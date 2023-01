Cardano enfrenta apagón y casi tiene que reiniciarse

Cardano enfrenta apagón. Los desarrolladores de Cardano estudian el problema para resolverlo más rápido.

La red de criptomonedas Cardano se enfrentó a un apagón y, según un desarrollador, casi tuvo que reiniciarse. El caso sigue bajo escrutinio de la comunidad, ya que el sábado (21), más de la mitad de los nodos de moneda digital se quedaron sin conexión.

El incidente sigue siendo una incógnita para los programadores de Cardano, que ya han descubierto que todo ocurrió cuando una transacción propagada en la red causó el problema.

Cardano enfrenta apagón

La supuesta «transacción ofensiva», como ha sido llamada, al entrar en nodos, causó los apagones de sus conexiones a la red. Es decir, un error que afectó a muchos nodos en un momento inesperado.

Aunque la red Cardano perdió más del 50% de sus nodos, continuó procesando transacciones normalmente.

Tal resultado de un error grave llamó la atención del fundador de Cardano, Charles Hoskinson. Según él, la red ha demostrado que es descentralizada y resistente en crisis.

«Este fin de semana mostró el valor de la autocorrección, redes totalmente descentralizadas. Una cascada de paradas de nodo puede recuperarse y continuar la operación sin interrupción notable. Este es un sistema verdaderamente resistente que continuará evolucionando y prosperando en los próximos años.”

Cardano enfrenta apagón

This weekend showed the value of self-healing, fully decentralized networks. A cascade of node stalls can recover and continue operation without noticeable disruption. That's a truly resilient system and one that will continue to evolve and thrive in the years to come

— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) January 23, 2023