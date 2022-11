¿Cómo INVERTIR en CRIPTOMONEDAS? Descúbrelo ◀︎llll

¿Cómo invertir en criptomonedas? -mercado- ¿Cómo invertir en criptomonedas? – en criptomonedas cómo invertir

¿Cómo invertir en criptomonedas?: Una vez que haya decidido comprar criptomonedas y haya determinado en qué criptomonedas desea invertir, su próxima decisión será cómo desea almacenarlas de forma segura.

Esta es una elección importante. Los criptoactivos requieren una clave privada, que demuestra la propiedad de las criptomonedas y es necesaria para realizar transacciones. Si pierde sus claves privadas, ha perdido su criptomoneda. Si alguien obtiene sus claves privadas, puede prescindir de sus criptomonedas como desee.

Los propietarios de criptomonedas usan billeteras digitales para almacenar sus tenencias de forma segura. Hay múltiples opciones a considerar cuando se trata de billeteras digitales.

Almacenamiento en la plataforma: Algunas personas optan por mantener su criptomoneda en el intercambio o la plataforma donde la obtuvieron. Esto tiene algunas ventajas. Subcontrata las complejidades a un tercero que aporta cierta experiencia a la mesa. No tiene que realizar un seguimiento de sus propias claves privadas; toda la información está ahí cuando inicia sesión. El inconveniente es que si el proveedor tiene una violación de seguridad fuera de su control, o si alguien piratea sus credenciales individuales, su criptomoneda podría estar en riesgo. El almacenamiento en la plataforma a menudo es utilizado por personas que piensan que podrían querer intercambiar sus criptomonedas pronto, o que desean participar en los programas de participación y recompensas de los intercambios.

Billeteras sin custodia: Debido a la amenaza de piratería, puede ser arriesgado dejar grandes saldos en los intercambios de cifrado por más tiempo del necesario. Si está listo para sumergirse en el almacenamiento de su propia criptografía, hay muchas opciones en el mercado. Generalmente se dividen en dos categorías: billeteras calientes y billeteras frías. Las billeteras calientes tienen cierta conectividad en línea, lo que puede hacer que sean más fáciles de usar, pero podrían exponerlo a algunas vulnerabilidades de seguridad. Las billeteras frías son dispositivos físicos fuera de línea que serían inalcanzables para cualquier persona que no los tenga en su posesión material.

¿Cómo invertir en criptomonedas?: La criptomoneda inspira opiniones apasionadas en todo el espectro de inversores. Aquí hay algunas razones por las que algunas personas creen que es una tecnología transformadora, mientras que a otras les preocupa que sea una moda pasajera.

¿Cómo invertir en criptomonedas?

¿Cómo invertir en criptomonedas? -pros y contras- ¿Cómo invertir en criptomonedas? – para invertir en criptomonedas – master en blockchain y fintech – tipos de criptomonedasPros de criptomonedas invertir en criptomonedas 2022 cómo invertir en bitcoin como empezar a invertir en criptomonedas

Los partidarios ven las criptomonedas como Bitcoin como la moneda del futuro y corren para comprarlas ahora, presumiblemente antes de que se vuelvan más valiosas.

A algunos partidarios les gusta el hecho de que la criptomoneda elimina a los bancos centrales de la gestión de la oferta monetaria, ya que con el tiempo estos bancos tienden a reducir el valor del dinero a través de la inflación.

En comunidades que han sido desatendidas por el sistema financiero tradicional, algunas personas ven las criptomonedas como un punto de apoyo prometedor. Los datos del Centro de Investigación Pew de 2021 encontraron que las personas asiáticas, negras e hispanas «tienen más probabilidades que los adultos blancos de decir que alguna vez han invertido, comercializado o utilizado una criptomoneda.»

A otros defensores les gusta la tecnología blockchain detrás de las criptomonedas, porque es un sistema de procesamiento y registro descentralizado y puede ser más seguro que los sistemas de pago tradicionales.

A algunos especuladores les gustan las criptomonedas porque están aumentando de valor y no tienen interés en la aceptación a largo plazo de las monedas como una forma de mover dinero.

Algunas criptomonedas ofrecen a sus propietarios la oportunidad de obtener ingresos pasivos a través de un proceso llamado staking. El crypto staking implica el uso de sus criptomonedas para ayudar a verificar las transacciones en un protocolo de cadena de bloques. Aunque el staking tiene sus riesgos, puede permitirle hacer crecer sus tenencias de criptomonedas sin comprar más.

Contras de la criptomoneda como invertir en criptomonedas de forma segura y cómo invertir en criptomonedas en usa

Muchos proyectos de criptomonedas no se han probado, y la tecnología blockchain en general aún no ha ganado una amplia adopción. Si la idea subyacente detrás de la criptomoneda no alcanza su potencial, es posible que los inversores a largo plazo nunca vean los rendimientos que esperaban.

Para los inversores en criptomonedas a corto plazo, existen otros riesgos. Sus precios tienden a cambiar rápidamente, y si bien eso significa que muchas personas han ganado dinero rápidamente comprando en el momento adecuado, muchas otras han perdido dinero al hacerlo justo antes de una caída de la criptografía.

Esos cambios salvajes en el valor también pueden ir en contra de las ideas básicas detrás de los proyectos para los que se crearon las criptomonedas. Por ejemplo, es menos probable que las personas usen Bitcoin como sistema de pago si no están seguras de lo que valdrá al día siguiente.

El impacto ambiental de Bitcoin y otros proyectos que utilizan protocolos de minería similares es significativo. Una comparación de la Universidad de Cambridge, por ejemplo, dijo que la minería de Bitcoin en todo el mundo consume más del doble de energía que toda la iluminación residencial de EE. Algunas criptomonedas utilizan una tecnología diferente que exige menos energía.

Los gobiernos de todo el mundo aún no han calculado completamente cómo manejar la criptomoneda, por lo que los cambios regulatorios y las medidas enérgicas tienen el potencial de afectar el mercado de manera impredecible

Gestión del riesgo de criptomonedas

¿Cómo invertir en criptomonedas?: La criptomoneda es una inversión relativamente arriesgada, sin importar de qué manera la corte. En términos generales, las inversiones de alto riesgo deben constituir una pequeña parte de su cartera general; una pauta común no es más del 10%. Es posible que desee buscar primero apuntalar sus ahorros para la jubilación, pagar deudas o invertir en fondos menos volátiles compuestos por acciones y bonos.

Hay otras formas de gestionar el riesgo dentro de su cartera de criptomonedas, como diversificar la gama de criptomonedas que compra. Los criptoactivos pueden subir y bajar en diferentes grados y durante diferentes períodos de tiempo, por lo que al invertir en varios productos diferentes, puede aislarse, hasta cierto punto, de las pérdidas en una de sus tenencias.

¿Cómo invertir en criptomonedas?: Quizás lo más importante a la hora de invertir en cualquier cosa es hacer los deberes. Esto es particularmente importante cuando se trata de criptomonedas, que a menudo están vinculadas a un producto tecnológico específico que se está desarrollando o implementando. Cuando compra una acción, está vinculada a una empresa que está sujeta a requisitos de información financiera bien definidos, lo que puede darle una idea de sus perspectivas.

Las criptomonedas, por otro lado, están reguladas de manera más flexible en los Estados Unidos, por lo que discernir qué proyectos son viables puede ser aún más desafiante. Si tiene un asesor financiero que está familiarizado con la criptomoneda, puede valer la pena pedir su opinión.

Para los inversores principiantes, también puede valer la pena examinar qué tan ampliamente se está utilizando una criptomoneda. La mayoría de los proyectos de criptografía de buena reputación tienen métricas disponibles públicamente que muestran datos como cuántas transacciones se están llevando a cabo en sus plataformas.

¿Cómo invertir en criptomonedas?: Si el uso de una criptomoneda está creciendo, eso puede ser una señal de que se está estableciendo en el mercado. Las criptomonedas también suelen poner a disposición «libros blancos» para explicar cómo funcionarán y cómo pretenden distribuir tokens.

Si está buscando invertir en productos criptográficos menos establecidos, aquí hay algunas preguntas adicionales a considerar:

¿Quién dirige el proyecto? Un líder identificable y conocido es un signo positivo.

¿Hay otros inversores importantes que estén invirtiendo en él? Es una buena señal si otros inversores conocidos quieren una parte de la moneda.

¿Poseerá una parte de la empresa o solo moneda o tokens? Esta distinción es importante. Ser copropietario significa que puedes participar en sus ganancias (eres propietario), mientras que comprar tokens simplemente significa que tienes derecho a usarlos, como fichas en un casino.

¿La moneda ya está desarrollada o la empresa está buscando recaudar dinero para desarrollarla? Cuanto más largo sea el producto, menos riesgoso será.

Puede llevar mucho trabajo revisar un prospecto; cuantos más detalles tenga, mayores serán sus posibilidades de que sea legítimo. Pero incluso la legitimidad no significa que la moneda tendrá éxito. Esa es una pregunta completamente separada, y eso requiere mucho conocimiento del mercado. Asegúrese de considerar cómo protegerse de los estafadores que ven las criptomonedas como una oportunidad para engañar a los inversores.

Cuestiones legales y fiscales de las criptomonedas

¿Cómo invertir en criptomonedas?: No hay duda de que las criptomonedas son legales en los Estados Unidos, aunque China esencialmente ha prohibido su uso y, en última instancia, si son legales depende de cada país en particular.

Sin embargo, la cuestión de si las criptomonedas están legalmente permitidas es solo una parte de la cuestión legal. Otras cosas a considerar incluyen cómo se gravan las criptomonedas y qué puede comprar con criptomonedas.

Moneda de curso legal: Puede llamarlas criptomonedas, pero difieren de las monedas tradicionales en una forma importante: en la mayoría de los lugares no existe el requisito de que sean aceptadas como «moneda de curso legal». «El dólar estadounidense, por el contrario, debe ser aceptado para» todas las deudas, públicas y privadas. «Los países de todo el mundo están adoptando varios enfoques para la criptomoneda. El Salvador en 2021 se convirtió en el primer país en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Mientras tanto, China está desarrollando su propia moneda digital. Por ahora, en los Estados Unidos, lo que puede comprar con criptomonedas depende de las preferencias del vendedor.

Impuestos criptográficos: Una vez más, el término «moneda» es un poco una pista falsa cuando se trata de impuestos en los Estados Unidos. Las criptomonedas se gravan como propiedad, en lugar de moneda. Eso significa que cuando los venda, pagará impuestos sobre las ganancias de capital, o la diferencia entre el precio de la compra y la venta. Y si le dan criptomonedas como pago, o como recompensa por una actividad como la minería, se le cobrará un impuesto sobre el valor en el momento en que las recibió.