¿Cómo puedo Ganar DINERO Fácil y Rápido por Internet?◀︎ll

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Una prioridad este año, para muchas personas, será descubrir cómo ganar dinero en línea. Podría ser un trabajo secundario para complementar su trabajo o una empresa completamente nueva. Cualquiera que sea la razón, hay una gran cantidad de oportunidades disponibles.

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?

Para muchos de ellos, todo lo que necesitará es acceso a una conexión a Internet confiable y un teléfono inteligente.

¿Cómo Puedo Ganar Dinero En Línea?

Si quieres ganar dinero extra sin sudar, sigue desplazándote. Para ahorrarle tiempo y horas de investigación, he creado esta extensa lista de ideas para hacer dinero en línea y conciertos en el lateral. Todo lo que necesitas hacer es reservar un tiempo para leer la lista, y estoy bastante seguro de que encontrarás uno o dos con los que te guste el sonido.

Cree un sitio web y Gane una comisión de Afiliado

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Una de las formas más populares de ganar dinero real en línea es a través del marketing de afiliados. el 81% de las marcas y el 84% de los editores utilizan el poder del marketing de afiliación y es probable que esta estadística continúe a medida que el gasto en marketing de afiliación en los EE. ¿No sabes qué es el marketing de afiliación? Es una forma de ganar dinero promocionando varias marcas. Promocionas productos, servicios, aplicaciones, software y mucho más. A cambio, las empresas le pagan una comisión cuando un cliente compra un producto utilizando su enlace.

Probablemente pienses que la comisión será pequeña, pero eso no es estrictamente cierto. Puede ser, pero lo que hace una gran diferencia es que puedes ser afiliado de una, dos, tres o considerablemente más marcas diferentes, y no hay límite para la cantidad de enlaces que puedes incluir en cada una de tus publicaciones. También existe la posibilidad de que la comisión sea del 50% de un producto de $1,000 y que sea una comisión recurrente todos los meses. ¿Cómo funciona? Usted anuncia las marcas a través de su sitio web escribiendo blogs, creando infomerciales y otros tipos de contenido. Incluye enlaces para sus marcas afiliadas y envía tráfico a su sitio web.

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Para alcanzar cualquier nivel de éxito, tienes que aprender a ser persistente. La clave de su éxito será encontrar un nicho que se adapte a usted y tener la estrategia correcta. Algunos de los nichos que quizás desee considerar incluyen:

Software

Viajes

Comercio electrónico

Citas

Préstamos

Fitness

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Una vez que te hayas decidido por un nicho, tendrás que trabajar en el diseño de un sitio web y comenzar un blog. Iniciar un canal de YouTube que se ejecute junto con su blog es otra opción.

Nivel de experiencia: Intermedio

Requisitos: Experiencia en marketing de contenidos, saber cómo crear un sitio web

Tiempo: De seis meses a varios años antes de comenzar a obtener ganancias reales

Herramientas: Dominio, alojamiento

Potencial de ingresos: $300 a $10,000 / día

Construir y vender software

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Hay muchos beneficios de construir software y luego venderlo. Los costos iniciales, incluido el desarrollo del software, pueden ser bastante altos. Sin embargo, el costo de vender su producto una vez que lo haya fabricado es relativamente bajo. Entregar el producto terminado al cliente cuesta muy poco.

Un requisito crítico es que debe tener una buena comprensión del lado de la programación de las cosas. Un amigo o familiar que lo sepa sería una posible alternativa, siempre y cuando no quieran cobrar demasiado por sus servicios. También es crucial que cree software que la gente quiera comprar.

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Idealmente, debe ser un software único, mejor que cualquier otra cosa que esté disponible actualmente o, al menos, mucho más barato. Ya existe una gran cantidad de software, pero todavía hay algunos nichos que puede explorar y problemas para los que nadie ha encontrado la respuesta. Averigua cuáles son, y podrías ser un ganador.

Tenga en cuenta que podría llevar algún tiempo para el desarrollo de su proyecto, lo que hace que sea vital que investigue mucho de antemano para asegurarse de que haya un mercado para su producto. Si está interesado en reducir la cantidad de trabajo, es posible que desee considerar comprar algún software y realizar mejoras o utilizar software de código abierto.

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Si cree que esta es una buena opción, asegúrese de verificar si hay alguna restricción. Pasar mucho tiempo creando algo que no puedes vender sería devastador. El desarrollo de aplicaciones es otra opción similar. Crear juegos o aplicaciones puede ser una idea muy lucrativa. Un tipo que logró un gran éxito con su negocio de SaaS es Neil Patel.

Nivel de experiencia: Principiante, intermedio, experto

Requisitos: Saber codificar o tener un amigo o pariente que pueda hacerlo por usted, hacer que los clientes usen el software

Tiempo: Más de un año para comenzar a ganar dinero

Herramientas: Alojamiento, dominio

Potencial de ingresos: $50-$100,000 / mes

Lanza y haz crecer una startup

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Gracias a Internet, hay una gran cantidad de opciones si crees que tienes lo que se necesita para lanzar un negocio de inicio. Siempre que tenga una computadora y una conexión a Internet confiable, el cielo es el límite en lo que puede lograr. No necesita ser un genio técnico, ya que hay muchas herramientas valiosas que lo ayudarán a construir, lanzar y hacer crecer su negocio.

Solo necesitas esforzarte, aprender lo que necesitas. Otro gran beneficio de comenzar un nuevo negocio en línea es que lo hace desde cualquier parte del mundo. Nadie establece su horario para usted, lo que significa que puede trabajar tan poco o tan a menudo como le convenga. Depende de qué tan rápido o exitoso quieras que sea tu negocio.

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Cuando se trata de requisitos de capital, no necesita mucho. Hay negocios en Internet que puede iniciar sin dinero simplemente porque hay una gran cantidad de servicios gratuitos para ayudar en el proceso.

Estas son solo algunas ideas, algunas de las cuales veremos con más detalle un poco más adelante.

Producción de muebles a medida

Productos de belleza caseros

Actividad vacaciones

Minorista de comercio electrónico

Servicios de limpieza

Vendedor de artesanías hechas a mano Tutoría o cursos digitales

Comience su propia línea de ropa

Publique un libro

Nivel de experiencia: Principiante, intermedio, experto

Requisitos: La idea y los clientes adecuados para su producto o servicio

Tiempo: Más de seis meses para comenzar a ganar dinero

Potencial de ingresos: $50-$100,000/mes

Inicie un sitio de comercio electrónico y venta productos físicos

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: En los últimos años, los sitios de comercio electrónico realmente han despegado, y gracias a plataformas como WooCommerce y WordPress, construir su sitio no podría ser mucho más fácil. Debido a que muchas tiendas físicas han tenido que cerrar sus puertas debido a COVID, es probable que la popularidad de esta opción aumente.

Las compras en línea ya no son el lujo que alguna vez fue. Hace más de una década, el comercio electrónico solo representaba el 5,1% de las ventas minoristas totales. Avance rápido y en 2019, las ventas en línea representaron el 21%. Para millones de personas, gracias al Covid-19, ahora es una necesidad. Para que su negocio de comercio electrónico tenga éxito a largo plazo, necesitará una visión a largo plazo y un producto que aporte valor real al mercado.

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Para ejecutar una tienda de comercio electrónico exitosa, debe crear y vender un producto físico de nicho a una audiencia específica o comprar productos de moda a bajo precio de un fabricante extranjero, reempaquetarlos y venderlos con un margen de beneficio. La primera opción puede ser un poco arriesgada, pero también tiene el potencial de ser muy exitosa.

Una cierta cantidad de pasión por su producto o productos es esencial, y también deberá estar preparado para poner el injerto cuando se trata de investigación, desarrollo de su producto y también pruebas. Hay algunos sitios de comercio electrónico muy exitosos en los que puede inspirarse, como Beardbrand, Ratio Coffee y SkinnyMe Tea.

Estas tres compañías muestran los increíbles resultados que son posibles si estás preparado para trabajar. La segunda opción es menos arriesgada, pero primero debe obtener un producto que ya sea popular. Un lugar para buscar es AliExpress. Usted compra el producto a granel, lo vuelve a empaquetar y luego lo vende a través de su tienda de comercio electrónico.

Además de encontrar el producto adecuado, también deberá pensar en cómo enviará los pedidos. Manejarlo usted mismo es la opción obvia, pero algo llamado envío directo es otra posibilidad. En este caso, usted toma los pedidos y el fabricante se encarga del envío en su nombre.

Nivel de experiencia: Principiante, intermedio, experto

Requisitos: La idea y los clientes adecuados para su producto

Tiempo: Podría ganar dinero en un par de meses

Herramientas: Alojamiento, dominio, productos para vender

Potencial de ingresos: $50-$100,000 / mes

Crea cursos en línea

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Los verás aparecer en tu sección de noticias de Facebook y en anuncios cuando busques en línea. Parece que los cursos en línea están en todas partes hoy en día, pero no es demasiado tarde para entrar en acción. Se pronostica que el mercado de la educación en línea podría alcanzar los $350 mil millones para 2025. Sin embargo, hay un requisito.

Necesitas un conocimiento por el que alguien esté dispuesto a pagar. Si tiene lo que se necesita, los cursos en línea son una oportunidad fantástica. No es el fin del mundo si no tienes los medios para crear tu propio curso porque siempre existe la opción de convertirte en instructor. Elija la plataforma adecuada y podrá transmitir su experiencia y habilidades a un público amplio que podría estar interesado en aprender algo nuevo.

Si te preguntas qué tipo de temas venden, aquí tienes algunos ejemplos:

Desarrollo personal

Fotografía

Arte

Jardinería

Tecnología

Idiomas (veremos la enseñanza de inglés un poco más adelante)

Cocina

Marketing

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Un excelente lugar para comenzar, si te has decidido por un tema, es encuestar a tu audiencia. Descubrirás lo que quieren aprender y cuánto estarán dispuestos a pagar por ello.

Nivel de experiencia: Experto

Requisitos: Conocimiento o habilidad la gente quiere pagar

Tiempo: Podrías obtener un ingreso en un par de meses

Herramientas: Plataformas de aprendizaje en línea como Udemy y Kajabi, o un producto de software como WooCommerce o WordPress, una plataforma de cursos en línea como Thinkific.

Potencial de ingresos: $50-month 10,000/mes

Escribir y vender un libro electrónico

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Si sabe que tiene un libro en usted pero lo ha estado posponiendo durante años, publicar un libro electrónico podría ser la oportunidad que está buscando. Si quieres publicar un libro, no tienes que acercarte a una editorial porque la autoedición es una opción. Absolutamente cualquier persona puede publicar un libro, y es posible ganarse la vida.

La barrera de entrada es relativamente baja, así que prepárate para mucha competencia. Para destacar entre la multitud, deberá escribir el mejor libro electrónico posible y satisfacer las expectativas de los lectores.

Algunas de las cosas que debes considerar antes de poner la pluma sobre el papel, en sentido figurado, incluyen:

Elegir el tema correcto: Algo que te apasione o sobre lo que tengas conocimientos.

Cuánto durará su libro electrónico: no hay reglas estrictas y rápidas.

El título de su libro electrónico: Debe captar la atención de las personas y atraerlas.

Escribe contenido único: Proporciona información que ningún otro libro electrónico ofrece.

Formato: PDF es el mejor.

Edición: Llene su libro electrónico con errores gramaticales y está condenado al fracaso.

Diseño de portada: no se trata solo del contenido.

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Una portada atractiva también es clave para el éxito. Una vez que haya escrito su libro electrónico, debe venderlo. Dirigirse a todos no es el mejor enfoque. Es más probable que tengas éxito si puedes identificar un mercado.

Nivel de experiencia: Principiante, intermedio, experto

Requisitos: Idea para su libro electrónico

Tiempo: Su libro electrónico podría generarle un ingreso en un par de meses

Herramientas: Herramienta de edición, blog o plataforma de publicación

Potencial de ingresos: $50-$10,000/ mes

Venda cosas en Amazon FBA

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Amazon es una de las tiendas en línea más grandes. Ya hemos analizado la creación de su tienda de comercio electrónico, y esta idea es algo similar, pero en este caso, está utilizando la plataforma de Amazon. Es una forma rentable de enviar sus productos y le permite brindar un excelente servicio al cliente por una pequeña tarifa.

Un enfoque excelente es determinar qué productos se venden bien en la plataforma y buscar versiones más baratas que pueda cambiar de marca y revender. El proceso de venta no podría ser más sencillo. Envías tus artículos a Amazon y se almacenan en uno de sus centros logísticos. Los clientes potenciales pueden comprar sus artículos a través de Amazon u otra plataforma de comercio electrónico.

Cuando se venden las cosas, Amazon recoge, empaqueta y envía los artículos. Puede monitorear todo a través del sistema de seguimiento de Amazon. Amazon ofrece un excelente servicio al cliente y gestiona las devoluciones. Este servicio no es gratuito. Las tarifas de cumplimiento son bastante complicadas, pero hay muchos recursos en línea que explican cómo calcular los costos.

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Qué vender para ganar dinero en Amazon FBA Puede vender casi cualquier cosa, desde artículos que tiene en su casa hasta joyas caras y de lujo, pero algunas cosas se venden mejor que otras.

Un no-no definitivo serían los productos de marca bien conocidos. Los clientes de Amazon tienden a buscar productos decentes que parezcan que cumplen todos los requisitos y se venden a un precio bajo. Sin embargo, para que sus artículos capten la atención de los compradores, deben ser similares pero mejores que todos los demás. Por ejemplo, ponlo a tu nombre y agrega algo extra que otros vendedores no tengan, como un mejor servicio en general, un envío más rápido o una lista de productos que llame la atención, son solo algunos ejemplos. Aquí hay algunos criterios más a tener en cuenta:

Los productos deben ser específicos de un nicho.

Los artículos entre $10 y $15 tienden a venderse mejor.

Los productos que son livianos y pequeños son más fáciles de enviar.

Marca los productos como propios.

Evite los productos que son de temporada.

Su producto debe resolver un problema o satisfacer una necesidad.

Productos de calidad de proveedores confiables.

Elija artículos en una categoría popular, por ejemplo: Libros, Belleza para bebés, Accesorios y ropa, Electrónica, Aire libre y jardinería, Fitness, Cocina y Salud en el hogar, Juguetes, Joyería,

Nivel de experiencia: principiante, intermedio, experto,

Requisitos: productos para vender, computadora y clientes para sus productos,

Tiempo: Podría obtener un ingreso en seis meses,

Herramientas: Cuenta de Amazon o su sitio de comercio electrónico,

Potencial de ingresos: $50-$100,000/mes,

Compre y venda nombres de dominio

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: En el mundo moderno centrado en la tecnología, los nombres de dominio son un gran negocio. En algunos casos, pueden cambiar de manos por millones de dólares. Como mínimo, puede esperar unos cientos de dólares si encuentra un nombre de dominio sólido que esté a la venta.

No esperes obtener ganancias durante varios meses, ya que puede llevar una cantidad considerable de tiempo construir una cartera de dominios de alta calidad. La cantidad de ganancias que obtenga depende de la cantidad de trabajo que esté dispuesto a realizar. La compra y venta de nombres de dominio implica tratar de predecir lo que será popular en unos pocos meses o años en el futuro.

Otra opción es comprar algunos dominios que ya son de alto perfil y aferrarse a ellos por un tiempo, con la esperanza de que su valor aumente. Hay muchas herramientas diferentes que puede usar, como Just Dropped, Namecheap, Flippa, GoDaddy. Una vez que haya comprado el dominio, simplemente vuelva a publicarlo y espere a que alguien se interese para poder vendérselo con fines de lucro.

Nivel de experiencia: Principiante, intermedio, experto

Requisitos: Conocimiento de los nombres de dominio y lo que los hace atractivos

Tiempo: Cualquier cosa a partir de un mes en adelante

Herramientas: Cuenta con un sitio que compra y vende nombres de dominio

Potencial de ingresos :Freel 10-$1,000/mes

Freelance

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: ¿Tiene un conjunto de habilidades específico? ¿Hay algo que puedas hacer por lo que la gente pagaría dinero? Actualmente existe una demanda masiva de autónomos. En una encuesta reciente de PeoplePerHour, el 60% de las empresas que respondieron dijeron que planean utilizar más trabajadores independientes este año.

Sin embargo, ser tu propio jefe no es tan fácil como parece. Se requieren muchos sacrificios, y hay que poner una cierta cantidad de esfuerzo cuando se trata de encontrar clientes.

Todo lo cual debe hacerse antes de que pueda hacer el trabajo. También hay habilidades específicas que necesitarás desarrollar si quieres tener éxito. Tendrás que aprender a promocionarte, presentarte a clientes potenciales, brindar apoyo, presupuestar y administrar tu tiempo.

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: También hay una gran cantidad de competencia, lo que significa que también debes pensar en una estrategia. Encontrará muchos recursos para ayudarlo en línea, así que no se preocupe demasiado. Veamos los pasos que deberá seguir antes de pasar a las áreas con mayor potencial.

Paso 1: Elige tu nicho: algo que te apasione o sobre lo que tengas conocimientos.

Paso 2: Sea específico sobre los servicios que brinda.

Paso 3: Crea un portafolio impresionante de tu trabajo.

Paso 4: Define tu base de clientes.

Paso 5: Prueba las aguas antes de renunciar a tu trabajo diario.

Paso 6: Perfecciona tus habilidades.

Paso 7: Busca clientes en sitios populares de freelancers como Upwork, Freelancer, Toptal y Fiverr.

Prepárese para trabajar más duro que en su trabajo de 9 a 5, disfrute de menos vacaciones, trabaje durante las vacaciones y, a menudo, hasta altas horas de la noche. Ahora veamos algunos de los nichos más populares para autónomos.

Desarrollo Web

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: El aumento de la demanda de sitios web significa que los trabajos que giran en torno a esta necesidad también están en aumento. Es un trabajo que se presta bien para trabajar desde casa porque todo lo que necesita es conocimiento, una computadora y una conexión confiable a Internet. Los trabajos más populares incluyen el desarrollo de front-end, el desarrollo de back-end y el desarrollo de pila completa.

Escritura

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Los escritores profesionales son muy buscados. Este rol implica escribir contenido para los sitios web de los clientes que promueva su negocio y los ayude a mantenerse relevantes. La cantidad de dinero que ganas depende del nicho que elijas y de tus habilidades.

Diseño gráfico

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: El diseño gráfico es un campo vasto, por lo que ayudará a los clientes potenciales creando una cartera, presentándoles a los clientes y estableciendo sus tarifas de acuerdo con su experiencia. Para perfeccionar aún más sus habilidades, considere tomar cursos certificados y ver tutoriales.

Marketing Digital

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Si tienes una mente creativa, esta podría ser la industria para ti. El marketing digital juega un papel fundamental para ayudar a las industrias y marcas a mantenerse relevantes. Hay una variedad de trabajos disponibles, incluso para principiantes. Opta por proyectos más pequeños, como publicaciones y banners en redes sociales, o proyectos más complejos que requieran que crees una identidad de marca o administres una campaña de marketing en redes sociales.

Asistencia virtual

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Esta es otra área que se está volviendo cada vez más popular. Contratar a una persona remota para realizar una amplia gama de tareas, como recepcionista, atención al cliente, mecanógrafo, administrador o asistente de correo electrónico, ahorra dinero, especialmente para una pequeña empresa con un presupuesto ajustado. Trabaja para varias empresas diferentes y podrás maximizar tus ingresos como autónomo.

Las imágenes fotográficas

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Se han vuelto igualmente importantes en la industria de la publicidad y se considera que tienen tanta influencia como la palabra escrita. Si eres fotógrafo, no tienes que limitarte a cubrir bodas y eventos. Es posible ganar dinero en disciplinas de diseño de alimentos y fotografía de productos, por ejemplo. También puedes publicar tu trabajo en sitios web de stock o vender ajustes preestablecidos de edición.

Nivel de experiencia: Principiante, intermedio, experto

Requisitos: Conocimiento o habilidad que las personas están dispuestas a pagar

Tiempo: Herramientas instantáneas: Su sitio web o una cuenta con un sitio independiente

Potencial de ingresos: hasta $80,000 / mes

Enseñar Inglés como Tutor Virtual

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Es posible enseñar inglés como tutor virtual sin experiencia. Sin embargo, tienes que ser un hablante fluido de inglés. La enseñanza de inglés en línea ha disfrutado de un rápido crecimiento en demanda y popularidad. En la actualidad, más de mil millones de personas están aprendiendo inglés en todo el mundo. Regularmente aparecen nuevas plataformas en línea y escuelas. Algunos requieren una licenciatura, pero otros no. La certificación TEFL o ESL, sin embargo, es esencial.

Nivel de experiencia: Principiante, intermedio, experto

Requisitos: No se requiere experiencia en la enseñanza, pero puede ganar más con un título o certificación de enseñanza

Tiempo: Herramientas instantáneas: Cuenta con una plataforma de enseñanza en línea

Potencial de ingresos: De $10/hora a $40/hora

Haga microtrabajos en Amazon Mechanical Turk

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Es posible que no haya oído hablar de microtrabajos, pero es un término que se usa para trabajos sencillos que generalmente no requieren habilidades técnicas. Amazon Mechanical Turk es una plataforma en línea donde los solicitantes (como se les conoce) publican trabajos aburridos que puede completar por sumas de dinero mínimas. Los trabajos se denominan HITs o Tareas de Inteligencia Humana. Estas tareas tienden a ser cosas que los algoritmos o las computadoras no son capaces de hacer o que los humanos hacen de manera mucho más efectiva. Puedes elegir qué trabajos quieres hacer y cuánto haces. El pago es de $0.01 a $1 por golpe. Los éxitos incluyen:

Transcripción de grabaciones de audio

Investigación de detalles de datos

Identificación de objetos en videos o fotos

Duplicación de datos

Desafortunadamente, existe una cantidad considerable de competencia y, si desea obtener su parte justa del trabajo, deberá usar extensiones de navegador y un conjunto de herramientas para obtener los trabajos mejor pagados rápidamente.

Nivel de experiencia: Principiante, intermedio, experto

Requisitos: No se requiere experiencia o conocimiento

Tiempo: Instantáneo, aunque puede llevar un par de semanas acumular una cantidad decente de efectivo

Herramientas: Software que lo alerta del Potencial de Ingresos de HITS

Altos ingresos: Coaching 100 – Coaching 1,000/mes

Coaching en línea

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Esta es una oportunidad que eventualmente podría funcionar por sí sola si lo desea. Comienza un programa de coaching y estarás creando una base sólida para un negocio. Un beneficio significativo del coaching en línea es que puede ganar mucho dinero muy rápidamente.

Las personas tienden a estar más dispuestas a pagar un precio más alto por los programas individuales o personalizados. Los entrenadores en línea exitosos incluyen a Shana Recker, Tiffany Napper y Christina Samba. Sin embargo, debe investigar a su audiencia y comprender lo que quieren y necesitan. Otra cosa que es muy beneficiosa será alentar a sus clientes a correr la voz sobre su negocio.

Han surgido una serie de plataformas de coaching que le permiten lanzar un modelo de negocio altamente escalable y no tener que comprometer la eficacia de su coaching.

Las plataformas de coaching más populares incluyen:

Satori: Esta es una aplicación que agiliza tanto la gestión empresarial como el coaching de un negocio. Combina una herramienta de inteligencia de negocios y un sistema CRM, por lo que tiene una ventanilla única.

CoachAccountable: Esta plataforma también cubre herramientas de administración esenciales para ayudar con los pagos, la programación de sesiones, los planes de entrenamiento y el intercambio de documentos.

Nudge Coach: El enfoque de esta plataforma es ayudar a los entrenadores a mantener a sus clientes en el camino de forma remota y entre sesiones. Le permite enviar a los clientes el mensaje correcto cuando sea necesario y programar notificaciones para el futuro.

TrueCoach: Diseñado para empresas de fitness y entrenadores personales que quieran lanzar entrenamiento y entrenamiento remotos. Le permite conectarse de forma remota con clientes y compartir videos y entrenamientos.

Coach Catalyst: Esta plataforma también es para empresas de fitness y entrenadores personales. Incluye registros diarios, lo que significa que los clientes son responsables entre sesiones. Los entrenadores pueden monitorear el progreso y ofrecer motivación o atención adicional si es necesario.

Nivel de experiencia: Principiante, intermedio, experto

Requisitos: Conocimiento o habilidad por la que la gente estará dispuesta a pagar, conocimiento técnico para las plataformas

Tiempo: 6 meses antes de obtener ganancias

Herramientas: Plataforma de coaching, sitio web para comercializar sus servicios

Potencial de ingresos: Consultant 1,000 – $10,000/mes

Consultor en línea

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Las personas y las empresas a menudo se comunican con consultores para ayudarlos a alcanzar sus objetivos, especialmente cuando tienen problemas para reunirse en persona debido a un horario pesado. Ser un consultor virtual es una opción de carrera versátil, y podría ayudar a sus clientes con una amplia gama de cosas, desde marketing hasta búsqueda de trabajo.

Considere qué experiencia y habilidades tiene y si puede entregarlas en línea, y habrá personas que quieran pagar por una solución de este tipo para sus problemas. Junto con su experiencia, también deberá investigar un poco. Esto le permitirá concentrarse en el servicio adecuado para ofrecer y en cuánto puede esperar que paguen sus futuros clientes.

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?

Una vez que haya encontrado un servicio, considere realizar una prueba de grupo beta. Úselo como una experiencia de aprendizaje, obtenga comentarios y recuerde pedir testimonios. Hay una amplia gama de opciones cuando se trata de consultoría. Echa un vistazo a las siguientes opciones:

Consultoría de relaciones públicas

Consultora de marketing

Consultoría de redes sociales

Consultora de coaching profesional

Consultora de Sostenibilidad

Consultora de viajes

Consultora financiera

Consultora de Fitness/bienestar

Consultoría de recursos humanos

Consultora de TI/tecnología

Consultora de ventas

Consultoría de cumplimiento

Consultor legal

Si no está seguro de dónde buscar oportunidades, pruebe uno de estos sitios web legítimos:

Claridad: Esta es una plataforma que se concentra principalmente en empresas de nueva creación. Cualquier experto que quiera ofrecer sus servicios aquí necesita conocer los procesos de negocio, el espíritu empresarial o las nuevas empresas, por ejemplo.

ExpertConnect: Con sede en Nueva York, ExpertConnect siempre está buscando expertos en atención médica, tecnología, ciencias dela vida, telecomunicaciones, medios de comunicación, asuntos legales, contabilidad, finanzas, bienes raíces, venta minorista y bienes de consumo.

Maven: Según Maven, es el «Mercado de Conocimiento Global» y cuenta con muchos expertos de todos los campos de la industria y ámbitos de la vida. Los expertos, como se conoce a los expertos, incluyen camioneros, barberos, mecánicos de automóviles, agricultores y médicos.

GLG: La clientela de esta plataforma proviene de muchas industrias diferentes, incluidas la tecnología, las ciencias de la vida, las inversiones, la investigación de mercados y los bienes de consumo. Puede establecer sus tarifas según su experiencia, área de práctica y designación.

Zintro: No paga nada por ser miembro de Zintro, pero usted o su cliente deben pagar cuando se conectan por primera vez a través de la plataforma. No recibe correos electrónicos con solicitudes de consultoría. En su lugar, debe visitar su bandeja de entrada de Zintro con regularidad.

Nivel de experiencia: Intermedio, experto

Requisitos: Experiencia y habilidades que las personas necesitan y desean pagar

Tiempo: Al menos un año antes de obtener ganancias

Herramientas: Plataforma de consultoría, sitio web para anunciar sus servicios

Potencial de ingresos: $500 – $110,000/mes

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Tal vez le gustaría un cambio de carrera, quiere probar algo nuevo o se beneficiaría de un cambio de escenario. En tales casos, trabajar de forma remota puede ser un soplo de aire fresco, así como una excelente oportunidad para ganar algo de dinero extra.

Muchas empresas buscan empleados remotos, y no importa dónde trabaje. Según Upwork, el 22% de la fuerza laboral estadounidense trabajará de forma remota para 2025. Eso es un aumento del 87% en comparación con antes de la pandemia. Comience a tiempo parcial, y es posible que le guste tanto que quiera trabajar a tiempo completo.

Busque posibles opciones revisando los listados de carreras en línea o visitando uno de los siguientes sitios web:

Solid

Gigs

Flexjobs

Remoto Trabajamos de forma remota

Los tipos de trabajos remotos disponibles varían considerablemente. Dichos puestos pueden incluir ser diseñadores o trabajar en atención al cliente. Es un caso simple de encontrar un trabajo que te guste y solicitarlo.

Nivel de experiencia: Principiante, intermedio, experto

Requisitos: La habilidad adecuada para el trabajo que está solicitando

Tiempo: Herramientas instantáneas: Conocimiento y experiencia para ayudarlo a asegurar el trabajo 4

Potencial de ingresos: $20,000 – $100,000

Narre audiolibros para Ganar Dinero en línea

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: La industria de los audiolibros ha experimentado un crecimiento dramático en los últimos años, lo que significa que hay una demanda significativa de narradores de audiolibros. La popularidad de los audiolibros tampoco parece estar disminuyendo. Se espera que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta del 24,4% de 2020 a 2027.

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?

No hay requisitos especiales para este puesto en línea, pero necesitará una gran voz para hablar y disfrutar de la lectura. Una de las formas más rápidas y fáciles de comenzar su carrera como narrador es registrarse en una plataforma que conecte a los autores con los narradores de audiolibros. Aquí hay algunos ejemplos de dónde buscar:

ACX

Voices

Audible

Brilliance Audio

voicebunny.com

Necesitarás invertir en un buen software de grabación y un micrófono de alta calidad. Comience por crear algunas muestras para que los clientes potenciales puedan escuchar su voz. Otro buen lugar para buscar trabajo es Up Work. Este sitio web independiente te ayudará a ampliar tu alcance.

Nivel de experiencia: Principiante, intermedio, experto

Requisitos: Amor por la lectura y una gran voz

Tiempo: Instantáneo

Herramientas: Software de grabación, un micrófono de buena calidad, un lugar tranquilo para hacer las grabaciones

Potencial de ingresos: $100 – $500 / hora terminada

Gana dinero con Encuestas en línea

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Esta opción no te hará rico, pero es una forma de ganar premios o dinero rápido y no preocuparte por aprender una nueva habilidad. Puedes hacer este trabajo en tu tiempo libre. El trabajo es sencillo y la mayoría de los sitios de encuestas en línea requieren poca o ninguna habilidad o educación.

Algunos sitios web de encuestas pagan más de lo que cabría esperar, pero aun así, no esperes que tus ganancias sean de más de dos cifras. Debe registrarse en un sitio de encuestas en línea y proporcionar cierta información, incluidos sus intereses y antecedentes. Con esa información, las plataformas pueden emparejarlo con las encuestas más adecuadas. Los sitios de encuestas más populares en línea incluyen:

Swagbucks

I-say

Pinecone Research

Pro Opinion

SendEarnings

Nivel de experiencia: Principiante, intermedio Requisitos: Ninguno

Requisitos: Ninguno

Tiempo: Instantáneo

Herramientas: Teléfono Inteligente

Potencial de ingresos: $1 – $20 / hora

Sitios web de prueba

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Las pruebas de sitios web son un recurso invaluable para las empresas que podrían haber invertido grandes cantidades en el diseño del sitio web de su empresa. En promedio, el costo inicial de lanzar y diseñar un sitio web es de $12,000 a $150,000.Para probar un sitio web, debe acceder, usar y analizar el sitio web. Luego, debe proporcionar comentarios sobre la experiencia, cómo funcionó el sitio web y si fue atractivo o no.

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?

El sitio web de una empresa juega un papel integral en su éxito. Los sitios web son una forma muy efectiva de llegar, atraer y convertir clientes en línea. No es de extrañar que las empresas se tomen tan en serio las pruebas de sitios web. La cantidad de dinero que potencialmente puede ganar no es lo suficientemente grande como para que esta sea una carrera de tiempo completo.

Sin embargo, es una buena manera de complementar sus ingresos actuales. Te registras en una plataforma de pruebas y se te informará cuando haya oportunidades disponibles, ya sea por correo electrónico o visitando la plataforma en línea. Si estás interesado en participar en alguna de las pruebas, tienes que reclamarlas y esperar a que te den acceso.

Otros usuarios competirán por las oportunidades, y para los sitios web de empresas más populares, la competencia podría ser feroz. Hay muchas plataformas en línea que puede usar para buscar tareas de prueba. Los más populares incluyen:

UserTesting

IntelliZoomPanel

Userlytics

Inscribir

TryMyUI

Nivel de experiencia: Principiante, intermedio

Requisitos: Buen ojo para el diseño de sitios web

Tiempo: Instantáneo

Herramientas: Plataforma de prueba de sitios web

Potencial de ingresos: $10 / hora con la oportunidad ocasional de ganar más Dinero

Escribiendo en sitios

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?:¿Le gusta el sonido de que le paguen por escribir desde casa? No necesitas una gran cantidad de experiencia, pero debes ser capaz de unir palabras si quieres que te paguen por tus esfuerzos. Hay una gran cantidad de sitios web y blogs que le pagarán por seguir las pautas y ofrecer contenido de buena calidad.

Escribir en línea tiene muchos beneficios. No se requiere inversión inicial y no hay tarifas de inicio. Puedes esperar que te paguen relativamente rápido, y no hay escasez de trabajos de escritura. Es posible que se encuentre escribiendo reseñas, tutoriales, artículos instructivos o listas, y el tema podría ser cualquier cosa, desde viajes y diseño web hasta crianza de los hijos, salud y bienestar.

Algunos blogs y sitios web pagan a los escritores en un modelo de participación en los ingresos, pero ese no es el caso en la siguiente lista. Puede esperar recibir una tarifa acordada a cambio de cada artículo que escriba que sea aceptado. Esta es una pequeña selección de los sitios que le pagan por escribir.

Textbroker

iWriter

Acceso de escritor

Upwork

Problogger

freelancer.com

Fiverr

WordAgents

stay

Writers

Domain

People per Hour

Nivel de experiencia: Principiante, intermedio, experto

Requisitos: Buenas habilidades en el idioma inglés, conocimiento de la gramática y la puntuación

Tiempo: Instantáneo

Herramientas: Software de escritura como Google Docs o Microsoft Office, herramienta de revisión gramatical

Potencial de ingresos: $10 – $500 / artículo

Gana dinero escribiendo

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Atrás quedaron los días de las habitaciones llenas de mecanógrafos que daban propinas. Ya no hay necesidad de tales servicios porque la mayoría de las personas son mecanógrafos medio decentes. Pero eso no significa que todavía no haya una necesidad de mecanógrafos experimentados y mejores que decentes.

Gracias a Internet, ahora es un trabajo que puedes hacer en cualquier lugar. No necesita mucho equipo, y el único requisito es que complete las tareas a tiempo. Otro beneficio es que puede comenzar a ganar dinero al instante, siempre que tenga tiempo libre, o convertirlo en una carrera a tiempo completo.

Hay una variedad de trabajos de mecanografía disponibles, pero la mayoría se dividen en las siguientes categorías:

Transcripción: Con este tipo de trabajo, escribirá grabaciones de audio. Pueden ser conferencias, dictados, mensajes telefónicos, llamadas de conferencia, talleres, discursos, podcasts, entrevistas, seminarios web o videos. Dentro de esta categoría, hay especializaciones como la transcripción legal y la transcripción corporativa/financiera.

Transcripción médica: Esta función requiere capacitación y certificación especializada, ya que implica transcribir dictados realizados por médicos o profesionales médicos.

Subtítulos: Un subtitulador funciona con video en vivo en lugar de audio grabado. Las velocidades de escritura rápidas son un requisito y la precisión y el equipo de estenografía.

Nivel de experiencia: Intermedio, experto

Requisitos: Excelentes habilidades de ortografía, puntuación, gramática y mecanografía,

Tiempo: Instantáneo

Herramientas: Regístrese con un sitio web de mecanografía, computadora con un monitor grande, auriculares, pedal

Potencial de ingresos: $7 – $50 / hora

Vende tu arte y diseños

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Una forma muy popular de ganar dinero en línea es vender tu arte y diseños. Si tienes buen ojo para el diseño o te consideras un artista, es posible vender lo que creas en línea y también ganar dinero. Hay muchos sitios web que se especializan en este tipo de producto.

Obtendrá ayuda para crear su tienda en la plataforma, cargar su arte o diseños, comercializar sus productos y vender y enviar pedidos. El lugar donde decida vender sus diseños y arte en línea depende de lo que quiera vender. Hay una amplia gama de plataformas disponibles para vender de todo, desde dibujos y pinturas hasta carpintería y artesanías.

Estos son algunos de los mejores que hemos encontrado:

Etsy: Este sitio tiene un gran número de seguidores, lo que lo convierte en un excelente lugar para vender su arte. Tienes que pagar tarifas de listado, y la competencia es intensa, pero vale la pena echarle un vistazo. Para que tu arte destaque, deberás incluir imágenes de alta calidad.

Artfinder: Este mercado en línea es donde los artistas independientes venden su trabajo. Puedes vender pinturas, esculturas, fotografías y mucho más. El sitio está dirigido a coleccionistas de alto nivel, pero eso significa que puede cobrar más por su arte. Tienes que postularte a Artfinder si quieres vender tu arte. Las solicitudes se revisan en busca de originalidad y calidad.

Big Cartel: Big Cartel cobra una tarifa mensual fija y no toma un porcentaje de sus ventas.

Storeenvy: Esta plataforma es completamente gratuita, lo que la convierte en un excelente punto de partida.

ArtPal: No se deben pagar tarifas por adelantado. En cambio, ArtPal toma el 5% de cualquier venta que realice.

Artmajeur: Este sitio tiene su sede en Francia, pero vende arte a nivel mundial. Las tasas de comisión son un poco elevadas, pero puede enumerar varios artículos, incluidas esculturas, dibujos, multimedia, pinturas y fotografías.

Society6: Puede usar este sitio para vender reproducciones de arte o imprimir sus diseños o arte en varios artículos. Simplemente cargue su fotografía o obra de arte, y podrá imprimirla en todo, desde fundas para iPhone hasta impresiones artísticas. Instagram Facebook, Shopify, Patreon o Instagram.

Nivel de experiencia: Principiante, intermedio, experto

Requisitos: Destello artístico o buen ojo para el diseño

Tiempo: Hasta 12 meses para obtener un beneficio habitable

Herramientas: Materiales para manualidades

Potencial de ingresos: $50 – $10,000 / mes

Conviértase en un YouTuber y Gane dinero con Él

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Cuando las personas buscan videos entretenidos, informativos o divertidos, millones de personas en todo el mundo recurren a YouTube. Además de ser uno de los motores de búsqueda más grandes del mundo, YouTube también es una forma de ganar dinero en línea. El primer paso es conseguir una audiencia para tu canal de YouTube.

Cuanto más grande, mejor. Un mayor número de seguidores puede hacerte ganar mucho dinero. Tu audiencia, más posibilidades tienes de ganar dinero en serio. Hay varias formas de monetizar tu canal de YouTube.

Conviértase en Socio y Gane Dinero con Anuncios

Venda Mercadería o productos crowdfund

Financiación de Fans

Licencia el Contenido de su Canal

Trabaje como Afiliado o Influencer

Los dos tipos de canales de YouTube que logran lo mejor a continuación son:

Contenido educativo: Piense en estos como videos de «Instrucciones». Puedes hacer este tipo de video si tienes información o habilidades valiosas que interesarán a otros.

Contenido entretenido: Este estilo de video incluye bromas, reseñas, videos de comedia, tutoriales de juegos y mucho más.

Nivel de experiencia: Intermedio, experto

Requisitos: Canal de YouTube con muchos seguidores / suscriptores

Tiempo: Puede llevar al menos 12 meses obtener ganancias

Herramientas: Cuenta de YouTube monetizada

Potencial de ingresos: $5 – $5,000/video de YouTube

Conviértete en un Influencer en Instagram

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Instagram existe desde hace más de una década. Desde sus humildes comienzos, se ha convertido en una de las plataformas de redes sociales más grandes. En el tercer trimestre de 2020, se estimó que había 1,16 mil millones de usuarios de Instagram. Una de las principales razones por las que se ha vuelto tan popular es que es completamente gratis.

Es posible ganar dinero con Instagram con bastante facilidad, pero necesitará un número de seguidores lo suficientemente grande. Hay empresas que están dispuestas a pagar dinero a los instagramers. Puede ser para mostrar un producto o hacer una publicación.

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: La cantidad que te pagarán por una publicación depende de qué tan comprometidos estén tus seguidores y cuántos de ellos haya. La remuneración varía de un par de cientos de dólares a varios miles, solo por una publicación. Para poder cobrar unos pocos miles por una publicación, se necesitará una cierta cantidad de tiempo, paciencia y dedicación.

Primero, tienes que construir una audiencia considerable. Sin embargo, no debería ser un problema si te gusta tomar fotografías. También necesitarás pasar mucho tiempo usando tu teléfono y ser un Instagrammer dedicado. Si puedes marcar todas estas casillas, tiene que valer la pena intentarlo.

Nivel de experiencia: Principiante, intermedio, experto

Requisitos: Comprensión de la publicación en Instagram

Tiempo: 12 meses o más para obtener un buen seguimiento, más tiempo para obtener ganancias

Herramientas: Teléfono inteligente con una buena cámara

Potencial de ingresos: $50 – $5,000/publicación

Gane dinero con Aplicaciones puedes registrar en todas si registrar en todas si vives todas si vives en alrededores

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Hay una buena selección de aplicaciones que le pagan dinero, ya sea que esté buscando un ajetreo, algo con lo que llenar su tiempo libre o un empleo a tiempo parcial. Sin embargo, incluso los que mejor pagan no es probable que te hagan rico.

Dicho esto, pueden proporcionar un ingreso secundario considerable. No todas las aplicaciones se adaptarán a todos, pero si está interesado, seguramente habrá una que le brinde lo que desea. El proceso es muy sencillo. Simplemente descargue la aplicación, cree un perfil, posiblemente proporcione información adicional, espere la verificación y luego listo.

Las aplicaciones pagan de varias maneras diferentes. Algunos pagan con recompensas, vales de pago, obsequios, reembolsos, reembolsos en efectivo o cupones. Una gran cantidad de ellos paga a través de PayPal, por lo que deberá tener una cuenta de PayPal.

El potencial de ingresos de las aplicaciones para hacer dinero depende de la cantidad de esfuerzo que dediques. ¿Quieres, por ejemplo, ganar algo de dinero extra cuando estás descansando en casa o relajándote en tu cafetería local? ¿Está preparado para conducir, visitar tiendas, conocer gente en persona o hacer trabajo manual?

¿Qué Aplicaciones Te Pagan Con Dinero Real?

¿Cómo puedo ganar dinero fácil y rápido por internet?: Si está buscando una aplicación que pague dinero real, consulte la siguiente lista:

Ibotta: gane dinero real en compras en línea o en tiendas en una de las más de 1500 cadenas y marcas minoristas. Las ofertas son específicas del minorista o del producto, algunas de las cuales se aplican automáticamente. Los productos que puede comprar incluyen entretenimiento, ropa, suministros para mascotas, comestibles y más.

Rakuten: Con esta aplicación, se le recompensa con hasta un 40% de reembolso en efectivo cuando realiza compras en restaurantes, servicios de entrega de alimentos y minoristas conocidos. Para aumentar sus ganancias, puede vincular una tarjeta de débito o crédito y obtener un reembolso cuando compre en la tienda en lugar de en línea.

Swagbucks: Gane sus Swagbucks comprando, jugando, viendo videos y cualquier cantidad de otras tareas. Puede canjear los puntos que gane por dinero en efectivo en una cuenta de PayPal.

Cointiply: Este es un sitio web de micro tareas en el que te registras y recibes bitcoins gratis a cambio de varias tareas. Estos pueden ser instalar aplicaciones, completar encuestas, ver aplicaciones, jugar juegos o mucho más.

Doordash: si tiene una bicicleta o un vehículo, Doordash le paga por entregar alimentos. Más de 250,000 restaurantes ubicados en más de 300 ciudades usan esta aplicación para proporcionar alimentos a los clientes.

Shipt: Esta aplicación es similar a DoorDash, pero en este caso se le paga por entregar comestibles.

Shopkick: Para ganar dinero con esta aplicación, deberá elegir entre varias tareas que tienden a girar en torno a visitar una tienda y comprar. También es una aplicación de compras misteriosas que le paga por visitar tiendas y verificar si hay productos específicos en stock.

Mercari: Elige Mercari si tienes un montón de cosas que quieres vender. Es un mercado en línea para artículos nuevos y usados a la venta en todo Estados Unidos.

Poshmark: Poshmark es una aplicación para cualquier persona con ropa para vender. Millones de usuarios visitan la plataforma y publicar sus artículos es gratuito.

Nivel de experiencia: Principiante, intermedio

Requisitos: Cuenta de PayPal para recibir pagos

Tiempo: Instantáneo Herramientas: Una cuenta con una o más aplicaciones para hacer dinero

Potencial de ingresos: $5 – $500 / semana