédito de PayPal

Comprar Criptomonedas con PayPal

Algunos corredores le permiten utilizar la función de crédito en su cuenta de PayPal al realizar un depósito. Solo asegúrese de considerar los riesgos de comprar Bitcoin con crédito de Paypal.

Perfecto para pagos móviles Comprar Criptomonedas con PayPal: Otro beneficio de usar PayPal para comprar Bitcoin es que el proceso de inversión en movimiento es simple. Una vez más, esto se debe a que no necesita tener su tarjeta de débito/crédito con usted, ya que su método de pago ya estará vinculado a su cuenta de PayPal. Cómo comprar Bitcoin con PayPal en eToro – Tutorial Comprar Criptomonedas con PayPal: Aquí hay un tutorial paso a paso sobre cómo comprar Bitcoin al instante con PayPal en eToro sin cargo.