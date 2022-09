Como GANAR DINERO viendo anuncios en YOUTUBE 2022

Por lo tanto, puedes ver los videos de YouTube de la gente en Empire.kred , gana créditos y luego paga a las personas esos créditos para que vayan a tu página donde puedes recolectar suscriptores, ganar dinero de anuncios, ganar comisiones de enlaces de afiliados, etc.

A continuación, puedes usar estos créditos para ejecutar «misiones» que te permiten pagar créditos a personas para interactuar con tu contenido. Esto generalmente implica enviarlos a una publicación de redes sociales , video, enlace a un sitio web, etc.

Por lo tanto, si tiene un blog, sitio afiliado, canal de YouTube, podcast, etc., puede usar este método para ganar dinero viendo videos de YouTube a través de sitios de intercambio de tráfico o lo que algunos podrían llamar sitios similares.

Por lo general, no ganarás mucho. Ganarás entre $0.02 y tal vez $2 por un concierto rápido que puede tardar uno o dos minutos en completarse.

También puedes cobrar por hacer cosas como seguir a personas en Twitter, crear una cuenta en un sitio, etc.

Cualquiera de los navegadores tiene muchas ventajas , excelentes reseñas de los usuarios y le permiten ganar dinero extra mientras navega, mira videos de YouTube, etc.

Por ejemplo, puede ver videos en el navegador FullDive y recibir pagos a través de tarjetas de regalo de Amazon, Bitcoin, Ethereum , etc. Ademàs, aprender a como ganar dinero viendo vídeos paypal y como se gana dinero en youtube.

Como ganar dinero viendo anuncios en YouTube: ¿A quién no le encanta ver videos de YouTube? Aunque este divertido pasatiempo no se suele considerar productivo, En Realidad hay formas de Ganar Dinero con él.

