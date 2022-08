CÓMO INVERTIR en ORO >>> 5 Formas de COMPRA y VENTA

By

Cómo invertir en oro: Cuando los tiempos económicos se ponen difíciles o los conflictos internacionales, como lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania, ponen a los mercados en un bucle, los inversores a menudo recurren al oro como refugio seguro. Con la inflación al alza y el mercado de valores cotizando muy por debajo de sus máximos, algunos inversores están buscando un activo seguro que tenga un historial comprobado de ganancias, y ese es el oro.

A los inversores les gusta el oro por muchas razones, y tiene atributos que hacen que el producto sea un buen contrapunto a los valores tradicionales, como las acciones y los bonos. Perciben el oro como una reserva de valor, a pesar de que es un activo que no produce flujo de caja. Algunos ven el oro como una cobertura contra la inflación, ya que las acciones de la Fed para estimular la economía, como las tasas de interés cercanas a cero, y el gasto del gobierno han hecho que la inflación se acelere para invertir en oro 2022.

Aquí hay cinco formas diferentes para invertir en oro es rentable y un vistazo a algunos de los riesgos que conlleva cada una y donde comprar oro.

Lingotes de oro

Una de las formas más satisfactorias emocionalmente de poseer oro es comprarlo en barras o en monedas. Tendrás la satisfacción de mirarlo y tocarlo, pero la propiedad también tiene serios inconvenientes si posees más que un poco. Uno de los mayores inconvenientes es la necesidad de salvaguardar y asegurar el oro físico.

Para obtener ganancias, los compradores de oro físico dependen totalmente del aumento del precio de la materia prima. Esto contrasta con los propietarios de un negocio (como una empresa minera de oro), donde la empresa puede producir más oro y, por lo tanto, más ganancias, lo que aumenta la inversión en ese negocio. invertir dinero en oro.

Puede comprar lingotes de oro de varias maneras: a través de un distribuidor en línea como APMEX o JM Bullion, o incluso un distribuidor o coleccionista local. Una casa de empeño también puede vender oro. Tenga en cuenta el precio al contado del oro, el precio por onza en este momento en el mercado, a medida que compra, para que pueda hacer un trato justo.

Es posible que desee realizar transacciones en barras en lugar de monedas, porque es probable que pague un precio por el valor de colección de una moneda en lugar de solo su contenido de oro. (Puede que no todas estén hechas de oro, pero aquí hay 9 de las monedas más valiosas del mundo.)

Riesgos: El mayor riesgo es que alguien pueda quitarle físicamente el oro, si no mantiene sus tenencias protegidas. El segundo mayor riesgo ocurre si necesita vender su oro. Puede ser difícil recibir el valor de mercado completo de sus tenencias, especialmente si son monedas y necesita el dinero rápidamente. Por lo tanto, es posible que tenga que conformarse con vender sus participaciones por mucho menos de lo que de otro modo podrían exigir en un mercado nacional.

Futuros de oro

Los futuros de oro son una buena manera de especular sobre el aumento (o la caída) del precio del oro, e incluso podría recibir la entrega física de oro, si lo desea, aunque la entrega física no es lo que motiva a los especuladores.

La mayor ventaja de usar futuros para invertir en oro es la inmensa cantidad de apalancamiento que puede usar. En otras palabras, puede poseer muchos futuros de oro por una suma de dinero relativamente pequeña. Si los futuros de oro se mueven en la dirección que usted piensa, puede ganar mucho dinero muy rápidamente.

Riesgos Sin embargo, el apalancamiento para los inversores en contratos de futuros se reduce en ambos sentidos. Si el oro se mueve en su contra, se verá obligado a depositar sumas sustanciales de dinero para mantener el contrato (llamado margen) o el corredor cerrará la posición y usted sufrirá una pérdida. Entonces, si bien el mercado de futuros le permite ganar mucho dinero, puede perderlo con la misma rapidez.

En general, el mercado de futuros es para inversores sofisticados, y necesitará un corredor que permita el comercio de futuros, y no todos los corredores principales brindan este servicio.

ETF que poseen oro

Si no desea la molestia de poseer oro físico o lidiar con el ritmo acelerado y los requisitos de margen del mercado de futuros, una excelente alternativa es comprar un fondo cotizado en bolsa (ETF) que rastree el producto básico. Tres de los ETF más grandes incluyen SPDR Gold Shares (GLD), iShares Gold Trust (IAU) y Aberdeen Standard Physical Gold Shares

ETF (SGOL). El objetivo de los ETF como estos es igualar el rendimiento del precio del oro menos la relación de gastos anuales del ETF. Los índices de gastos de los fondos anteriores son solo del 0,4 por ciento, del 0,25 por ciento y del 0,17 por ciento, respectivamente, a marzo de 2022.

El otro gran beneficio de poseer un ETF sobre lingotes es que es más fácil de cambiar por efectivo al precio de mercado. Puede operar con el fondo cualquier día que el mercado esté abierto al precio vigente, al igual que vender una acción. Por lo tanto, los ETF de oro son más líquidos que el oro físico, y puede negociarlos desde la comodidad de su hogar.

Riesgos Los ETF le dan exposición al precio del oro, por lo que si sube o baja, el fondo debería tener un rendimiento similar, nuevamente menos el costo del fondo en sí. Al igual que las acciones, el oro a veces puede ser volátil. Pero estos ETF le permiten evitar los mayores riesgos de poseer el producto físico: proteger su oro y obtener el valor total de sus tenencias.

Existencias mineras

Otra forma de aprovechar el aumento de los precios del oro es ser propietario de las empresas mineras que producen el material.

Esta puede ser la mejor alternativa para los inversores, ya que pueden obtener ganancias de dos maneras en el oro. En primer lugar, si el precio del oro aumenta, las ganancias del minero también aumentan. En segundo lugar, el minero tiene la capacidad de aumentar la producción con el tiempo, lo que le da un doble efecto de golpe.

Riesgos Cada vez que invierta en acciones individuales, debe comprender el negocio cuidadosamente. Hay una serie de mineros tremendamente riesgosos, por lo que deberá tener cuidado al seleccionar un jugador probado en la industria. Probablemente sea mejor evitar los mineros pequeños y aquellos que aún no tienen una mina productora. Finalmente, como todas las acciones, las acciones mineras pueden ser volátiles.

ETF que poseen acciones mineras

No quiere profundizar mucho en las compañías de oro individuales Entonces, comprar un ETF podría tener mucho sentido. Los ETF de Gold Miner le darán exposición a los mayores mineros de oro del mercado. Dado que estos fondos están diversificados en todo el sector, no se verá muy perjudicado por el bajo rendimiento de un solo minero.

Los fondos más grandes en este sector incluyen VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) e iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Los índices de gastos de esos fondos son del 0,51 por ciento, 0,52 por ciento y 0,39 por ciento, respectivamente, a marzo de 2022. Estos fondos ofrecen las ventajas de poseer mineros individuales con la seguridad de la diversificación.

Riesgos Si bien el ETF diversificado lo protege contra cualquier empresa a la que le vaya mal, no lo protegerá contra algo que afecte a toda la industria, como los bajos precios sostenidos del oro. Y tenga cuidado al seleccionar su fondo: no todos los fondos son iguales. Algunos fondos tienen mineros establecidos, mientras que otros tienen mineros junior, que son más riesgosos.

Por qué a los inversores les gusta el oro

«El oro tiene un historial comprobado de rendimientos, liquidez y bajas correlaciones, lo que lo convierte en un diversificador altamente efectivo», dice Juan Carlos Artigas, director ejecutivo de investigación del Consejo Mundial del Oro.

Estas cualidades son especialmente importantes para los inversores:

Rendimientos El oro ha superado a las acciones y los bonos en ciertos tramos, aunque no siempre los supera.

Liquidez Si está comprando ciertos tipos de activos basados en oro, puede convertirlos fácilmente en efectivo.

Correlaciones bajas El oro a menudo se comporta de manera diferente a las acciones y los bonos, lo que significa que cuando suben, el oro puede bajar o viceversa.

Además, el oro ofrece otras ventajas potenciales;

Diversificación Debido a que el oro generalmente no está altamente correlacionado con otros activos, puede ayudar a diversificar las carteras, lo que significa que la cartera general es menos volátil.

Reserva de valor defensiva Los inversores a menudo se retiran al oro cuando perciben amenazas para la economía, lo que lo convierte en una inversión defensiva.

Esos son algunos de los principales beneficios del oro, pero la inversión, como todas las inversiones, no está exenta de riesgos e inconvenientes.

Si bien el oro a veces funciona bien, no siempre está claro cuándo comprarlo. Dado que el oro por sí solo no produce flujo de caja, es difícil determinar cuándo es barato. Ese no es el caso de las acciones, donde hay señales más claras basadas en las ganancias de la compañía.

Además, debido a que el oro no produce flujo de caja, para obtener ganancias con el oro, los inversores deben confiar en que otra persona pague más por el metal que ellos. Por el contrario, los propietarios de un negocio, como un minero de oro, pueden beneficiarse no solo del aumento del precio del oro, sino también del aumento de las ganancias del negocio. Por lo tanto, hay múltiples formas de invertir y ganar con oro.

