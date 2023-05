Como Ganar DINERO Rápido y Seguro>> 87 FORMAS $$◀︎ll

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

Como ganar dinero rápido y seguro: Tal vez necesite llenar su tanque de gasolina para poder ir a trabajar, o tal vez tenga facturas que deben pagarse antes de que llegue su próximo cheque.

De cualquier manera, es fácil estresarse cuando su saldo bancario está peligrosamente cerca de $0.

Afortunadamente, hay muchas maneras de ganar dinero rápidamente, ya sea ganando dinero en casa o usando sus habilidades y experiencia para ganar dinero en efectivo. Algunas de las mejores formas de ganar dinero rápidamente requieren pensamiento creativo y trabajo duro, sin embargo, otras apenas requieren esfuerzo.

Claro, desea aprender a invertir para sentirse financieramente seguro más adelante en la vida, pero eso tendrá que esperar. Si lo que necesita es dinero en efectivo que pueda gastar de inmediato, considere estas 21 formas de ganar dinero en un día, una semana o unos pocos meses.

En primer lugar, debe conocer las formas en que puede usar su creatividad y habilidad para ganar dinero de forma paralela. Algunos de estos ajetreos pueden ayudarlo a ganar dinero en un día, pero otros requerirán trabajo para generar flujos de ingresos pasivos que pueden cambiar su vida.

Trabaja como freelancer y gana dinero en línea

Dinero potencial: de $5 a $500 o más por concierto

¿Tienes una habilidad que puedes usar en Internet? Tendrás la oportunidad de ganar dinero extra en línea.

Si tienes alguna habilidad que se traduce en trabajo que puedes hacer en línea, puedes encontrar trabajos independientes y comenzar a ganar dinero extra de inmediato. Esto es cierto con la escritura independiente, el diseño gráfico, la programación o incluso ayudar a otros a organizar sus negocios.

Puedes usar todo tipo de plataformas para comenzar a trabajar de forma independiente, incluido Fiverr. Esta plataforma le permite elegir trabajos fáciles que ofrecen un pago inicial de $5, pero puede usarlo para construir su cartera y avanzar hacia conciertos mejor pagados con el tiempo.

Otras plataformas que facilitan trabajos para freelancers incluyen Upwork, Freelancer.com, y FlexJobs, por nombrar algunos. Casi siempre puede crear un perfil en línea de forma gratuita, y la cantidad de dinero que puede ganar a través del trabajo independiente está limitada por la cantidad de tiempo que desea dedicar.

Cree una cartera de bienes raíces digital

Dinero potencial: Ilimitado

Si bien puede invertir en bienes raíces digitales que otra persona ya ha construido, construir su propia marca puede ser considerablemente más lucrativo con el tiempo. Construir una cartera de bienes raíces digital puede significar comenzar un blog para crear y nutrir un sitio de marketing de afiliación. Sin embargo, los bienes raíces digitales también pueden venir en forma de una cuenta de TikTok monetizada, una cuenta de Instagram o incluso una cuenta de juegos muy seguida en Twitch.

No me avergüenza el hecho de que este sitio web me haya ayudado a ganar millones de dólares en la última década. Además, tenga en cuenta que comenzar un blog no es tan difícil ni costoso, pero que habrá una gran curva de aprendizaje a medida que perfeccione sus habilidades en línea.

En su mayor parte, solo se necesita tiempo para aprender todos los entresijos de administrar un imperio inmobiliario digital y monetizar todos los aspectos de su marca. Sin embargo, como cualquier otra cosa, el primer paso para ganar dinero en línea con su propio sitio web es comenzar y ver a dónde lo lleva el viaje.

Los servicios de alojamiento web, como Bluehost, hacen que la creación de su propio sitio web sea muy sencilla, con excelentes herramientas y el asesoramiento de expertos las 24 horas, ¡su sitio se ejecutará en poco tiempo!

Cree y venda artículos caseros o digitales en Etsy.com

Dinero potencial: Ilimitado

Si le encanta hacer artículos caseros o tiene una mente genuinamente creativa, puede ganar dinero de la manera más fácil haciendo artículos y vendiéndolos en Etsy.com.

Sus artículos caseros pueden ser cualquier cosa, desde tapetes personalizados hasta adornos navideños únicos o decoración del hogar e impresiones de diseño gráfico. El cielo es el límite cuando se trata de artículos que puedes hacer y vender, y la cantidad de efectivo que puedes ganar depende de tu oficio, los artículos que vendes y la demanda del mercado.

Si bien Etsy cobra una pequeña tarifa de listado (20 centavos por listado) y toma un porcentaje de cada venta que realice (6.5% del monto total del pedido), sus costos iniciales para este concierto podrían ser mínimos. También puede aumentar sus ingresos con el tiempo aumentando su audiencia y sus ventas.

La mejor parte de Etsy es que puedes comenzar poco a poco y ver qué sucede. También puedes experimentar con diferentes artículos que fabricas para ver cuáles se venden más rápido y con el mayor margen de ganancia.

Vender fotos de stock en línea

Dinero potencial: $1 por foto y más

Si tienes una buena cámara y un ojo para los detalles, considera tomar fotos de stock y venderlas a sitios web como ShutterStock o iStockphoto. Los sitios web como estos necesitan nuevas fotos que puedan comercializar y vender a clientes potenciales con el tiempo, pero no necesariamente quieren tomar las fotos ellos mismos.

¿Qué tipo de fotos puedes vender? Las fotos de archivo pueden ser casi cualquier cosa, pero las más vendidas tienden a ser fotos genéricas de naturaleza, carreteras, automóviles y familias.

La clave para tener éxito en este trabajo es tomar un montón de fotos genéricas para aplicarlas a una variedad de situaciones. A partir de ahí, puede ver cuáles se venden y adaptar su enfoque a lo que funciona mejor.

Comience un negocio de organización en el hogar

Dinero potencial: $100 por concierto en adelante

Si te encanta organizarte y quieres ganar algo de dinero rápido haciendo algo en lo que eres bueno, considera comenzar tu propio negocio de organización en el hogar.

A los organizadores en el hogar a menudo se les paga $100 o más por cada concierto que toman. Puede usar sus habilidades y experiencia para ayudar a las personas a organizar sus hogares, garajes u oficinas.

Si bien puede crear y repartir folletos o anunciar su negocio con plataformas como Facebook Marketplace, también puede ofrecer organización en el hogar en plataformas como Care.com. Esta plataforma le permite establecer sus propias tarifas y puede crear una publicación de trabajo o postularse a trabajos que otros publican.

Publica tu casa en Airbnb o organiza experiencias

Dinero potencial: $15 por reserva en adelante

Si vives en una zona turística u otro lugar que la gente visite con frecuencia, puedes comercializar y vender todo tipo de experiencias únicas a los viajeros que quieran explorar. Puedes organizar recorridos a pie o gastronómicos en tu área, o puedes enseñar a las personas sobre algo que sabes, como jardinería o soplado de vidrio.

Ejemplos de experiencias únicas de Airbnb a partir de una simple búsqueda incluyen lecciones de vuelo en el área de Chicago, recorridos en persona por la granja y una divertida experiencia de fogata con vacas para hacerle compañía. Un tipo que conozco incluso organiza recorridos para tomar café en su ciudad natal, que la gente reserva y paga regularmente.

Si puedes crear cualquier tipo de evento divertido por el que la gente pague, puedes organizarlo con Airbnb y ganar algo de dinero fácil en el camino.

Trabaja como asistente virtual

Dinero potencial: $20 a $50 por hora o más

Si está buscando una excelente oportunidad de trabajo por cuenta propia que pueda hacer desde casa y tiene muchas habilidades en línea, considere trabajar como asistente virtual. Las personas que trabajan en este trabajo realizan muchas tareas en línea diferentes para sus clientes, como escribir boletines, editar contenido, responder correos electrónicos y crear gráficos.

La mayoría de los asistentes virtuales también hacen malabarismos con un puñado de clientes que les asignan diferentes tareas, y pueden trabajar horarios flexibles que se adapten al resto de su vida.

Si bien la cantidad que puede ganar como asistente virtual varía, la mayoría cobra $20 por hora o más. Los asistentes virtuales con el nivel de habilidad más alto pueden incluso cobrar de $50 a $75 por hora. Puedo subir desde allí.

Para encontrar trabajo como asistente virtual, puedes buscar trabajos en sitios web como Fiverr, Upwork y FlexJobs.

Ayuda a instalar luces navideñas para las fiestas

Dinero potencial: Varía

¿Estás en buena forma física y disfrutas de las vistas desde la azotea? Puedes encontrar trabajo instalando luces navideñas durante las fiestas.

La cantidad que puede cobrar variará según el lugar donde viva, la demanda de los consumidores y el tamaño de las casas que necesitan decoración, sin embargo, debería poder establecer un precio mínimo de al menos $100 por hasta dos horas de trabajo.

¿Cómo encuentras trabajo adicional instalando luces y decoración navideña?

Reparte volantes en los vecindarios donde residen tus clientes objetivo o publica un anuncio en Craigslist o Facebook Marketplace.

La mejor parte? Puede comenzar este ajetreo lateral casi sin inversión inicial si tiene una escalera, o puede usar las escaleras de su cliente cuando reserve un concierto.

Complete tareas en el hogar a través de TaskRabbit o Amazon Mechanical Turk

Dinero potencial: Ilimitado

TaskRabbit y Mechanical Turk son plataformas en línea que lo conectan con todo tipo de conciertos que pueden generar ingresos adicionales. Los ejemplos de conciertos que puede obtener a través de estas plataformas incluyen ensamblar muebles IKEA, colgar televisores de pantalla plana o realizar trabajos de entrada de datos.

Incluso puede ayudar a las personas a mover muebles o completar tareas básicas de mantenimiento. Al ganar dinero rápido con cualquiera de los sitios, lo mejor es crear un perfil y buscar trabajo en su área para ver qué se ajusta.

Responda preguntas sobre JustAnswer.com

Dinero potencial: $2,000 a $7,000 por mes

Si eres un profesional con una cantidad significativa de experiencia en un tema, puedes ganar dinero extra en línea respondiendo preguntas usando un sitio web llamado JustAnswer.

Esta plataforma en línea dice que algunos de sus principales expertos ganan de $2,000 a $7,000 por mes desde casa, y lo logran por completo respondiendo las preguntas que los usuarios pagados les envían.

Lo mejor de esta aplicación es que puedes trabajar tan poco o tanto como quieras. También puede completar todo el trabajo en casa y en su propio tiempo, y puede ganar dinero haciendo lo que ama.

¿Qué tipo de expertos busca JustAnswer? Muchas de sus preguntas van a profesionales como médicos, abogados y veterinarios, pero casi cualquier experto puede usar la plataforma.

Conviértase en un entrenador financiero

Dinero potencial: $150 a $250 por hora

Si está interesado en las finanzas personales y desea convertir su pasatiempo en ganancias, también puede considerar convertirse en un entrenador financiero. Los entrenadores financieros no tienen los mismos requisitos educativos que los asesores financieros, por lo que abrirse camino en esta industria es más fácil.

Dicho esto, los asesores financieros no están legalmente autorizados a ofrecer asesoramiento de inversión. En cambio, los entrenadores ayudan a sus clientes con tareas como el seguimiento de sus gastos, establecer un presupuesto y planificar sus objetivos financieros a largo plazo.

Si bien las ganancias de los entrenadores financieros varían bastante, muchos entrenadores cobran de $150 a $250 por cada sesión de una hora que reservan. Sin embargo, a menudo se reúnen con varios clientes cada mes, y se reúnen con cada cliente al menos una vez al mes durante todo el año.

En otras palabras, un asesor financiero con 20 clientes que se reúnen mensualmente podría ganar de $3,000 a $5,000 por mes (o de $36,000 a $60,000 por año) con este concierto. Eso es bastante dinero para un negocio con costos iniciales mínimos, pero tendrá que promocionarse y encontrar una manera de hacer que sus primeros clientes confíen en usted.

Conviértase en un conductor de viaje compartido

Dinero potencial: $20 por hora o más

Si tienes un automóvil confiable y quieres ganar dinero conduciendo a la gente, registrarte como conductor de Uber o Lyft tiene mucho sentido. Ambas plataformas de viajes compartidos tienen requisitos mínimos para los vehículos que puede conducir, pero es probable que su automóvil califique si es relativamente nuevo, limpio y seguro.

Con Uber, por ejemplo, su automóvil debe tener 15 años o más, tener cuatro puertas y estar libre de daños cosméticos importantes o piezas faltantes. Los conductores también deben tener un historial de manejo limpio y seguro en sus automóviles.

La cantidad que gana conduciendo para Uber o Lyft puede variar bastante, sin embargo, el promedio parece comenzar en alrededor de $20 por hora. Dicho esto, los conductores pueden ganar mucho más durante los «precios de aumento», durante las horas pico de viaje o eventos especiales. Los conductores de ambas plataformas también reciben propinas, por lo que sus ganancias pueden fluctuar en función de la generosidad de sus clientes y de lo amables y serviciales que sean.

Entrega de alimentos o comestibles

Dinero potencial: $20 por hora o más

Otro trabajo que siempre está contratando viene en forma de entrega de alimentos. Por supuesto, estamos hablando de entregar alimentos y otras compras a través de plataformas como DoorDash, GrubHub o Postmates. Incluso puede registrarse para comprar comestibles a través de plataformas como Instacart y Shipt, que le permiten ganar un salario por hora más propinas.

Estos conciertos paralelos te permiten trabajar las horas y los días que prefieras, para que puedas establecer tu horario en torno a tu trabajo habitual y otras responsabilidades. La mayoría de los conductores de entrega de alimentos también ganan $20 por hora o más, aunque el pago puede variar según la plataforma, el concierto y las propinas que reciba a lo largo del tiempo.

Cuida de las mascotas a través de Rover.com

Dinero potencial: $29 por noche o más

Si amas a los animales y quieres ganar dinero cuidando gatos, perros y otras mascotas, considera configurar un perfil en una plataforma llamada Rover. Esta plataforma en línea puede ayudarlo a establecer su propio pequeño negocio paseando mascotas, alimentándolas o cuidándolas durante la noche en su hogar. Las estadías nocturnas pueden ayudarlo a ganar fácilmente de $29 a $50 por mascota, y los conciertos para pasear o alimentar perros pueden pagar $20 o más.

Este concierto también es increíblemente flexible, ya que puede configurar su disponibilidad y elegir sus días de trabajo a través de Rover.com plataforma en línea. También puedes establecer requisitos mínimos para las mascotas o ser algo exigente con los tipos de mascotas que cuidarás o cuidarás. Si está dispuesto a cuidar de mascotas con problemas de salud que necesitan medicamentos o cuidados especiales, puede aumentar sus tarifas.

Cuida a los niños

Dinero potencial: $15 por hora o más

Tal vez amas a los niños mucho más de lo que amas a las mascotas de las personas. En ese caso, puede buscar trabajos de cuidado de niños en su área local o encontrarlos a través de Care.com. Si bien la cantidad que se le paga variará según el trabajo, la cantidad de niños que cuida y el lugar donde vive, puede ganar fácilmente $15 por hora o más con trabajos de cuidado de niños.

Si bien la creación de un perfil en línea puede ayudarlo a encontrar este tipo de trabajo, es posible que tenga mejor suerte al llegar a las personas de su red. Dile a las personas que sabes que estás buscando trabajo de niñera o crea una publicación de trabajo en grupos de Facebook a los que ya perteneces. Es muy probable que, con un poco de tiempo y esfuerzo, encuentre todo tipo de personas que necesiten ayuda con el cuidado de niños en su área.

La mejor parte del cuidado de niños es que, por lo general, se le paga el día que hace el trabajo. Podrías cuidar niños durante unas horas y luego alejarte con dinero en efectivo.

Haga un inventario de sus artículos y venda cosas que ya no desea

Dinero potencial: Varía

Es posible que las personas estén dispuestas a pagar por la ropa de marca que ya no usa, la cinta de correr en la que no ha estado durante años o las antigüedades que heredó pero de las que no sabe mucho. La clave aquí es encontrar artículos que pueda vender, averiguar cuánto valen y luego publicarlos para la venta en plataformas de reventa.

Una vez que haya vendido sus propios artículos no deseados, también puede considerar cambiar los artículos de las ventas de garaje y las tiendas de segunda mano con fines de lucro. Si bien cualquier artículo que pueda vender por más de lo que compró puede funcionar en este ámbito, algunos de los mejores artículos para voltear con fines de lucro incluyen zapatillas de deporte de marca, antigüedades, productos electrónicos, electrodomésticos y juguetes para niños.

La clave para ganar dinero volteando artículos es hacer su investigación por adelantado y saber cuánto puede pagar por algo sin dejar de obtener ganancias. Con el tiempo y la experiencia, también descubrirás qué artículos se venden más rápido y por más dinero.

Venda productos electrónicos usados que ya no necesita

Dinero potencial: Varía

También puede vender o intercambiar productos electrónicos viejos y no deseados por dinero en efectivo. Algunos de los mejores artículos para vender por dinero incluyen teléfonos, iPods, rastreadores de actividad física, tabletas y computadoras portátiles, pero cualquier dispositivo electrónico de alta demanda funcionará.

Si bien puede vender estos artículos en cualquiera de las plataformas que ya mencionamos (es decir, Facebook Marketplace, Craigslist, etc.), sitios web como ItsWorthMore, Decluttr y Gazelle se especializan en comprar estos artículos y pueden ofrecer más efectivo del que puede obtener vendiendo por su cuenta.

En términos generales, compartirá detalles sobre su artículo y obtendrá una oferta instantánea. Sin embargo, tendrá que enviarlos por correo a cada plataforma para que puedan ser inspeccionados, lo que lo dejará esperando semanas antes de recibir su dinero.

Por lo tanto, puede ser mejor vender sus artículos usted mismo primero. Si puedes vender tus productos electrónicos en Facebook Marketplace, por ejemplo, puedes conocer al comprador en persona y llevarte dinero en efectivo.

Vender tarjetas de regalo no utilizadas

Dinero potencial: Varía

Como la mayoría de las personas, es probable que tenga una pila de tarjetas de regalo sin usar en su casa. Es probable que algunos de ellos te los hayan regalado, pero no te servirán de nada si están en un cajón acumulando polvo.

Afortunadamente, puede vender tarjetas de regalo usadas en línea a través de sitios web como Craigslist, Facebook Marketplace o eBay. También puede usar un sitio web llamado CardCash para vender tarjetas de regalo no deseadas a tiendas populares.

Si bien este sitio web tomará una parte del saldo de su tarjeta de regalo para obtener ganancias, aún tiene la oportunidad de ganar dinero rápido y fácil, y puede recibir pagos a través de PayPal, transferencia ACH o un cheque por correo.

Realice encuestas en línea

Dinero potencial: de $3 a $10 por hora o más

Si tienes tiempo libre para matar y quieres hacer algo sin sentido para ganar algo de dinero extra, considera visitar los mejores sitios de encuestas en línea. Una aplicación de encuestas (como Survey Junkie) le pagará dinero para responder preguntas simples de la encuesta, realizar cuestionarios en línea o ver videos que publican, y en la mayoría de los casos se le puede pagar a través de PayPal o con tarjetas de regalo.

Si bien no ganará mucho dinero respondiendo encuestas en línea, puede ganar fácilmente $3 por hora o más completando tareas simples desde la comodidad de su hogar. Es dinero fácil.

Algunos de los sitios de encuestas en línea más populares incluyen Survey Junkie, Swagbucks, Inbox Dollars, LifePoints, Vindale Research, Google Opinion Rewards y Global Test Market. Otra opción llamada UserTesting.com incluso le permite que le paguen por dar sus opiniones sobre anuncios y estrategias de marketing centradas en el consumidor.

La mejor parte? Puede usar varios sitios de encuestas en línea a la vez, y puede hacer gran parte del «trabajo» en su dispositivo móvil. Esto significa que podría estar ganando ingresos a tiempo parcial en su teléfono mientras se acuesta en la cama o mira televisión por la noche.

Abra una nueva cuenta de cheques o de ahorros

Dinero potencial: $200 o más

Si tienes una cierta cantidad de capital inicial y quieres ganar dinero gratis al que puedas acceder en unos meses, considera abrir una nueva cuenta bancaria. Abra una cuenta de cheques o de ahorros que incluya un gran bono bancario.

La mayoría de los bonos bancarios requieren que mantenga una cantidad específica de dinero en depósito durante unos meses, configure un depósito directo calificado o ambos, pero puede ganar entre $200 y $500 por cumplir con sus requisitos mínimos y mantener su cuenta abierta durante varios meses.

Por ejemplo, Chase permite que los nuevos clientes ganen $200 cuando abren una nueva cuenta de cheques Chase Total Checking y configuran un depósito directo calificado dentro de los 90 días. Sin embargo, debe mantener una cantidad mínima de dinero en depósito o cumplir con los requisitos de depósito directo cada mes para evitar cargos mensuales por servicio.

Donar plasma

Dinero potencial: $50 a $100

Si tienes algo de tiempo para matar y no le tienes miedo a las agujas, puedes donar plasma y obtener algo de dinero a cambio. La mayoría de los centros de donación de plasma pagan entre $40 y $100 por su primera donación, y sus ganancias generalmente se mantienen bastante constantes. Sin embargo, la donación de plasma solo toma unas pocas horas y no tiene que hacer nada más que sentarse y esperar.

También puede donar plasma regularmente para generar un flujo de ingresos regular. En términos generales, la mayoría de las personas pueden donar dos veces cada período de siete días o hasta ocho veces al mes. Si le pagan $50 cada vez que dona, este ajetreo podría ayudarlo a traer $400 adicionales en efectivo cada 30 días.

