Comprar ACCIONES de COCA COLA y GANAR DINERO$$▶︎

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Comprar acciones de coca cola. Como la mayoría de nosotros, usted probablemente ha imaginado la compra de acciones de una empresa que se dispara en un par de años en valor, lo que le hace Suficiente dinero para viajar y relajarse por el resto de su vida.

Tal vez incluso Coca Cola Company estaba entre sus mejores selecciones para comprar sus acciones, o lo estará. En realidad, invertir es un poco más complejo que esperar a que los pájaros vuelen en tu boca listos asados, pero bueno, tienes que comenzar en algún lugar, ¿verdad?

¿Dónde puedo comprar acciones de la Coca Cola? ¿Cómo se puede invertir en Coca Cola?

La buena noticia es que a diferencia de antaño, hoy en día puedes comprar acciones de compañías como Coca Cola Company completamente en línea.

Si bien no aconsejamos específicamente comprar acciones de Coca Cola Company, este artículo explica en términos sencillos cómo puede comprar acciones en compañías en general, tomando a Coca Cola Company como ejemplo. Si su primera acción para comprar debe ser Coca Cola Company o no, es usted quien decide. Le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con asesores de inversión, ya que este artículo no pretende ser asesoramiento de inversión bajo ninguna circunstancia.

COMPRAR ACCIONES DE COCA COLA

Resumen de Coca Cola Company

Coca Cola Company es una compañía estadounidense de Defensa del Consumidor, que cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker KO. Es la empresa fabricante de refrescos más famosa. Si desea comprar sus acciones, debe encontrar un corredor que le dé acceso a la bolsa de Nueva York porque es el principal intercambio en el que se negocia (espere, entraremos en esto en un momento).

Todo esto no significa que Coca Cola Company sea una buena compañía o una mala. Como parte de este ejemplo, es posible que desee recordar lo que está considerando invertir en.

Vamos a ver los pasos ahora!

Pasos para comprar acciones de Coca Cola Company

De acuerdo, así que por sus propias razones ha decidido que le gustaría comprar Coca Cola Company. Es un buen comienzo. Vamos a ver lo que le espera antes de que pueda declarar oficialmente que es accionista de Coca Cola Company! El proceso es bastante similar para las acciones de cualquier empresa y, de nuevo, solo tomamos a Coca Cola Company como ejemplo.

Una de las características de un corredor en línea son los intercambios a los que tienen acceso. No todos los corredores le permiten comprar acciones de Coca Cola Company, simplemente porque no tienen acceso a la Bolsa de Nueva York. No hace falta decir que necesita un corredor que le dé acceso a este intercambio.

La siguiente cosa importante con un corredor es que debe adaptarse a usted también. No todos los corredores permiten que cada ciudadano abra una cuenta con ellos; algunos corredores son súper caros si solo desea comprar un par de acciones de Coca Cola Company de vez en cuando, algunos corredores pueden ser absolutamente gratis. En realidad, puede obtener excelentes recomendaciones para elegir El corredor correcto utilizando nuestro cuestionario:

COMPRAR ACCIONES DE COCA COLA

Al recomendar un corredor, tenemos en cuenta diferentes factores, como las tarifas del corredor, la plataforma de negociación, los mercados accesibles para operar y lo fácil que es abrir una cuenta. La seguridad también es muy importante, pero ya que recomendamos solo corredores seguros, no tiene que preocuparse por ello.

Paso 2: Abra su cuenta de corretaje

Comprar acciones de Coca Cola

Después de encontrar su corredor en línea, debe abrir una cuenta. Esto es muy parecido a una cuenta bancaria regular y abrir una suele ser un proceso completamente en línea. En algunos corredores es tan rápido como abrir una nueva cuenta de Gmail, en algunos corredores tarda un par de días hasta que hacen una verificación de antecedentes sobre usted. En lugar de almacenar dinero en él, almacenará sus acciones en esto, por lo que definitivamente necesita esto para comprar acciones de Coca Cola Company y almacenarlas.

Paso 3: Deposite dinero en su cuenta

COMPRAR ACCIONES DE COCA COLA

Pagarás en efectivo para comprar esas acciones de Coca Cola Company. Este efectivo primero debe ser enviado (depositado) a su corredor. Esto suele ser súper fácil y rápido, en realidad incluso más fácil que abrir su cuenta de corretaje.

La forma más común en que puede depositar su dinero es mediante transferencia bancaria y mediante tarjeta de crédito / débito. En algunos corredores, puede depositar en su cuenta de inversión incluso desde diferentes billeteras electrónicas como Paypal, por ejemplo, en eToro.

Paso 4: Compra the Coca Cola Company share

Tienes la cuenta, el efectivo y el objetivo de acciones. El último paso es presionar el botón comprar! o invertir e Inicie sesión en su corretaje en línea, busque acciones de Coca Cola Company, inserte el número de acciones que desea comprar y haga clic en comprar, lo que iniciará la compra de acciones (en la jerga comercial: ejecutar la orden de compra).

Un par de consejos sobre esto: al realizar un pedido, puede elegir entre diferentes tipos de pedidos. La orden de mercado compra al precio real de mercado, mientras que la orden de límite le permite especificar el precio exacto al que desea comprar la acción.

Paso 5: Revise su posición de Coca Cola Company regularmente

Comprar acciones de Coca Cola

No ha terminado después de comprar sus acciones de Coca Cola Company. Ahora es clave monitorear sus inversiones. Esto básicamente significa seguir su estrategia de inversión. Si compró la acción de Coca Cola Company para mantenerla por un plazo más largo, puede participar en la reunión anual y recopilar todas las noticias e información sobre la compañía.

Si planea venderlo poco después de ver algún aumento en el precio, puede usar diferentes herramientas de gestión de posiciones. Por ejemplo, puede establecer el precio objetivo al que desea vender la acción con un beneficio, o usar el stop-loss para establecer un precio al que desea vender la acción para evitar pérdidas adicionales.

Tarifas por invertir en acciones de Coca Cola Company

COMPRAR ACCIONES DE COCA COLA

Usted tiene que contar con diferentes tipos de tarifas cuando usted está negociando con acciones de Coca Cola Company.

La comisión es una tarifa, basada en el volumen negociado o una tarifa plana por operación. Por ejemplo, 0.1% de €10,000, $5 / comercio o $0.005 / acción.

No hace falta decir que estos son diferentes en cada corredor. Veamos las tarifas de operar con acciones de Coca Cola Company en nuestros cinco corredores recomendados.

Cómo reducir los riesgos

Las inversiones siempre vienen con algunos riesgos, invertir en Coca Cola Company no es la diferencia. Tómese el tiempo para revisar los siguientes consejos de BrokerChooser que lo ayudan a minimizar sus riesgos. También puede leer más sobre el riesgo de mercado y otros tipos de riesgos aquí.

Evite las estafas

COMPRAR ACCIONES DE COCA COLA

Riesgo: desafortunadamente, hay toneladas de «corredores» de estafa que están tratando de robar su dinero. Cuando se enfrenta a anuncios de opciones binarias y algoritmos de inversión automatizados que generan rendimientos excepcionales, comience a ser altamente sospechoso. En estos casos, lo mejor que puedes hacer es rechazar inmediatamente estos anuncios.

Cómo administrarlo: al comprar acciones en línea, vaya con nuestra selección de corredores. Tenemos una cuenta activa con los corredores que seleccionamos y los probamos regularmente.

Diversifique su cartera

Riesgo: gastar todos sus ahorros en una o dos acciones. Si Coca Cola Company quiebra, pierdes todo el dinero invertido. Cómo administrarlo: compre otras acciones también, no solo Coca Cola Company para diversificar su cartera de inversiones.

Esto prácticamente significa comprar más acciones diferentes y no poner todos sus huevos en una canasta. El número ideal de acciones en una cartera varía entre 20 y 30.

Conclusiones al Comprar acciones de Coca Cola

Comprar acciones de Coca Cola

¿Comprar acciones de Coca Cola Company en línea?

Solo tienes que seguir estos cinco sencillos pasos:

Encuentre un broker

Abre tu cuenta

financiar la cuenta

comprar la acción

revise su posición