Cómo GANAR DINERO con las ENCUESTAS> APPS TOP◀︎ll

Cómo ganar dinero con las encuestas: Las encuestas son una de las mejores y más fáciles formas de ganar dinero en línea. Sin embargo, puede ser un inconveniente iniciar sesión constantemente en los sitios web de encuestas en línea para completar sus cuestionarios, especialmente si eres miembro de varios sitios diferentes.

Cómo ganar dinero con las encuestas

Puede descargar tantas como desee y recibir notificaciones tan pronto como se publique una nueva encuesta. Por lo tanto, tan pronto como tenga tiempo, puede completar encuestas sobre la marcha. Esta opción es ideal para cuando tenga momentos libres como esperar en la fila.

Cómo ganar dinero con las encuestas, conoce las 28 mejores aplicaciones

Branded Surveys

Con las encuestas de marca, puedes recibir pagos rápidamente por completar encuestas en línea y otras tareas simples.

A medida que completes encuestas, ganarás puntos que te llevarán a los niveles bronce, plata y oro. Cuantas más tareas completes, más potencial de ingresos y mejores oportunidades de encuestas recibirás.

La plataforma de encuestas de marca ofrece 100 puntos solo por registrarse. ¡Puede canjear sus puntos en efectivo a través de PayPal!

Para unirse, debe tener al menos 16 años y vivir en los Estados Unidos, el Reino Unido o Canadá.

Swagbucks

Otro gran nombre cuando se trata de aplicaciones de encuestas es Swagbucks. Funciona principalmente como un sitio web y un complemento del navegador, pero también hay una aplicación que puede usar.

Siempre hay muchas encuestas disponibles, pero puede completar las primeras preguntas solo para que le digan que no es elegible y que no ganará nada; esto puede ser un poco frustrante, pero se adaptará al proceso con el tiempo.

También puede ganar «Swagbucks» a través de una amplia gama de otras actividades. Podría ser algo tan simple como suscribirse a un boletín informativo o cumplir con una oferta, pero las formas más comunes incluyen jugar juegos o ver videos.

Hay un bono de registro de $20 siempre que gane suficientes puntos en sus primeros meses en el sitio, y es posible comenzar a cobrar tan pronto como alcance los $3. También puede ganar un porcentaje de lo que gana cualquier persona a la que refiera.

LifePoints

La aplicación de encuestas Life Points pretende recompensar a las personas por vivir simplemente su vida. Esto podría no ser estrictamente cierto a menos que su rutina diaria típica implique pruebas y encuestas de productos; sin embargo, es una excelente manera de ganar algo de dinero por hacer muy poco.

Puedes participar en sus actividades a través de la aplicación o de tu escritorio, y está abierto a personas de todos los países.

Recibirás diez puntos gratis cuando te registres; esto no es tanto como muchos otros sitios, pero es mejor que nada.

Survey Junkie

Otra de las aplicaciones de encuestas más grandes y populares que existen es Survey Junkie. Afirman que puedes convertirte en un ‘influencer’ respondiendo a sus preguntas, que se centran en las opiniones de los consumidores sobre las marcas y los productos.

No puede canjear sus puntos por dinero en efectivo de inmediato – hay un umbral mínimo de $10, pero no debería tomarle demasiado tiempo llegar a ese punto. Cada punto equivale a un centavo, y la mayoría de las encuestas otorgan de 10 a 200 puntos; eso significa que puede ganar hasta $2 por encuesta en línea. Puede ganar aún más puntos al recomendar a sus amigos y familiares.

Lo bueno de Survey Junkie es que ganas puntos por cada encuesta que completas, incluso si en realidad no cumples con los criterios que buscaban. Muchas encuestas se negarán a darte ninguna recompensa si no calificas, para frustración de los usuarios de la encuesta.

InboxDollars para ganar dinero con encuestas

InboxDollars le dará $5 solo por registrarse, por lo que ya está ganando dinero de inmediato. También es una de las aplicaciones de encuestas más grandes que existen: actualmente han pagado más de $56 millones a sus usuarios.

La mayoría de las encuestas pagan entre $0.50 y $5.00 dependiendo de su duración, aunque hay algunas que pagan $10 o más.

Aunque el enfoque son las encuestas, también puedes ganar dinero completando otras actividades, como ver videos o jugar juegos. Incluso puede usar la aplicación para imprimir cupones u obtener un reembolso en efectivo.

Una vez que tenga suficientes puntos, puede recibir su pago a través de Visa o tarjetas de regalo.

MyPoints – Cómo ganar dinero con las encuestas

Otra aplicación que combina muchas funciones y actividades es MyPoints. Su gran punto de venta son los beneficios de devolución de dinero: puede reclamar hasta un 40% de devolución en muchos minoristas. Sin embargo, puede ganar completando encuestas e incluso viendo videoclips.

Un gran beneficio es el bono de bienvenida de $10, que recibirá siempre que gaste $20 o más a través del portal de compras MyPoints en un mes; esto no debería ser demasiado difícil, ya que todo lo que necesita hacer es comprar algo en línea.

i-Say – Cómo ganar dinero con las encuestas

Cuando se trata de la aplicación i-Say, la velocidad es clave. Se te enviará una notificación instantánea cuando se abra una encuesta, y depende de ti unirte antes de que cumplan con su límite de participantes.

Algunas encuestas se basan en probar productos, lo que podría significar que obtienes algunos regalos. Sin embargo, aunque puede descargar la aplicación en su teléfono, algunas encuestas en línea deben completarse en una computadora o computadora portátil.

La cantidad que ganarás tiende a ser bastante pequeña, solo el equivalente a unos pocos dólares en puntos cada vez o incluso menos, pero eso no está mal para una encuesta rápida, y los números pueden sumarse rápidamente. Una vez que alcance el umbral equivalente en puntos de $5, puede retirar el dinero a PayPal cash o reclamar tarjetas de regalo gratuitas, el método de pago que prefiera.

Toluna – Cómo ganar dinero con las encuestas

Toluna es otra aplicación de encuestas basada en el tema de las marcas; se jactan de que puedes usar las encuestas como una oportunidad para dar a conocer tu opinión e influir en las empresas.

También existe la posibilidad de participar en loterías diarias a través de la aplicación, lo que le da la oportunidad de ganar un millón de puntos (alrededor de $300). También tiene un lado social; varios miembros informan que disfrutan de la comunidad.

Puede recibir su saldo como una transferencia de PayPal o una tarjeta de regalo. Sin embargo, tenga cuidado de no dejar que sus puntos se acumulen demasiado; caducarán después de ganarlos.

Pinecone Research – Cómo ganar dinero con las encuestas

Pinecone Research no es muy popular como aplicación – solo tiene un puñado de reseñas en la Apple Store. Esto se debe a que la mayoría de la gente prefiere usarla en la computadora, pero aún es posible usar la aplicación si lo prefiere.

Algunas encuestas implican pruebas de productos, por lo que es posible que reciba algunos regalos.

Aunque técnicamente no puede retirar dinero al instante, la opción de retiro mínimo es de solo $1, que es mucho más baja que la mayoría de los otros sitios de encuestas en línea similares.

Valued Opinions – Cómo ganar dinero con las encuestas

Las opiniones valoradas se jactan de que pagan $5 por cada encuesta completada; aunque es probable que la cantidad real sea menor, nunca se le dará menos de $1. Las preguntas pueden estar relacionadas con las marcas, el marketing u ocasionalmente las noticias.

Sin embargo, no puede ganar dinero en efectivo; los puntos solo se pueden canjear por tarjetas de regalo. Puede comenzar a canjear una vez que tenga puntos equivalentes a $10.

Shopkick

Shopkick no es técnicamente un sitio de encuestas, pero se le harán preguntas en función de sus actividades de compra.

Cada vez que vaya de compras, Shopkick le dará puntos por ingresar a la tienda, escanear códigos de barras y responder preguntas sobre su viaje. Esto lo convierte en una experiencia un poco más interactiva y emocionante que otras aplicaciones.

También puede ganar puntos viendo videos, revisando productos en tiendas en línea y realizando encuestas más convencionales.

Aunque Shopkick no ofrece un método de pago en efectivo, sí entregan tarjetas de regalo para los principales minoristas como Amazon y Target.

Prize Rebel – Cómo ganar dinero con las encuestas

PrizeRebel ha pagado más de $9 millones desde su inicio y sigue siendo fuerte: miles de dólares se pagan a los usuarios todos los días. Es un sitio web de encuestas clásico que se centra en la investigación de mercado para empresas y marcas de consumo.

Hay una gran variedad de formas de canjear sus puntos, incluido un pago bancario directo y tarjetas de regalo en cientos de minoristas diferentes.

Surveys on the Go – Cómo ganar dinero con las encuestas

A diferencia de la mayoría de las aplicaciones de encuestas, Surveys On The Go no tiene una versión de aplicación de sitio web; como su nombre indica, el concepto se basa en completar encuestas mientras está «en movimiento».’

La mayoría de los usuarios reciben una invitación para completar una encuesta un par de veces a la semana, y tendrás la opción de elegir el tipo de encuesta que realizas. Puede optar por participar o no en las siguientes categorías:

Negocio

Político

Entretenimiento

Noticia

Deportivo

Medios y tecnología

Además de poder elegir entre temas, también puedes elegir entre encuestas en video o en audio. Las encuestas en video son una opción más lucrativa.

El umbral mínimo para canjear sus puntos es de $10, y puede recibir sus ganancias en forma de transferencia de PayPal, pago de cuenta Visa Virtual o tarjeta de regalo para Amazon o Starbucks.

QuickThoughts – Cómo ganar dinero con las encuestas

QuickThoughts es una aplicación un poco más pequeña que algunas otras en esta lista, pero eso no significa que deba descartarla. Es una aplicación sólida que le permite completar hasta cinco encuestas al día, además de algunas actividades dependientes de la ubicación con las que puede ganar dinero.

Sin embargo, no puede ganar dinero al instante; primero deberá acumular un saldo de $10, que luego se puede canjear por tarjetas de regalo de Amazon o iTunes.

Google Opinion Rewards – Cómo ganar dinero con las encuestas

¿Sabías que Google tiene su propia aplicación de encuestas, llamada Google Opinion Rewards? Hay dos formas de ganar puntos: a través de encuestas y a través de la medición de audiencia.

El aspecto de medición de audiencia implica ganar recompensas por compartir el uso de su televisor, algo que no ofrecen muchos otros sitios. Necesitarás conectar algunos productos con tu televisor para que esto sea posible, pero todos son proporcionados por Google.

Puede recibir recompensas en forma de crédito de Google Play o saldo de PayPal para encuestas y tarjetas de regalo para medir la audiencia.

Qmee – Cómo ganar dinero con las encuestas

Qmee es un sitio de encuestas centrado en la investigación de mercado para marcas. En última instancia, es un compañero de compras que puede instalar en su navegador.

Ganará navegando por la web y respondiendo preguntas, además, a medida que busque, se le actualizará sobre los mejores cupones y descuentos disponibles en la web.

Además de recibir cupones para ahorrar dinero, ganará dinero real por su tiempo. La mejor parte es que puede recibir las recompensas casi al instante; puede retirar su ‘alcancía’ cuando lo desee, y aparecerán en su cuenta de PayPal de inmediato.

Panel App – Cómo ganar dinero con las encuestas

La aplicación Panel es un lugar para ganar dinero realizando encuestas e incluso simplemente haciendo su día y dejando que la aplicación recopile datos. Ganarás tarjetas de regalo y también participarás en sorteos.

También existe la posibilidad de ganar más recomendando a tus amigos: no obtendrás un bono instantáneo cuando se registren, pero obtendrás un porcentaje de sus ganancias, lo que puede funcionar aún mejor.

Zap Surveys – Cómo ganar dinero con las encuestas

Zap cuenta con pagos instantáneos y encuestas diarias, además de $6.25 garantizados por el primer cuestionario que complete. Ciertamente es algo sobre lo que vale la pena escribir a casa.

Una vez que superes esa primera encuesta, es posible que los pagos sean variables y confusos: hay una gran variedad en lo que te pagarán, desde unos pocos centavos hasta un número de dólar de tres dígitos. Sin embargo, las encuestas mejor pagadas son difíciles de calificar, ya que tienden a tener requisitos de elegibilidad extremadamente específicos.

Aún mejor, cada vez que se completa una encuesta, Zap dona a organizaciones benéficas contra el hambre infantil. El único inconveniente es que el umbral mínimo para retirar dinero es de $25; puede que le lleve un tiempo llegar allí.

iPoll – Cómo ganar dinero con las encuestas

La mayoría de las encuestas se centran en los lugares a los que va y los servicios que podría utilizar. Algunas tareas implican visitar tiendas, tomar fotografías y probar productos, todo lo cual se conoce como «misiones».’

Es posible retirar su dinero una vez que llegue a $25, y esto no debería llevar mucho tiempo, ya que muchos usuarios informan que ganan $50 o más al mes. Puede canjear sus puntos por efectivo de PayPal, tarjetas de regalo o créditos de aerolíneas.

Opinion Outpost – Cómo ganar dinero con las encuestas

Opinion Outpost realiza investigaciones para organismos públicos como el gobierno y las empresas. Cada encuesta dura de 10 a 30 minutos y le reportará hasta $5, que está bien pagado dentro del mundo de las encuestas en línea.

Solo necesita acumular points 5 en puntos antes de poder retirar, y puede recibir sus ganancias a través de PayPal o una tarjeta de regalo.

YouGov – Cómo ganar dinero con las encuestas

Puede ser un poco tedioso completar muchas encuestas centradas en la investigación de mercado para marcas y empresas, por lo que YouGov ofrece un enfoque nuevo: la mayoría de sus encuestas se centran en temas más actuales, como la política. Sin embargo, todavía hay algunas preguntas sobre las marcas o los hábitos televisivos.

El principal inconveniente de YouGov es que tiene un umbral alto para retirar sus puntos ($50) y no publica encuestas con la misma frecuencia que otros sitios: es poco probable que le envíen más de unas pocas a la semana, lo que significa que podría tomar seis meses o más para reclamar su dinero. Por supuesto, con un proceso de retiro tan largo, los puntos no caducan.

Harris Poll – Cómo ganar dinero con las encuestas

Cuando se trata de encuestas en línea, Harris Poll es uno de los sitios originales que ofrece este servicio; no se desanime por el sitio web ligeramente desactualizado. Muchas de las encuestas se relacionan con la política y los problemas globales, y a menudo se presentan en los medios de comunicación, por lo que puede ser satisfactorio leer sobre una encuesta en la que ha podido participar.

No está disponible para usuarios de Apple; actualmente, solo hay una aplicación de Android. Sin embargo, si tiene un iPhone, aún puede intentarlo utilizando el sitio web en su computadora.

Los puntos Harris se pueden canjear por tarjetas de regalo en lugar de efectivo.

Grab Points – Cómo ganar dinero con las encuestas

Hay cuatro formas principales de obtener sus puntos en Grab Points: ver televisión, completar encuestas, completar ofertas y descargar aplicaciones.

Se pueden obtener más puntos al recomendar a sus amigos – esto podría ser de hasta 250 puntos (o $0.25), pero varía según el país de donde sean.

A continuación, puede recibir sus puntos en forma de transferencia de PayPal o tarjeta de regalo. El umbral para el efectivo de PayPal es de $3, mientras que debe subir al menos a $5 antes de poder recibir una tarjeta de regalo.

Mindswarms – Cómo ganar dinero con las encuestas

Si está preparado para realizar una encuesta en forma de video para ganar más dinero, Mindswarms podría estar en su calle.

Mindswarms cree que las grabaciones de video capturan opiniones más auténticas que las respuestas de las encuestas. Si alguna vez has marcado casillas aleatorias en una encuesta para terminarla lo antes posible (porque, seamos sinceros, quién no lo ha hecho), entonces probablemente puedas ver por qué.

No te preocupes, los videos que tendrás que hacer no son demasiado largos, la mayoría son de menos de un minuto. A cambio de un clip tan corto, podría recibir de $10 a $50 y depositarlo directamente en su cuenta de PayPal.

BzzAgent – Cómo ganar dinero con las encuestas

BzzAgent ofrece una variedad adicional entre la variedad de empresas de encuestas escritas y de video: sus cuestionarios se centran en probar productos. Algunas otras compañías de encuestas incluyen pruebas de productos dentro de sus ofertas, pero BzzAgent es ligeramente diferente, ya que se dedica únicamente a esto.

Si es seleccionado, se le enviará un producto y se le pedirá que proporcione comentarios honestos. Además de obtener el producto de forma gratuita, se le otorgarán puntos que luego se pueden usar para tarjetas de regalo o efectivo.

Sin embargo, el proceso de solicitud es un poco más complicado que las aplicaciones de encuestas más estándar. Tendrás que completar algunos cuestionarios y enviar una solicitud, incluidas tus cuentas de redes sociales, antes de que te envíen cualquier producto.

Apperwall – Cómo ganar dinero con las encuestas

Upper Wall también es una aplicación dedicada a las pruebas de productos, pero solo cubre un nicho específico: las revisiones de aplicaciones.

Deberás descargar una aplicación en tu teléfono y usarla durante al menos un breve período, luego escribir tu reseña. Si la revisión supera los estándares, puede retirar el dinero a PayPal Cash de inmediato.

Crowdology – – Cómo ganar dinero con las encuestas

Crowdology es conocida por trabajar con grandes marcas y programas de televisión, por lo que si está interesado en responder preguntas relacionadas con estos temas, entonces podría ser el indicado para usted.

Tiene una reputación bastante buena – las encuestas no son las que más ganan (generalmente ganarás alrededor de $0.50), pero son rápidas (muchas solo toman cinco minutos). El umbral para retirar sus puntos es de relatively 8 relativamente modestos, y puede recibir sus ganancias a través de PayPal.

Survey Savvy – Cómo ganar dinero con las encuestas

Por último, pero no menos importante, SurveySavvy tiene una amplia gama de temas de encuestas, desde política hasta productos de consumo. Casi todas las encuestas duran menos de diez minutos, por lo que incluso si te dan una encuesta sobre un tema menos interesante, ¡no te quedarás atascado en ella por mucho tiempo!

Puede ganar más recompensas en efectivo instalando la aplicación en varios dispositivos; puede ganar hasta $5 por dispositivo por mes. Esta es una excelente manera de aumentar su total de puntos.

